Imagini emoționante după Hermannstadt - Rapid » Cristian Manea, în lacrimi, consolat de coechipieri
Gazeta Sporturilor, 3 februarie 2026 23:50
Hermannstadt - Rapid 0-3. După finalul meciului de la Sibiu, au avut loc momente emoționante, cu fundașul Cristian Manea în prim-plan.Manea trece prin momente grele. Săptămâna trecută și-a pierdut mama, chiar înainte de meciul giuleștenilor cu U Cluj (0-2). Din acest motiv, fundașul dreapta nu a putut juca cu ardelenii.A revenit în lot pentru jocul cu Hermannstadt, din etapa 25, intermediară. ...
• • •
Acum 30 minute
00:00
La o oră după victoria cu Hermannstadt, Angelescu a intrat în direct și a anunțat decizia clubului: „Nu vrem” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit la finalul victoriei cu Hermannstadt, scor 3-0, despre perioada de mercato și posibilitatea unor ultime mutări în finalul perioadei de mercato. ...
Acum o oră
23:50
Daniel Niculae, după Hermannstadt - Rapid: „Este cel mai bun transfer din România” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt a pierdut pe teren propriu cu Rapid, scor 0-3, într-un meci în care giuleștenii au fost mai eficienți și au urcat pe primul loc în Superligă. Daniel Niculae (43 de ani), președintele sibienilor și fost jucător al Rapidului, a comentat prestația echipei sale și a lăudat forța adversarului.Ciobotariu, Grameni și Jambor au semnat golurile victoriei Rapidului. ...
23:50
Acum 2 ore
23:10
Costel Gâlcă, după victoria la scor de neprezentare cu Hermannstadt: „Gazonul se rupea” # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus clar în deplasarea de la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt, într-un meci dominat de giuleșteni, care profită de pașii greșiți ai adversarilor și urcă pe primul loc în clasament. La final, Costel Gâlcă a analizat partida, una cu execuții spectaculoase, disputată în fața unei echipe gazdă aflate pe penultima poziție.Ciobotariu, Grameni și Jambor au semnat golurile victoriei care o propulsează pe Rapid în fruntea Superligii. ...
23:10
Dorinel Munteanu, la pământ după eșecul drastic cu Rapid: „Îmi asum, sunt responsabil. Dacă sunt bărbați...” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Rapid 0-3. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a analizat eșecul de pe teren propriu, din etapa #25 a Superligii.Dorinel Munteanu consideră că scorul e prea drastic și a fost dur cu echipa lui, declarând că greșelile individuale ale jucătorilor lui Hermannstadt au decis meciul.După ce a luat vina asupra lui, Dorinel Munteanu a declarat că așteaptă mai multe de la jucătorii transferați iarna aceasta. ...
23:00
Turcul care nu concepe că Mircea Lucescu va rata meciul de la Istanbul din 26 martie: „A făcut mereu salată bună picurând sos de calitate” # Gazeta Sporturilor
Sinan Serhatioglu, translatorul lui Mircea Lucescu din perioada petrecută la Beșiktaș și la naționala Turciei, bun prieten cu selecționerul României, a povestit Gazetei Sporturilor cum vede confruntarea decisivă din 26 martie 2026. ...
23:00
Constantin Grameni, declarația serii după „bijuteria” din meciul cu Hermannstadt: „Suporterii români de tastatură nu au cum să mai spună asta” # Gazeta Sporturilor
Constantin Grameni, jucătorul celor de la Rapid, a reacționat după golul fabulos marcat în victoria cu Hermannstadt, scor 3-0, într-un meci din etapa #25 din Superliga. Dina Grameni a comentat partida de la Sibiu, iar apoi și-a descris golul. În discursul său a avut și o înțepătură la adresa „fanilor de tastatură”. Motivul? Grameni a marcat un gol asemănător în cantonamentul din Antalya, iar atunci a fost criticat pentru că a fost ajutat de vântul din Turcia. ...
22:50
Victor Angelescu a numit omul-meciului la Hermannstadt - Rapid: „Cel mai bun de pe teren” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Rapid 0-3. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele echipei din Giulești, l-a lăudat pe Claudiu Petrila, extrema alb-vișiniilor.Petrila a oferit un assist pentru Jambor și l-a impresionat pe Angelescu cu prestația per ansamblu. De asemenea, oficialul giuleștenilor i-a lăudat pe Grameni, Keita și Jambor, care a înscris primul gol în Superliga.Angelescu nu a fost mulțumit complet de prima repriză, dar s-a declarat impresionat de a doua. ...
