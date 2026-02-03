Pensionarii din Muntenegru au lansat o campanie umanitară ironică pentru premier și miniștri după ce guvernul a mărit pensiile cu mai puțin de 2 euro

18:10

România beneficiază de peste patru miliarde de euro, finanțare prin SAFE, și pentru autostrăzi care vor avea o dublă utilitate: atât civilă, cât și militară. „Practic avem un singur proiect care va face legătura între granița cu Republica Moldova, Ungheni, și granița cu Ucraina, de la Siret. Adică avem un proiect care începe de la […] © G4Media.ro.