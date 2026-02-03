„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului

Sport.ro, 3 februarie 2026 23:50

Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Superliga.

Acum 30 minute
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat Sport.ro
Rapid a obținut o victorie clară în Superligă, 3-0 pe terenul lui FC Hermannstadt, într-un meci în care au marcat Denis Ciobotariu, Constantin Grameni și Timotej Jambor. 
Acum o oră
23:50
23:40
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul Sport.ro
Înaintea vacanței de iarnă, părea că transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB este doar o chestiune de timp.
23:40
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta” Sport.ro
Victor Angelescu a motivat absența lui Olimpiu Moruțan din primul „11” în victoria cu Hermannstadt, scor 3-0, prin nevoia de reacomodare la efort a mijlocașului transferat recent.
Acum 2 ore
23:20
Costel Gâlcă, semnal de alarmă după 3-0 cu Hermannstadt: „Am greșit mult, ne-au surprins!” Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat succesul categoric, scor 3-0, obținut marți seara pe terenul celor de la Hermannstadt.
23:20
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri Sport.ro
Scene de o violență rară au avut loc duminică dimineața în fața unui club din Timișoara. 
23:00
Săpunaru a spus un singur cuvânt după golul înscris de Grameni în Hermannstadt - Rapid Sport.ro
Rapid s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Hermannstadt în etapa cu numărul 25 din Superliga României.
23:00
Grameni, ironie pentru contestatari după golul de generic: „Să nu zică suporterii de tastatură că m-a ajutat vântul” Sport.ro
Constantin Grameni a reușit o execuție spectaculoasă în victoria Rapidului cu Hermannstadt, scor 3-0, și a avut un mesaj direct pentru cei care i-au contestatari.
22:30
Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă” Sport.ro
Jaqueline Cristian a câștigat o luptă de peste două ore cu Lucrezia Stefanini, scor 6-2, 2-6, 7-5, și s-a calificat în optimile Transylvania Open, purtată spre victorie de energia tribunelor.
Acum 4 ore
22:20
Decizie finală în legătură cu transferul lui Dennis Politic de la FCSB Sport.ro
Gigi Becali a decis să îl lase pe Dennis Politic să plece în această iarnă.
22:20
Patronul din Liga 1 a intrat în vestiar și și-a băgat jucătorii în ședință: „Nu jucați nimic!” Sport.ro
Poveste de cinci stele, povestită chiar de un fost mare atacant al echipei.
21:50
CSM București a câștigat la Brăila, în campionat Sport.ro
Victorie pentru CSM București în campionat.
21:40
Alex Chipciu nu își mai vede capul de atâtea calcule: ”Te gândești, faci combinații!” Sport.ro
Alex Chipciu a reacționat după victoria obținută de U Cluj în fața celor de la FC Argeș. 
21:40
Revine „Supereroul” din Focșani! Un profesor de franceză va alerga 125 km în 24 de ore, chiar de ziua lui, pentru un tânăr paralizat Sport.ro
Ionuț Țandără își donează aniversarea pentru o cauză umanitară. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru un tânăr paralizat, care are nevoie de o operație în Elveția
21:30
Ianis Zicu, fascinat de forța lui Dinamo: „Cel mai complet adversar din Superligă!” Sport.ro
Ianis Zicu a vorbit la superlativ despre Dinamo înaintea meciului de miercuri, susținând despre gruparea alb-roșie că este cea mai completă echipă din campionat.
21:20
I-a dat răspunsul ”pe teren” lui Gigi Becali după interesul patronului de la FCSB: ”Nu e exact cum mi-aș dori” Sport.ro
U Cluj a învins-o cu scorul de 3-1 pe FC Argeș în etapa cu numărul 25 din Superliga României.
21:20
Jaqueline, punctul și poza zilei, la Transylvania Open: Cristian și Cîrstea vor juca miercuri pentru calificarea în sferturi Sport.ro
Jaqueline Cristian, impresionantă din toate punctele de vedere, în primul tur la Transylvania Open, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.
21:00
”Răspunde-mi tu!” Acuzații grave după U Cluj – FC Argeș! Andone a explodat: ”Suntem doriți în play-out! Sunt echipe susținute politic!” Sport.ro
FC Argeș a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 1-3, în etapa 25 din Superliga României. 
20:50
Veste mare pentru Drăgușin! Anunțul venit din Spania Sport.ro
Real Madrid pregătește o mutare spectaculoasă în apărare, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre marii câștigători.
20:40
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
20:40
Naționala tremură înainte de barajul pentru Mondial. Varianta de avarie pregătită de FRF dacă Lucescu nu poate sta pe bancă Sport.ro
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital, iar oficialii FRF caută soluții pentru barajul cu Turcia. Adrian Mutu a devenit principala variantă de avarie luată în calcul de Răzvan Burleanu.
Acum 6 ore
20:10
Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia Sport.ro
Meciurile din Coppa Italia sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB face show! A reușit o ”dublă” la o zi după anunțul finanțatorului Sport.ro
Gigi Becali plănuiește un nou transfer la FCSB.
20:00
Alertă la Tottenham! Radu Drăgușin ar putea renevi în primul „11” Sport.ro
Radu Drăgușin are șanse să apară în primul 11 al lui Tottenham la marele meci cu Arsenal, profitând de problemele căpitanului Cristian Romero și de accidentările din lot.
19:40
Ce revenire ar fi! Echipa care vrea să îl transfere pe Lionel Messi: ”Lucrăm la asta!” Sport.ro
Proaspăt campion cu Inter Miami, Lionel Messi a semnat recent un nou contract valabil până în 2028 cu echipa patronată de David Beckham.
19:40
Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
