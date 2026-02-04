Protest al sindicaliștilor din Educație, așteptat astăzi în faţa Guvernului / Principalele motive ale manifestației
HotNews.ro, 4 februarie 2026 07:40
Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern, care, spun ei, „influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”. Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
07:50
Ce spune Kelemen Hunor despre limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Exemplul dat din familia lui # HotNews.ro
Limitarea accesului copiilor până la 15-16 ani pe reţelele de socializare, idee avansată de către șeful DSU, Raed Arafat, nu se poate face doar prin măsuri, reglementări, ci prin educaţie, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.…
Acum 30 minute
07:40
Protest al sindicaliștilor din Educație, așteptat astăzi în faţa Guvernului / Principalele motive ale manifestației # HotNews.ro
Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern, care, spun ei, „influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”. Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei…
Acum o oră
07:20
Concedieri voluntare la Dacia, din martie: până la 50.000 de euro pentru cei care pleacă # HotNews.ro
Strategia de resurse umane a companiei Automobile Dacia SA, care are în vedere reducerea personalului în acest an, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule, se bazează în special pe campanii de…
07:10
De ce e România altfel? Țări occidentale, cu educație solidă, interzic accesul minorilor pe rețelele sociale, în timp ce noi le transmitem că „nu asta e soluția” # HotNews.ro
În ciuda problemelor apărute pe parcurs, experimentul australian, prin care adolescenții sub 16 ani nu mai au acces pe platformele sociale, merge înainte. „Am inițiat o conversație națională despre siguranța pe rețelele de socializare, iar…
07:00
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare # HotNews.ro
În cea de-a doua parte a amplului interviu acordat Hotnews, consilierul pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, desființează teza potrivit căreia România ar trebui să aleagă între UE și România, explică riscurile…
Acum 8 ore
00:30
VIDEO Casa Albă dezvăluie ce reacție a avut Trump după cel mai nou val de bombardamente masive asupra Ucrainei # HotNews.ro
În cursul nopții de luni spre marți, armata rusă a lansat „cel mai puternic” atac cu drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul anului, lăsând sute de mii de oameni fără încălzire în condiții de temperaturi extrem de scăzute.
00:00
Kelemen Hunor: PSD nu blochează reformele, dar „e cam mult” să discuți cinci luni doar două proiecte de legi în coaliție / Sfat pentru social-democrați în relația cu premierul # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor, a spus marți seară, la Digi24, că, din punctul său de vedere, PSD nu blochează reformele guvernului. Totuși, liderul UDMR este de părere că pe anumite chestiuni coaliția a depășit orice…
Acum 12 ore
23:50
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său columbian, Gustavo Petro, s-au întâlnit pentru prima dată marți, la Casa Albă, într-o întrevedere considerată de mulți ca un test care va arăta dacă cei doi lideri pot…
23:20
Taxele și impozitele locale pot fi tăiate cu 50%, afirmă Kelemen Hunor. „Limita de suportabilitate a fost depășită” # HotNews.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că revenirea asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile conform noii grile de impozitare nu este „un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate”.…
23:00
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas Richard Mille extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline, scrie presa britanică # HotNews.ro
Creatorul de modă român Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra, unde i-a fost furat un ceas ultra-rar Richard Mille, evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline, potrivit Daily Mail. Incidentul a avut loc…
22:50
Poliția britanică a deschis o anchetă penală ce vizează un important nume implicat în scandalul Epstein # HotNews.ro
Poliția din Londra a deschis o anchetă penală ce îl vizează pe fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson. El este implicat în scandalul dosarelor Epstein, care sugerează că abuzatorul sexual ar fi…
22:30
Rutte îi îndeamnă pe aliații NATO să scotocească în propriul arsenal după noi arme pentru Ucraina # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marți la Kiev susținătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme și muniții și să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai…
22:10
Planul lui Ciprian Ciucu pentru STB după ce majorarea tarifelor a fost respinsă: „Ca să știm cu toții ce se întâmplă în «cutia neagră»” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu a anunțat, marți seară, că a cerut de la STB și de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (ADITPBI) un plan „viabil” pentru a evita insolvența companiei de transport. El…
22:10
FOTO / VIDEO O biserică s-a prăbușit parțial în județul Sălaj. O polițistă a fost rănită / Echipele de intervenție caută posibile victime sub dărâmături # HotNews.ro
O biserică din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbușit parțial marți seară, în apropierea sediului Poliției. O femeie, agent de poliție, a fost rănită, iar autoritățile caută în continuare posibile victime sub dărâmături, au…
21:50
Portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a doborât o dronă iraniană Shahed care se apropia „agresiv” / Incident separat, cu un petrolier hărțuit de IRGC # HotNews.ro
Armata americană a doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei, a transmis armata SUA, potrivit Reuters și Fox News. Incidentul a avut loc în timp…
