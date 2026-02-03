Dana Roba pune condiții clare pentru noul iubit: mașină, casă și bani! Make-up artista, decizie radicală după despărțirea de fostul partener: ”Nu mai vreau săraci în viața mea”
SpyNews, 3 februarie 2026 22:10
După despărțirea recentă de fostul partener, Dana Roba nu mai face niciun compromis când vine vorba despre viața ei sentimentală. Make-up artista spune clar că știe ce își dorește de la un bărbat și nu mai este dispusă să accepte relații care nu îi oferă siguranță financiară și din partea bărbatului!
Acum 10 minute
22:20
Oase și Maria au plătit avans pentru a-și cumpăra o casă, dar și-au luat țeapă! Câți bani au pierdut # SpyNews
Oase și Maria au avut parte de o experiență neplăcită. Cei doi au plătit avans pentru a-și cumpăra o casă, însă au ajuns în ipostaza de a pierde toți banii. Concurenții au dezvăluit la Power Couple despre ce sumă a fost vorba.
22:20
Când ar putea fi externat din spital Mircea Lucescu! Selecționerul României a fost internat pentru a treia oară în 2026 # SpyNews
Mircea Lucescu a fost internat în urmă cu câteva zile, din cauza unor probleme de sănătate. Selecționerul României a mai trecut prin astfel de experiențe de încă două ori, de la începutul anului 2026. Acum s-a aflat și când ar putea fi externat!
Acum 30 minute
22:10
Călin Donca i-a pregătit o surpriză de proporții lui Dorian Popa, în dosarul artistul este acuzat de defăimare, acțiune care i-ar fi cauzat prejudicii uriașe afaceristului.
22:10
Fulgy de la Clejani a fost dat în „urmărire” de judecători: fiindcă nu s-a prezentat la procesul în care urmează să se decidă dacă va fi sau nu internat la dezintoxicare și nu a trimis nici avocatul, instanța a decis să apeleze la sprijinul populației, postând citația pe site-ul oficial al instituției.
22:10
Raluca Preda, prezentatoarea de la Mireasa.Capriciile Iubirii, primele declarații după ce a început cursurile pentru noua pasiune! Pentru ce se pregăteşte vedeta Antena Stars # SpyNews
O vedem zilnic la Antena Stars, prezentând Mireasa – Capriciile Iubirii, însă acum Raluca Preda a început de curând cursurile pentru a deveni antrenor de fitness. În exclusivitate pentru Spynews.ro ne spune primele impresii.
22:10
22:10
Ogică s-a împăcat cu fiica sa, Raluca Ropotan! Care a fost mărul discordiei: „Nu mă mai cert niciodată cu ea” # SpyNews
Stelian Ogică s-a împăcat cu fiica sa, după luni bune de pauză. Acesta a vorbit despre mărul discordiei dintre el și Raluca Ropotan, dar și despre promisiunea pe care i-a făcut-o fiicei sale odată cu această împăcare. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Ogică a povestit ce relație are cu nepotul său și cum își petrec timpul împreună.
22:10
A renunțat de șapte ori, însă de data aceasta chiar este hotărât! Motivul pentru care Cucu de la Noaptea Târziu nu vrea să își facă iubită # SpyNews
A renunțat de șapte ori, însă de data aceasta chiar este hotărât! Motivul pentru care Cucu de la Noaptea Târziu nu vrea să își facă iubită, ce îi spune mama, dar și ce îl motivează în acest moment. Artistul a făcut declarații savuroase pentru Spynews.ro.
Acum o oră
21:50
Liviu Vârciu are cu ce să se mândrească! Artistul are o soție superbă, care îi arată neîncetat cât de mult îl iubește. Cei doi și-au dat frâu liber iubirii și s-au fotografiat în cele mai romantice ipostaze. Imaginile vorbesc de la sine!
21:30
Incident extrem de grav în județul Sălaj! O biserică s-a prăbușit, marți searî, în Cehu Silvaniei. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului. O parte din biserică a fost distrusă complet, iar câteva bucăți au căzut peste mașinile parcate în apropiere.
