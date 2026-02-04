Câți kilometri din autostrada A3 se inaugurează în acest an. Și de ce rămâne șoseaua ruptă la mijloc
SportMedia, 4 februarie 2026 04:10
Anul 2026 ne aduce cu aproximativ 68 de kilometri mai aproape de finalizarea Autostrăzii A3. Se vor deschide noi secțiuni de autostrada între Nădășelu (lângă Cluj-Napoca) și Poarta Sălajului, dar și mai sus, pe traseu, între Suplacu de Barcău și Chiribiș. Vestea proastă e că porțiunea deja celebră care trebuie să traverseze Carpații – între … The post Câți kilometri din autostrada A3 se inaugurează în acest an. Și de ce rămâne șoseaua ruptă la mijloc appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
04:10
Câți kilometri din autostrada A3 se inaugurează în acest an. Și de ce rămâne șoseaua ruptă la mijloc # SportMedia
Anul 2026 ne aduce cu aproximativ 68 de kilometri mai aproape de finalizarea Autostrăzii A3. Se vor deschide noi secțiuni de autostrada între Nădășelu (lângă Cluj-Napoca) și Poarta Sălajului, dar și mai sus, pe traseu, între Suplacu de Barcău și Chiribiș. Vestea proastă e că porțiunea deja celebră care trebuie să traverseze Carpații – între … The post Câți kilometri din autostrada A3 se inaugurează în acest an. Și de ce rămâne șoseaua ruptă la mijloc appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
02:10
În ultimele două luni, francezul Emmanuel Macron, irlandezul Micheál Martin, canadianul Mark Carney, finlandezul Petteri Orpo și britanicul Keir Starmer au călătorit în capitala chineză. Cancelarul german Friederich Merz este așteptat să sosească la sfârșitul acestei luni. Vizitele oficiale, axate în mare parte pe asigurarea unui acces mai mare la piața chineză foarte restrictivă, coincid … The post UE se îndreaptă tiptil spre China ca să scape din pumnul lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Un studiu recent a arătat că există o discrepanță între sexe când vine vorba de vârsta instalării bolilor cardiovasculare la femei și bărbați. Această diferenţă se conturează încă din prima parte a vieţii adulte şi persistă pe termen lung, arată analiza care a presupus o perioadă de monitorizare de peste trei decenii. Rezultatul e clar: … The post Cine e mai devreme afectat de bolile cardiovasculare – femeia sau bărbatul? appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Persoanele care se consideră în mod natural „păsări de noapte” au, în medie, o sănătate cardiovasculară mai slabă decât cele care se trezesc devreme, arată un studiu amplu realiat în Marea Britanie. Asocierea este mai puternică în cazul femeilor, însă vestea e bună, pentru că riscurile pot fi reduse prin adoptarea unui stil de viață … The post Ești matinal sau pasăre de noapte? Asta spune ceva despre sănătatea inimii tale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
00:10
Roiul de drone comerciale chinezești și reacțiunea românească: despre taxa logistică pe coletele Temu și Shein # SportMedia
Exact ceea ce chinezii fac, de ani de zile, în economiile unei Europe care se dezmeticește al naibii de greu, deși deja se închid fabrici și se pierd sute de mii de locuri de muncă, demantelate de dumpingul chinezesc. Iar Shun Tzu mai are un principiu: „Tot războiul se bazează pe înșelăciune”. Astfel că în … The post Roiul de drone comerciale chinezești și reacțiunea românească: despre taxa logistică pe coletele Temu și Shein appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Kelemen Hunor propune ordonanță de urgență pentru reforma administrației. În ce stadiu e pachetul economic. PSD blochează reformele? # SportMedia
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune ca reforma administraţiei să se facă prin ordonanța de urgență, pentru că asumarea răspunderii s-ar prelungi prea mult. Dacă Guvernul dă OUG, asta ar ajuta la intrarea bugetului în luna februarie în Parlament. „Săptămâna trecută a fost o discuție – să mergem eventual cu ordonanță de urgență, ca să scurtăm … The post Kelemen Hunor propune ordonanță de urgență pentru reforma administrației. În ce stadiu e pachetul economic. PSD blochează reformele? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
22:10
Japonia, îngropată sub zăpadă: Troiene de peste 4 metri și 30 de morți după ninsorile care nu se mai opresc (Foto & Video) # SportMedia
