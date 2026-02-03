”Număr record de rachete balistice”. Zelenski anunță repercusiuni după atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene
Aktual24, 3 februarie 2026
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că activitatea echipei de negociere va fi ajustată în urma atacului nocturn al Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene, un atac care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează Reuters. „A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, implicând un număr record de rachete balistice”, a subliniat […]

„Nu există colonizatori mai buni". Trump și amenințările sale asupra Groenlandei readuc la suprafață răni vechi pentru inuiții arctici
Într-o dimineață recentă, cu ger tăios, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă în Arctica canadiană. Înfruntând vântul și frigul, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, purtând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian. Imaginea surprinde modul în care, pentru […]
Ana Birchall continuă lupta cu Dan Voiculescu: "Se confirmă ce am avertizat. La ICCJ, Voiculescu poate obține decizie să i se returneze tot ce i s-a confiscat, inclusiv aproximativ 18 milioane de euro, şi mai poate cere, cu reale şanse de câştig, despăgubiri de la statul român pentru anii petrecuţi în puşcărie"
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a declarat marți că solicitarea depusă de Dan Voiculescu pentru rejudecarea dosarului ICA confirmă avertismentele publice formulate de aceasta în cursul anului trecut. „Azi se confirmă ce am tot alertat anul trecut, cu curaj, deşi gaşca corupţilor şi a intereselor maligne mă tot atacau, mă marginalizau şi mă defăimau […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că activitatea echipei de negociere va fi ajustată în urma atacului nocturn al Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene, un atac care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează Reuters. „A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, implicând un număr record de rachete balistice", a subliniat […]
Cifrele arată un bilanț de peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în ciuda declarațiilor lui Trump
În timp ce lideri politici vorbesc despre pace și despre războaie „încheiate”, cifrele din teren spun o cu totul altă poveste. Una dură, incomodă și imposibil de ignorat. Un amplu studiu internațional arată că, în doar 18 luni, peste 100.000 de civili au fost uciși în conflictele armate din întreaga lume, iar dreptul internațional umanitar […]
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară, marţi, percheziţii la directorul unei firme şi la Grupul Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit aceloraşi surse, ancheta vizează fapte de corupţie, iar directorul firmei este suspectat că ar fi dat o mită în valoare de aproximativ 500.000 de euro pentru […]
Cântărețul lui Georgescu: "Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Orice român zdravăn la cap ar trebui să iubească un om ca mine" – VIDEO
Naistul Nicolae Voiculeț, susținător fanatic al lui Călin Georgescu, alături de care a cântat la mai multe evenimente publice, a declarat într-o emisiune TV că ”cei care nu mă iubesc nu sunt români”. ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Pentru că orice român zdravăn la cap și cu credință în Dumnezeu ar trebui […]
Washingtonul pune presiune pe liderul interimar al Venezuelei cu privire la „tranziția" post-Maduro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a consolidat noul guvern luni, numind mai mulți membri ai cabinetului și întâlnindu-se cu noul diplomat de rang înalt al Washingtonului la Caracas pentru a aborda „tranziția” țării după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Laura Dogu, însărcinatul cu afaceri al Washingtonului în Venezuela, a declarat la X că a vorbit […]
Sărăcia în Germania. Peste 13 milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie, creștere față de 2024
