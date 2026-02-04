Reacția ministrului Justiției despre extrădarea lui Dani Mocanu din Italia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat predarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, din Italia către România pentru a executa pedeapsa de închisoare. Aceștia au fost condamnați pentru tentativă de omor după o agresiune violentă. Detalii despre decizia instanței și implicarea autorităților române. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat predarea fraților
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat că autoritatea nu a fost notificată despre vânzarea Carrefour România. Tranzacția ar putea provoca provocări economice și de securitate națională, în funcție de cumpărător. Carrefour intenționează să vândă operațiunile din Europa Centrală și de Est. Consiliul Concurenței nu a fost notificat despre o eventuală vânzare a Carrefour România
O operațiune dramatică a salvat patru soldați ucraineni capturați de forțele ruse în direcția Pokrovsk. Cu ajutorul dronelor FPV, Brigada „Sicheslav" a atacat grupul inamic, provocând panică și permitând prizonierilor să evadeze. Rezultatul: personalul inamic a fost distrus, iar soldații au revenit în siguranță la liniile aliate. Patru soldați ucraineni au fost capturați de forțele
Băiat de 14 ani, agresat sexual într-un autobuz din Hunedoara. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut pentru sărutarea adolescentului în timpul călătoriei. Incidentul a fost raportat de mama minorului la Poliția Municipiului Deva, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea detaliilor. Bărbat de 48 de ani din Deva reținut pentru
Marketingul cazinourilor online în 2026 depășește simpla atragere a jucătorilor prin bonusuri și reclame. Strategii avansate, precum parteneriate inteligente și oferte personalizate, sunt esențiale. Publicitatea corectă, cu accent pe responsabilitate, asigură creșterea sustenabilă și fidelizarea clienților. Strategiile de marketing pentru cazinouri online s-au diversificat și necesită abordări complexe pentru a atrage și păstra jucătorii Parteneriatele,
Atacul Avocatului Poporului la CCR împotriva eliminării primei zile de concediu medical # MainNews.ro
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical, considerând-o neconstituțională. Ordonanța afectează asigurații și drepturile lor la sănătate. Indemnizațiile pentru concediu medical se vor calcula de la a doua zi de incapacitate, începând cu 1 februarie 2026. Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care elimină
Politicile lui Trump, menite să protejeze SUA, par să consolideze în schimb poziția Chinei pe scena globală. În timp ce America se concentrează pe interese regionale, Beijingul își extinde influența economică și strategică, provocând o schimbare a echilibrului de putere în Asia-Pacific și America Latină. Politicile lui Trump pare că întăresc poziția Chinei în contextul
Dan Air lansează zboruri din București și Bacău către șase noi destinații preferate: Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso, începând cu 1 aprilie 2026. Extinderea transformă Bacău într-un hub regional și oferă frecvențe crescute pentru rutele populare. Rezervați-vă locurile acum! Dan Air va lansa zboruri spre şase noi destinaţii din Bucureşti şi Bacău începând
Netanyahu a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea rol în administrarea Fâșiei Gaza după război. Poziția a fost comunicată emisarului american Steve Witkoff, subliniind excluderea totală a acestora, în contrast cu planul de pace al lui Trump, care prevedea o implicare a Autorității Palestiniene. Netanyahu a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea rol
Curtea de Apel din Napoli a decis predarea manelistului Dani Mocanu și fratelui său autorităților române pentru executarea pedeapselor de închisoare. Cei doi au fost condamnați pentru tentativă de omor după o bătaie violentă. Radu Marinescu confirmă succesul cooperării internaționale în acest caz. Curtea de Apel din Napoli a decis predarea fraților Dani și Ionuț
Un băiat de 13 ani a fost mușcat de cincizeci de ori de un câine în Franța, în timp ce se îndrepta spre bibliotecă cu alți doi copii. Victima a necesitat intervenție chirurgicală, dar viața sa nu a fost pusă în pericol. Poliția a capturat câinii implicați, care au scăpat dintr-o societate comercială. Ancheta este
Prețul aurului și argintului scade drastic, cu aurul coborând cu 6,4% și argintul cu 9,50%. Vineri s-a înregistrat o prăbușire semnificativă din cauza nominalizării lui Kevin Warsh la conducerea Rezervelor Federale, provocând volatilitate pe piață. Analizăm viitorul metalelor prețioase în contextul geopolitic actual. Prețul aurului a scăzut cu 6,4%, iar cel al argintului cu 9,50%,
Avocatul Poporului a contestat la CCR neplata primei zile de concediu medical, argumentând că această măsură încalcă drepturile constituționale și afectează persoanele cu venituri mici. Sesizarea subliniază că eliminarea indemnizației transformă contribuțiile sociale într-un impozit ascuns, punând în pericol protecția socială. Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical, considerând-o neconstituțională Ordonanța