22:30
Fostul star de la Real Madrid și Bayern Munchen, în negocieri cu o echipă din MLS # Gazeta Sporturilor
James Rodriguez (34 de ani), internaționalul columbian, se află în discuții avansate cu Minnesota United, formație din Major League Soccer, pentru un transfer care ar reprezenta una dintre cele mai spectaculoase mutări din istoria clubului american.La 34 de ani, fostul mijlocaș al lui Real Madrid și Bayern Munchen este liber de contract, după despărțirea de Club Leen din liga mexicană. ...
Acum 4 ore
22:20
Constantin Grameni (23 de ani), mijlocașul Rapidului, a înscris un gol superb în meciul cu Hermannstadt, din etapa 25 a Superligii.Trimis titular de Constantin Gâlcă, mijlocașul giuleștenilor l-a răsplătit pe antrenorul giuleștenilor cu o execuție de pus în ramă. În repriza a doua, fotbalistul cumpărat de la Farul a dublat avantajul oaspeților cu un lob fabulos de la mare distanță.VIDEO CU FAZA. ...
22:00
Jaqueline Cristian, după „thriller-ul” din turul inaugural al Transylvania Open: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă” # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a avut parte de un duel complicat în primul tur de la Transylvania Open. În cele din urmă, „cea mai bună rachetă a României” a învins-o cu 6-2, 2-6, 7-5 pe Lucrezia Stefanini (27 de ani, 140 WTA) și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Cluj-Napoca. ...
22:00
La pauza partidei din etapa a 25-a a Superligii, ultima a zilei, Hermannstadt era condusă de Rapid cu 1-0. La ieșirea de la vestiare, Cătălin Căbuz (29 de ani) nu a revenit pe teren, iar Vlad Muțiu (31 de ani) a fost surprins pregătindu-se pentru a intra în poartă.Astfel, formația lui Dorinel Munteanu (57 de ani) a început repriza secundă cu un nou goalkeeper între buturi.Cătălin Căbuz, schimbat la pauzăÎn fața a 3. ...
21:40
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a analizat victoria cu FC Argeș, scor 3-1. Italianul consideră că echipa lui mai are nevoie de 5 puncte pentru a fi sigură de play-off.Întrebat dacă se poate gândi la titlu, Bergodi a exclus varianta că U Cluj se va lupta pentru câștigarea campionatului. Cristiano Bergodi: „Cred că mai avem nevoie de 4-5 puncte pentru a intra în play-off”„Sunt foarte mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători, au făcut un meci bun. ...
21:20
Albacete, echipa care a eliminat Real Madrid în faza anterioară a Cupei Regelui, primește vizita celor de la Barcelona în sferturile de finală în această seară, de la ora 22:00. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 4.Barcelona vine pe terenul formației din liga secundă fără vedeta Raphinha, care s-a accidentat. ...
21:20
Jaqueline Cristian (35 WTA, 27 de ani) a învins-o pe Lucrezia Stefanini (140 WTA, 27 de ani) în trei seturi, scor 6-2, 2-6, 7-5, în primul tur de la Transylvania Open, turneul de categorie 250 de la Cluj-Napoca.Românca va juca în următorul tur de la Transylvania Open împotriva Dariei Snigur (144 WTA, 23 de ani). Ucraineanca a trecut în primul tur de Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (116 WTA, 20 de ani) în două seturi, scor 6-3, 6-3. ...
21:10
Florin Prunea anunță dezastrul la o echipă de tradiție: „În 10 zile pune lacătul, dispare cu totul” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea (57 de ani), fost președinte la Poli Iași, a declarat că echipa din Liga 2 ar fi la un pas de desființare, din cauza problemelor financiare. Poli Iași a intrat în vară în insolvență, din cauza datoriilor clubului. Formația din Copou a retrogradat în 2025, după ce a fost învinsă de Metaloglobus la baraj. De atunci, clubul nu și-a mai putut regla problemele financiare.Florin Prunea: „Iașiul este în faliment. ...
