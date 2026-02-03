Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea
Antena Sport, 4 februarie 2026 00:20
Arsenal s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1- 0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor. Arsenal s-a impus în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Arteta au controlat desfăşurarea partidei. Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după 4-2, la general, cu Chelsea Deşi antrenorii […] The post Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
00:30
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A. Ruben Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeţi la Bologna, în minutul 20, pentru ca în minutul 39 Christopher Nkunku să transforme un penalti pentru milanezi, iar echipa lui Massimilano Allegri a intrat cu avantaj de două goluri la pauză. Bologna – AC Milan 0-3 În startul părţii secunde Adrien Rabiot a stabilit […] The post AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
00:20
00:10
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid # Antena Sport
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete. Catalanii nu au avut nicio emoție în partida cu formația de ligă secundă, care a eliminat-o pe Real Madrid în optimi. Albacete a produs surpriza în turul precedent și a învins-o pe Real Madrid, chiar la debutul lui Alvaro Arbeloa. Formația din La Liga 2 […] The post Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
00:10
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 # Antena Sport
Au fost momente copleșitoare, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Cristi Manea, care a fost trimis în teren în minutul 78, a izbucnit în plâns la finalul partidei, fiind consolat de coechipieri. Recent, fundașul Rapidului și-a pierdut mama. Acesta a fost motivul pentru care nu […] The post Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
23:30
Hermannstadt a pierdut cu Rapid marţi seara, scor 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Scorul l-a nemulţumit pe Dorinel Munteanu, care a considerat că jucătorii lui au făcut multe “cadouri”. “Am prins o zi proastă, în care eu sunt responsabil de rezultat. Voi discuta cu băieţii, pentru că am făcut foarte mult greşeli. […] The post Dorinel Munteanu: “Sunt responsabil de rezultat!” Ce mesaj are şi pentru jucători appeared first on Antena Sport.
23:10
„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a dezvăluit motivul pentru care Olimpiu Moruțan a fost lăsat pe banca de rezerve de Costel Gâlcă. Oficialul formației de sub Grant a transmis că internaționalul român are nevoie de ritm, […] The post „Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc appeared first on Antena Sport.
23:00
Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Victoria categorică l-a surprins chiar şi pe Costel Gâlcă. Tehnicianul Rapidului a recunoscut că nu se aştepta să se impună cu 3-0. “Prima repriză am greşit mult pe construcţie, puteau să şi marcheze. După […] The post Costel Gâlcă, surprins de scorul cu Hermannstadt: “Nu mă aşteptam” appeared first on Antena Sport.
22:50
Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță. Şi Denis Ciobotariu a înscris, dar laudă şi mai mult reuşita lui Constantin Grameni. “Marca Gheorghe Hagi. Mă bucur pentru […] The post Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: “Marca Gheorghe Hagi” appeared first on Antena Sport.
22:50
Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul” # Antena Sport
Constantin Grameni a oferit prima reacție, după ce a marcat un gol fabulos în duelul dintre Hermannstadt și Rapid, încheiat cu scorul de 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocașul a trimis „săgeți” către cei care l-au criticat. Grameni a amintit de momentul în care a marcat un gol spectaculos și în cantonamentul de iarnă al […] The post Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul” appeared first on Antena Sport.
22:30
Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! # Antena Sport
Rapid a trecut în deplasare, cu 3-0, de Hermannstadt, în etapa a 25-a a Ligii 1. Meciul s-a disputat marţi, de la ora 20:30, şi a fost LIVE TEXT pe as.ro. În urma victoriei, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe locul 1, în Liga 1, cu 48 de puncte. Vezi mai jos cele mai […] The post Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
22:20
Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor # Antena Sport
Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță. În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri […] The post Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală # Antena Sport
Marius Urzică, renumitul gimnast român, este căsătorit cu Simona Urzică, cei doi formând un cuplu stabil de mulți ani și participând împreună la emisiuni TV precum Power Couple, de la Antena 1. Totuşi, Marius Urzică nu este la prima căsnicie. El a mai fost căsătorit, dar s-a desparţit în 2003. Din prima căsnicie, Urzică are […] The post Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală appeared first on Antena Sport.
