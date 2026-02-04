Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, avertizează un raport al Human Rights Watch / Drepturile omului, pe o „spirală descendentă”
G4Media, 4 februarie 2026 08:50
Organizaţia neguvernamentală Human Rights Watch (HRW) a avertizat miercuri că preşedintele Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, deoarece democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate direcţiile, relatează AFP. În raportul său anual, organizaţia pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenţia că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
08:50
Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, avertizează un raport al Human Rights Watch / Drepturile omului, pe o „spirală descendentă” # G4Media
Organizaţia neguvernamentală Human Rights Watch (HRW) a avertizat miercuri că preşedintele Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, deoarece democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate direcţiile, relatează AFP. În raportul său anual, organizaţia pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenţia că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat […] © G4Media.ro.
08:50
SONDAJ Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare a românilor / 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE # G4Media
Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare a românilor reprezintă principala preocupare a românilor: 40% dintre cetățeni se arată preocupați de această problemă, aproape de media UE de 41%, se arată într-un sondaj realizat de Parlamentul European 6 noiembrie – 30 noiembrie 2025 și dat publicității astăzi. Următoarele două teme din topul preocupărilor […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:40
Novak Djokovic a avut o cădere inexplicabilă în seturile doi și trei ale finalei de la Australian Open cu Carlos Alcaraz, iar la festivitatea de premiere a explicat că ar putea fi ultima oară când a fost prezent la Melbourne în postură de jucător. Corpul nu îl mai ascultă pe cel care deține recordul de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Veniturile din petrol ale Rusiei, motorul mașinii sale de război, sunt în cădere liberă / Scăderea prețurilor și noile sancțiuni occidentale obligă Kremlinul să recurgă la datorii # G4Media
În timp ce Rusia și Ucraina au reluat recent negocierile pentru a ajunge la un acord de pace la Abu Dhabi, economia rusă se confruntă cu dificultăți serioase, din cauza efectelor combinate ale scăderii prețurilor petrolului, ale noilor sancțiuni occidentale și unui efort de război din ce în ce mai costisitor, relatează L’Express, citată de […] © G4Media.ro.
08:20
Scandal la Muzeul Satului Bănățean, angajații îl acuză pe director de bullying / Au trimis o petiție la Ministerul Culturii / Președintele CJ Timiș: “Schimbarea naște rezistență” # G4Media
Președintele Consiliului Județean Timiș ia apărarea lui Radu Trifan, față de acuzele aduse de angajații Muzeului Satului Bănățean directorului instituției, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. După ce angajații de la Muzeul Satului Bănățean au notificat Ministerul Culturii cu privire la comportamentul managerului, ministerul a trimis o solicitare către CJT pentru a […] © G4Media.ro.
08:10
Colectarea impozitelor a ajuns în Oradea la nivel record: 98% în 2025 / În procent nu intră sumele restante din alți ani / Impozitele pe proprietățile orădenilor s-au dublat, în medie, în acest an # G4Media
Orădenii s-au dovedit şi anul trecut buni plătitori de taxe şi impozite către bugetul municipiului. Gradul de încasare a principalelor impozite locale pentru clădiri, terenuri şi autoturisme, aferente anului 2025, a ajuns la nivelul record de 98%, anunță Bihoreanul. „Reuşim să înregistrăm cel mai mare procent de conformare a încasării de debite stabilite în cursul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
Politehnica Iași, scoasă la vânzare / Clubul de fotbal ar costa 7 milioane lei / Echipa se află pe locul 10 în Liga 2 # G4Media
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului să decidă vânzarea ei, anunță Ziarul de Iași. Capii grupării din Copou caută pe cineva dispus să achite circa 7 milioane de lei, datoriile clubului ce ar rezulta după insolvență. Cine va da acești bani, va prelua controlul total la […] © G4Media.ro.