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a cerut premierului Ilie Bolojan să reverse majorările de taxe și impozite locale, susținând că o guvernare eficientă nu poate exclude cetățenii. El a subliniat că reduccerea impozitelor cu până la 50% este esențială pentru a evita nemulțumirile populare. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a solicitat premierului Ilie Bolojan să reducă taxele
Novak Djokovic, recent învins la Australian Open de Carlos Alcaraz, își exprimă incertitudinea privind viitorul său în tenis. Campionul olimpic susține studenții din Serbia care protestează împotriva guvernului lui Aleksandăr Vučić, afirmând că dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna. Ce planuri are pentru Jocurile Olimpice din 2028? Novak Djokovic a pierdut finala de la Australian
Procurorii DNA au efectuat percheziții la Grupul Grampet, investigând corupția unui director general, Cristian Rădulescu, pentru mită de 500.000 de euro. Faptele implică facilitarea obținerii unui imobil din București, cu legături în contextul procedurii de insolvență a unei societăți din cadrul grupului. Percheziții DNA la Grupul Grampet în legătură cu o anchetă de corupție Directorul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude posibilitatea unui guvern minoritar fără PSD, afirmând că ieșirea din coaliție duce automat la căderea Guvernului Bolojan. Grindeanu a subliniat că nu este necesară o moțiune de cenzură pentru demiterea Executivului, ci este o consecință naturală a coaliției. Sorin Grindeanu afirmă că demisia Guvernului Bolojan este inevitabilă dacă PSD părăsește
Șeful FIFA, Gianni Infantino, susține revenirea Rusiei în competițiile internaționale de fotbal, afirmând că interdicțiile creează mai multă ură. De asemenea, Infantino menține legături strânse cu Donald Trump, acordându-i premiul FIFA pentru Pace. Această măsură ar putea trimite un mesaj pozitiv pentru tinerii fotbaliști ruși. Gianni Infantino, președintele FIFA, sugerează ridicarea interdicției pentru Rusia de
Avertismentul IGSU după moartea a doi frați din Sibiu, de nouă și șase ani, într-un pârâu înghețat. Mama copiilor a fost avertizată de un vecin despre tragedie. IGSU face apel la părinți să supravegheze copiii și să nu-i lase aproape de ape înghețate, explicând riscurile gheaței. Aceste tragedii subliniază pericolele jocurilor de iarnă. Doi frați
SUA au doborât o dronă iraniană Shahed-139 care se apropia agresiv de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Incidentul a avut loc în contextul negocierilor tensionate dintre Iran și Statele Unite. Avionul F-35C a acționat în autoapărare, fără a provoca victime sau daune echipamentelor americane. SUA au doborât o dronă iraniană care se apropia agresiv
Achiziția rețelei de magazine La Cocoș de către grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, se află în stadiu avansat, cu angajamente de a păstra prețurile reduse și a deschide noi locații. Consiliul Concurenței subliniază importanța menținerii modelului low-cost pentru consumatori și furnizori. Achiziția La Cocoș de către grupul Schwarz este aproape finalizată, cu condiția păstrării
Partidele lui Ion Ceban și Igor Dodon, MAN și PSRM, pregătesc o alianță la Chișinău, avertizează Zinaida Popa, liderul fracțiunii PAS. Socialiștii propun susținerea bugetului Primăriei cu condiții, subliniind nevoia urgentă de soluții pentru cetățeni. Primarul Ceban acuză blocaje politice în procesul bugetar. Zinaida Popa avertizează despre o posibilă alianță între PSRM și MAN la
Pawel K., un polonez de 50 de ani, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru colaborare cu GRU în complotul de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a colectat date despre securitatea aeroportului Rzeszów, planificând un atac coordonat de la Kremlin. Pawel K., un polonez de 50 de ani,
Moltbook este o rețea socială dedicată agenților AI, unde aceștia interacționează fără intervenția umană. Discuțiile acoperă teme variate, inclusiv autonomia și etica în relația cu utilizatorii. Fenomenul a generat fascinație și îngrijorări, provocând reacții mixte în rândul experților și publicului. Moltbook este o rețea socială pentru agenți de inteligență artificială, lansată pe 28 ianuarie 2026
Mircea Lucescu, internat în spital: detalii despre situația medicală a selecționerului # MainNews.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal, este internat în spital pentru tratament din cauza unei infecții subcutanate și a
Noua eră a conflictelor aduce în prim-plan geografia strategică, demonstrând cum aceasta influențează relațiile internaționale. De la invazia Rusiei în Ucraina la ambițiile Chinei și dilemele SUA, geografia rămâne esențială în înțelegerea politicii globale și a ambițiilor marilor puteri. Lumea revine la confruntări geopolitice, iar globalizarea pierde teren în fața fragmentării și competiției strategice Geografia … Articolul Geografia învinge globalizarea: Noua eră a conflictelor globale apare prima dată în Main News.