Un nou studiu publicat marți de Oficiul Federal de Statistică (Destatis) a dezvăluit că 13,3 milioane de persoane din Germania sunt expuse riscului de sărăcie. Aceasta este echivalentul a 16,1% din populație și reprezintă o creștere față de ponderea de 15,5% din 2024, relatează Deutsche Welle. Statistici UE Cifrele provin din Statisticile UE privind venitul […]
O nouă înfrângere pentru Georgescu la tribunal. Solicitarea de revocare a controlului judiciar i-a fost respinsă
Instanţa a analizat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispuse de procuror în dosarul în care este inculpat Georgescu Călin, măsură aflată în vigoare din februarie 2025. Verificarea a avut loc în cadrul procedurii prevăzute de Codul de procedură penală, la solicitarea inculpatului, care a cerut revocarea măsurii preventive. Menţinerea măsurii preventive Potrivit minutei instanţei, […]
Parchetul din Paris efectuează percheziții la sediile franceze ale rețelei de socializare X a miliardarului Elon Musk, ca parte a unei anchete privind funționarea cu părtinire a algoritmilor. Parchetul din Paris a precizat într-un comunicat că percheziția a fost efectuată ca parte a unei anchete lansate în ianuarie 2025, relatează Reuters. Perchezițiile sunt efectuate de […]
UE este „deschisă" la realăturarea Marii Britanii la uniunea vamală, anunță șeful finanțelor UE
Uniunea Europeană este „deschisă” la aderarea Marii Britanii la o posibilă uniune vamală, a declarat comisarul de finanțe al UE, pe fondul presiunii crescânde asupra guvernului de la Londra de a lua în considerare o astfel de mișcare. Dar guvernul a exclus în repetate rânduri această posibilitate, spunând că este una dintre „liniile roșii” ale […]
NASA amână lansarea Artemis II pe Lună pentru martie după depistarea unor probleme în timpul repetiției
NASA a anunțat marți că amână misiunea sa de a trimite patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, după ce au apărut probleme în timpul unui test critic al rachetei sale enorme. Managerii misiunii efectuau o inspecție elaborată în ziua lansării, cunoscută sub numele de „repetiție generală umedă”, la Centrul Spațial Kennedy din Florida, când […]
Mircea Lucescu, precizări despre starea sa de sănătate: "Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult"
Federația Română de Fotbal a transmis, marți, un comunicat oficial în care clarifică informațiile apărute în mass-media în ultimele zile privind starea de sănătate a selecționerului echipei naționale, Mircea Lucescu. Internare pentru supraveghere medicală Potrivit FRF, Mircea Lucescu se află internat în spital pentru supraveghere medicală și urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei […]
Occidentul este de acord să răspundă militar dacă Rusia va încălca armistițiul care va fi încheiat cu Ucraina
Forțele militare conduse de Europa, susținute de SUA, ar urma să fie trimise în Ucraina în cazul unor încălcări repetate ale unui armistițiu negociat de către Rusia, a relatat Financial Times (FT) pe 3 februarie, citând surse nedivulgate. Între decembrie și ianuarie, oficiali ucraineni, europeni și americani au discutat despre un plan de răspuns „pe […]
SpaceX, compania lui Elon Musk, achiziționează startup-ul de inteligență artificială xAI înainte de o posibilă listare la bursă
Elon Musk combină producătorul de rachete SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială, xAI, în timp ce entitatea rezultată din fuziune se pregătește pentru o listare la bursă masivă. Tranzacția a fost anunțată luni într-o postare pe blog a lui Musk, care a spus că formează „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical pe […]
Surse: Avocata Georgescu "și-a rupt coloana" în arest, ea este acum la Spitalul Universitar sub pază
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că avocata Adriana Georgescu, arestată pentru luare de mită, a suferit o accidentare gravă în arest. ”Și-a rupt coloana”, au declarat surse din cadrul spitalului. Ea este acum internată la Spitalul Universitar sub pază, au precizat sursele. Avocata Adriana Georgescu era în arest preventiv pentru 30 de zile, au […]