21:40
Cseke Attila: „S-a terminat cu creșterile de taxe. Nu vor mai fi nici anul acesta, nici anul viitor” # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu vor mai exista creșteri de taxe anul acesta și nici anul viitor. Ministrul UDMR a adăugat că niciun partid din Coaliția de…
21:20
Bogdan Andone, un car de nervi după înfrângerea cu Universitatea Cluj: „Zici că noi eram la baschet și ei la lupte” # HotNews.ro
Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeș, a criticat maniera de arbitraj a lui Marcel Bîrsan, după înfrângerea suferită în etapa a 25-a din SuperLiga, 1-3 cu Universitatea Cluj. Golurile câștigătorilor au fost marcate de Macalou…
21:10
Polonia vrea să descopere legăturile între Epstein și serviciile secrete ale Moscovei. Tusk suspectează că rușii dețin „materiale compromițătoare” # HotNews.ro
Polonia va lansa o anchetă privind posibilele legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și orice impact al acestora asupra Poloniei, a anunțat marți premierul Donald Tusk, potrivit Reuters. Publicarea…
21:00
O româncă reclamă că a pierdut 2,5 milioane de euro, după ce a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului” # HotNews.ro
Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis, marți, un dosar penal, după ce o femeie a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un nigerian care pretindea că este „prințul moștenitor…
20:50
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu și-au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă # HotNews.ro
Poliția Locală a aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă în București. Reprezentanții instituției subliniază că vor continua să monitorizeze…
20:40
Șapte semnale de alarmă din raportul privind siguranța AI semnat de laureați ai premiului Nobel: De la deepfake-uri la riscul pierderii controlului uman # HotNews.ro
Capacitățile în creștere ale inteligenței artificiale, riscul atacurilor cibernetice și perturbarea pieței muncii sunt punctele cheie ale noului raport internațional privind siguranța AI, coordonat de „nașii” acestei tehnologii și de laureați ai premiului Nobel, potrivit…
20:20
Posturile TV care sunt obligatorii în orice grilă de programe. CNA a publicat lista completă # HotNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a publicat, marți, lista „must carry”, care reunește posturile de televiziune ce trebuie preluate obligatoriu în acest an de către distribuitorii de programe. Lista este disponibilă pe site-ul instituției și…
20:10
Un argument solid pentru SUA ca să nu înceapă operațiunea de schimbare de regim la Teheran # HotNews.ro
Vor interveni SUA în Iran? În mulțimea de necunoscute, un lucru este cert: au fost create premisele pentru ca axa Teheran – Moscova – Beijing – Phenian să se clatine, scrie Radu Carp, profesor la…
19:50
Mișcare discretă a NATO în Arctica. Alianța a început planificarea unei „activități de vigilență sporită” # HotNews.ro
NATO a început planificarea militară pentru o misiune denumită „Arctic Sentry”, menită să întărească securitatea în Arctica, a declarat marți un purtător de cuvânt al cartierului general militar al alianței, pe fondul tensiunilor dintre Statele…
19:50
Ce liberali au votat împotriva propunerii lui Ilie Bolojan de a demite 10 șefi de filiale. Hubert Thuma: „Nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a susținut, marți, că a votat împotriva demiterii liderilor unor organizații pentru că a vrut „o discuție corectă” în interiorul partidului, ci nu pentru că este „PSD-istul cel rău…
19:40
Venit la Kiev neanunțat, Rutte le-a transmis parlamentarilor ucraineni un mesaj despre necesitatea unor „alegeri dificile” # HotNews.ro
Încheierea unui acord de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina va necesita „alegeri dificile” din partea Kievului, a afirmat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Reuters și The Guardian, într-o posibilă aluzie…
19:20
Romgaz va începe în curând negocierile pentru preluarea combinatului chimic Azomureș, a anunțat astăzi Guvernul. Reprezentanții celor două companii s-au întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan, însă Guvernul a precizat, pentru HotNews, că nu se…
Acum 24 ore
18:50
Episcopul care știa că un preot din subordinea lui a abuzat sexual o fată de 13 ani, dar nu l-a denunțat, este acum cercetat penal # HotNews.ro
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au constatat că acesta a știut despre agresiunea sexuală comisă în urmă cu trei ani de…
18:40
Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind extrădarea fraților Mocanu, informează Ministerul Justiției într-un comunicat de presă. Decizia instanței italiene nu este definitivă. Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat…
18:40
Netflix, boicotată de o parte a actorilor germani în urma noii clauze contractuale introduse la începutul anului # HotNews.ro
Actorii germani care asigură dublajul filmelor au lansat un boicot la nivel local împotriva Netflix din cauza unei clauze contractuale care permite popularei platforme de streaming video să utilizeze înregistrările lor pentru antrenarea inteligenței artificiale…
18:30
UDMR face un pas în spate și cere coaliției să regândească taxele și impozitele locale: „Guvernul poate face asta” # HotNews.ro
UDMR susține că „furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate”, făcând referire la creșterile de taxe și impozite locale care au avut loc în acest an. Partidul condus de Kelemen Hunor cere acum coaliției să revină…
18:00
Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO. Forțele ucrainene au avertizat că există „o amenințare cu rachetă balistică” # HotNews.ro
O alertă aeriană care avertiza asupra unui posibil atac cu rachete rusești a răsunat marți în Kiev, în timpul vizitei șefului NATO, Mark Rutte, în capitala ucraineană, au relatat jurnaliști AFP aflați la fața locului,…
