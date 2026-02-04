Un an fără Halep în WTA | Simona Halep, femeia care a rescris cu încăpățânare gloria sportului românesc în secolul XXI
Sport.ro, 4 februarie 2026 07:40
Sport.ro v-a prezentat în luna martie a anului 2022 o serie de materiale speciale cu româncele care au devenit adevărate modele în sport prin performanțele lor și prin poveștile lor de viață.
• • •
Acum 8 ore
00:00
Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat # Sport.ro
Rapid a obținut o victorie clară în Superligă, 3-0 pe terenul lui FC Hermannstadt, într-un meci în care au marcat Denis Ciobotariu, Constantin Grameni și Timotej Jambor.
Acum 12 ore
23:50
„Rușinos!” Dorinel Munteanu a spus tot ce avea pe suflet după înfrângerea la scor în fața Rapidului # Sport.ro
Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Superliga.
23:40
Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul # Sport.ro
Înaintea vacanței de iarnă, părea că transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB este doar o chestiune de timp.
23:40
Victor Angelescu a lămurit situația lui Olimpiu Moruțan după victoria cu Hermannstadt: „Unii se întrebau asta” # Sport.ro
Victor Angelescu a motivat absența lui Olimpiu Moruțan din primul „11” în victoria cu Hermannstadt, scor 3-0, prin nevoia de reacomodare la efort a mijlocașului transferat recent.
23:20
Costel Gâlcă, semnal de alarmă după 3-0 cu Hermannstadt: „Am greșit mult, ne-au surprins!” # Sport.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat succesul categoric, scor 3-0, obținut marți seara pe terenul celor de la Hermannstadt.
23:20
Fiul unui fost campion național, băgat în spital după ce a fost bătut cu parul de fotbaliștii de la Poli Timișoara. S-au luat primele măsuri # Sport.ro
Scene de o violență rară au avut loc duminică dimineața în fața unui club din Timișoara.
23:00
Rapid s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Hermannstadt în etapa cu numărul 25 din Superliga României.
23:00
Grameni, ironie pentru contestatari după golul de generic: „Să nu zică suporterii de tastatură că m-a ajutat vântul” # Sport.ro
Constantin Grameni a reușit o execuție spectaculoasă în victoria Rapidului cu Hermannstadt, scor 3-0, și a avut un mesaj direct pentru cei care i-au contestatari.
22:30
Jaqueline Cristian, după thriller-ul de la Cluj: „Fanii mi-au dat curaj și m-au ținut pozitivă” # Sport.ro
Jaqueline Cristian a câștigat o luptă de peste două ore cu Lucrezia Stefanini, scor 6-2, 2-6, 7-5, și s-a calificat în optimile Transylvania Open, purtată spre victorie de energia tribunelor.
22:20
Gigi Becali a decis să îl lase pe Dennis Politic să plece în această iarnă.
22:20
Patronul din Liga 1 a intrat în vestiar și și-a băgat jucătorii în ședință: „Nu jucați nimic!” # Sport.ro
Poveste de cinci stele, povestită chiar de un fost mare atacant al echipei.
21:50
Victorie pentru CSM București în campionat.
21:40
Alex Chipciu a reacționat după victoria obținută de U Cluj în fața celor de la FC Argeș.
21:40
Revine „Supereroul” din Focșani! Un profesor de franceză va alerga 125 km în 24 de ore, chiar de ziua lui, pentru un tânăr paralizat # Sport.ro
Ionuț Țandără își donează aniversarea pentru o cauză umanitară. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru un tânăr paralizat, care are nevoie de o operație în Elveția
21:30
Ianis Zicu a vorbit la superlativ despre Dinamo înaintea meciului de miercuri, susținând despre gruparea alb-roșie că este cea mai completă echipă din campionat.
21:20
I-a dat răspunsul ”pe teren” lui Gigi Becali după interesul patronului de la FCSB: ”Nu e exact cum mi-aș dori” # Sport.ro
U Cluj a învins-o cu scorul de 3-1 pe FC Argeș în etapa cu numărul 25 din Superliga României.
21:20
Jaqueline, punctul și poza zilei, la Transylvania Open: Cristian și Cîrstea vor juca miercuri pentru calificarea în sferturi # Sport.ro
Jaqueline Cristian, impresionantă din toate punctele de vedere, în primul tur la Transylvania Open, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.
21:00
”Răspunde-mi tu!” Acuzații grave după U Cluj – FC Argeș! Andone a explodat: ”Suntem doriți în play-out! Sunt echipe susținute politic!” # Sport.ro
FC Argeș a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 1-3, în etapa 25 din Superliga României.
20:50
Real Madrid pregătește o mutare spectaculoasă în apărare, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre marii câștigători.
