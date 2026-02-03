Incident armat între SUA și Iran. O dronă care se apropia de portavionul Abraham Lincoln a fost spulberată de un F-35 al SUA
Aktual24, 3 februarie 2026 20:50
Armata Statelor Unite a anunţat marţi că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a transmis Reuters. Potrivit armatei americane, drona iraniană de tip Shahed-139 se îndrepta spre portavion „cu intenţie neclară” şi a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-35 al SUA. „Un avion […]
Un conflict fără precedent în lumea academică: Trump cere un miliard de dolari de la Universitatea Harvard # Aktual24
Donald Trump solicită daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, potrivit The Guardian. Această decizie marchează o escaladare a conflictului cu una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume, după ce anterior administrația sa renunțase la cererea de compensare. Pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a declarat fără […]
”Nu suntem puciști”. Rareș Bogdan și Alina Gorghiu neagă că au pus la cale cu PSD debarcarea lui Bolojan # Aktual24
Europarlamentarul Rareş Bogdan a negat, marţi, la Antena 3 CNN, că i-ar fi spus premierului şi preşedintelui PNL Ilie Bolojan că „distruge partidul”, în şedinţa tensionată a conducerii liberale care a avut loc luni seara. Rareş Bogdan a recunoscut însă că i-a reproşat lui Ilie Bolojan faptul că se fragilizează politic prin solicitarea repetată a […]
Imagini cu primarul din New York, Zohran Mamdani, alături de Jeffrey Epstein, create cu inteligența artificială, distribuite pe internet # Aktual24
Mai multe fotografii generate de inteligență artificială, care pretind în mod fals că îl înfățișează pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, în copilărie, și pe mama sa, regizoarea Mira Nair, alături de finanțatorul Jeffrey Epstein și confidenta sa, Ghislaine Maxwell, alături de alte personalități publice, au fost distribuite pe scară largă luni pe rețelele […]
Nou val de amenzi CNA pentru emisiunile Ancăi Alexandrescu. Lung șir de manipulări și știri inventate # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului, întrunit în şedinţă publică marţi, 3 februarie 2026, a decis sancţionarea postului Realitatea Plus cu trei amenzi, în valoare totală de 105.000 de lei, şi o somaţie publică, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite. Cea mai mare sancţiune, o amendă de 50.000 de lei, […]
Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu sunt episoade izolate ale războiului, ci parte a unei strategii deliberate, avertizează diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite la Kiev, scrie Kyiv Post. Potrivit acestuia, Moscova încearcă să obțină prin teroare ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă: slăbirea voinței populației și forțarea […]
De ce bărbaţii ar trebui să renunţe la alcool cu cel puţin 3 luni înainte de a concepe un copil # Aktual24
În momentul în care un cuplu decide să aducă pe lume un copil, responsabilitatea pentru sănătatea viitorului bebeluş aparţine ambilor parteneri. Deşi, în mod tradiţional, atenţia este concentrată aproape exclusiv asupra mamei, medicina modernă demonstrează că şi sănătatea tatălui are un rol esenţial în procesul de concepţie şi în dezvoltarea armonioasă a copilului. Consumul de […]
Orban: ”PSD a dat drumul la câinii războiului. Așa nu se poate guverna, comportamentul lor este de neacceptat” # Aktual24
Mesaj dur al fostului premier PNL Ludovic Orban, actual susținător al lui Ilie Bolojan, în comtextul tensiunilor tot mai mari dintre echipa Bolojan din PNL și PSD. ”Așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor care dinamitează în fiecare zi, din metru în metru, singurul drum pe care România poate merge înainte. Reforma […]
Organizația caritabilă a ducesei de York se închide în urma noilor dezvăluiri din dosarul Epstein # Aktual24
Organizația caritabilă Sarah’s Trust, fondată de Sarah Ferguson, ducesa de York, se va închide în viitorul apropiat, la câteva zile după publicarea unor noi documente din dosarul controversat al lui Jeffrey Epstein, relatează BBC. Decizia de închidere a fost luată după „câteva luni” de discuții, conform unui purtător de cuvânt al organizației. „Președinta noastră, Sarah […]
Thuma de la Ilfov, replică pentru tabăra Bolojan: ”Se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet” # Aktual24
Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, marţi, că ideea potrivit căreia aşa-numiţii „PeSeDişti cei răi din PNL” ar fi votat în Biroul Politic Naţional împotriva înlocuirii liderilor unor organizaţii de sector şi judeţene are „o problemă de logică”. „De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL […]