21:10
Africa de Sud continuă ofensiva pentru a readuce Formula 1 pe continentul african, iar autoritățile locale pregătesc o propunere spectaculoasă. Ministrul sportului, Gayton McKenzie (51 de ani), a declarat că se lucrează intens la o ofertă care ar putea convinge definitiv conducerea Marelui Circ să includă din nou Marele Premiu al Africii de Sud în calendar. ...
20:50
Ianis Zicu laudă Dinamo înaintea meciului direct: „Este adversarul cel mai complet din Superligă!” # Gazeta Sporturilor
Nici cele 7 puncte obținute în meciurile din startul acestui an, nici victoria la scor împotriva liderului Universitatea Craiova, nu l-au făcut pe Ianis Zicu să vorbească despre play-off. Antrenorul de la Farul Constanța a avertizat din nou că alb-albaștrii au nevoie să adune puncte înainte de partea a doua a sezonului Superligii și a avertizat asupra forței următorului adversar, Dinamo București, pe care-l vor întâlni miercuri, de la ora 20:30, pe teren propriu. ...
20:40
Alexandru Chipciu, concluzie în lupta pentru play-off, după victoria cu Argeș: „Nu mai sunt de ajuns” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu, căpitanul lui U Cluj, a vorbit despre lupta la play-off, după victoria cu FC Argeș, scor 3-1.Veteranul ardelenilor a mulțumit de rezultatul cu argeșenii, pentru că ar avea avantaj în cazul egalității de puncte, datorită rezultatelor mai bune din meciurile directe.De asemenea, Chipciu consideră că 45 de puncte nu sunt de ajuns pentru calificarea în play-off. U Cluj are 42 și e pe locul 4 în Superliga. ...
20:40
Transfer după victoria de azi din Superliga » Au bătut palma și urmează să semneze contractul # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești este aproape de a le mai oferi suporterilor încă o veste bună, după succesul de azi cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Intensele tratative pe care oficialii prahovenilor le-au dus în ultima perioadă pentru transferul unui atacant sunt aproape de a se concretiza. Vârful care a bătut palma cu „lupii” și urmează să fie înregimentat este Abat Aymbetov, un fotbalist cu un CV interesant. ...
20:30
Bogdan Andone a răbufnit după U Cluj - FC Argeș: „Mă abțin cu greu, dar așa manieră de arbitraj...” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la U Cluj, scor 3-1, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Cu FC Argeș pe locul 5, loc de play-off, Bogdan Andone a vorbit despre obiectivul echipei: salvarea de la retrogradare. Asta nu înainte de a critica arbitrajul din meciul cu „șepcile roșii”. ...
20:30
Reacția lui Udinese după a doua excludere a lui Răzvan Sava: „Nu a avut nicio problemă și mizăm pe el” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava ar putea reveni între convocații lui Kosta Runjaic, pentru partida pe care Udinese o va juca duminică, la Lecce. Lăsat în afara lotului friulanilor la ultimele două etape din Serie A cu Verona (3-1) și AS Roma (1-0), portarul român n-a ajuns la un acord cu Rapid, iar din Italia au existat doar contacte timide.Au trecut deja șase săptămâni de la ultima apariție a lui Răzvan Sava la Udinese. ...
Acum 6 ore
20:20
Italienii de la TuttoMercatoWeb au făcut portretul lui Cristi Chivu, pentru GSP » Ce calități are, dar și ce minus este vizibil: „Îi lipsește asta” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) are un parcurs apreciat la Inter, prin prisma faptului că se află pe primul loc în Italia. Tehnicianul român a preluat echipa într-un moment dificil, iar italienii au fost sceptici în ceea ce îl privea. Gazeta Sporturilor a realizat un interviu cu Daniele Najjar, jurnalist TuttoMercatoWeb, care a vorbit deschis despre parcursul tehnicianului în trupa „nerazzurrilor”. ...
20:10
Eugen Neagoe, mulțumit după victoria cu Unirea Slobozia: „Era păcat să nu vină victoria” # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a obținut o victorie la limită, scor 1-0, pe stadionul „Ilie Oană”, în fața celor de la Unirea Slobozia, în primul meci al etapei 25 din Superliga, etapă intermediară. După succes, antrenorul Eugen Neagoe a comentat prestația echipei și perspectivele „lupilor galbeni”. ...
