Congresul american a pus capăt unei perioade de trei zile de paralizie a statului și a votat legea bugetului
Economica.net, 3 februarie 2026 22:10
Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a adoptat marţi un text bugetar pentru a se pune capăt celor peste trei zile de paralizie a unei părţi a administraţiei federale americane, transmit Reuters, AFP şi DPA, relatează Agerpres.
Acum 10 minute
22:20
Familia Negoiţă cumpără terenuri de 19.000 de metri pătraţi în Sectorul 3 de la firma la care e asociat preşedintele CJ Tulcea Horia Teodorescu. Plătește cel puţin 4,6 milioane de euro # Economica.net
Edificia Star Construct, controlată indirect, prin mai multe firme, de Ionuţ, Lidia şi Ilie Negoiţă, va cumpăra terenuri cu suprafaţa totală de aproape 19.000 metri pătraţi în sectorul 3 al Capitalei de la firma Gazoteh la care e asociat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net dintr-o decizie a societăţii şi din Registrul Comerţului.
22:20
România, campioana UE la importurile de semințe de floarea-soarelui, într-un an cu producții în creștere # Economica.net
România a cumpărat în primele 30 de săptămâni ale acestui an comercial agricol aproximativ 60% din cantitățile de semințe de floarea-soarelui achiziționate de tot blocul comunitar. Aceasta într-un an în care producția noastră a crescut cu 42% față de 2024. Exporturile sunt însă mai mari.
22:20
FOTO Fabrică simbol din România, construită cu Fujitsu, devine proiect imobiliar. E prea puternică pentru a fi demolată # Economica.net
O fabrică de renume din România urmează să treacă printr-un proces de reconversie și să se transforme în centru de cartier pentru locuitorii din zona Unirii din Târgu-Mureș.
Acum 30 minute
22:10
22:00
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total a depăşit 134,5 milioane de lei (26,4 milioane de euro), transmite Agerpres.
Acum o oră
21:50
Premierul spaniol Sanchez promite interzicerea accesului tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale. Musk reacționează furis și-l numește tiran și trădător # Economica.net
Proprietarul reţelei sociale X, Elon Musk, l-a acuzat marţi pe prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez că este "un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol" după ce acesta a anunţat în cadrul unui discurs din Dubai o serie de măsuri care vizează platformele digitale, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:30
Comisia Europeană respinge categoric acuzațiile venite din SUA că ar constrâns platformele sociale la cenzură # Economica.net
Comisia Europeană a contestat ferm, marţi, că ar fi constrâns reţelele sociale la ''cenzură'', aşa cum afirmă un raport prezentat de apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump în Congresul american, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
21:20
Turla unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit. Pompierii caută victime sub dărâmături # Economica.net
Turla unei biserici din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbușit, marți seara, peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri, echipajele de intervenție acționând în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind și un câine specializat pentru astfel de misiuni, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.
21:00
NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
20:50
Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranţa de a ajunge la un acord cu administraţia preşedintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare, relatează marţi AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
20:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut STB şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti (ADITPBI) să prezinte un plan de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii, transmite Agerpres.
20:00
La început a fost un proiect de lege despre care s-a vorbit mult înainte de a produce efecte. Anunțată, inițiată de trei ori în trei forme diferite, negociată și, în cele din urmă, adoptată, Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturilor electronice a rămas, pentru o bună perioadă de timp, mai degrabă o promisiune decât un instrument funcțional. Practic timp de un an și jumătate am avut o lege în vigoare, dar inoperabilă, pentru că nu avea norme de aplicare. Publicarea recentă a normelor de aplicare a legii închide acest capitol al incertitudinii și marchează momentul în care semnătura electronică începe să funcționeze cu adevărat, cu reguli clare pentru mediul privat, cetățeni și administrația publică. Este de remarcat faptul că Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a închis acum acest cerc, prin publicarea normelor, oferind claritate și predictibilitate unui ecosistem care a așteptat prea mult timp acest deznodământ.
19:50
Vicepremierul Alexander Novak estimează că economica Rusiei ar putea crește în 2026 cu până la 1,3% # Economica.net
Economia Rusiei ar urma să crească cu 1% - 1,3% anul acesta, în timp ce inflaţia va fi la un nivel ţintă de 4% - 4,5%, a anunţat marţi vicepremierul Alexander Novak, informează agenţia rusă de presă TASS, transmite Agerpres.