22:00
Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
După Cristiano Ronaldo, încă un star s-a revoltat și refuză să mai joace în Arabia Saudită. N’Golo Kante (34 de ani) a luat această decizie, după ce transferul său la Fenerbahce a picat pe ultima sută de metri. Campionul mondial francez ajunsese la un acord cu turcii, însă echipa sa, Al-Ittihad, a trimis documentele pentru transfer mai târziu, la scurt timp după ce […] The post Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
21:40
Universitatea Cluj a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 25-a din Liga 1. Echipa lui Bergodi a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte, iar FC Argeş rămâne cu 40 de puncte, pe locul cinci. Rezultatele bune îl fac pe Cristiano Bergodi să se gândească la play-off. […] The post Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: “Am făcut un pas foarte important” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
21:20
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” # Antena Sport
Bogdan Andone a avut un discurs dur, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a răbufnit și a lansat acuzații grave, declarând că echipa sa este „dorită” în play-out. FC Argeș luptă pentru o poziție între primele șase din Liga […] The post Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” appeared first on Antena Sport.
21:00
Petrolul Ploieşti reuşeste să facă un transfer important. Un fotbalist cu experienţă vine să joace pentru “lupi”. Vârful cu care a bătut palma oficialii Petrolului și care urmează să vină în România este Abat Aymbetov. Fotbalistul are experienţă atât la naţională, cât şi la echipele de club. Aymbetov (30 de ani) este un fotbalist cu […] The post Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
20:40
20:40
20:40
20:30
20:30
20:30
Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” # Antena Sport
Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru clujeni, care au urcat provizoriu pe locul patru. Alexandru Chipciu a vorbit despre lupta la play-off, despre care susține că e una „nebună”. El a […] The post Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” appeared first on Antena Sport.
20:00
Numele lui Edi Iordănescu avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: “Ar fi ideal pentru această situaţie” # Antena Sport
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate şi este internat, iar în lumea fotbalului din România se vorbeşte deja de un înlocuitor, în cazul în care selecţionerul ar avea nevoie de o perioadă îndelungată de refacere. “S-a exagerat foarte mult”, a susţinut Lucescu printr-o declaraţie, lăsând de înţeles că nu are de gând să […] The post Numele lui Edi Iordănescu avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: “Ar fi ideal pentru această situaţie” appeared first on Antena Sport.
19:40
Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham # Antena Sport
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. Şi, acum vine surpriza! Conform Football London, Radu Drăgușin ar urma să fie trecut pe lista UEFA de Tottenham pentru a putea evolua în fazele eliminatorii Champions League! Londonezii vor evolua direct în optimile de […] The post Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
19:20
S-a aflat echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi (38 de ani). Starul argentinian, care în prezent evoluează la Inter Miami, este dorit în țara sa natală, la Newell’s Old Boys. Echipa din Argentina este cea la care Lionel Messi a început să joace fotbal. Vicepreședintele a confirmat interesul pentru readucerea starului sud-american. Newell’s Old Boys, din Argentina, vrea să-l transfere […] The post Echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi. Revenire de senzație pregătită appeared first on Antena Sport.
19:10
Doliu la Inter şi în fotbalul italian. Fostul fundaș Nicolas Giani a murit la doar 39 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. El a fost nevoit să se reragă din fotbal în 2022, din cauza problemelor de sănătate, iar acum a venit vestea tristă. Nicolas Giani și-a început cariera la juniorii […] The post Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! appeared first on Antena Sport.
18:40
Dinamo a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii. Numele fotbalistului a apărut direct pe site-ul FRF, unde sunt anunţate mutările oficializate de cluburi. Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett, de la clubul danez Aalborg BK. Numai că, pe site-ul formaţiei menţionate nu există informaţii despre jucător. Cel mai […] The post Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF appeared first on Antena Sport.
18:40
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă # Antena Sport
Gabriela Ruse a fost învinsă de elveţianca Rebeka Masarova, cu 6-1, 4-6, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a înclinat după mai bine de două ore de joc (2 h 05 min). Gabriela Ruse, eliminată de la Transylvania Open în primul […] The post Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
18:30
Giuseppe Marotta, preşedintele clubului Inter Milano, al cărui antrenor este Cristian Chivu, speră că noul San Siro va fi gata în 2030 şi insistă că fotbalul italian trebuie să fie “sustenabil” şi să se orienteze către jucători tineri, aşa cum procedează Chelsea şi Arsenal. Marotta a vorbit despre planurile clubului pentru un nou stadion în ultimul său interviu acordat pentru DAZN. Noul San Siro ar putea fi gata în 2030 “În sfârşit, […] The post Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
18:10
Pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri, patronul Mihai Rotaru mai face câteva mutări la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a decis să readucă la echipă un jucător care a fost împumutat. Despre cine este vorba? Mirel Rădoi a fost cel care a decis să-l cedeze pe David Barbu, care a fost împrumutat de […] The post Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova appeared first on Antena Sport.