Dani Mocanu și fratele său, extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă # Aktual24
Curtea de Apel din Napoli a admis cererea autorităților române de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratele său, însă decizia nu este definitivă, a transmis Ministerul Justiției. Anunțul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cererile de recurs în casație formulate de cei doi. Dani […]
Grindeanu în Israel: ”Ne-am amintit şi de trecut, fiindcă sunt deja aproape 9 ani de la precedenta mea vizită la premierul israelian” # Aktual24
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că una dintre temele majore discutate cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, a fost dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice dintre România şi Israel. „Dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice este noua ţintă a cooperării dintre România şi Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore ale întâlnirii de […]
„Rusia este pregătită”, avertizează adjunctul lui Lavrov în legătură cu tratatul nuclear New START # Aktual24
Rusia se pregătește pentru o lume în care controlul asupra armelor nucleare ar putea dispărea complet. Aceasta este avertizarea alarmantă lansată de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, referindu-se la tratatul New START, în contextul expirării iminente a acestuia, relatează Reuters. Documentul, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, limitează arsenalele […]
Româncă, păcălită cu peste 2,5 milioane dolari de un fals ”prinț al Dubaiului”. DIICOT Maramureş a deschis dosar penal # Aktual24
Procurorii DIICOT din Maramureş au deschis un dosar penal, in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un escroc care […]
Presshub: Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM # Aktual24
Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului. Tribunalul se află în circumscripția Curții de Apel București. În urma unei veritabile ședințe, precum cea de partid din perioada comunistă, un candidat a fost […]
Ungaria a făcut un pas major în disputa energetică europeană, intentând un proces la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg pentru a contesta regulamentul REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, care a explicat motivele pentru care Budapesta consideră măsura ilegală în […]
Trump s-a răzgândit: ”SUA nu intenţionează să reducă numărul trupelor americane din Europa” # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu are în vedere reducerea numărului de militari americani staţionaţi în Europa, în condiţiile în care persistă întrebări legate de angajamentul pe termen lung al Washingtonului faţă de regiune, confruntată cu cea mai gravă criză de securitate de la Războiul Rece. Începând din 2022, anul în care […]
„Nu există colonizatori mai buni”. Trump și amenințările sale asupra Groenlandei readuc la suprafață răni vechi pentru inuiții arctici # Aktual24
Într-o dimineață recentă, cu ger tăios, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă în Arctica canadiană. Înfruntând vântul și frigul, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, purtând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian. Imaginea surprinde modul în care, pentru […]
Ana Birchall continuă lupta cu Dan Voiculescu: ”Se confirmă ce am avertizat. La ICCJ, Voiculescu poate obține decizie să i se returneze tot ce i s-a confiscat, inclusiv aproximativ 18 milioane de euro, şi mai poate cere, cu reale şanse de câştig, despăgubiri de la statul român pentru anii petrecuţi în puşcărie” # Aktual24
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a declarat marți că solicitarea depusă de Dan Voiculescu pentru rejudecarea dosarului ICA confirmă avertismentele publice formulate de aceasta în cursul anului trecut. „Azi se confirmă ce am tot alertat anul trecut, cu curaj, deşi gaşca corupţilor şi a intereselor maligne mă tot atacau, mă marginalizau şi mă defăimau […]
”Număr record de rachete balistice”. Zelenski anunță repercusiuni după atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că activitatea echipei de negociere va fi ajustată în urma atacului nocturn al Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene, un atac care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează Reuters. „A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, implicând un număr record de rachete balistice”, a subliniat […]
Cifrele arată un bilanț de peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în ciuda declarațiilor lui Trump # Aktual24