Acum 2 ore
21:00
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la barajul cu Turcia, dacă starea lui se agravează. Variantele luate în calcul de FRF # SpyNews
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate. Antrenorul Echipei Naționale de Fotbal a României este în spital și urmează să fie supus unor analize. Între timp, Federația Română de Fotbal ar fi luat în calcul înlocuirea acestuia cu un alt selecționer celebru.
20:30
Daniela a oprit cunoașterea cu Darius! Concurenta de la Mireasa a izbucnit în lacrimi. Băieții au pus-o la zid # SpyNews
Daniela a pus "STOP" cunoașterii cu Darius, după ce a fost pusă la zid de băieții din casa Mireasa! Concurenta a început să plângă și nu s-a mai putut opri. Daniela nu-și mai dorește să aibă legătură cu Darius.
20:30
Locuitorii dintr-un sat din Anglia au trecut printr-un incident fără precedent. A fost găsită o bombă neexplodată, astfel că autoritățile au luat măsuri de precauție. S-au făcut evacuări în masă.
20:30
Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf de proporții, în Londra! Celebrul creator de moda a rămas fără unul dintre cele mai rare ceasuri din lume, care valorează două milioane de lire sterline!
Acum 4 ore
20:00
Incredibil cum arată noua cameră a fetiței Marisei Paloma! Influencerița, copleșită de emoții când i-a văzut reacția # SpyNews
Marisa Paloma și-a construit o casă superbă, pe care a amenajat-o exact așa cum și-a dorit. Influencerița a pregătit o cameră spectaculoasă pentru fetița ei. Iris a fost în extaz când a văzut cum arată totul.
20:00
Discuții controversate în casa Mireasa! Claudia, acuzată că se uită după toți băieții: "Ei se simt urâți?” # SpyNews
Nici bine nu a început ediția din această seară, că s-a dat și startul la discuții! Au apărut noi controverse la Mireasa - Capriciile iubirii, după ce s-a zvonit prin casă că toți băieții ar fi luați în vizor de Claudia. Concurenta a oferit un răspuns pe măsură!
19:30
Nora lui Costel Biju, dezvăluiri picante despre soțul ei! Ce a spus Tony One când a fost întrebat despre infidelitate # SpyNews
Fiul lui Costel Biju și soția lui au răspuns la cele mai incomode întrebări, la detectorul de minciuni. Antonia a aflat și dacă partenerul ei o minte sau nu, însă au ieșit la iveală și noi informații despre cei doi. Iată ce mărturisire a făcut Tony One când a venit vorba despre infidelitate!
19:20
Soția lui Florin Salam a răbufnit! Roxana s-a săturat și a reacționat: ”Vedeți-vă de treaba voastră” # SpyNews
Roxana Dobre le-a transmis un mesaj dur persoanelor care au jignit-o. Deși și-a propus să nu mai bage în seamă comentariile negative, după cum chiar ea a declarat, soția lui Florin Salam s-a simțit nevoită să reacționeze.
18:50
O celebră prezentatoare TV trece prin momente extrem de grele. Mama vedetei a fost dată dispărută și este căutată de poliție în aceste momente. Recent au fost găsite urme de sânge în locuința ei.
18:50
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, înțepătură la adresa Emei Oprișan, după despărțire? "Gata cu drama" # SpyNews
Răzvan Kovacs a fost cel care a anunțat în spațiul public faptul că nu mai formează un cuplu cu cea alături de care a participat la Insula Iubirii: Ema Oprișan. Cei doi au pus punct relației în urma neînțelegerilor, iar fostul concurent se pare că aruncă cu săgeți spre bruneta.
Acum 6 ore
18:20
Cât costă cinci nopți de cazare în resortul în care se află Gina Chirilă. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a plătit o sumă piperată # SpyNews
Gina Chirilă se află într-o destinație exclusivistă, mai exact, în Abu Dhabi. Vedeta petrece momente unice departe de România, dar nu a plătit deloc puțin pentru cinci nopți de cazare într-un resort de cinci stele. Iată ce sumă colosală a scos din buzunar!