Anii următori nu aduc vești bune pentru bugetari, cu creșteri mici sau înghețări ale salariilor. Ajustările cheltuielilor cu salariile vor reduce ponderea acestora în PIB de la 9,4% la 8,8%, prin înghețarea salariilor și restricții la angajări, conform datelor Profit.ro. Revin la nivelul din 2022-2023. Anii următori vor aduce creșteri mici sau înghețări la salariile … Articolul Bugetarii se confruntă cu salarii mici și înghețări până în 2023 apare prima dată în Main News.
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a vizitat Kievul, subliniind necesitatea unor alegeri dificile pentru încheierea păcii cu Rusia. Rutte a promis sprijin solid din partea aliaților, reafirmând importanța securității Ucrainei. Discursul său a abordat garanțiile de securitate, evidențiind angajamentele internaționale. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a vizitat Kievul neanunțat pentru a discuta despre … Articolul Rutte la Kiev: Mesaj pentru Ucraina despre „alegeri dificile” necesare apare prima dată în Main News.
Moltbook, noua rețea socială pentru agenți AI, a adunat peste 1,5 milioane de membri. Aceștia discută despre productivitatea oamenilor, crearea de limbi unice și chiar religii proprii. Platforma, administrată de AI-ul Clawd Clawderberg, stârnește interesul prin umorul și inițiativele inovatoare ale roboților. Moltbook, o rețea socială dedicată agenților AI, a fost lansată pe 28 ianuarie … Articolul Cum să îmi vând omul? Răspunsuri de la roboți AI pe Moltbook. apare prima dată în Main News.
Revizuirea Dosarului ICA: Tribunalul București analizează abuzurile fostului judecător Bogdan # MainNews.ro
Cererea de revizuire a dosarului ICA se judecă la Tribunalul București, după ce fosta judecătoare Camelia Bogdan a fost acuzată de abuz în serviciu de către Înalta Curte. Acesta a constatat că deciziile sale au încălcat legea, prejudiciind grav toate părțile implicate în procesul penal. Tribunalul București judecă cererea de revizuire a lui Dan Voiculescu … Articolul Revizuirea Dosarului ICA: Tribunalul București analizează abuzurile fostului judecător Bogdan apare prima dată în Main News.
PNL și USR acuză PSD de blocarea reformei administrației și lipsa relansării economice # MainNews.ro
PNL și USR acuză PSD că blochează reforma administrației publice locale, subliniind întârzierile cauzate de condiționările impuse de social-democrați. Senatorul USR Ștefan Pălărie avertizează asupra riscurilor de funcționare pentru primării, iar PNL solicită clarificări privind asumarea răspunderii pentru reformă. Coaliția de guvernare nu a reușit să adopte reforma administrației publice locale din cauza blocajului PSD … Articolul PNL și USR acuză PSD de blocarea reformei administrației și lipsa relansării economice apare prima dată în Main News.
Fermierii din România riscă să piardă subvențiile APIA pentru 2026 din cauza grevelor din 1.300 de primării. Funcționarii intră în grevă de avertisment începând cu 10 februarie, afectând actualizarea Registrului Agricol esențial pentru obținerea adeverințelor necesare subvențiilor agricole. Fermierii din România riscă pierderea subvențiilor APIA pentru 2026 din cauza grevelor din 1.300 de primării Protestele … Articolul Fermierii riscă pierderi APIA 2026 din cauza grevelor din primării apare prima dată în Main News.