07:40
ANALIZĂ Unde sunt cele mai multe mașini electrice / În București e o mașină electrică la 75 de locuitori / În doar 6 județe din țară sunt mai multe mașini pe benzină, decât diesel # G4Media
Numărul mașinilor electrice și raportul lor la populație arată de fapt o hartă a celor mai dezvoltate orașe din România. În București este o mașină electrică la 75 de locuitori și este de departe orașul cu cele mai multe autoturisme care nu folosesc combustibili fosili. Urmează apoi Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu și Iași, județele […] © G4Media.ro.
07:20
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00 / Prima manifestație amplă împotriva reformelor Bolojan # G4Media
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00. Este prima manifestație care se anunță amplă împotriva reformelor Bolojan. Rămâi pe G4Media pentru LIVE TEXT, imagini, principalele informații și cele mai relevante momente din timpul protestului. La protest au anunțat că participă membri ai Federației Sindicatelor Libere din […] © G4Media.ro.
07:10
Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA se reunesc la Abu Dhabi pentru discuții privind războiul # G4Media
Negociatori din Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii urmează să se reunească miercuri la Abu Dhabi, într-o nouă încercare de a avansa discuțiile privind încheierea războiului care durează de patru ani, notează AFP citată de Mediafax. Mai multe runde de diplomație între părți nu au reușit până acum să ducă la un acord pentru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Ziua mondială a luptei împotriva cancerului / Zeci de clădiri din Bucureşti şi din ţară, iluminate în portocaliu / România: 100.000 de oameni diagnosticaţi oncologic în fiecare an # G4Media
România se alătură mobilizării internaţionale World Cancer Day prin iluminarea în portocaliu a zeci de clădiri şi obiective simbol din Bucureşti şi din alte localităţi din ţară, într-un mesaj de solidaritate, conştientizare şi speranţă pentru pacienţii oncologici şi familiile lor, transmite Agerpres. Miercuri seara, între orele 18:00 şi 22:00, la iniţiativa Asociaţiei Magic, 68 de […] © G4Media.ro.
06:10
Trump spune că Putin ”vrea să pună capăt războiului” în plin bombardament rus asupra Kievului # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin” să „pună capăt războiului” din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează AFP, citată de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a discutat cu jurnaliştii după ce Rusia […] © G4Media.ro.
06:10
14 migranţi au murit după ce ambarcațiunea lor s-a ciocnit de o navă a pazei de coastă grecești / Între victime, o femeie însărcinată # G4Media
Paisprezece migranţi au fost ucişi marţi seară, când ambarcaţiunea lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă greceşti în largul insulei Chios, în Marea Egee, a declarat pentru AFP o responsabilă al poliţiei portuare elene, transmite Agerpres. „Paisprezece persoane au murit după ce o navă de patrulare a poliţiei portuare s-a ciocnit cu […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Poveste încheiată pentru Albacete în Cupa Regelui: Barcelona a trecut cu emoții de surpriza turneului, scor 2-1 # G4Media
Albacete Balompie, echipă de divizie secundă care a eliminat-o pe Real Madrid în actul anterior, a fost învinsă în sferturile de finală ale Cupei Regeului de deținătoarea trofeului FC Barcelona, marți seară, scor 2-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
3 februarie 2026
23:10
Hunor Kelemen: Copiii mei nu au acces la rețelele de socializare până la 14 ani / Dependența se formează foarte repede # G4Media
Copiii lui Kelemen Hunor nu au acces la social media înainte de vârsta de 14 ani: „La această vârstă copiii nu pot face diferența între conținutul benefic și cel nociv din mediul online, motiv pentru care familia a decis să limiteze accesul la rețelele sociale”, a explicat liderul UDMR, transmite Mediafax. „Până la 14 ani, […] © G4Media.ro.