Ninsorile extrem de abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia în decursul ultimelor două săptămâni, dintre care o femeie de 91 de ani a murit îngropată sub zăpadă în fața locuinței sale, au anunțat marți autoritățile. Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în ajutorul locuitorilor departamentul Aomori, cel mai afectat, … The post Japonia, îngropată sub zăpadă: Troiene de peste 4 metri și 30 de morți după ninsorile care nu se mai opresc (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Presa britanică: Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline # SportMedia
Cătălin Botezatu ar fi fost victima unui jaf spectaculos în prestigiosul cartier Mayfair din Londra. Un hoț i-a furat ceasul Richard Mille, evaluat la 2 milioane de lire sterline. Daily Mail îl descrie pe Botezatu ca fiind un designer de modă român, de 59 de ani, cunoscut la Hollywood și colaborator al unor branduri ca … The post Presa britanică: Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Jaqueline Cristian (27 de ani) s-a calificat, marți, în turul secund la Transylvania Open. Sportiva noastră a trecut de Lucrezia Stefanini din Italia, venită din calificări, locul 140 în clasamentul WTA. Jaqueline s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 2-6, 7-5 după două ore și 20 de minute de joc. În turul următor, Jaqueline Cristian … The post Jaqueline Cristian avansează la Transylvania Open: Gabriela Ruse a fost eliminată appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Americanii au doborât o dronă iraniană. Trei nave ale Gardienilor Revoluției au hărțuit un vas sub pavilion SUA # SportMedia
Creşte tensiunea dintre Statele Unite și Iran. Un avion american a doborât o dronă iraniană care s-ar fi apropiat „agresiv”, iar două nave aparținând Gărzilor Revoluției au amenințat să captureze un vas de transport cu pavilion american în Strâmtoarea Hormuz. Cele două incidente au avut loc la câteva ore distanţă şi cu câteva zile înainte … The post Americanii au doborât o dronă iraniană. Trei nave ale Gardienilor Revoluției au hărțuit un vas sub pavilion SUA appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Care e stadiul segmentelor de autostradă cuprinse în SAFE, care se întind și în Moldova și Ucraina # SportMedia
România beneficiază de peste 4 miliarde de euro, finanțare prin SAFE, și pentru autostrăzi care vor avea o dublă utilitate, atât civilă, cât și militară. „Practic, avem un singur proiect care va face legătura între granița cu Republica Moldova, Ungheni, și granița cu Ucraina, de la Siret. Adică avem un proiect care începe de la … The post Care e stadiul segmentelor de autostradă cuprinse în SAFE, care se întind și în Moldova și Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Turla unei biserici s-a prăbușit în Sălaj. O polițistă a fost surprinsă sub dărâmături (Foto&Video) # SportMedia
Un incident grav a avut loc, marți seara, în orașul Cehu Silvaniei, din județul Sălaj, unde turla unei biserici s-a prăbușit, iar bucăți masive de construcție au căzut peste partea carosabilă și peste mai multe autoturisme parcate în zonă. Circulația a fost blocată complet, iar pagubele materiale sunt considerabile. Potrivit autorităților, o poliţistă a fost … The post Turla unei biserici s-a prăbușit în Sălaj. O polițistă a fost surprinsă sub dărâmături (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Emmanuel Macron a afirmat, marți, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată o voință reală de a negocia pacea în Ucraina. Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez a răspuns: „Acest lucru se pregătește și … The post Macron anunță că se pregătește o reluare a dialogului cu Vladimir Putin appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
20:10
Rutte, în Parlamentul Ucrainei: Un acord de pace va necesita alegeri dificile. Aliații să se caute de Patriot # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vizitat marți Kievul, unde a reafirmat sprijinul neclintit al alianței pentru Ucraina în contextul războiului cu Rusia. Oficialul a subliniat că Ucraina rămâne esențială pentru securitatea Europei și a avertizat că încheierea unui acord de pace va necesita compromisuri dificile, făcând aluzie la eventuale cedări teritoriale. Rutte a … The post Rutte, în Parlamentul Ucrainei: Un acord de pace va necesita alegeri dificile. Aliații să se caute de Patriot appeared first on spotmedia.ro.
