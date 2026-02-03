Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România
Gândul, 4 februarie 2026 00:30
Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema metalelor rare. Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie […]
• • •
Acum 2 ore
00:30
00:20
Reacția lui Elon Musk după raportul publicat de americani care spune că UE s-a implicat în anularea alegerilor din România: WOW # Gândul
Curg reacțiile pe social media după raportul publicat de Republicanii din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților privind anularea alegerilor din România de către Curtea Constituțională. Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat […]
00:10
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune # Gândul
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune. Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt Surpriză uriașă pentru bucureșteni! Va ninge în zilele de 3, 17, 22 și 23 martie, un fenomen destul de neobișnuit pentru „luna […]
3 februarie 2026
23:50
„Cea mai bine plătită meserie din lume” este pe cale de dispariție. În ce domeniu se câştigă acum 1.000 dolari pe oră # Gândul
Există deja ideea că inteligența artificială (AI) va distruge locuri de muncă, în viitor, dar liderii din tehnologie susţin că AI va crea în același timp multe altele joburi. De exemplu, trainerii profesioniști pentru modelele software, care pot câștiga chiar și 1.000 de dolari pe oră, deși viitorul acestora este incert, pentru că experții se […]
23:40
Designerul Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire sterline. Despre ce model este vorba # Gândul
Cătălin Botezatu (59 de ani), designerul de modă al vedetelor de la Hollywood, care a lucrat pentru Vogue și Versace, a fost jefuit în Berkeley Square joi, 29 ianuarie, la ora 23:50, fiindu-i furat ceasul Richard Mille, un exemplat extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline (peste 2.300.000 euro). Se știe […]
Acum 4 ore
23:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Guvernul Bolojan nu are în program altceva decât tăiatul cu toporul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Programul economic este zero. Politică externă, minus. A făcut măcel, a pârjolit. […]
23:00
O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
A fost alertă marți seară, în jurul orei 18:30, în orașul Cehu Silvaniei din județul Sălaj, după ce turla unei biserici, care se afla în șantier pentru restaurare, s-a prăbușit peste șosea. O femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, al cărei sediu se află în vecinătatea bisericii, a fost rănită după ce […]
22:50
Precizările Avocatului Poporului în scandalul concediului medical neplătit: „Neplata primei zile face ca statul să eșueze” # Gândul
Renate Weber a făcut câteva precizări în scandalul concediului medical. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Avocatul Poporului a declarat că există temei solid pentru contestarea măsurii la Curtea Constituțională. Prima zi de concediu medical nu mai este remunerată. Decizia Guvernului a stârnit un val de nemulțumiri în rândul angajaților, cele mai afectate fiind persoanele […]
22:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, fostul premier Victor Ponta a vorbit despre propunerea sa de impozitare a dividendelor cu doar 5%, argumentând că este o soluție practică și competitivă față de țările vecine. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Victor Ponta a respins glumele colegilor care l-au întrebat dacă […]
22:40
China a lansat oficial era taxiurilor zburătoare pentru întreaga lume. Două companii chineze au primit licențe de operare comercială pentru drone autonome de pasageri de la Administrația Aviației Civile din China. Aerofugia, un dezvoltator de aeronave electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL) susținut de compania Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd., a obținut o […]
22:30
Anunțul politic al momentului vine de la președintele Macron: „Lucrăm la reluarea dialogului cu Putin” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că face pregătiri pentru reluarea dialogului dintre Europa și Rusia pe tema războiului din Ucraina. „Trebuie să fie pregătit, deci discuțiile tehnice sunt în pregătire”, a declarat Macron pentru un reporter. „Este important ca europenii să-și restabilească canalele de comunicare, sunt în curs de pregătire la nivel tehnic”, […]
22:20
Soluția găsită de administratorii unui celebru cimitir din SUA, pe fondul crizei de spațiu, a provocat critici și controverse # Gândul