19:30
Grupul clujean Safeway investește 5,2 milioane de euro într-un nou centru logistic și-și dublează capacitatea de stocare # Economica.net
Grupul Safeway, unul dintre liderii sectorului FMCG din Transilvania, anunță o investiție de 5,2 milioane de euro în extinderea capacităților sale logistice, prin inaugurarea unui nou centru logistic modern în județul Cluj. Odată cu această investiție, Safeway își dublează capacitatea de stocare în 2026 și accelerează planurile ambițioase de dezvoltare a infrastructurii logistice în Cluj și la nivel național.
19:20
Mark Rutte le cere statelor NATO să caute prin stocurile lor arme și muniții pe care să le ofere Ucrainei, mai ales rachete Patriot # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marţi la Kiev susţinătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme şi muniţii şi să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai ales rachete Patriot, după ce infrastructura energetică ucraineană a fost lovită de o nouă salvă masivă de rachete şi drone ruseşti, relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
19:00
Procurorii DNA au intrat peste Grampet. Unul dintre directorii grupului lui Gruia Stoica e suspectat de dare de mită – surse Agerpres # Economica.net
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează marţi percheziţii la Grupul Grampet şi la directorul unei firme din acest grup, într-un dosar de dare de mită, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
18:40
Foraj Sonde Videle încheie contract pe 3 ani cu gigantul francez EdF. Va fora sonde geotermale # Economica.net
Foraj Sonde S.A. Videle (FOJE) urmează să semneze în zilele următoare un contract-cadru atribuit de Dalkia Franța, parte din grupul EdF (Electricite de France), având că obiect furnizarea de servicii de foraj pentru sonde geotermale, arată compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori București.
18:40
Compania de reasigurare SCOR l-a numit pe Andrei Romanescu în funcția de General Manager al filialei din București # Economica.net
SCOR, unul dintre liderii mondiali în reasigurări, anunță numirea lui Andrei Romanescu în funcția de General Manager pentru SCOR București, un birou strategic de transformare în cadrul rețelei internaționale a SCOR. În acesată funcție, Andrei Romanescu va coordona dezvoltarea operațiunilor SCOR în România, concentrându-se pe creșterea eficienței, colaborării și execuției.
18:30
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila: Un sfert dintre primării nu vor trebui să concedieze niciun angajat # Economica.net
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, transmite Agerpres.
Acum 6 ore
18:20
Capitalizarea bursieră a gigantului american Walmart a atins pentru prima dată valoarea de 1.000 de miliarde de dolari # Economica.net
Walmart devine primul retailer care a ajuns la o capitalizare de piaţă de 1.000 de miliarde de dolari marţi, după raliul parcurs într-un an şi în urma căruia acţiunile au crescut cu aproape 26%, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:10
Grupul italian Intesa Sanpaolo raportează un profit net record pentru 2025, de 9,3 miliarde de euro # Economica.net
Grupul Intesa Sanpaolo anunță că a înregistrat un profit net de 9,3 miliarde de euro în 2025, marcând cel mai bun an din istoria sa, cu comisioane și venituri din asigurări la nivel record.
17:50
Cât mai rezistă Coaliția? Șeful UDMR îi cere lui Bolojan să reducă cu 50% taxele locale care au fost recent majorate # Economica.net
Liderul UDMR Kelemen Hunor îi va cere premierului Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale, propunând reducerea impozitelor locale cu un procent de 50%, la categoriile pe care le vor decide primarii, potrivit Antena 3 CNN.
17:50
Dan Air lansează zboruri noi din București și Bacău spre şase destinaţii din strinătate # Economica.net
Compania aeriană Dan Air anunţă că îşi extinde reţeaua de rute prin adăugarea a șase zboruri noi de pe aeroporturile din Bucureşti şi Bacău către Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris şi Treviso.
17:40
Ministerul Finanțelor a publicat astăzi un comunicat de presă pe site-ul său ca reacție la informațiile din spațiul public referitoare la așa numita Taxă Temu, impusă coletelor furnizate din state extracomunitare, despre care spune că sunt parte a unei campanii de fake news și dezinformare.
17:30
Cristian Tudorescu, consultant financiar: Economia trebuie lăsată în pace. Îi dăm dulciuri în exces, ar trebui să-i dăm și vitamine | Cu cifrele pe masă # Economica.net
„Există o așteptare în societate să vedem și măsuri de relansare economică. Pot fi de acord cu asta, dar uneori spun: nu-i mai bine să lăsăm economia în pace, așa mai nerelansată cum e ea? Se descurcă și singură. Este adevărat că poate nu crește cu 5%, poate crește cu 2%-3%-4%, există o oarecare creștere naturală în momentul în care o lași în pace", a spus Cristian Tudorescu, consultant financiar, în cadrul emisiunii „Cu cifrele pe masă”.