În timp ce lideri politici vorbesc despre pace și despre războaie „încheiate”, cifrele din teren spun o cu totul altă poveste. Una dură, incomodă și imposibil de ignorat. Un amplu studiu internațional arată că, în doar 18 luni, peste 100.000 de civili au fost uciși în conflictele armate din întreaga lume, iar dreptul internațional umanitar […]
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară, marţi, percheziţii la directorul unei firme şi la Grupul Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit aceloraşi surse, ancheta vizează fapte de corupţie, iar directorul firmei este suspectat că ar fi dat o mită în valoare de aproximativ 500.000 de euro pentru […]
Cântărețul lui Georgescu: ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Orice român zdravăn la cap ar trebui să iubească un om ca mine” – VIDEO # Aktual24
Naistul Nicolae Voiculeț, susținător fanatic al lui Călin Georgescu, alături de care a cântat la mai multe evenimente publice, a declarat într-o emisiune TV că ”cei care nu mă iubesc nu sunt români”. ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Pentru că orice român zdravăn la cap și cu credință în Dumnezeu ar trebui […]
Washingtonul pune presiune pe liderul interimar al Venezuelei cu privire la „tranziția” post-Maduro # Aktual24
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a consolidat noul guvern luni, numind mai mulți membri ai cabinetului și întâlnindu-se cu noul diplomat de rang înalt al Washingtonului la Caracas pentru a aborda „tranziția” țării după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Laura Dogu, însărcinatul cu afaceri al Washingtonului în Venezuela, a declarat la X că a vorbit […]
Sărăcia în Germania. Peste 13 milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie, creștere față de 2024 # Aktual24
Un nou studiu publicat marți de Oficiul Federal de Statistică (Destatis) a dezvăluit că 13,3 milioane de persoane din Germania sunt expuse riscului de sărăcie. Aceasta este echivalentul a 16,1% din populație și reprezintă o creștere față de ponderea de 15,5% din 2024, relatează Deutsche Welle. Statistici UE Cifrele provin din Statisticile UE privind venitul […]
O nouă înfrângere pentru Georgescu la tribunal. Solicitarea de revocare a controlului judiciar i-a fost respinsă # Aktual24
Instanţa a analizat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispuse de procuror în dosarul în care este inculpat Georgescu Călin, măsură aflată în vigoare din februarie 2025. Verificarea a avut loc în cadrul procedurii prevăzute de Codul de procedură penală, la solicitarea inculpatului, care a cerut revocarea măsurii preventive. Menţinerea măsurii preventive Potrivit minutei instanţei, […]
Parchetul din Paris efectuează percheziții la sediile franceze ale rețelei de socializare X a miliardarului Elon Musk, ca parte a unei anchete privind funționarea cu părtinire a algoritmilor. Parchetul din Paris a precizat într-un comunicat că percheziția a fost efectuată ca parte a unei anchete lansate în ianuarie 2025, relatează Reuters. Perchezițiile sunt efectuate de […]
UE este „deschisă” la realăturarea Marii Britanii la uniunea vamală, anunță șeful finanțelor UE # Aktual24
Uniunea Europeană este „deschisă” la aderarea Marii Britanii la o posibilă uniune vamală, a declarat comisarul de finanțe al UE, pe fondul presiunii crescânde asupra guvernului de la Londra de a lua în considerare o astfel de mișcare. Dar guvernul a exclus în repetate rânduri această posibilitate, spunând că este una dintre „liniile roșii” ale […]
NASA amână lansarea Artemis II pe Lună pentru martie după depistarea unor probleme în timpul repetiției # Aktual24
NASA a anunțat marți că amână misiunea sa de a trimite patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, după ce au apărut probleme în timpul unui test critic al rachetei sale enorme. Managerii misiunii efectuau o inspecție elaborată în ziua lansării, cunoscută sub numele de „repetiție generală umedă”, la Centrul Spațial Kennedy din Florida, când […]
Mircea Lucescu, precizări despre starea sa de sănătate: ”Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult” # Aktual24
Federația Română de Fotbal a transmis, marți, un comunicat oficial în care clarifică informațiile apărute în mass-media în ultimele zile privind starea de sănătate a selecționerului echipei naționale, Mircea Lucescu. Internare pentru supraveghere medicală Potrivit FRF, Mircea Lucescu se află internat în spital pentru supraveghere medicală și urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei […]
Occidentul este de acord să răspundă militar dacă Rusia va încălca armistițiul care va fi încheiat cu Ucraina # Aktual24