Mario Draghi spune că UE trebuie să devină o „federație autentică" pentru a evita dezindustrializarea și declinul
Fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă subordonarea, divizarea și dezindustrializarea simultan dacă nu se apropie mai mult. „Europa riscă să devină subordonată altor state, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs susținut luni la […]
Este posibilă o majoritate fără PSD în Consiliul General al Capitalei, anunță consilierul lui Bolojan: "Dacă PSD își dorește în continuare să căpușeze bugetele, fie al Capitalei, fie bugetul național, nu cred că este un partener loial de discuții"
Consilierul onorific al prim-ministrului, Vlad Gheorghe, a declarat marți că premierul Ilie Bolojan este convins de necesitatea transpunerii în legislație a referendumului local de la București, însă este nevoie ca și Parlamentul să fie convins în acest sens. Transpunerea referendumului, pe agenda publică și legislativă „Este parte din atribuțiile mele să ridic înapoi acest subiect, […]
Lovitură pentru Moscova. SUA au convins India să reducă drastic achizițiile de petrol rusesc, Trump a anulat tariful de 25% pentru produsele indiene
SUA anulează un tarif punitiv de 25% pentru importurile din India. Acest lucru s-a întâmplat după un acord în baza căruia India își reduce accelerat achizițiile de petrol rusesc. Acest lucru a venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat luni un acord comercial cu India care reduce tarifele americane pentru bunurile indiene de […]
Guvernul francez a supraviețuit și ultimelor două moțiuni de cenzură, „epopeea bugetară" s-a încheiat
Adunarea Națională Franceză a respins ultimele două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu în seara zilei de 2 februarie, punând capăt aprobării bugetului pe 2026. Moțiunile de cenzură în guvern, inițiate de un grup de deputați de stânga și de partidul populist de dreapta al lui Marine Le Pen, „Uniunea Națională”, așa cum […]
Cum s-a dat de gol o postacă "suveranistă": "Ajutați-mă. Am peste 50 cartele prepay și peste 50 adrese email. În cei 15 ani de vechime pe FB, mi-au fost dezactivate 88 profiluri"
Unul dintre trollii care activează intens de rețelele de socializare, postând fake news și texte de susținere a așa-numitului ”suveranism”, se plânge că Faqcebook i-a dezactivat aproximativ 90 de profiluri și cere ajutor, tot pe Facebook, pentru a-și crea un profil nou. Trollul postează acum sub numele Cornelia Victoria Iordache, însă înainte posta cu numele […]
Rușii bombardează în mod sălbatic civilii ucraineni, pe un ger cumplit, deși Trump se laudă că l-a convins pe Putin să înceteze atacurile
Într-una dintre cele mai crunte nopți ale iernii, Ucraina a fost atacată din nou de Rusia, în condiții de temperaturi extreme, sub -20°C. Peste 450 de drone și mai mult de 60 de rachete, inclusiv balistice, au vizat orașe și regiuni cheie precum Kiev, Dnipro, Harkov, Sumî și Odesa, lovind atât infrastructura energetică, cât și […]
În Grecia a fost introdus un sistem de monitorizare a traficului care va revoluționa siguranța rutieră. Șoferii indisciplinați, „vânați" de algoritmii AI
Grecia a început să implementeze un sistem de monitorizare a traficului fără precedent, folosind camere dotate cu inteligență artificială (AI) pentru a reduce numărul accidentelor rutiere și a disciplina șoferii neglijenți. Proiectul pilot, lansat în decembrie 2025 și devenit operațional de la începutul lunii februarie 2026, vizează opt intersecții majore din zona capitalei Atena și […]
Membrii generației Z sunt primii oameni din istorie mai puțin inteligenți decât părinții lor, din cauza excesului de tehnologie
O descoperire recentă trage un semnal de alarmă în rândul experților în educație și neuroștiințe: generația Z, născută între 1997 și începutul anilor 2010, este prima din istorie care înregistrează scoruri cognitive mai scăzute decât generația anterioară. Dr. Jared Cooney Horvath, fost profesor și acum expert în neurolingvistică, a explicat în fața Comitetului pentru Comerț, […]