20:10
O femeie din România a fost păcălită cu 2,5 milioane de dolari de un fals „prinț al Dubaiului” # SportMedia
O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului”. Femeia a fost contactată în urmă cu aproximativ trei ani, pe LinkedIn, de un bărbat care se prezenta drept „prințul moștenitor al Dubaiului”. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o … The post O femeie din România a fost păcălită cu 2,5 milioane de dolari de un fals „prinț al Dubaiului” appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Horoscop zilnic pentru 4 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 4 februarie appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Siemens Energy a anunţat, marţi, că va investi 1 miliard de dolari în Statele Unite pentru a-şi creşte producţia şi a-şi extinde semnificativ forţa de muncă, drept răspuns la cererea tot mai mare de energie electrică. Compania germană explică faptul că SUA se confruntă cu o creştere fără precedent a cererii de electricitate, pe fondul … The post Compania germană care investește 1 miliard de dolari în SUA appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Ministerul Finanțelor și Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) dezmint informaţiile cum că taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare cu valoare sub 150 euro (aşa-zisa taxă Temu) ar fi determinat relocarea fluxurilor cargo către alte aeroporturi și ar fi generat pierderi fiscale pentru România. Datele oficiale arată că volumul coletelor intrate în țară … The post Finanțele demontează fake news – taxa Temu NU a omorât comerțul appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Cluburile din Premier League au cheltuit peste 450 de milioane de euro pe transferuri în această iarnă # SportMedia
Cluburile din Premier League au cheltuit 390 de milioane de lire sterline (peste 450 de milioane de euro) pe piața transferurilor în această iarnă, o sumă foarte asemănătoare cu cea de anul trecut și care reconfirmă statutul competiției engleze de fotbal de principală forță financiară la nivel mondial, informează EFE. Prima ligă engleză este urmată … The post Cluburile din Premier League au cheltuit peste 450 de milioane de euro pe transferuri în această iarnă appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, angajați în portul Hamburg, au fost arestați în Germania și, respectiv, în Grecia, fiind suspectați de tentative de sabotaj asupra unor nave aparținând Marinei federale germane. Potrivit Eurojust, faptele ar fi avut loc în cursul anului trecut, în timp ce cei doi … The post Un român și un grec, arestați pentru sabotaj asupra navelor Marinei Germane appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Decizie favorabilă de la Înalta Curte. Manelistul Dani Mocanu și fratele său mai au o șansă să scape de închisoare # SportMedia
Într-o încercare de a scăpa de închisoare, manelistul Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv pentru tentativă de omor, au primit marți de la Înalta Curte undă verde pentru recursul în casație, stabilindu-se ca dosarul să fie judecat pe 17 martie 2026. Cei doi, prinși în noiembrie 2025 în Italia și plasați în arest la … The post Decizie favorabilă de la Înalta Curte. Manelistul Dani Mocanu și fratele său mai au o șansă să scape de închisoare appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Comisia Europeană lansează standarde clare pentru proiecte de captare și stocare a carbonului # SportMedia
Comisia Europeană a adoptat, marți, primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminările de dioxid de carbon și agricultura bazată pe carbon (CRCF), pentru a certifica activitățile care elimină permanent CO2 din atmosferă. Prin adoptarea acestor prime metodologii voluntare de certificare, UE stabilește norme clare și creează noi oportunități pentru inovarea în domeniul climei, … The post Comisia Europeană lansează standarde clare pentru proiecte de captare și stocare a carbonului appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Spania interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Cine mai ia măsuri similare în Europa # SportMedia
Guvernul spaniol a anunțat, marți, o măsură radicală pentru protejarea în mediul online: copiii sub 16 ani nu vor mai avea voie să acceseze rețelele sociale. Propunerea va fi discutată săptămâna viitoare de Consiliul de Miniștri și va modifica proiectul de lege aflat deja în dezbatere parlamentară, scrie Politico. Premierul Pedro Sánchez a explicat că … The post Spania interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Cine mai ia măsuri similare în Europa appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan reduceri de 50% la taxele locale: Corectarea deciziilor e semn de maturitate # SportMedia
