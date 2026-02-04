Donald Tusk: Polonia va investiga posibile legături între Jeffrey Epstein şi Rusia
StirileProtv.ro, 4 februarie 2026 07:40
Polonia va lansa o anchetă privind posibile legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și orice impact asupra Poloniei, a declarat marți premierul Donald Tusk, relatează Reuters.
• • •