Forțele militare conduse de Europa, susținute de SUA, ar urma să fie trimise în Ucraina în cazul unor încălcări repetate ale unui armistițiu negociat de către Rusia, a relatat Financial Times (FT) pe 3 februarie, citând surse nedivulgate. Între decembrie și ianuarie, oficiali ucraineni, europeni și americani au discutat despre un plan de răspuns „pe […]
SpaceX, compania lui Elon Musk, achiziționează startup-ul de inteligență artificială xAI înainte de o posibilă listare la bursă # Aktual24
Elon Musk combină producătorul de rachete SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială, xAI, în timp ce entitatea rezultată din fuziune se pregătește pentru o listare la bursă masivă. Tranzacția a fost anunțată luni într-o postare pe blog a lui Musk, care a spus că formează „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical pe […]
Surse: Avocata Georgescu ”și-a rupt coloana” în arest, ea este acum la Spitalul Universitar sub pază # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că avocata Adriana Georgescu, arestată pentru luare de mită, a suferit o accidentare gravă în arest. ”Și-a rupt coloana”, au declarat surse din cadrul spitalului. Ea este acum internată la Spitalul Universitar sub pază, au precizat sursele. Avocata Adriana Georgescu era în arest preventiv pentru 30 de zile, au […]
Mario Draghi spune că UE trebuie să devină o „federație autentică” pentru a evita dezindustrializarea și declinul # Aktual24
Fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă subordonarea, divizarea și dezindustrializarea simultan dacă nu se apropie mai mult. „Europa riscă să devină subordonată altor state, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs susținut luni la […]
Este posibilă o majoritate fără PSD în Consiliul General al Capitalei, anunță consilierul lui Bolojan: ”Dacă PSD își dorește în continuare să căpușeze bugetele, fie al Capitalei, fie bugetul național, nu cred că este un partener loial de discuții” # Aktual24
Consilierul onorific al prim-ministrului, Vlad Gheorghe, a declarat marți că premierul Ilie Bolojan este convins de necesitatea transpunerii în legislație a referendumului local de la București, însă este nevoie ca și Parlamentul să fie convins în acest sens. Transpunerea referendumului, pe agenda publică și legislativă „Este parte din atribuțiile mele să ridic înapoi acest subiect, […]
Lovitură pentru Moscova. SUA au convins India să reducă drastic achizițiile de petrol rusesc, Trump a anulat tariful de 25% pentru produsele indiene # Aktual24
SUA anulează un tarif punitiv de 25% pentru importurile din India. Acest lucru s-a întâmplat după un acord în baza căruia India își reduce accelerat achizițiile de petrol rusesc. Acest lucru a venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat luni un acord comercial cu India care reduce tarifele americane pentru bunurile indiene de […]
Guvernul francez a supraviețuit și ultimelor două moțiuni de cenzură, „epopeea bugetară” s-a încheiat # Aktual24
Adunarea Națională Franceză a respins ultimele două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu în seara zilei de 2 februarie, punând capăt aprobării bugetului pe 2026. Moțiunile de cenzură în guvern, inițiate de un grup de deputați de stânga și de partidul populist de dreapta al lui Marine Le Pen, „Uniunea Națională”, așa cum […]
Cum s-a dat de gol o postacă ”suveranistă”: ”Ajutați-mă. Am peste 50 cartele prepay și peste 50 adrese email. În cei 15 ani de vechime pe FB, mi-au fost dezactivate 88 profiluri” # Aktual24
Unul dintre trollii care activează intens de rețelele de socializare, postând fake news și texte de susținere a așa-numitului ”suveranism”, se plânge că Faqcebook i-a dezactivat aproximativ 90 de profiluri și cere ajutor, tot pe Facebook, pentru a-și crea un profil nou. Trollul postează acum sub numele Cornelia Victoria Iordache, însă înainte posta cu numele […]
Rușii bombardează în mod sălbatic civilii ucraineni, pe un ger cumplit, deși Trump se laudă că l-a convins pe Putin să înceteze atacurile # Aktual24
Într-una dintre cele mai crunte nopți ale iernii, Ucraina a fost atacată din nou de Rusia, în condiții de temperaturi extreme, sub -20°C. Peste 450 de drone și mai mult de 60 de rachete, inclusiv balistice, au vizat orașe și regiuni cheie precum Kiev, Dnipro, Harkov, Sumî și Odesa, lovind atât infrastructura energetică, cât și […]
În Grecia a fost introdus un sistem de monitorizare a traficului care va revoluționa siguranța rutieră. Șoferii indisciplinați, „vânați” de algoritmii AI # Aktual24
Grecia a început să implementeze un sistem de monitorizare a traficului fără precedent, folosind camere dotate cu inteligență artificială (AI) pentru a reduce numărul accidentelor rutiere și a disciplina șoferii neglijenți. Proiectul pilot, lansat în decembrie 2025 și devenit operațional de la începutul lunii februarie 2026, vizează opt intersecții majore din zona capitalei Atena și […]