18:10
La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” # Antena Sport
Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, participă în sezonul trei al emisiunii „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. În timpul probei „Îmi pare rău”, cei doi și-au făcut confesiuni emoționante. Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit și care este unul dintre marile sale regrete, în ceea ce o privește pe Luiza. Acesta a recunoscut că se simte vinovat de faptul că partenera […] The post La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” appeared first on Antena Sport.
18:10
Echipa Petrolul Ploieşti a dispus marţi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 25-a din Superligă. Grozav a ratat prima ocazie importantă a meciului de la Ploieşti, în minutul 2, când Denis Rusu a respins şutul petrolistului. A urmat tripla ratare a gazdelor, prin Ricardinho, Rareş Pop […] The post Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri appeared first on Antena Sport.
17:50
Verdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: “Este într-o formă slabă” # Antena Sport
Florin Răducioiu a făcut o analiză personală asupra campionatului din România şi crede că FCSB nu va prinde un loc de play-off. Asta pentru că jocul bucureştenilor este unul “slab”, potrivit fostului component al “Generaţiei de Aur”. “Răspunsul meu este NU. Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, […] The post Verdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: “Este într-o formă slabă” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?” # Antena Sport
Ilie Năstase a oferit declarații despre Carlos Alcaraz, după succesul ibericului de 22 de ani de la Australian Open 2026. Fostul lider ATP, ajuns la vârsta de 79 de ani, s-a declarat convins de faptul că spaniolul nu-i urmărește recordurile lui Novak Djokovic, cel pe care l-a învins în patru seturi în finala de la Melbourne. „Nasty” […] The post Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?” appeared first on Antena Sport.
17:40
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită # Antena Sport
Americanca Lindsey Vonn (41 ani) a confirmat marţi că va concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina care vor începe peste câteva zile, în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng. ”Sunt încrezătoare că voi putea concura duminică (ziua probei de coborâre olimpice)”, a explicat Vonn, una dintre vedetele aşteptate ale acestor Jocuri, în timpul unei conferinţe de presă la Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn va […] The post Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:30
Jack Doohan, care a disputat şapte Grand Prix-uri cu Alpine între sfârşitul anului 2024 şi începutul anului 2025, dar a părăsit echipa franceză la jumătatea lunii ianuarie, şi-a găsit un nou post într-o echipă de F1. Australianul a fost numit pilot de rezervă la Haas pentru anul 2026. Sezonul 2026 din Formula 1 se vede live exclusiv în Universul Antena. Jack Doohan va fi pilot de […] The post Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
17:10
Daniel Pancu a reuşit o serie bună de rezultate, iar echipa are şanse reale să prindă play-off-ul. Daniel Pancu spune că le-a mulţumit într-un fel inedit jucătorilor. S-a pus în genunchi, în faţa lor, în vestiar. “Simt motivaţie, nu simt presiune la CFR. Chiar pot să spun că suntem într-un moment foarte bun. Pot să […] The post De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun” appeared first on Antena Sport.
17:10
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe # Antena Sport
Ianis Zicu a prefațat duelul dintre Farul și Dinamo, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida de la Ovidiu se va disputa miercuri, de la ora 20:30. În runda trecută, Farul a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 4-1. Ianis Zicu a declarat că oltenii au cea mai bună echipă din Liga 1, din punct de vedere al […] The post „Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe appeared first on Antena Sport.
16:50
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Când nimeni nu se aştepta a venit o veste proastă despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă în aceste momente cu selecţionerul României? Mircea Lucescu a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspundea la gripa severă, aşadar […] The post “E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
16:40
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB # Antena Sport
Marian Huja și-a dat acordul și e gata de revenirea în Liga 1. Stopperul de 26 de ani este foarte aproape să semneze cu CFR Cluj, după ce a fost și pe lista FCSB-ului. Huja se va despărți de Pogon Szczecin, după jumătate de sezon. Presa din Polonia anunța că fundașul portughez, dar care are […] The post Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB appeared first on Antena Sport.