18:10
Vedeta care a apărut topless pe covorul roșu a reacționat după valul de jigniri. Ținuta ei a isterizat internetul # SpyNews
Cântăreața care a apărut topless pe covorul roșu de la premiile Grammy 2026 a făcut primele declarații despre ținuta ei! Fanii au criticat-o dur pe Chappell Roan, dar jignirile nu au impresionat-o deloc pe aceasta.
17:40
Anca Serea a spus lucrurilor pe nume: ”Abuzatorii nu arată periculos”. Vedeta a fost oripilată de ce a văzut # SpyNews
Anca Serea a vorbit despre scandalul momentului! Vedeta a fost de-a dreptul oripilată de ce a văzut și a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare. Anca Serea este mamă și și-a ieșit din minți de dezvăluirile care au zguduit showbizul internațional.
17:30
Radu Drăgușin, sărbătoritul zilei! Celebrul fotbalist a împlinit 24 de ani. Ce urări emoționante a primit # SpyNews
Radu Drăgușin își sărbătorește ziua de naștere, iar familia lui a avut grijă ca evenimentul special să nu treacă neobservat. Internaționalul român a primit urări care de care mai emoționante, cu ocazia împlinirii a 24 de ani.
16:50
Ce spun apropiații medicului din Pitești, găsit mort în cabinet. Nimănui nu i-a venit să creadă: "Sunt greu de găsit cuvintele" # SpyNews
Vestea că un kinetoterapeut din Pitești și-a pus capăt zilelor a cutremurat întreaga comunitate medicală din oraș. Apropiații lui Alin și-au găsit cu greu cuvintele atunci când a venit vorba despre tragedia care i-a marcat pe viață.
16:40
Vești bune pentru Dani Mocanu și Nando! Manelistul și fratele său ar putea scăpa de pedeapsa cu închisoarea # SpyNews
Victorie uriașă pentru Dani Mocanu și Nando! Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul privind pedeapsa cu închisoarea pe care au primit-o cei doi în luna noiembrie 2025. Frații Mocanu au șanse să scape de condamnare.
Acum 8 ore
16:00
Schimbare majoră la nivelul magazinelor din România! Produsele vor avea două etichete. Ce înseamnă fiecare # SpyNews
Veste importantă pentru toți românii! În supermarketuri se va produce o schimbare majoră, la nivelul produselor. Mai exact, este vorba despre faptul că alimentele vor avea două etichete pe ele. Iată ce semnifică fiecare în parte!
15:50
Un incident aviatic a avut loc recent, iar echipele de urgență intervin rapid la fața locului. Poliția, pompierii și paramedicii sunt mobilizați, iar autoritățile monitorizează îndeaproape incidentul.
15:30
Adolescent, înjunghiat într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca. Agresorul a fost un minor de 17 ani # SpyNews
Scene violente au avut loc într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca, unde un adolescent a fost înjunghiat în urma unui conflict. Potrivit primelor informații, agresorul este un minor în vârstă de 17 ani. Incidentul s-a petrecut în plină zi.
15:30
Magicianul Robert Tudor și familia, vacanță în destinația bogaților. Cum arată vila din Courchevel în care s-au cazat # SpyNews
Robert Tudor și familia se află în vacanță. Au plecat în Courchevel, destinația preferată a milionarilor pe timp de iarnă. Magicianul a făcut turul vilei cu patru niveluri în care s-au cazat.
14:50
Prima reacție a lui Mircea Lucescu! Selecționerul României a vorbit despre starea sa de sănătate: „S-a exagerat” # SpyNews
Au apărut noi detalii, privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a oferit o primă reacție, după ce în presă s-a scris că situația medicală ar fi foarte gravă. Iată ce a declarat!