17:10
Amazon acuză că extinderea sa în Europa este întârziată mult de greutatea obținerii conexiunilor la rețeaua electrică # Economica.net
Întârzierile mari în a obţine conexiuni la reţeaua electrică sunt o provocare pentru planurile Amazon de a extinde centrele de date din Europa, industriile sporind presiunile asupra autorităţilor în vederea modernizării reţelelor energetice învechite, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:00
Mina de aur de la Certej a primit un nou aviz de mediu. Două ONG-uri denunță demersul ca fiind ilegal și cer ministrului Mediului Diana Buzoianu să intervină de urgență # Economica.net
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România au transmis astăzi un comunicat de presă în care cer ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să acționeze de îndată pentru stoparea a ceee ce ei denumesc ca fiind un abuz administrativ fără precedent. Și anume, Administrația pentru Protejarea mediului Hunedoara a emis un aviz de mediu pentru exploatarea minieră de la Certej, despre care spun că este unul dintre cele mai nocive proiecte miniere din istoria recentă a Românie.
17:00
FOTO Linie de tramvai din nordul Capitalei, reabilitată în proporție de 85%. PORR intră și pe tronsonul de 88 de metri, unde s-au făcut lucrări pentru metroul de Otopeni # Economica.net
Lucrările la proiectul liniei tramvaiului care circulă pe Bulevardul Expoziției, până la Casa Presei, sunt realizate în proporție de 85%. Constructorul PORR anunță că a început lucrările și pe tronsonul de 88 de metri, ocupat anterior pentru lucrări la metroul de Otopeni.
16:40
Emmanuel Macron a afirmat marţi că reluarea dialogului cu preşedintele rus Vladimir Putin este "în curs de pregătire", afirmând în acelaşi timp că Moscova nu arată "o voinţă reală" de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, transmite Agerpres.
16:30
Geopolitica, declarațiile lui Trump, tarifele vamale și știrile despre schimbarea conducerii Rezervei Federale a SUA influențează în prezent piețele globale. Acest lucru a devenit și mai evident când prețurile petrolului au scăzut după ce criza din Iran a dat semne că se calmează. Însă piețele au rămas volatile, iar prețurile aurului și argintului s-au prăbușit după ce atinseseră niveluri record, ștergând în doar două sesiuni cea mai mare parte a câștigurilor de la începutul anului.
Acum 8 ore
16:00
Platforma HomeRun a crescut cu 44% în România în 2025 și a ajuns la 30.000 de profesioniști care oferă servicii # Economica.net
HomeRun, una dintre principalele platforme online de servicii din România, care conectează utilizatorii cu profesioniști, a anunțat rezultate solide în România în 2025, unde a înregistrat o creștere a veniturilor de 44%.
15:50
Criză Turcia – Inflaţia a scăzut la cel mai redus nivel începând din ultimii patru ani # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat mai mult decât se estima în ianuarie, ajungând la cel mai redus din ultimii peste patru ani, transmit Xinhua şi DPA.
15:50
Forțele Navale Române intenționează să cumpere radare de navigație pentru navele maritime și fluviale din dotare, potrivit unui anunț de consultare a pieței publicat marți în SEAP.
15:50
Exporturile de produse alimentare din Japonia au atins un nou record în 2025, graţie cererii puternice din SUA şi o revenire a exporturilor în China # Economica.net
Exporturile japoneze de produse agroalimentare, forestiere şi piscicole au crescut anul trecut cu 12,8%, un nivel record, impulsionate de livrările puternice în SUA, în pofida noilor tarife vamale, dar şi de o revenire a exporturilor în China, după scăderea din 2024, transmite Reuters.
15:20
Investiția inteligentă: cum alegi scaune ergonomice care cresc productivitatea în birourile moderne # Economica.net
Te-ai întrebat vreodată cât de mult influențează confortul scaunului performanța la birou? De ce unele companii investesc serios în scaune ergonomice, în timp ce altele le consideră un moft? Cât costă, de fapt, un angajat neproductiv din cauza disconfortului fizic? Și mai ales, cum alegi modelul potrivit pentru un birou modern, în care timpul petrecut pe scaun depășește opt ore zilnic?
15:10
Vodafone România anunță numirea lui Alex Băloi în rolul de director al diviziei Vodafone Business, începând cu ianuarie 2026. Acesta revine în Vodafone din poziția de CEO al M247 Global, unde a definit direcția strategică a companiei prin consolidarea performanței operaționale și creșterea accelerată la nivel global.
