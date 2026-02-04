Ești matinal sau pasăre de noapte? Asta spune ceva despre sănătatea inimii tale

18:10

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat marţi că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale şi să se revină şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi, el arătând că este o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul. Potrivit liderului UDMR, statul, dacă nu dovedeşte că este pentru …