20:40
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
20:40
Naționala tremură înainte de barajul pentru Mondial. Varianta de avarie pregătită de FRF dacă Lucescu nu poate sta pe bancă # Sport.ro
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital, iar oficialii FRF caută soluții pentru barajul cu Turcia. Adrian Mutu a devenit principala variantă de avarie luată în calcul de Răzvan Burleanu.
20:10
Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia # Sport.ro
Meciurile din Coppa Italia sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB face show! A reușit o ”dublă” la o zi după anunțul finanțatorului # Sport.ro
Gigi Becali plănuiește un nou transfer la FCSB.
20:00
Radu Drăgușin are șanse să apară în primul 11 al lui Tottenham la marele meci cu Arsenal, profitând de problemele căpitanului Cristian Romero și de accidentările din lot.
19:40
Proaspăt campion cu Inter Miami, Lionel Messi a semnat recent un nou contract valabil până în 2028 cu echipa patronată de David Beckham.
19:40
Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record # Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
19:10
Culisele blocării lui Radu Drăgușin la Tottenham: italienii dezvăluie de ce a picat revenirea fundașului în Serie A # Sport.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a ratat revenirea în Italia pe ultima sută de metri.
19:10
Moment nemaiîntâlnit pe terenul de tenis, cu Gabriela Ruse în rol principal. Cum au condus victoriile de la Melbourne spre un eșec la Transylvania Open # Sport.ro
Gabriela Ruse, depășită în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, competiție transmisă exclusiv de VOYO.
19:00
Dinamo îl vrea pe jucătorul care i-a provocat coșmaruri lui FCSB! Anunțul lui Kopic: ”E pe lista noastră!” # Sport.ro
Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo plănuiește un transfer de calibru.
Acum 24 ore
18:50
Revenire neașteptată în Superliga.
18:50
Ce a avut de spus Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a ajuns la 14 înfrângeri în ultimele 15 etape # Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut dramatic pe terenul Petrolului, scor 0-1, în meciul de deschidere al etapei a 25-a din SuperLigă.
18:40
Dinamo continuă strategia bazată pe jucători tineri de perspectivă și a bifat al patrulea transfer al iernii.
18:20
Nicolae Stanciu le-a făcut o mărturisire chinezilor: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea!” # Sport.ro
După ce a plecat de la Genoa după doar câteva luni, Nicolae Stanciu a mers în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.
18:10
Florin Răducioiu a analizat situația critică din Superliga și a transmis că FCSB nu are forța necesară pentru a prinde un loc de play-off în acest final de sezon regulat.
18:10
FCSB a bifat al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad, prin aducerea lui Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul central de la Oțelul Galați.
17:40
Leo Grozavu, revoltat înaintea meciului cu FCSB: ”Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență!” # Sport.ro
FC Botoșani o va întâlni pe FCSB în runda cu numărul 25 din Superliga României.
17:40
Presa iberică dezvăluie culisele unei mutări eșuate pe final de mercato.
17:30
Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile # Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a început anul 2026 cu mari probleme de sănătate.
17:10
Lamine Yamal a făcut un anunț important despre viitorul său la gala Mundo Deportivo, dezvăluind că își dorește să devină o legendă pe Camp Nou și să nu părăsească niciodată echipa blaugrana.
17:00
Barcelona a bifat un nou transfer în ultima zi a perioadei de mercato de iarnă.
17:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Englezii anunță decizia pe care Tottenham o poate lua în cazul românului # Sport.ro
Perioada de transferuri s-a încheiat în Anglia, iar Radu Drăgușin a rămas la Tottenham, echipa la care se află încă din ianuarie 2024.
16:50
Veste excelentă pentru Dennis Man! Anunțul antrenorului lui PSV înaintea „sfertului” de Cupă # Sport.ro
Dennis Man a revenit la antrenamentele lui PSV și are șanse mari să joace în sfertul de Cupă cu Heerenveen, după ce a lipsit la derby-ul cu Feyenoord din cauza unei accidentări.
16:30
Eliberat de CSU Craiova, atacantul a dat lovitura.
15:40
Mercato pe modul sărăcie pentru Juventus. Torinezii au reușit doar să împrumute gratis doi jucători # Sport.ro
"Bianconerii" au ratat aproape toate țintele stabilite pentru această perioadă de transferuri.
15:40
FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României # Sport.ro
Clubul lui Gigi Becali, ofensivă în mercato.
15:30
Adus cu surle și trâmbițe, la București, în iulie 2017, fostul goalkeeper al Craiovei n-a rupt gura târgului. Din contră! Din postura de rezervă, a părăsit campioana, însă de atunci i-a mers foarte bine.