În etapa a 20-a a campionatului din Arabia Saudită, Al Okhdood, antrenată de Marius Șumudică, a remizat 1-1 cu Neom SC, după un gol rapid al lui Khaled Narey și o egalare în minutul 85 de Alexandre Lacazette. Echipa lui Șumudică se află pe locul 17, cu doar 10 puncte, în fața unei retrogradări iminente. … Articolul Șumudică, aproape de victorie în fața unui „balaur” din Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
Semnalele de avertizare ale economiei globale nu mai funcționează, iar indicatorii economici tradiționali devin tot mai puțin de încredere. Consumatorii sunt pesimiști, dar cheltuielile continuă să crească, iar piețele financiare rămân surprinzător de stabile. Factorii precum pandemia și schimbările geopolitice contribuie la confuzie economică. Indicatorii economici tradiționali devin necorespunzători în evaluarea direcției economiei globale Consumatorii … Articolul Semnalele de avertizare ale economiei globale: De ce nu mai funcționează? apare prima dată în Main News.
Romgaz va începe negocierile pentru preluarea combinatului chimic Azomureș, însă Guvernul a clarificat că nu oferă energie și gaze la preț preferențial. Azomureș, cel mai mare consumator de gaze din România, se confruntă cu incertitudini legate de aprovizionare și locuri de muncă. Negocierile vor respecta cadrul legal și interesele economice. Romgaz va începe negocierile pentru … Articolul Azomureș va avea acces la energie și gaze la prețuri preferentiale? apare prima dată în Main News.
Zelenski acuză Rusia că a încălcat cererea lui Trump, lansând un atac aerian masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în plină iarnă. Președintele ucrainean subliniază că rușii au folosit armistițiul pentru a-și concentra rachetele, provocând distrugeri în Kiev, Harkov și Dnipro. Volodimir Zelenski acuză Rusia de încălcarea cererii lui Donald Trump de a suspenda atacurile … Articolul Rușii ignoră avertismentul lui Trump și amenință Ucraina cu rachete în iarnă apare prima dată în Main News.
Temerile danezilor privind spionajul prin Bluetooth sunt justificate. Protocolele vulnerabile permit metode precum Bluebugging și Bluesnarfing pentru a accesa microfonul și datele personale. Sute de milioane de dispozitive sunt afectate, așa că actualizarea este esențială pentru protecție. Verificați dacă produsele dvs. sunt vulnerabile. Autoritățile daneze avertizează asupra riscurilor de spionaj prin protocoalele Bluetooth vulnerabile Breșele … Articolul Spionaj prin Bluetooth: Temeri și realitate în Danemarca apare prima dată în Main News.
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne sub restricții, având interdicție de a părăsi Republica Moldova pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de procuror în contextul unei anchete privind spălarea de bani. Andronachi, asociat cu oligarhii locali, a fost eliberat din arest preventiv recent. Vladimir Andronachi, fost deputat democrat, are interdicție de a părăsi Republica … Articolul Andronachi, sub restricții: interdicție de a părăsi R. Moldova după eliberare apare prima dată în Main News.
UDMR solicită coaliției guvernamentale să revizuiască taxele și impozitele locale, recunoscând nemulțumirile cetățenilor. Partidul condus de Kelemen Hunor propune reducerea acestora și reintroducerea facilităților fiscale pentru persoanele vulnerabile, având în vedere dificultățile financiare actuale. UDMR solicită regândirea taxelor și impozitelor locale de către coaliție Partidul recunoaște nemulțumirile cetățenilor față de creșterile de taxe din acest … Articolul UDMR cere o revizuire a taxelor locale: „Guvernul poate interveni” apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu au avut debuturi reușite la Transylvania Open, câștigând în prima rundă. Răducanu, favorită, a învins-o pe Greet Minnen, iar Cîrstea a trecut de Kamila Rahimova. Cele două jucătoare românce promit meciuri interesante în optimi, continuând să creeze emoții pentru fanii tenisului. Emma Răducanu și Sorana Cîrstea au câștigat meciurile de … Articolul Sorana Cîrstea și Emma Răducanu avansează la Transylvania Open apare prima dată în Main News.
CNA a publicat lista posturilor TV obligatorii pentru retransmisie în 2025, incluzând atât canale naționale cât și regionale. Printre acestea se numără România TV, Realitatea Plus și Erdely TV. Digi 24 nu se află în listă din motive comerciale. Descoperiți toate detaliile și lista completă pe site-ul CNA. CNA a publicat lista „must carry” pentru … Articolul Posturi TV esenţiale în grilele de programe: lista completă CNA apare prima dată în Main News.