EXCLUSIV Interviu Marius Lulea, atacuri la adresa lui Simion: "Trebuie să respectăm suveranitatea altor state/ AUR nu va ajunge acum la guvernare"
Deși, potrivit sondajelor, AUR a ajuns la circa 40% dintre opțiunile de vot, tabăra suveranistă pare tot mai divizată, în special pe fondul răcirii vizibile a relațiilor dintre George Simion și Călin Georgescu. În încercarea de a afla „de la sursă” cum stau de fapt lucrurile în AUR i-am adresat câteva întrebări lui Marius Lulea, […]
Toți oamenii președintelui: Mark Zuckerberg, Peter Thiel și Elon Musk, prezenți la o „cină sălbatică" cu Epstein, deși acesta fusese condamnat pentru trafic de minori
Noi fișiere legate de Jeffrey Epstein scot la lumină detalii controversate despre o cină din 2015 la care au participat mai mulți lideri din industria tehnologică, inclusiv Mark Zuckerberg, Elon Musk și Reid Hoffman. Epstein a descris mai târziu întâlnirea ca pe o „cină sălbatică”, într-un email trimis miliardarului Tom Pritzker, văr al guvernatorului Illinois, […]
Demontarea unui fake news de amploare: "Din cauza taxei Temu, avioanele de mărfuri s-au mutat de la Otopeni la Budapesta"
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) respinge informațiile apărute în spațiul public referitoare la impactul fiscal și logistic al taxării coletelor din afara Uniunii Europene și susține că acestea se bazează pe ipoteze false și interpretări eronate ale datelor disponibile. Presa a fost inundată în ultimele zile de știri conform cărora din cauza ”taxei Temu” […]
Primarul General Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea călătoriilor cu STB pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3 000 de lei
Zeci de mii de pensionari din București ar putea pierde gratuitatea la transportul public, în urma unei inițiative propuse de primarul general, Ciprian Ciucu. Conform planului, citat de cotidianul Adevărul, sprijinul ar urma să fie eliminat pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, iar măsura este încă în analiză, urmând să fie […]
Adjunctul procurorului general al SUA îi ia apărarea lui Donald Trump: „Nu e nicio crimă să petreci cu Epstein" – VIDEO
Într-un interviu recent acordat canalului de televiziune Fox News, Todd Blanche, adjunctul Procurorului General al Statelor Unite, a suscitat un val de critici și controverse după ce a afirmat că „nu este o crimă să petreci cu Jeffrey Epstein sau să trimiți e‑mailuri cu el.” Comentariul său, făcut în cadrul emisiunii The Ingraham Angle, a […]
Urmează un nou „război de iarnă"? Imagini din satelit relevă extinderea, în ultimele zile, a infrastructurii militare rusești în apropierea graniței cu Finlanda
Rusia desfășoară un amplu proces de extindere a infrastructurii sale militare în apropierea graniței cu Finlanda, într-o mișcare care alimentează îngrijorările privind o posibilă pregătire pentru un conflict viitor cu NATO. Potrivit imaginilor din satelit publicate de postul public finlandez Yle, Moscova a intensificat lucrările de construcție și modernizare a unor baze militare-cheie situate la […]
Întoarcere în Evul Mediu: Texas ar putea deveni primul stat din SUA care impune lecturi obligatorii din Biblie în școlile publice
Texas ar putea deveni primul stat din SUA care impune lecturi din Biblie în școlile publice – o propunere controversată aflată în dezbaterea Texas State Board of Education (SBOE) care a generat discuții intense despre rolul religiei în educația publică și despre delimitarea dintre stat și culturi religioase. Potrivit cotidianului Houston Chronicle, propunerea face parte […]
După ce PSD a adus România pe marginea prăpastiei, Daniel Băluță îl critică tot pe Bolojan: „Nu putem aplauda un om care știe un singur lucru: să taie"
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, fost candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că promovează un model de guvernare axat exclusiv pe reduceri bugetare, fără a lua în calcul protecția socială sau măsuri reale de reconstrucție economică. Declarațiile au fost făcute în […]
Fosta ducesă de York îl numea pe Jeffrey Epstein „frate" și a continuat să-i ceară bani împrumut și după ce a fost condamnat pentru pedofilie