Transformarea trupurilor celor decedați în sol fertil, printr-un proces numit reducere organică naturală… este soluția propusă de administratorii unui celebru cimitir din Statele Unite. „Este o modalitate de a integra generarea de venituri cu regenerarea ecologică”, a declarat Joseph Charap, vicepreședinte pentru horticultură la Green-Wood, potrivit Wall Street Journal. Cum funcționează „compostarea umană”, Acest proces, […]
22:10
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Atac din toate părțile la Bolojan. Kelemen Hunor: ”Nu se poate guverna împotriva societății” # Gândul
Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Kelemen Hunor, liderul UDRM, a declarat că, în acest moment, în coaliție este într-o criză permanentă și l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, declarând că acesta nu poate guverna în defavoarea societății, sugerând că premierul a luat până acum decizii împotriva populației. Hunor: ”Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, […]
21:50
Ministrul Fondurilor Europene sare în apărarea lui Bolojan în „scandalul ceasul”, cu o poză ironică: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro”. Care e, de fapt, valoarea ceasului lui Pîslaru # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, sare în apărarea premierului Ilie Bolojean, în „scandalul ceasul”, postând pe rețelele de socializare o fotografie ironică, în care apare tot un ceas, alături de următorul mesaj: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro. Ilie Bolojan, poți mai mult”. De fapt, este vorba de un ceas de plastic, de 250 […]
21:40
Crește temperatura în Orient. SUA doboară o dronă iraniană care se apropia de portavionul USS Lincoln. Negocierile ar putea fi compromise # Gândul
Forțele aviatice americane au doborât o dronă care s-ar fi apropiat „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln din Marea Arabiei, a transmis armata SUA. Reuters scrie că un avion F-35 a doborât o dronă iraniană Shahed-139 a zburat mult „prea aproape” de portavionul american, fără un „scop clar”. „Un avion F-35C de pe portavionul Abraham Lincoln […]
21:40
Florin Cîțu cataloghează majorarea TVA la 21%, propusă de guvernul Bolojan, drept un „experiment eșuat” și susține revenirea la cota de 19% # Gândul
Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a postat pe contul său de Facebook un text în care sugerează revenirea la TVA-ul de 19%, asta pentru că, potrivit cifrelor cel de 21% nu a adus cifre mai mari la buget. Florin Cîțu a precizat în postarea sa că experimentul „TVA 21%” a eșuat și că este timpul să revenim la cel de […]
Acum 6 ore
21:10
Pe 24 ianuarie, președintele Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani. După 10-15 ani în care a avut fundul urechii plin de limbi mieroase care i-au lăudat intelectul ieșit din comun, viziunea mirobolantă pentru Capitală, mesianismul salvator, președintele trebuie să fi fost surprins de reacția mulțimii. De aia, cel mai probabil, nici n-a perceput din […]
21:10
Polițiștii au reținut un bărbat din București care a luat mai multe produse dintr-un magazin fără să plătească, apoi a lovit o angajată și un paznic # Gândul
Un bărbat din București a sărit peste casele self-pay dintr-un supermarket, a lovit o casieriță și pe agentul de pază, apoi a fugit. Angajata și paznicul au încercat să-l oprească, dar clientul a devenit violent. Femeia a sunat la 112, iar suspectul a fost prins în scurt timp și reținut pentru 24 de ore. „La […]
21:00
Raport SUA: Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din România și alte state membre prin măsuri de cenzură # Gândul
Un raport oficial al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA arată cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și prin măsuri de cenzură a conținutului politic. Potrivit documentului publicat pe 3 februarie 2026, România este cazul în care Comisia Europeană ar […]
20:50
Zilnic, mâncăm peste un milion de pungi de pufuleți, dar nu știm ce conțin. Dacă citim eticheta vom vedea un conținut mare de sare, zahăr, aditivi și grăsimi. Problema majoră intervine când aflăm că legislația din România nu îi obligă pe producători să folosească cu măsură ingredientele. Pufuleții au fost creați în 1935, în Wisconsin, […]
20:40
Rareș Bogdan de azi nu mai e de acord cu Rareș Bogdan de ieri. Acum îl laudă pe Ilie Bolojan # Gândul
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Rareș Bogdan l-a lăudat pe Ilie Bolojan, despre care a declarat că nu ar trebui schimbat de la guvernare, asta după ce, în declarații date anterior, europarlamentarul îl critica vehement pe premier. Deși în urmă cu o zi europarlamentarul contesta modul de lucru al premierului și critica decizia acestuia […]
20:30