Un val de frig record în Florida a dus la o situație neobișnuită: iguanele verzi cad din copaci. Aceste reptile cu sânge rece se imobilizează la temperaturi scăzute, iar căderea lor nu le pune viața în pericol. Avertizările autorităților subliniază că iguanele pot deveni agresive la revenirea căldurii. Frigul extrem din Florida a provocat căderea … Articolul Animale căzute din copaci în Florida din cauza frigului extrem: „Mușchii cedă” apare prima dată în Main News.
Taxa de 2 euro introdusă în Italia pentru coletele din afara UE, menită să limiteze comerțul cu platforme ca Temu și Shein, a dus la o scădere semnificativă a livrărilor. Expedițiile sunt redirecționate către Budapesta și Amsterdam, cauzând pierderi pentru sectorul logistic italian și complicând situația și în România. Italia a introdus o taxă de … Articolul Taxa Temu eșuează în Italia, coletele ajung în Budapesta, Liège și Amsterdam apare prima dată în Main News.
Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, președinta Legislativului Letoniei, Daiga Mieriņa, și președintele Lituaniei, Juozas Olekas, au discutat cu Maia Sandu despre integrarea europeană și securitatea regională. Vizita în Republica Moldova subliniază sprijinul pentru parcursul european al țării. Președinții Parlamentelor din Țările Baltice s-au întâlnit cu Maia Sandu la Chișinău, discuțiile axându-se pe securitatea regională și … Articolul Discuții între Maia Sandu și Președinții Parlamentelor din Țările Baltice apare prima dată în Main News.
O echipă de chirurgi de la Universitatea Northwestern a realizat o intervenție medicală revoluționară, menținând în viață un pacient fără plămâni timp de 48 de ore, utilizând un sistem pulmonar artificial. Această inovație a permis transplantul de plămâni, salvând viața pacientului afectat de o infecție letală. O echipă de chirurgi de la Universitatea Northwestern a … Articolul Echipa de chirurgi menține un pacient fără plămâni în viață timp de 48 de ore apare prima dată în Main News.
Nicanor Ciochină, fost primar din Boldurești, acuzat de accidentarea mortală a unui copil, susține că dosarul său este fabricat și se declară nevinovat. Instanța va decide soarta sa pe 27 februarie 2026. Ciochină este și implicat într-un alt dosar de tortură. Detalii despre proces și pârâciuni. Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, este acuzat că … Articolul Nicanor Ciochină, fost primar din Boldurești, optimistic în fața instanței apare prima dată în Main News.
Alexandru Nazare anunță măsuri economice promițătoare pentru România, incluzând un deficit redus de 7,65% și focus pe investiții. Autostrada Moldovei beneficiază de finanțare asigurată, iar românii vor circula pe noi tronsoane din august. Provocările persistă în sectorul alimentelor. Aderarea la OCDE e un obiectiv pentru 2026. România a terminat 2025 cu un deficit de 7,65%, … Articolul Alexandru Nazare: Promisiunea de autostrada Moldovei și salvarea ratingului României apare prima dată în Main News.
Episcopul Iosif Păuleț de Iași este cercetat penal pentru nedenunțare, după ce a aflat despre abuzul sexual al preotului Augustin Benchea asupra unei minore de 13 ani și nu a sesizat autoritățile. Cazul a fost mușamalizat de episcopie și Vatican, dar acum a fost deschis un dosar de investigare. Episcopul Iosif Păuleț este cercetat penal … Articolul Episcop cercetat penal pentru că nu a denunțat abuzul unui preot apare prima dată în Main News.
România are peste 1500 de companii de stat cu pierderi mari, susține vicepremierul Oana Gheorghiu. Este esențial să decidem unde să fim actori importanți și unde să ne reducem activitatea. Modernizarea infrastructurii și atragerea de investiții depind de reforma acestor companii și de creșterea competitivității economice. România are peste 1500 de companii de stat, cu … Articolul Peste 1500 de firme de stat cu pierderi: România trebuie să aleagă direcția! apare prima dată în Main News.
Snapchat a blocat 415.000 de conturi de minori în Australia, conform noii legislații care impune restricții stricte pentru platformele online. Autoritățile cer verificarea vârstei utilizatorilor de către magazinele de aplicații, iar companiile se confruntă cu amenzi mari dacă nu respectă reglementările. Snapchat a blocat 415.000 de conturi de minori din Australia Legislația obligă platformele să … Articolul Snapchat blochează sute de mii de conturi de minori în Australia apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
