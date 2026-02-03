„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului

15:00

Meciurile de pe cele două tablouri principale ale Transylvania Open WTA 250 au debutat duminică, 1 februarie 2026. Ziua nu a fost lipsită de surprize, una din cele mai importante fiind victoria lui Yue Yuan, în trei seturi, cu Antonia Ruzic, cap de serie #6. Cele două au jucat un meci maraton, de peste două ore și jumătate, la capătul căruia jucătoarea din China a reușit să elimine o sportivă care jucase recent pe tabloul principal de la Australian Open.