14:50
Fetiță de 7 ani, internată în spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale # SpyNews
O fetiță în vârstă de 7 ani a ajuns la spital după ce și-a injectat medicamentele pentru slăbit ale mamei sale, crezând că o va ajuta să-i treacă durerea de stomac. Cum se simte micuța în prezent.
Acum 12 ore
14:20
Tzancă Uraganu a vorbit despre perioada în care a consumat substanțe interzise. Manelistul a renunțat la droguri în urmă cu 6 ani # SpyNews
Tzancă Uraganu a făcut mărturisiri impresionante! Manelistul a vorbit despre perioada în care a consumat substanțe interzise și a menționat care a fost momentul declanșator când a pus „stop”. Au trecut șase ani de cânt artistul nu s-a mai drogat și este mândru de acest lucru. Iată ce a declarat!
14:20
Marina Dina, prima reacție după revenirea în România din Dominicană. Cu ce provocări se confruntă fosta concurentă Survivor # SpyNews
Marina Dina a revenit recent în România, după experiența intensă trăită în Republica Dominicană, în cadrul competiției Survivor. Cu ce provocări se confruntă fosta concurentă în primele zile petrecute acasă.
14:10
Jeffrey Epstein ar fi fost în România, în 2012. A făcut plăți consistente către românce, notate drept „cheltuieli pentru combustibil” # SpyNews
Jeffrey Epstein ar fi fost în România, în 2012. Și-ar fi luat inclusiv număr de telefon românesc și a făcut plăți consistente către două conturi din Iași și Botoșani. Se crede că ar fi plătit românce, mascate drept „cheltuieli pentru combustibil”.
14:00
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul chiar înainte de nuntă. S-a îndrăgostit de alt bărbat la petrecerea burlăciței # SpyNews
Raluca Bădulescu a făcut, recent, dezvăluiri neaștepate. Fosta concurnetă Asia Express a povestit că și-a părăsit iubitul chiar înainte de nuntă după ce, la petrecerea burlăciței, a cunoscut un alt bărbat de care s-a îndrăgostit imediat.
13:20
Informații de ultimă oră despre Mircea Lucescu! Selecționerul României ar fi în stare foarte gravă # SpyNews
Informații de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul echipei naționale de fotbal a României trece prin momente cumplite, asta după ce a ajuns din nou la spital. Este a treia oară, de la începutul anului, când antrenorul ajunge pe mâna medicilor. Iată cele mai noi detalii!
13:20
Ce a moștenit fiica lui Leonard Doroftei de la tatăl ei. Vanessa este cea mai mică dintre copiii lui # SpyNews
Leonard Doroftei și soția lui, Monica, au împreună trei copii, Vanessa fiind cea mai mică. Tânăra are 22 de ani, iar părinții se mândresc cu ea. Deși pare firavă, mama ei mărturisește că l-a moștenit pe Leonard Doroftei.
13:10
Orașul din România unde oamenii nu au apă caldă și căldură, deși sunt anunțate - 20 de grade. Situația este una critică # SpyNews
Situație critică într-un oraș din România, unde oamenii stau fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Situația a devenit una critică, iar nemulțumirea locuitorilor crește pe zi ce trece.
13:00
Imagini rare cu Sorin Copilul de Aur și una dintre surorile lui. Ce mesaj emoționant a transmis femeia # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a fost surprins în ipostaze, cum rar l-ai mai văzut! Una dintre surorile sale, Mădălina, a postat câteva fotografii de colecție cu ea și fratele său mai mare. Aceasta a atașat și un mesaj emoționant în dreptul postări. Iată despre ce este vorba!
12:40
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a încercat să sară din aeronavă. Scenele șocante au fost filmate # SpyNews
Un incident șocant a avut loc la bordul unui avion, când un pasager beat s-a dezbrăcat și a încercat să sară din aeronava aflată în zbor. Scenele, surprinse de ceilalți pasageri, arată panica și haosul de la bord.