19:50
Finalista de la Australian Open 2021, revenire după o suferință de trei ani tratată cu cartilagiu de la un cadavru # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea americană Jennifer Brady (30 de ani, fost număr 13 mondial) s-a întors în acțiune la un turneu ITF cu premii de 100.000 de dolari, după o pauză de 3 ani în care a suportat o operație complicată la genunchi. 30 de ani socotiți în buletin și 3 de pauză din cauza accidentărilor care au stopat o carieră ce tocmai începuse să prindă avântul prezis cu ceva timp în urmă. ...
19:40
Incredibil câți oameni au urmărit la TV finala Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Finala Campionatului European de handbal masculin a avut o audiență senzațională în Germania. Nemții s-au mulțumit cu medaliile de argint, eșec 27-34 în fața Danemarcei.Handbalul este o religie în Germania. Bundesliga a dat finalistele precedentei ediții din Liga Campionilor, Magdeburg și Fuchse, iar naționala a ajuns în finala Euro 2026. O performanță care a depășit așteptările specialiștilor. ...
19:40
Fotbalistul-bătăuș, plasat în arest la domiciliu! Ultimele informații despre bătaia ca-n filme de la Timișoara: obligat să poarte brățară de supraveghere # Gazeta Sporturilor
Primele măsuri în cazul de o violență extremă de la Timișoara, în urma căruia fiul în vârstă de 19 ani al fostului atacant Marius Sasu a fost atacat și bătut cu bestialitate de mai mulți indivizi, doi dintre ei fiind fotbaliști legați contractual de la Poli Timișoara. Numele lor? Cosmin Huminic și Denis Tătaru, jucători care, între timp, nu mai fac parte din lotul lui Dan Alexa. ...
19:40
Universitatea Craiova ar putea primi întăriri în perioada următoare. David Barbu (19 ani), atacantul împrumutat în luna septembrie la UTA Arad, are șanse să revină în Bănie mai devreme decât era stabilit inițial. Contactat de Gazeta Sporturilor, președintele clubului arădean, Alexandru Meszar, a oferit detalii despre situația jucătorului. ...
19:30
Ratare monumentală în U Cluj - FC Argeș: incredibil unde a trimis din doi metri # Gazeta Sporturilor
Issouf Macalou, extrema dreapta de la U Cluj, a ratat o ocazie imensă în minutul 49 al meciului cu FC Argeș, în etapa 25, intermediară, din Superliga.Macalou putea să o ducă pe U Cluj la două goluri avans, la începutul reprizei a doua. Însă nu a lovit mingea corectă și a trimis-o departe de poartă, din doi metri. ...
19:30
„Război” între Florin Vulturar și Giovanni Becali după transferul lui Moruțan la Rapid » Se poate ajunge la FIFA # Gazeta Sporturilor
Trecerea lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic la Rapid s-a finalizat, dar nu și discuțiile în legătură mișcarea care a dus la răcirea spre îngheț a relației dintre Gigi Becali și vărul său, impresarul Giovanni Becali.Surse din lumea fotbalului susțin că, mai mult, a apărut o problemă și la nivelul agenților, în condițiile în care jucătorul este reprezentat nu doar de firma Becali Sport, ci și de Florin Vulturar, fin al patronului roș-albaștrilor. ...
19:30
Arsenal a câștigat prima ediție FIFA Women's Champions Cup, echivalentul Campionatului Mondial al cluburilor din fotbalul masculin, după 3-2, după prelungiri, cu Corinthians, în finală.Finala noii competiții din fotbalul feminin s-a disputat pe stadionul Emirates din Londra, între Arsenal, care a învins-o pe FAR Rabat în semifinală, scor final 6-0, și echipa braziliană Corinthians, care a câștigat meciul cu Gotham, scor 1-0, în etapa precedentă. ...
19:20
Fostul campion mondial intervine în forță și o distruge pe Liverpool: „Fotbalul și-a pierdut mințile” # Gazeta Sporturilor
Christophe Dugarry, campion mondial cu Franța în 1998, a comentat transferul lui Jeremy Jacquet de la Rennes la Liverpool. Fundașul central francez va ajunge pe Anfield în vară, dar a semnat de acum contractul cu campioana Angliei.Fostul atacant al naționalei Franței a criticat suma plătită de „cormorani” pentru a-l aduce pe tânărul fundaș de 20 de ani. ...