18:00
Cea mai mare companie deținută privat din lume va lucra la un „soare conștient”, dar ce înseamnă asta? # HotNews.ro
Elon Musk a creat cea mai valoroasă companie deținută privat din lume, evaluată la impresionanta sumă de 1,25 trilioane de dolari, prin fuziunea companiei sale aerospațiale SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială xAI, iar…
17:50
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război” / Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # HotNews.ro
Submarine, acțiuni hibride, amenințarea reprezentată de Rusia pe mare rămâne puternică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru război în viitorul apropiat, au estimat marți mai mulți ofițeri superiori…
17:40
Fondatorul Altex a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot # HotNews.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot, ca parte a strategiei sale de a-și proteja investițiile. Până acum, a cumpărat 8 din magazinele…
17:30
Ce ilegalitate a descoperit Ministerul Mediului după ce a analizat sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole # HotNews.ro
Ministerul Mediului verifică sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole, după ce s-a descoperit că în cele mai multe cazuri ele nu au fost niciodată construite, ci erau instalate balastiere, spun surse apropiate anchetei.…
17:20
3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin o dată. De ce este momentul să vorbim diferit despre gestionarea greutății # HotNews.ro
În fiecare început de an, slăbitul se află constant în topul rezoluțiilor românilor. Un nou sondaj realizat la nivel național, la inițiativa Novo Nordisk, arată că aproape 75% dintre respondenți au încercat cel puțin o…
17:20
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, tocmai a fost sancționat cu 1.000 EUR de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce o persoană a reclamat că…
17:20
Doi băieți de 17 și 18 ani, reținuți după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în Sectorul 5 # HotNews.ro
Doi băieți, în vârstă de 17 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în urma unui conflict spontan, pe o stradă…
17:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Magistrații mențin măsură luată în urmă cu aproape un an # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sector 1 a respins ca neîntemeiată contestația acestuia, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia nu este definitivă și…
17:10
Decizia privind reorganizarea ASF, amânată. Angajații au cerut instanței să blocheze concedierile și reducerile de salarii # HotNews.ro
Curtea de Apel București a amânat pentru 10 februarie decizia pe sesizarea făcută de angajații Autorității de Supraveghere Financiară împotriva reformei adoptate de guvern prin care au fost reduse salarii și au fost tăiate mai…
17:00
Român arestat în Germania pentru sabotarea unor nave de război ale Marinei germane, inclusiv a corvetei „Emden” # HotNews.ro
Poliția de Securitate și parchetul landului Hamburg au anunțat marți arestarea unui bărbat român în vârstă de 37 de ani și a unui cetățean grec de 54 de ani, cei doi muncitori fiind suspectați de…
17:00
Magic FM a sărbătorit 20 de ani așa cum știe mai bine: prin muzică live, emoție autentică și artiști atât de îndrǎgiți de publicul sǎu. Două decenii în care radioul a devenit coloană sonoră pentru…
17:00
Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi # HotNews.ro
Moscova trebuie să plătească daune morale de peste 25.000 de euro, potrivit Agerpres care citează AFP, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală”. Curtea…
16:40
VIDEO Viral: Cum a fost convins un primar din România să renoveze tribunele unui teren de fotbal # HotNews.ro
„Aceasta este ziua 1 când îi cerem domnului primar Cristian Feieș să ne renoveze peluza pentru suporteri”, spune, într-un videoclip pe TikTok, un copil de aproximativ 10-12 ani înconjurat de prietenii săi. Videoclipul a strâns,…
16:40
Unul dintre cei mai puternici oameni de la Hollywood și-a desemnat succesorul, după ani de speculații # HotNews.ro
Walt Disney l-a numit marți pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO, punând capăt unor ani de incertitudine privind succesorul lui Bob Iger, considerat unul dintre cei mai puternici…
16:40
Macron anunță pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia # HotNews.ro
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de comunicare”, a spus președintele francez, citat de Politico. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia…
16:30
Anunțul zilei în televiziune. O decizie radicală luată de Digi 24 a stârnit controverse la CNA: „Eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr” # HotNews.ro
Postul Digi 24 a decis să iasă din lista must carry a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026, informează PaginadeMedia. Decizia a fost comunicată marți într-o ședință a CNA, acolo unde unde un reprezentant…
16:30
Concertul Trooper „Regeneza” se mută la Palatul Național al Copiilor și va mai avea o reprezentație # HotNews.ro
Concertul Trooper – „Regeneza”, programat inițial la Sala Palatului, va avea loc într-o nouă locație: Palatul Național al Copiilor, din București. Evenimentul din data de 28 februarie este sold-out, iar spectacolul va mai avea o…
16:30
Propuneri CSM pentru modificarea legilor din justiție: Magistrații cer ca anumite cauze să nu mai fie în sarcina instanțelor # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a înaintat Ministerului Justiţiei o serie de propuneri legislative care să conducă la degrevarea instanțelor judecătorești, anunță instituția într-un comunicat de presă. Excluderea unor cauze din circuitul instanțelor judecătorești, reorganizarea teritorială,…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.