12:30
Bianca Drăgușanu nu face nimic gratis! Vedeta e scumpă inclusiv la vedere! Ce condiții impune pentru a apărea pe sticlă # SpyNews
Bianca Drăgușanu nu este ieftină! Vedeta a făcut mărturisiri impresionante despre motivul pentru care nu acceptă să meargă la diverse podcasturi. Aceasta nu se ascunde și recunoaște că prezența ei se plătește. Iată ce a povestit!
12:30
Cătălin Zmărăndescu, primele declarații după ce a plâns la Power Couple. Ce regrete are soția lui # SpyNews
Cătălin Zmărăndescu s-a emoționat la Power Couple, în timpul probei „Îmi pare rău”, atunci când a vorbit despre familia lui. Sportivul nu a putut fi prezent la nașterea fiului său, Vladimir, lucru pe care îl regretă. Și Luiza a dezvăluit ce regrete are.
12:00
Ieri, băieții au făcut bani din suflet, într-o ediție Power Couple, lider detașat de audiență! Diseară, fetele vor fi nevoite să sară de pe un tir pe altul... în mișcare! # SpyNews
Au râs. Au plâns. Și-au făcut noi relații de prietenie. Au avut discuții aprinse. Au mers mai departe. S-au panicat și s-au ridicat. Povestea celui de-al treilea sezon Power Couple are toate ingredientele și se scrie de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După o seară în care sentimentele au ieșit la iveală, într-un cadru de vis, acțiunea revine diseară, cu o provocare ca-n filmele de aventură!
11:50
Meko, surpriză de proporții pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Gestul făcut de Dorian Popa și Florin Salam # SpyNews
Meko și soția lui, Irina, și-au sărbătorit băiatul ieri. Selim a împlinit 11 ani, așa că tatăl lui s-a gândit să îi facă o surpriză pe care cu siguranță nu o va uita curând. Luptătorul a vorbit cu idolii fiului său, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Selly, și toți i-au transmis câte un mesaj.
11:40
Cum a fost realizată rochia transparentă purtată de Heidi Klum la Grammy 2026. Detaliul inedit # SpyNews
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că la Premiile Grammy de anul acesta, Heidi Klum a atras toate privirile cu o rochie transparentă spectaculoasă. Designerii au creat-o special pentru ea, adaptând fiecare detaliu pentru a evidenția silueta și nuanța pielii vedetei. Ce detaliu inedit a făcut ca rochia să i se potrivească perfect, transformând apariția actriței într-un moment greu de uitat.
11:40
Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa! Afaceristul a lansat acuzații grave la adresa artistului: „Ești un izmenar” # SpyNews
Alex Bodi nu mai tace! Afaceristul a vorbit cu subiect și predicat despre Dorian Popa, iar acuzațiile pe care le-a făcut la adresa artistului nu sunt deloc de neobservat. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu a lansat o nouă bombă în showbiz. Iată ce a spus despre vlogger!
11:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, patatas gravas cu sos de roșii, un fel principal, pui spaniol cu chorizo și legume, şi un desert, cremă catalană rapidă.
11:10
Una dintre victimele lui Cristian Andrei vorbește despre cum a ajuns să fie abuzată! I-a zis soțului ei să o aducă și pe ea la terapie. Exclusiv Știrile Antena Stars # SpyNews
Una dintre victimele lui Cristian Andrei a făcut dezvăluiri despre cum a ajuns să fie abuzată, la Știrile Antena Stars. Soțul ei a apelat inițial la serviciile lui, însă mai apoi a chemat-o și pe ea, ca mai apoi să îi spună să vină singură. Femeia a făcut declarații șocante despre ce i s-a întâmplat.
11:10
Probleme serioase într-un cuplu celebru din showbiz. Ea s-a cam săturat de căsnicie și ar vrea să pună punct # SpyNews
Un cuplu celebru din showbiz traversează o perioadă dificilă. Tensiunile din relația celor doi par să fi ajuns la un punct critic, sau cel puțin așa susțin unii apropiați de-ai lor, care spun și că ea ar fi tot mai nemulțumită de felul în care funcționează lucrurile în căsnicie și ar cam vrea să pună punct.