Un nou record marca Bolojan. Romania înregistrează cea mai mare inflație din UE. O confirmă și Eurostat # Gândul
România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 8,6%, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Deși în Uniunea Europeană rata inflației a scăzut la 2,4% în noiembrie 2025, România a rămas țara cu cele mai mari scumpiri și cu o inflație record. Inflația din România a înregistrat cea mai mare valoare din Uniunea Europeană, […]
20:20
Oana Țoiu, mesaj de la Washington: „Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, capitala SUA, unde s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. „Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu […]
20:20
China e prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate # Gândul
„O piață de masă. Un risc de masă”. Republica Populară Chineză a devenit prima țară din lume care a interzis mânerele de ușă retractabile în autoturisme. Vor fi vizate și noile modele Tesla. Începând din 1 ianuarie 2027, toate autoturismele noi din China trebuie să se deschidă mecanic, fără mânere retractabile, ascunse și „inteligente”. Decizia […]
20:10
Petrolul a învins cu greu Unirea Slobozia. Ploieștenii erau FĂRĂ victorie în Superliga de două luni # Gândul
Petrolul Ploiești a învins Unirea Slobozia, 1-0, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii, golul fiind marcat de Ricardinho în minutul 90+2. Petrolul e pe locul 12, 24 de puncte, iar Unirea Slobozia e pe 13, 21 de puncte. Ploieștenii nu mai învinseseră în Superliga de două luni. „1 decembrie 2025, Petrolul – Metaloglobus […]
20:00
Orban intervine în scandalul PNL–PSD de partea lui Bolojan: așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor. Ce propune fostul premier # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ludovic Orban a intervenit în scandalul PNL-PSD, luându-i apărarea lui Ilie Bolojan. Fostul premier al României susține că atmosfera politică creată de PSD devine ”irespirabilă”, din cauza liderilor care lansează atacuri împotriva premierului. Orban sare în apărarea lui Bolojan: ”Atmosfera politică creată de PSD devine irespirabilă” Orban a […]
19:50
Tensiuni în strâmtoarea Hormuz: Ambarcațiunile iraniene au încercat să intercepteze o navă SUA # Gândul
Riscul ca un eveniment de tip „Incidentul din Golful Tonkin” este mare în strâmtoarea Hormuz, iar consecințele ar putea fi devastatoare: un nou conflict la fel de îndelungat ca războiul din Vietnam. Mai multe ambarcațiuni înarmate ale Iranului au încercat să intercepteze o navă sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz, o zonă vitală pentru transportul […]
Acum 8 ore
19:30
Capitala europeană a trufelor este situată în inima Italiei și a primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO. Alba este orașul italian desemnat capitala europeană a trufelor. El este situat la puțin peste o oră de mers cu trenul din Torino, Alba este înconjurat de dealurile Langhe și Roero, precizează Pro TV. Alba din Italia a primit titlul de […]
19:30
Printr-o postare pe rețelele de socializare, Radu Miruță a anunțat că a ”repus pe picioare” un proiect din PNRR, ”abandonat de alții”. Este vorba despre robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. Potrivit ministrului Apărării, 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară, 32 de instituții vor lucra mai […]
19:20
Sticlă de alcool veche de 150 de ani, descoperită într-o mină din SUA. Ce au constatat arheologii, după ce au gustat din ea # Gândul
Arheologii americani, conduși de șeful lor, Ian Wright, au găsit o sticlă cu alcool în timpul săpăturilor într-un sit arheologic din Alta, Utah. Situată în munții Wasatch din Utah, Alta este cunoscută astăzi pentru stațiunile sale de schi, dar în anii 1870 era un oraș minier în plină expansiune, potrivit Fox News, care citează FOX […]
19:10
Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor # Gândul
O profesoară de artă de la școala gimnazială La Guicharde din Sanary-sur-Mer a fost înjunghiată de mai mutel ori de către un elev de clasa a IX-a, a declarat marți procurorul Raphaël Balland. Profesoara a fost dusă la spital, iar starea ei rămâne critică, anunță Le Monde. „Un elev de clasa a IX-a, născut în […]
19:00
Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa # Gândul
Elon Musk, preocupat în acest moment de fuziunea dintre SpaceX și xAI, este vizat de criticile premierului spaniol și de perchezițiile la sediul rețelei de socializare din Paris. Miliardarul american, inspirat după retorica trumpistă, a atacat frecvent Uniunea Europeană pentru acceptarea migranților din Africa și Asia. Anterior, președintele american a spus că „nu mai recunoaște […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu # Gândul