19:10
Culisele blocării lui Radu Drăgușin la Tottenham: italienii dezvăluie de ce a picat revenirea fundașului în Serie A Sport.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a ratat revenirea în Italia pe ultima sută de metri.
19:10
Moment nemaiîntâlnit pe terenul de tenis, cu Gabriela Ruse în rol principal. Cum au condus victoriile de la Melbourne spre un eșec la Transylvania Open Sport.ro
Gabriela Ruse, depășită în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, competiție transmisă exclusiv de VOYO.
19:00
Dinamo îl vrea pe jucătorul care i-a provocat coșmaruri lui FCSB! Anunțul lui Kopic: ”E pe lista noastră!” Sport.ro
Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo plănuiește un transfer de calibru.
18:50
Revenire fulger în Superliga! Așteptat la FCSB, semnează cu marea rivală Sport.ro
Revenire neașteptată în Superliga.
18:50
Ce a avut de spus Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a ajuns la 14 înfrângeri în ultimele 15 etape Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut dramatic pe terenul Petrolului, scor 0-1, în meciul de deschidere al etapei a 25-a din SuperLigă. 
18:40
Al patrulea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii” au adus un american Sport.ro
Dinamo continuă strategia bazată pe jucători tineri de perspectivă și a bifat al patrulea transfer al iernii. 
Acum 8 ore
18:20
Nicolae Stanciu le-a făcut o mărturisire chinezilor: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea!” Sport.ro
După ce a plecat de la Genoa după doar câteva luni, Nicolae Stanciu a mers în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.
18:10
Previziune sumbră pentru campioană: Răducioiu e sigur că FCSB ratează play-off-ul Sport.ro
Florin Răducioiu a analizat situația critică din Superliga și a transmis că FCSB nu are forța necesară pentru a prinde un loc de play-off în acest final de sezon regulat.
18:10
Salariu de boier pentru Joao Paulo la FCSB! Câți bani scoate Gigi Becali din buzunar Sport.ro
FCSB a bifat al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad, prin aducerea lui Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul central de la Oțelul Galați.
17:40
Leo Grozavu, revoltat înaintea meciului cu FCSB: ”Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență!” Sport.ro
FC Botoșani o va întâlni pe FCSB în runda cu numărul 25 din Superliga României.
17:40
Spaniolii au dat cărțile pe față! Horațiu Moldovan: analiza unui transfer eșuat Sport.ro
Presa iberică dezvăluie culisele unei mutări eșuate pe final de mercato.
17:30
Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a început anul 2026 cu mari probleme de sănătate. 
17:10
Lamine Yamal jură credință Barcelonei și anunță planul pentru restul carierei Sport.ro
Lamine Yamal a făcut un anunț important despre viitorul său la gala Mundo Deportivo, dezvăluind că își dorește să devină o legendă pe Camp Nou și să nu părăsească niciodată echipa blaugrana.
17:00
A semnat cu Barcelona în ultima zi de mercato! Comunicatul oficial Sport.ro
Barcelona a bifat un nou transfer în ultima zi a perioadei de mercato de iarnă.
17:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Englezii anunță decizia pe care Tottenham o poate lua în cazul românului Sport.ro
Perioada de transferuri s-a încheiat în Anglia, iar Radu Drăgușin a rămas la Tottenham, echipa la care se află încă din ianuarie 2024.
16:50
Veste excelentă pentru Dennis Man! Anunțul antrenorului lui PSV înaintea „sfertului” de Cupă Sport.ro
Dennis Man a revenit la antrenamentele lui PSV și are șanse mari să joace în sfertul de Cupă cu Heerenveen, după ce a lipsit la derby-ul cu Feyenoord din cauza unei accidentări.
16:30
OUT de la Craiova, a prins transferul carierei pentru 1,7 milioane de euro: „Bun venit!” Sport.ro
Eliberat de CSU Craiova, atacantul a dat lovitura.
Acum 12 ore
15:40
Mercato pe modul sărăcie pentru Juventus. Torinezii au reușit doar să împrumute gratis doi jucători Sport.ro
"Bianconerii" au ratat aproape toate țintele stabilite pentru această perioadă de transferuri. 
15:40
FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României Sport.ro
Clubul lui Gigi Becali, ofensivă în mercato.
15:30
FCSB, „trambulină“ pentru Andrei Vlad! Portarul dă o nouă lovitură: „Semnează!“ Sport.ro
Adus cu surle și trâmbițe, la București, în iulie 2017, fostul goalkeeper al Craiovei n-a rupt gura târgului. Din contră! Din postura de rezervă, a părăsit campioana, însă de atunci i-a mers foarte bine.
15:10
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec Sport.ro
LPF a publicat, ca de obicei, unsprezecele ideal al ultimei runde.
15:00
Start în primul tur la Transylvania Open 2026. Tablou principal complet Sport.ro
Meciurile de pe cele două tablouri principale ale Transylvania Open WTA 250 au debutat duminică, 1 februarie 2026. Ziua nu a fost lipsită de surprize, una din cele mai importante fiind victoria lui Yue Yuan, în trei seturi, cu Antonia Ruzic, cap de serie #6. Cele două au jucat un meci maraton, de peste două ore și jumătate, la capătul căruia jucătoarea din China a reușit să elimine o sportivă care jucase recent pe tabloul principal de la Australian Open. 
15:00
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon Sport.ro
În noul sezon, toate cele 16 cluburi ale Superligii României revin în lumea digitală, reprezentate de cei mai valoroși jucători de EA SPORTS FC™ din țară.
14:50
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului Sport.ro
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat referitor la starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, care a fost internat din nou în spital.