O nouă serie de e-mailuri atribuite lui Jeffrey Epstein, date publicității recent, a declanșat un nou scandal care atinge familia regală britanică, în special pe Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York. Potrivit documentelor relatate de BBC, corespondența sugerează că Ferguson a menținut o relație apropiată cu Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008 pentru […]
Adio, democrație: Donald Trump propune „naționalizarea alegerilor" – acestea vor fi organizate de Partidul Republican, nu de statele Uniunii
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a stârnit un nou val de controverse după ce a sugerat că Partidul Republican ar trebui să preia controlul asupra organizării alegerilor și să „naționalizeze procesul electoral”. Declarațiile au fost făcute într-un podcast lansat luni, moderat de un fost oficial FBI devenit comentator politic și apropiat al liderului american, și […]
Sinucidere inexplicabilă: Un medic din Pitești și-a pus capăt zilelor chiar în spital, deși avea o familie frumoasă și fericită
O tragedie profundă a zguduit comunitatea medicală din Pitești, după ce Alin Neacșu, un kinetoterapeut în vârstă de 33 de ani, a fost găsit decedat într-o unitate medicală privată în care își desfășura activitatea. Vestea a provocat un val de șoc și emoție atât în rândul colegilor, cât și în comunitatea locală, mai ales în […]
Prețurile globale ale petrolului se stabilizează după prăbușirea din ultimele zile, pe fondul acordului comercial dintre SUA și India
Prețurile globale ale petrolului au început să se stabilizeze la începutul lunii februarie 2026, după o scădere abruptă înregistrată în sesiunea precedentă, declanșată de schimbări geopolitice majore și de un nou acord comercial între Statele Unite și India. Evoluția pieței reflectă o reducere a tensiunilor internaționale și o recalibrare rapidă a așteptărilor investitorilor privind cererea […]
Kristi Noem: „Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile"
Toți agenții federali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vor fi echipați cu camere audio-video portabile la Minneapolis și apoi în restul Statelor Unite, a anunțat luni secretara DHS, Kristi Noem, ca răspuns la una din revendicările democraților pentru a pune capăt paraliziei bugetare. După moartea alt manifestant împotriva arestărilor în masă a imigranților […]
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary, au acceptat să apară în fața Congresului, în ancheta privind dosarele Epstein
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în fața unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucționare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta. ”Fostul președinte și fostul […]
Victorie categorică a lui Bolojan contra taberei pro-PSD din PNL: 47 de voturi pentru Bolojan, doar trei contra
Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a obținut luni seară un vot covârșitor de încredere din partea conducerii partidului, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, în urma unui vot secret, rezultatul fiind de 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Votul a fost solicitat de Ilie Bolojan în contextul tensiunilor interne din partid și […]
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală
Cancerul de colon a fost mult timp considerat o boală a vârstnicilor, diagnosticată în general după vârsta de 50 de ani. În ultimele decenii însă, datele medicale arată o tendință alarmantă: tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu această afecțiune. În unele cazuri, pacienții au doar 25 sau 30 de ani, ceea ce ridică întrebări […]
Președintele FIFA, Gianni Infantino, cere scuze fanilor britanici și își apără decizia de a-i acorda lui Trump Premiul pentru Pace
Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a cerut scuze pentru remarcile pe care le-a făcut despre fanii britanici și și-a apărat decizia de a acorda un premiu pentru pace președintelui SUA, Donald Trump. Infantino a declarant, luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos că Cupa Mondială din Qatar din 2022 a fost specială deoarece „pentru […]