19:20
Un scenariu care părea imposibil timp de două decenii începe să fie discutat tot mai serios: Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (40 de ani) ar putea deveni colegi de echipă, iar numele-cheie din spatele acestei idei este David Beckham (50 de ani), coproprietar la Inter Miami.Cristiano Ronaldo traversează o perioadă tensionată în Arabia Saudită. ...
19:20
Reacția lui Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a pierdut un nou meci în Superliga: „Se vede că s-au schimbat cât de cât lucrurile în bine” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, antrenorul de pe foaie al celor de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa sa a suferit înfrângerea cu numărul 14 în ultimele 15 etape. Ialomițenii au pierdut în minutele de prelungire în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.Petrolul Ploiești s-a impus în fața ialomițenilor printr-un gol marcat de Ricardinho în minutul 90+2 al partidei. Ialomițenii au avut și ei ocazii, dar nu le-au concretizat. ...
19:10
Cum a explicat Gabriela Ruse înfrângerea din turul inaugural al Transylvania Open: „Pur și simplu, a fost mai bună ca mine astăzi” # Gazeta Sporturilor
După eliminarea de la Transylvania Open, Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) a analizat duelul cu Rebeka Masarova (26 de ani, 114 WTA), pierdut cu 1-6, 6-4, 2-6, a vorbit despre competiția de dublu și a spus care îi sunt obiectivele pentru următoarea perioadă.Gabriela Ruse a devenit a 4-a jucătoare din România eliminată în turul inaugural al competiției de simplu de la Transylvania Open. ...
19:10
Motivul insolit pentru care arbitrul a întrerupt meciul 4 minute » Publicul a râs și l-a primit cu aplauze! # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mineiro a avut parte aseară de un episod inedit. În debutul reprizei secunde a partidei Betim - Cruzeiro 0-1, portarul oaspeților, Cassio, a cerut permisiunea arbitrului să meargă de urgență la baie, acuzând un deranj stomacal. Jocul a fost întrerupt pentru patru minute, timp în care nimeni nu a părăsit terenul, și s-a reluat după ce goalkeeperul brazilian și-a revenit.Meciul din cadrul etapei a 6-a a campionatului Mineiro a luat o pauză imediat după pauză. ...
19:00
Lindsey Vonn (41 de ani) forțează limitele sportului de performanță. Legenda schiului alpin a anunțat că va lupta pentru a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă, deși a suferit recent o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi.Sportiva americană s-a accidentat vinerea trecută, în timpul probei de coborâre de la Crans-Montana (Elveția), etapă din Cupa Mondială. ...
18:50
Decizia lui Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu a reclamat plata impozitului de 36.000 de euro! # Gazeta Sporturilor
Ilie Bolojan, premierul României, a intervenit, după ce a auzit de problemele întâmpinate de Mihai Neșu. Fostul fundaș de la FCSB ar fi avut de plătit 36.000 de euro pe an, impozit pentru centrul de recuperare pe care îl conduce, după reglementările Guvernului.Una dintre deciziile adoptate de Guvern a fost aceea de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT. ...
18:30
Barcelona a ajuns la o bornă istorică în campionat, după ce a zdrobit-o pe Sevilla # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal feminin a Barcelonei a câștigat cu Sevilla, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din La Liga. Astfel, formația catalană a ajuns la 700 de victorii obținute în ligile spaniole. 603 dintre aceste succese au fost înregistrate în prima divizie, restul de 97 în eșalonul secund.Barcelona este câștigătoarea ultimelor 6 campionate în Spania, fiind cea mai importantă formație iberică a ultimilor ani în fotbalul feminin. ...
18:30
Gabriela Ruse (28 de ani, locul 72 WTA) a fost eliminată de la Transylvania Open la chiar primul meci de pe tabloul principal la simplu. Românca a fost eliminată de Rebeka Masarova (26 de ani, locul 114 WTA) într-un meci cu trei seturi, scor 1-6, 6-4, 2-6.Gabriela Ruse a pierdut fără drept de apel primul set, a luat un al doilea set muncit, dar în ultimul act a reușit să ia doar două game-uri și a fost eliminată din competiție. ...
Acum 8 ore
18:00
Peter Bosz, antrenorul celor de la PSV, a anunțat faptul că Dennis Man (27 de ani), jucătorul român al olandezilor, a revenit la antrenamente și ar putea fi în lot pentru meciul cu Heerenven din Cupa Olandei, programat pe 4 februarie, de la ora 22:00.Dennis Man a jucat ultima dată în PSV - Bayern, scor 1-2 și a fost schimbat la pauză. După acest meci, Dennis Man s-a accidentat și a absentat o perioadă foarte scurtă. ...