14:50
Autostrada A7 Bacău – Pașcani: Imagini noi cu primul nod turbion din România. Stadiul lucrărilor la cele trei loturi construite de Umbrărescu VIDEO # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași prezintă marți imagini aeriene de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 3 Mircești – Pașcani și prezintă stadiu lucrărilor pe toate cele trei loturi ale tronsonului construit de grupul UMB.
14:40
IMPACT Bucharest anunță participarea extraordinară a lui Ryan Reynolds, actor, producător și unul dintre cei mai ingenioși antreprenori ai momentului, la ediția din 2026, care va avea loc pe 29-30 septembrie.
14:30
Cea mai îmbătrânită populaţie activă din UE este în cea mai mare economie a Europei. Un sfert dintre angajaţii din Germania au între 55 şi 64 de ani # Economica.net
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP.
Acum 12 ore
14:10
Wizz Air, principalul transportator aerian din România, și Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj au aunțat astăzi două noi destinații pentru sezonul estival 2026, ideale pentru vacanțe: Malta și Dubrovnik.
14:10
Referendum local de la Bucureşti – Consilierul lui Bolojan spune că premierul e 100% de acord, dar legea e încă în Parlament # Economica.net
Consilierul onorific al prim-ministrului Vlad Gheorghe a declarat, marţi, că premierul Ilie Bolojan este convins privind necesitatea transpunerii în lege a referendumului local de la Bucureşti, dar trebuie convins şi Parlamentul referitor la acest aspect.
14:10
Scandalul pe concediul medical – Avocatul Poporului sesizează CCR privind neplata primei zile de concediu medical # Economica.net
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale.
14:00
Cel mai mare număr de turişti străini din istorie pentru Spania. Al treilea an consecutiv de recorduri, în 2025 # Economica.net
Spania a primit un număr de 96,77 milioane de turişti internaţionali în 2025, cu 3,2% mai mulţi decât în 2024, ceea ce marchează un nou record istoric, al treilea consecutiv, record ce a fost consemnat şi în ceea ce priveşte veniturile din acest sector, care au fost de până la 134,712 miliarde euro, relatează agenţia EFE.
14:00
Penny a pus pe rafturi alimente 100% românești în valoare de 5,1 miliarde de lei anul trecut # Economica.net
Discounterul german Penny a generat anul trecut aproximativ 5,1 miliarde de lei din comercializarea sortimentului TriplusRO, adică alimente cu ingredientul principal, procesarea și ambalarea realizate în România,
13:50
Putin îl presează pe Trump. Rusia avertizează că lumea se va trezi peste două zile „într-o situaţie mult mai periculoasă decât înainte”, după expirarea tratatului de dezarmare nucleară New START # Economica.net
Kremlinul a declarat marţi că lumea se va trezi "într-o situaţie mult mai periculoasă decât înainte" odată cu expirarea iminentă (la 5 februarie) a tratatului de dezarmare nucleară New START între Rusia şi SUA, potrivit France Presse.
13:40
Parteneriat TAROM-Scandinavian Airlines (SAS) pentru ca pasagerii să aibă acces la rețelele de rute combinate ale celor două companii # Economica.net
TAROM şi Scandinavian Airlines (SAS) au anunţat, marţi, lansarea unei cooperări comerciale de tip codeshare, care oferă pasagerilor acces la reţelele de rute combinate ale celor două companii aeriene, prin zboruri operate în cadrul alianţei SkyTeam.
13:10
Buletin pentru social media – Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani # Economica.net
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi prim-ministrul Pedro Sanchez, anunţând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Reuters.
13:10
Voucherul la gaze riscă să fie plătit tot de consumatori. Legea consumatorului vulnerabil trebuie adaptată – AEI # Economica.net
Asociaţia Energia Inteligentă avertizează că schema voucherelor pentru plata gazelor naturale, aflată în discuţie pentru sezonul rece 2025-2026, riscă să nu reprezinte un sprijin real pentru populaţie, întrucât finanţarea acestora ar urma să provină, indirect, tot din sumele suplimentare plătite de consumatori prin facturi mai mari.
13:00
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii de luni spre marţi cu 450 de drone şi peste 60 de rachete, a declarat ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga, adăugând că Moscova a aşteptat ca temperaturile să scadă înainte de ataca din nou sistemul energetic al Ucrainei, potrivit Reuters. Este cel mai masiv atac combinat cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul acestui an, care a lăsat sute de mii de persoane fără căldură la temperaturi de ger, înaintea unei noi runde de negocieri destinate să pună capăt războiului care durează de aproape patru, relatează AFP.
13:00
Începând de luni, 2 februarie, au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la Podul Suspendat peste Dunăre – Brăila, până la readucerea acestora la starea tehnică normală de exploatare, informează marți Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