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a cerut liderilor Uniunii Europene să inițieze discuții privind un cadru european de protecție nucleară, în contextul tensiunilor tot mai evidente cu Washingtonul, relatează TVPWorld. Weber consideră că propunerea președintelui francez Emmanuel Macron, de a pune arsenalul nuclear al Franței la dispoziția apărării europene, reprezintă o „ofertă generoasă", mai […]
După anulări masive ale artiștilor, Trump anunță închiderea Kennedy Center timp de 2 ani pentru renovări
Președintele Donald Trump a declarat că va lua măsuri pentru a închide Kennedy Center din Washington timp de doi ani, începând din iulie, pentru reconstrucție, aceasta fiind cea mai recentă propunere a sa de a transforma celebra locație de la revenirea sa la Casa Albă. Anunțul lui Trump pe rețelele de socializare vine în urma […]
Administrația Trump intenționează să aloce aproape 12 miliarde de dolari pentru a crea o rezervă strategică de pământuri rare, un stoc care ar putea contracara capacitatea Chinei de a-și folosi dominația asupra acestor metale greu de procesat ca pârghie în negocierile comerciale, potrivit Associated Press. Casa Albă a confirmat luni lansarea „Project Vault", care ar […]
Într-o lume care glorifică orele târzii de muncă, multitasking-ul și cafeaua fără sfârșit, somnul pare adesea un lux de care ne putem lipsi. Însă pentru milioane de oameni care se confruntă cu insomnia cronică, lipsa somnului nu este doar un inconvenient temporar, ci o amenințare reală pentru sănătatea creierului. Cercetările recente arată că insomnia persistentă […]
Iranul convoacă ambasadorii UE pentru a protesta față de includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste
Iranul a anunțat, luni, că i-a convocat pe toți ambasadorii Uniunii Europene din țară pentru a protesta față de includerea de către bloc a grupării paramilitare Garda Revoluționară pe lista grupărilor teroriste. Această mișcare a avut loc în timp ce Turcia încerca să organizeze o întâlnire între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și oficiali […]
Serghei Șoigu, mesaj către „cei care doresc răul Chinei": "Rusia susține poziția Beijingului privind Taiwanul!"
Serghei Șoigu a reafirmat sprijinul consecvent al Rusiei pentru poziția Chinei în privința Taiwanului, în cadrul unei întâlniri cu șeful diplomației chineze, Wang Yi, la Beijing. Această întâlnire reflectă legătura tot mai strânsă dintre cele două mari puteri, care au consolidat, în ultimii ani, un parteneriat strategic „fără limite”. Parteneriatul a fost anunțat cu doar […]
Un oficial de la Kremlin confirmă că discuțiile Rusia–Ucraina, mediate de Statele Unite, vor fi reluate în această săptămână
O nouă rundă de discuții mediate de SUA privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei urmează să aibă loc în această săptămână, după o scurtă amânare, a declarat luni un oficial de rang înalt al Kremlinului, potrivit Associated Press. Discuțiile trilaterale vor avea loc miercuri și joi la Abu Dhabi, unde a avut loc o întâlnire […]
Bolojan a pus la punct Realitatea Plus: "Nu mai colportați toate minciunile legate de ceasuri și de alte lucruri, da?". Cât costă ceasul lui Bolojan – VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, luni, dur față de trimisa Realitatea Plus după ce acest post de propagandă al AUR a susținut că ar purta la mână un ceas de zeci de mii de euro, care nu ar figura în declaraţia sa de avere. Subiectul a fost lansat public de jurnalista Anca Alexandrescu, de la […]
Apărarea europeană fără SUA: între vis strategic și ambiție excesivă. De ce Europa rămâne blocată într-o dezbatere fără final
Ideea unei apărări europene independente de Statele Unite revine obsesiv în discursul politic de la Bruxelles, mai ales pe fondul incertitudinilor geopolitice și al schimbărilor de ton venite dinspre Washington. Însă, dincolo de declarații și viziuni îndrăznețe, Europa pare încă prinsă într-o dezbatere care oscilează între aspirație și realism dur. Secretarul general al NATO, Mark […]