16:30
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig” # Antena Sport
Valeriu Iftime a prefațat confruntarea dintre FCSB și Botoșani, din etapa a 25-a din Liga 1. Partida se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Patronul moldovenilor i-a pus gând rău lui Gigi Becali și a transmis că e „disperat” să câștige partida cu FCSB. Botoșani luptă pentru calificarea în play-off și are nevoie […] The post Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig” appeared first on Antena Sport.
16:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mesajul lui Lucescu Mircea Lucescu a oferit o primă reacţie, după informaţiile îngrijorătoare apărute în presă legate de starea sa de sănătate. “Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”, a transmis selecţionerul României, prin intermediul FRF. 2. Emoţii pentru FCSB Şansele […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie appeared first on Antena Sport.
16:20
Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră” # Antena Sport
Zeljko Kopic a făcut un anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a confirmat faptul că pe lista sa se află Reshat Ramadani (22 de ani), un mijlocaș nord-macedonean. Ramadani poate evolua pe postul de mijlocaș defensiv, dar și stoppper. El se află sub contract cu Dinamo Kiev, dar în actuala stagiune a […] The post Zeljko Kopic, anunț despre noul transfer pregătit la Dinamo: „Îl urmărim, e pe lista noastră” appeared first on Antena Sport.
16:00
Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 # Antena Sport
În vara lui 2023, CFR Cluj întâlnea un „monstru” în preliminariile UEFA Conference League. Ardelenii erau eliminați dramatic de Adana Demirspor, o nouă forță apărută în Turcia, care tocmai îl transferase pe Nani, faimosul jucător portughez. Mai mult, Adana Demirspor, care încheiase sezonul precedent pe locul patru sub conducerea lui Vincenzo Montella, era antrenată de […] The post Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 appeared first on Antena Sport.
16:00
Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese # Antena Sport
Ministerul italian de Interne a impus marţi o interdicţie de călătorie pentru fanii lui Inter până pe 23 martie, după ce o rachetă de semnalizare lansată din tribune a aterizat lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero, în timpul meciului de duminică câştigat de milanezi cu 2-0, scrie Reuters. Ordinul interzice, de asemenea, vânzarea de bilete […] The post Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese appeared first on Antena Sport.
15:50
Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina, a anunţat Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. După un drum lung, cu zbor anulat şi reprogramat, tricolorii de la bob au aterizat la Veneţia, iar de acolo un autocar condus de un român i-a transportat în munţi. Primii sportivi Team Romania au ajuns […] The post Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina appeared first on Antena Sport.
15:50
Cel mai “nebun” campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare # Antena Sport
În weekend-ul recent încheiat s-a reluat cel mai bizar campionat din Europa, unde distanța dintre prima clasată și „lanternă” este acum de numai 14 puncte. Ekstraklasa, prima ligă din Polonia, continuă să uimească întreaga Europă. Din mai multe motive. Pe de-o parte, atrage atenția prăbușirea lui Legia Varșovia, cel mai titrat club din țară și […] The post Cel mai “nebun” campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare appeared first on Antena Sport.
15:30
Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani # Antena Sport
Primarul Municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, a făcut recent un anunț cu privire la stadiul în care se află proiectul stadionului pe care ar urma să evolueze Corvinul în viitor. Edilul a postat pe pagina sa de Facebook că instituția pe care o conduce s-a angajat să contribuie cu 25% din valoarea investiției și că la […] The post Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani appeared first on Antena Sport.
15:30
Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB, fiind al treilea transfer al roş-albaştrilor, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Gigi Becali i-a pus în contract o clauză importantă de reziliere. Patronul de la FCSB a plătit 600.000 de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului de 27 de ani cotat la 700.000 de euro. La Oţelul va […] The post Ce clauză i-a pus Gigi Becali în contract lui Joao Paulo, după transferul la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:40
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o primă reacţie după informaţiile îngrijorătoare apărute în presa din România, legate de starea de sănătate a selecţionerului României, despre care s-a scris că ar suferi de o boală cronică şi complexă. Mai mult, în acest context a venit şi vorba despre eventualul înlocuitor al lui Il Luce […] The post Mesajul lui Mircea Lucescu, după informaţiile îngrijorătoare apărute appeared first on Antena Sport.