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat marţi că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale şi să se revină şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi, el arătând că este o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul. Potrivit liderului UDMR, statul, dacă nu dovedeşte că este pentru … The post Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan reduceri de 50% la taxele locale: Corectarea deciziilor e semn de maturitate appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Alegerea jocurilor online potrivite poate transforma experiența de divertisment într-o activitate plăcută și responsabilă. Într-o ofertă vastă de opțiuni, de la jocuri rapide la sesiuni care necesită strategie, este ușor să te simți copleșit. Mulți jucători cad în capcana promisiunilor exagerate sau a strategiilor iluzorii care promit câștiguri rapide, ceea ce poate duce la frustrare … The post Cum selectezi jocurile potrivite pentru tine, fără promisiuni nerealiste – Ghid Player appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Unde greșește Rutte când vorbește de apărarea Europei și ce trebuie să facă, de fapt, șeful NATO # SportMedia
Viziunea lui Rutte asupra apărării europene urmează o logică familiară, dar din ce în ce mai inacceptabilă: descurajarea nucleară este egală cu protecția SUA, iar protecția SUA este egală cu securitatea europeană. Prin urmare, suveranitatea strategică europeană este o iluzie. Când secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa nu se poate apăra … The post Unde greșește Rutte când vorbește de apărarea Europei și ce trebuie să facă, de fapt, șeful NATO appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Când energia devine imprevizibilă: backup cu generator pentru casă, șantier și sisteme fotovoltaice # SportMedia
Întreruperile repetate de curent și fluctuațiile de tensiune au devenit, pentru mulți, o realitate “de fundal”, nu o excepție. Pentru o locuință, efectele se văd imediat: încălzire oprită, apă caldă indisponibilă, internet căzut, electrocasnice afectate. Pentru un șantier sau un atelier, o pană de energie înseamnă oprirea lucrului și costuri directe. Iar în scenarii mai … The post Când energia devine imprevizibilă: backup cu generator pentru casă, șantier și sisteme fotovoltaice appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Asociația Energia Inteligentă avertizează: Voucherul la gaze ar putea fi plătit tot din buzunarul consumatorilor # SportMedia
Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează că schema voucherelor pentru plata gazelor naturale, discutată pentru sezonul rece 2025–2026, riscă să nu fie un sprijin real pentru populație. Potrivit organizației, finanțarea acestor vouchere ar urma să provină indirect tot din banii consumatorilor, prin facturi mai mari la gaze. „Într-o perioadă în care oamenii își calculează cu teamă … The post Asociația Energia Inteligentă avertizează: Voucherul la gaze ar putea fi plătit tot din buzunarul consumatorilor appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Atacantul francez Karim Benzema, fostul căpitan al echipei Real Madrid, a semnat un contract pe un an și jumătate cu clubul Al-Hilal, a anunțat actualul lider al campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, citat de AFP. Benzema, câștigătorul Balonului de Aur în 2022, a evoluat începând din 2023 la formația Al-Ittihad, rivala lui Al-Hilal din … The post Karim Benzema schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la neplata primei zile de concediu medical, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025. Instituția susține că Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate este constituit „tocmai pentru a proteja asigurații în caz de boală”, iar statul are obligația de a … The post Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Percheziții la sediul X din Paris: Compania lui Elon Musk e suspectată de complicitate la deținerea de pornografie infantilă # SportMedia
Sediul din Paris al companiei X, deținută de Elon Musk, a fost percheziționat marți de unitatea de criminalitate cibernetică a procurorului din Paris, în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni. Printre acestea se numără presupusa manipulare a algoritmilor pentru a face vizibile postările realizate cu ajutorul asistentului AI Grok, inclusiv deepfake-uri cu caracter sexual. Parchetul … The post Percheziții la sediul X din Paris: Compania lui Elon Musk e suspectată de complicitate la deținerea de pornografie infantilă appeared first on spotmedia.ro.