17:50
Kings League, competiția de fotbal în sală creată de fostul fotbalist Gerard Pique (39 de ani), a încheiat o nouă rundă de finanțare în valoare de aproximativ 53 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate să sprijine „următoarea fază de creștere”, care vizează extinderea pe piața din Statele Unite. Investiția este condusă de un fond american, Alignment Growth, specializat în media și divertisment. ...
17:40
Joan Laporta, atac devastator la Real Madrid: „Arbitrii favorizează un club. Am văzut cum simulează” # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta (64 de ani), președintele de la FC Barcelona, a lansat un atac dur asupra celor de la Real Madrid, înaintea prânzului oficial cu conducerea celor de la Albacete.Barcelona - Albacete are loc de la ora 22:00, în sferturile de finală din Cupa Spaniei. ...
17:30
Inter și-a primit sancțiunea după petarda care a lovit portarul advers » Echipa lui Chivu este direct afectată! # Gazeta Sporturilor
Inter nu va putea beneficia de sprijinul suporterilor la meciurile din deplasare până la 23 martie. Tifosii de la Curva Sud nu vor avea interzis însă și la derby-ul cu Milan, pe 8 martie, întrucât echipa pregătită de Cristi Chivu, oaspete în partida din etapa a 28-a, evoluează pe același stadion, San Siro - Giuseppe Meazza.A venit decontul pentru incidentele de la meciul din runda a 23-a a Seriei A jucat duminică, Cremonese - Inter 0-2. ...
17:20
Alba Blaj, meci crucial cu calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV pe masă # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CS Volei Alba Blaj, întâlnește echipa franceză Volero Le Cannet într-un duel direct pentru asigurarea calificării în sferturile de finală ale Cupei CEV. Duelul e programat miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, la Blaj.Pentru Alba Blaj, ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor la feminin este unul care poate pune stop traseului european din acest sezon sau îl poate prelungi în a doua competiție continentală din punct de vedere valoric. ...
17:10
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, nu investește doar la echipa mare, ci și la nivel de academie.FCSB a transferat 6 juniori în cursul zilei de marți, 5 de la ACS Transilvania Bistriţa, respectiv unul de la MX PRO Academy. ...
17:10
Îl depășește Carlos Alcaraz pe Djokovic? Ilie Năstase a dat răspunsul în noua dezbatere din tenis: „Asta e în capul lui?” # Gazeta Sporturilor
Marele Ilie Năstase, 79 de ani, fost lider mondial în circuitul ATP și campion la Roland Garros și US Open în anii '70, a vorbit pentru cititorii Gazetei Sporturilor despre „noua ordine” din tenisul masculin, dominat în ultima perioadă de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, primii doi jucători ai lumii. ...
17:00
Dinamoviștii strâng rândurile pentru Mircea Lucescu: „Eu sper să nu fie adevărat” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, este internat la Spitalul Universitar de Urgență de București, din cauza unei probleme medicale grave, iar legendele clubului Dinamo, Rodion Cămătaru (67 de ani), Iulian Mihăescu (63 de ani) și Ioan Andone (65 de ani) i-au transmis un mesaj prin intermediul Gazetei Sporturilor.Legendele clubului din „Ștefan cel Mare” au reacționat imediat după ce au aflat că Mircea Lucescu are mari probleme de sănătate. ...
16:50
A ajuns în Liga a 3-a, dar și-a fixat un obiectiv îndrăzneț: „Să ajung la nivelul la care Dinamo să aibă nevoie de mine!” # Gazeta Sporturilor
Ricardo Grigore, 26 de ani, a plecat din nou în Spania, mai exact la Real Aviles, în liga a treia iberică, luptând să promoveze cu noua echipă în LaLiga 2. N-a uitat că a fost căpitanul „câinilor” și a transmis un mesaj de suflet roș-albilorRicardo Grigore, 26 de ani, tocmai a plecat pentru o nouă aventură în Spania, fiind prezentat deja de cei de la Real Aviles, din liga a treia iberică. Părțile au semnat un angajament pe un sezon. ...
16:50