Invitatul emisiunii este Florin Cîțu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean # Gândul
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Polonia, care a contribuit la organizarea unei tentative de asasinat asupra lui Volodimir Zelenski în 2024, a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea serviciilor secrete rusești, scrie RBC-Ucraina, care citează o declarație a serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzyński. Potrivit anchetei, polonezul Paweł K. și-a arătat […]
18:40
Amalia Năstase a dat detalii despre felul în care le-a educat pe cele două fiice ale sale. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor” , a spus aceasta. Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, […]
18:40
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel: „Am convenit să accelerăm legăturile economice” # Gândul
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Israel. Președintele Camerei Deputaților se află zilele acestea într-o vizită oficială, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „Am convenit să accelerăm legăturile economice. Mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top […]
18:30
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău # Gândul
18:30
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 […]
18:30
Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12 # Gândul
Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, George Simion i-a invitat pe români la protestul organizat pe 12 februarie, la ora 12. Liderul AUR a transmis că poporul român trebuie să iasă în stradă dacă vrea ca lucrurile să se schimbe și a contestat din nou Guvernul Bolojan pentru mărirea taxelor. George Simion […]
18:30
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul # Gândul
După ce a izbucnit scandalul mutării profiturilor peste granițe, Gândul a stat de vorbă cu un economist celebru și un antreprenor român pentru a desluși problema externalizării profiturilor peste granițe. Scandalul a luat amploare după ce Guvernul României a adoptat, vineri, ordonanța prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea […]
18:30
Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe # Gândul
Echipa României a ajuns la Valence, în departamentul Drôme, oraș care va funcționa drept punct central al Raliului Monte-Carlo Istoric 2026, atât din punct de vedere logistic, cât și strategic. Promotor a primit noi imagini de la probele speciale, competiția intrând deja în ritmul obișnuit. Primele treceri au confirmat dificultatea traseelor alpine și importanța gestionării […]
18:20
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori # Gândul
Polițiștii și procurorii au făcut, luni noapte, percheziții la sediul Inspectoratului Școlar Gorj. Ancheta îl vizează pe un angajat al instituției, în vârstă de 61 de ani, care este cercetat pentru corupere sexuală de minori. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi abordat pe rețelele sociale un minor de 14 ani și i-ar fi trimis mesaje și […]
18:10
Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli poate fi atacată de cei doi # Gândul
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 […]
18:00
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău # Gândul
18:00
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane # Gândul
Doi angajați ai portului Hamburg, un român și un grec, au fost arestați marți după ce au încercat să saboteze mai multe nave militare ale Germaniei. Cei doi au turnat pietriș în motoarele corvetelor și au dezactivat mai multe sisteme de siguranță, anunță Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală. Arestarea celor doi a […]
17:50
În urmă cu 10 ani era un scenariu demn de un joc video SF. Acum, a devenit realitate: robotul umanoid care poate concura la maratonul olimpic. Este capabil chiar să-l ajungă din urmă pe legendarul Usain Bolt, care a atins recordul mondial de 9,58 de metri pe secundă pe 100 de metri. Robotul umanoid chinez […]
17:40
Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, a explicat ce fel de partener și-ar dori lângă ea. ”Să fie bun, prezent, să știe cine este”, a spus artista. Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună cu care are o fetiță, Sienna. Vedeta a divorțat oficial de cel care i-a fost partener […]
17:40
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime” # Gândul
UDMR cere guvernului să revizuiască taxele locale din cauza ”furiei și dezamăgirii oamenilor”. Decizia vine după ce în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari ai partidului, au avut loc proteste majore împotriva noilor impozite. Partidul condus de Kelemen Hunor susține că Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență. O […]