16:10
În ultimele două luni, francezul Emmanuel Macron, irlandezul Micheál Martin, canadianul Mark Carney, finlandezul Petteri Orpo și britanicul Keir Starmer au călătorit în capitala chineză. Cancelarul german Friederich Merz este așteptat să sosească la sfârșitul acestei luni. Vizitele oficiale, axate în mare parte pe asigurarea unui acces mai mare la piața chineză foarte restrictivă, coincid … The post UE se îndreaptă tiptil spre China ca să scape din pumnul lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
16:10
FRF vine cu explicații despre starea lui Mircea Lucescu: Mesajul transmis de selecționer # SportMedia
Federația Română de Fotbal a anunțat, marți, într-un comunicat oficial, ce se întâmplă cu Mircea Lucescu (80 de ani), internat în spital. Selecționerul, de asemenea, a transmis un mesaj liniștitor în ceea ce privește starea sa de sănătate și a explicat de ce a fost nevoie să se interneze din nou în spital, după ce … The post FRF vine cu explicații despre starea lui Mircea Lucescu: Mesajul transmis de selecționer appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:10
FCSB a oficializat, marți, transferul lui Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați. Printr-un comunicat oficial, FCSB a anunțat, marți, 3 februarie, înregimentarea lui Joao Paulo, mijlocaș central din Insulele Capului Verde. Joao Paulo și-a ales numărul 18 la FCSB. „Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. … The post FCSB a prezentat al treilea transfer al iernii appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Anunț important și pentru români. Noi viniete în Ungaria și Cod Rutier modificat. Vehiculul la care permite consum de alcool # SportMedia
Ungaria a scumpit vinietele pentru drumurile sale, dar amenzile pentru neplata acestora au rămas la nivelul anului trecut. Pe de altă parte, Codul Rutier a fost modificat și permite consumul de alcool pentru bicicliști. Românii care ajung cu mașinile lor în Ungaria trebuie să știe că vinietele de acces pe drumurile din țara vecină s-au … The post Anunț important și pentru români. Noi viniete în Ungaria și Cod Rutier modificat. Vehiculul la care permite consum de alcool appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Chatboții AI nu sunt prietenii noștri. Oamenii de știință avertizează asupra legăturilor emoționale cu inteligența artificială # SportMedia
Tot mai mulți oameni folosesc inteligența artificială nu doar ca instrument, ci ca formă de companie, iar fenomenul ridică riscuri serioase care ar trebui să intre pe agenda politică, avertizează experți de top. Concluzia apare într-o analiză publicată de Politico, bazată pe Raportul Internațional privind Siguranța Inteligenței Artificiale, realizat sub coordonarea unor cercetători de renume. … The post Chatboții AI nu sunt prietenii noștri. Oamenii de știință avertizează asupra legăturilor emoționale cu inteligența artificială appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Problemele lui Mircea Lucescu, mai grave decât se credea: Selecționerul, incert pentru barajul cu Turcia # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme mai grave decât se credea inițial. Internat la Spitalul Universitar pentru a treia oară în 2026, după ce a contactat o gripă severă, problemele lui Lucescu s-au accentuat după ce au intervenit complicații. Potrivit Golazo, „Il Luce” se află în stare gravă, având „o afecțiune complexă, … The post Problemele lui Mircea Lucescu, mai grave decât se credea: Selecționerul, incert pentru barajul cu Turcia appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ilie Bolojan e primul șef de guvern liberal care cere un vot de încredere în interiorul partidului, fiindcă e hăituit de propriii oameni. Cei din jurul lui nu-l susțin cu entuziasm și nu-l apără când e nevoie. Biroul Politic Național al PNL a dat un vot de încredere, ieri seară, pentru șeful liberalilor, premierul Ilie … The post Greșelile lui Bolojan și cine vrea să-l arunce peste bord appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Angajații din primării amenință cu greva după negocierile de la Guvern. Bolojan cere reformă și reducerea cheltuielilor # SportMedia
Angajații din administrația locală amenință cu grevă de avertisment marți, 10 februarie, în peste 1.300 de localități, în contextul negocierilor tensionate dintre Guvern și primari privind bugetul de stat și reforma administrației locale. Discuțiile au avut loc marți, la Palatul Victoria, între premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai autorităților locale, în timp ce sindicatele acuză … The post Angajații din primării amenință cu greva după negocierile de la Guvern. Bolojan cere reformă și reducerea cheltuielilor appeared first on spotmedia.ro.
14:10
„Antiportret de familie” și „Fă-mi loc!”, la final de februarie pe scenele din București și Craiova # SportMedia
Spectacolele de teatru „Antiportret de familie” și „Fă-mi loc!” cu Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Medeea Marinescu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai, vor putea fi văzute la final de februarie pe scenele teatrelor naționale din București și Craiova. „Antiportret de familie” O comedie amară, cu accente de Woody Allen și umor românesc … The post „Antiportret de familie” și „Fă-mi loc!”, la final de februarie pe scenele din București și Craiova appeared first on spotmedia.ro.
14:10
FCSB a făcut un anunț despre transferul lui Issouf Macalou (27 de ani), fotbalistul lui U Cluj. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a venit cu un anunț important despre posibilitatea aducerii lui Macalou de la U Cluj. Fanatik a scris că Macalou este pe placul patronului FCSB, care ar pregăti … The post FCSB, anunț despre transferul lui Issouf Macalou appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cromatica poporului român – o perspectivă de secol XXI la Muzeul Național al Țăranului Român # SportMedia
Muzeul Național al Țăranului Român vă așteaptă marți, 10 februarie 2026, de la ora 18:00, în sala Media, la o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea având ca titlu: Broci, cârmâz, drobiță și alte povestiri. Cromatica poporului român – o perspectivă de secol XXI. Ana Ursescu, etnolog, vă invită la o reflecție despre … The post Cromatica poporului român – o perspectivă de secol XXI la Muzeul Național al Țăranului Român appeared first on spotmedia.ro.