Membrii generației Z sunt primii oameni din istorie mai puțin inteligenți decât părinții lor, din cauza excesului de tehnologie # Aktual24
O descoperire recentă trage un semnal de alarmă în rândul experților în educație și neuroștiințe: generația Z, născută între 1997 și începutul anilor 2010, este prima din istorie care înregistrează scoruri cognitive mai scăzute decât generația anterioară. Dr. Jared Cooney Horvath, fost profesor și acum expert în neurolingvistică, a explicat în fața Comitetului pentru Comerț, […]
EXCLUSIV Interviu Marius Lulea, atacuri la adresa lui Simion: ”Trebuie să respectăm suveranitatea altor state/ AUR nu va ajunge acum la guvernare” # Aktual24
Deși, potrivit sondajelor, AUR a ajuns la circa 40% dintre opțiunile de vot, tabăra suveranistă pare tot mai divizată, în special pe fondul răcirii vizibile a relațiilor dintre George Simion și Călin Georgescu. În încercarea de a afla „de la sursă” cum stau de fapt lucrurile în AUR i-am adresat câteva întrebări lui Marius Lulea, […]
Toți oamenii președintelui: Mark Zuckerberg, Peter Thiel și Elon Musk, prezenți la o „cină sălbatică” cu Epstein, deși acesta fusese condamnat pentru trafic de minori # Aktual24
Noi fișiere legate de Jeffrey Epstein scot la lumină detalii controversate despre o cină din 2015 la care au participat mai mulți lideri din industria tehnologică, inclusiv Mark Zuckerberg, Elon Musk și Reid Hoffman. Epstein a descris mai târziu întâlnirea ca pe o „cină sălbatică”, într-un email trimis miliardarului Tom Pritzker, văr al guvernatorului Illinois, […]
Demontarea unui fake news de amploare: ”Din cauza taxei Temu, avioanele de mărfuri s-au mutat de la Otopeni la Budapesta” # Aktual24
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) respinge informațiile apărute în spațiul public referitoare la impactul fiscal și logistic al taxării coletelor din afara Uniunii Europene și susține că acestea se bazează pe ipoteze false și interpretări eronate ale datelor disponibile. Presa a fost inundată în ultimele zile de știri conform cărora din cauza ”taxei Temu” […]
Primarul General Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea călătoriilor cu STB pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3 000 de lei # Aktual24
Zeci de mii de pensionari din București ar putea pierde gratuitatea la transportul public, în urma unei inițiative propuse de primarul general, Ciprian Ciucu. Conform planului, citat de cotidianul Adevărul, sprijinul ar urma să fie eliminat pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, iar măsura este încă în analiză, urmând să fie […]
Adjunctul procurorului general al SUA îi ia apărarea lui Donald Trump: „Nu e nicio crimă să petreci cu Epstein” – VIDEO # Aktual24
Într-un interviu recent acordat canalului de televiziune Fox News, Todd Blanche, adjunctul Procurorului General al Statelor Unite, a suscitat un val de critici și controverse după ce a afirmat că „nu este o crimă să petreci cu Jeffrey Epstein sau să trimiți e‑mailuri cu el.” Comentariul său, făcut în cadrul emisiunii The Ingraham Angle, a […]
Urmează un nou „război de iarnă”? Imagini din satelit relevă extinderea, în ultimele zile, a infrastructurii militare rusești în apropierea graniței cu Finlanda # Aktual24
Rusia desfășoară un amplu proces de extindere a infrastructurii sale militare în apropierea graniței cu Finlanda, într-o mișcare care alimentează îngrijorările privind o posibilă pregătire pentru un conflict viitor cu NATO. Potrivit imaginilor din satelit publicate de postul public finlandez Yle, Moscova a intensificat lucrările de construcție și modernizare a unor baze militare-cheie situate la […]
Întoarcere în Evul Mediu: Texas ar putea deveni primul stat din SUA care impune lecturi obligatorii din Biblie în școlile publice # Aktual24
Texas ar putea deveni primul stat din SUA care impune lecturi din Biblie în școlile publice – o propunere controversată aflată în dezbaterea Texas State Board of Education (SBOE) care a generat discuții intense despre rolul religiei în educația publică și despre delimitarea dintre stat și culturi religioase. Potrivit cotidianului Houston Chronicle, propunerea face parte […]
După ce PSD a adus România pe marginea prăpastiei, Daniel Băluță îl critică tot pe Bolojan: „Nu putem aplauda un om care știe un singur lucru: să taie” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, fost candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că promovează un model de guvernare axat exclusiv pe reduceri bugetare, fără a lua în calcul protecția socială sau măsuri reale de reconstrucție economică. Declarațiile au fost făcute în […]