14:10
IMPACT Bucharest, prezentat de Mastercard, anunță participarea extraordinară a lui Ryan Reynolds, actor, producător și unul dintre cei mai ingenioși antreprenori ai momentului, la ediția din 2026, care va avea loc pe 29-30 septembrie. Considerat unul dintre cei mai cunoscuți și versatili actori de la Hollywood, Reynolds are mai multe nominalizări la Globul de Aur … The post Ryan Reynolds vine în România pentru prima dată, live pe scena IMPACT Bucharest appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Europa și marile democrații din Asia au potențialul de a deveni o superputere în sine, dacă reușesc să acționeze coordonat, afirmă Max Boot, editorialist al The Washington Post și analist de politică externă, într-o analiză de opinie publicată de cotidianul american. În contextul unei politici externe tot mai imprevizibile a Statelor Unite, această alianță informală … The post Washington Post: Europa și democrațiile asiatice pot deveni o superputere fără SUA appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit echipă. Internaționalul român a fost prezentat oficial la Dalian Yingbo, în China, după ce a fost lăsat să plece de Genoa. Chinezii au anunțat transferul lui Stanciu. “Stanciu este un jucător modern, talentat și cu viziune la mijlocul terenului. Are abilități de top, șut de la distanță și … The post Nicolae Stanciu a semnat cu o nouă echipă appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Financial Times: Ucraina și aliații occidentali pregătesc un răspuns militar gradual dacă Rusia încalcă un viitor armistițiu # SportMedia
Ucraina a convenit cu partenerii săi occidentali asupra unui plan de punere în aplicare a unui eventual armistițiu cu Rusia, care ar prevedea un răspuns coordonat și gradual în cazul încălcării acestuia. Informația este prezentată într-o analiză publicată de Financial Times, citată de Reuters, care precizează că nu a putut verifica independent detaliile. Potrivit surselor … The post Financial Times: Ucraina și aliații occidentali pregătesc un răspuns militar gradual dacă Rusia încalcă un viitor armistițiu appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1441 S-a terminat pauza cerută de Trump, Kievul din nou sub atac. Plan de răspuns militar al aliaților dacă rușii strică pacea. Ce pregătește Moscova în coasta Finlandei # SportMedia
În ziua 1441 de război Rusia a declanșat un atac aerian masiv asupra capitalei Ucrainei, imediat după expirarea armistițiului energetic pe care Putin l-a acceptat la propunerea lui Trump. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev după miezul nopții, fiind lovite câteva blocuri înalte și o grădiniță. De asemenea, regiunile Sumî și Harkov, regiunea Kiev … The post Ziua 1441 S-a terminat pauza cerută de Trump, Kievul din nou sub atac. Plan de răspuns militar al aliaților dacă rușii strică pacea. Ce pregătește Moscova în coasta Finlandei appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Rusia este pregătită pentru o lume nouă fără limite nucleare, susține un apropiat al lui Putin # SportMedia
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite privind controlul armelor nucleare, odată cu expirarea tratatului New START, a declarat marți Sergei Ryabkov, responsabil al Moscovei pentru controlul armamentelor. Dacă Moscova și Washingtonul nu ajung la un acord bilateral de ultim moment, tratatul New START, semnat în 2010 de președintele SUA de … The post Rusia este pregătită pentru o lume nouă fără limite nucleare, susține un apropiat al lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB și-a dat acordul pentru plecarea lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalist care a dezamăgit de când a fost transferat. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că și-a dat ok-ul pentru plecarea lui Dennis Politic. Fostul căpitan de la Dinamo, adus de FCSB în vară, este dorit de Panetolikos în … The post FCSB, acord total pentru plecarea lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
10:10
CFR Cluj pregătește un nou transfer, pe finalul perioadei de mercato. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat că mai vrea un jucător până să se închidă perioada de mercato. Este vorba despre un fundaș central. „Sigur mai aducem un fundaș central. Mijlocași avem, doi pe post chiar. Atacanți avem, extreme … The post Transfer la CFR Cluj: Mutarea pregătită de ardeleni appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.