22:50
EXCLUSIV Motivarea Înaltei Curți în cazul fostului ministru PSD al Sănătății, Florin Bodog, acuzat că și-a angajat fictiv consiliera: De ce l-a achitat completul prezidat de Lia Savonea / Care e diferența față de dosarul lui Dragnea # G4Media
Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), fosta consilieră personală a ministrului Sănătății din guvernele Grindeanu și Tudose, Florin Bodog, ar fi prestat activitatea pentru care a fost remunerată, cea de statistician medical, chiar dacă nu s-a prezentat fizic la serviciu – este concluzia în baza căreia completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și […] © G4Media.ro.
22:50
Hubert Thuma vine cu explicații după ce a votat împotriva lui Bolojan și a înlocuirii liderilor unor organizații PNL: ”Se acreditează ideea că s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet” # G4Media
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, unul din liberalii care l-au contestat pe președintele PNL Ilie Bolojan și care s-a opus demiterii liderilor unor organizații liberale cu performanțe slabe, că nu stă în picioare argumentul că „ar avea PSD în suflet„. ”De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni […] © G4Media.ro.
22:20
Kelemen Hunor, la Digi24: ”Dacă nu reușim să asigurăm o guvernare mai justă atunci dispare orice suport pentru acest guvern până în mai / Limita suportabilității a fost depășită” # G4Media
Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că dacă Guvernul Bolojan va continua măsurile dure de austeritate și nu va fi asigurată o guvernare mai ”justă” atunci actualul Executiv ”va rămâne fără niciun suport” până în luna mai: ”În politică trebuie să ții cont de realitate, așteptarea oamenilor, limita suportabilității, nu doar de contabilitate”, […] © G4Media.ro.
22:00
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian, ar fi fost ucis /A fost mult timp considerat cea mai influentă și temută figură din țară după tatăl său # G4Media
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, ar fi fost ucis, transmite BBC. Moartea bărbatului în vârstă de 53 de ani, care era considerat odată moștenitorul tatălui său, a fost anunțată marți de șeful echipei sale politice, potrivit Agenției de știri libiene. Sora sa a declarat pentru televiziunea libiană că acesta a murit […] © G4Media.ro.
21:50
Bebelușii sunt mai inteligenți decât se credea, arată un studiu / Pot distinge obiectele vii și cele neînsuflețite la doar două luni # G4Media
Noile cercetări efectuate pe copii de două luni arată că creierul lor este mult mai dezvoltat decât se credea anterior, având capacitatea de a distinge între obiectele vii și cele neînsuflețite, scrie Euronews. Aceste descoperiri provin de la cercetătorii de la Trinity College Dublin, al căror studiu a analizat imaginile fMRI ale creierului a peste […] © G4Media.ro.
21:50
VIDEO O româncă ar fi fost păcălită de un ”prinț” nigerian / Femeia, om de afaceri din Satu Mare, i-ar fi trimis în total 2,5 milioane de dolari / Henry Eke e cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money” # G4Media
O femeie de afaceri din Satu Mare a fost victima uneia dintre cele mai sofisticate escrocherii online de tip „romance scam”, pierzând peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un bărbat din Nigeria, scrie PresaSM.ro, care preia un caz documentat de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Bărbatul pretindea că […] © G4Media.ro.
21:40
FOTO VIDEO Turla unei biserici s-a prăbușit în Cehu Silvaniei (Zalău) / O polițistă a fost rănită / Biserica se afla lângă secția de poliție / Se caută alte posibile victime # G4Media
Turla unei biserici s-a prăbușit marți seară, în jurul orei 18:30, în orașul Cehu Silvaniei din județul Zalău, o polițistă fiind surprinsă de dărâmături, potrivit primelor informații. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că o biserică din orașul Cehu Silvaniei, situată […] © G4Media.ro.
21:30
Grecia va interzice rețelele de socializare copiilor sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale # G4Media
Grecia este „foarte aproape” de a anunța interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a declarat marți pentru Reuters o sursă guvernamentală de rang înalt. Kathimerini scrie că Ministerul Guvernării Digitale este pregătit să pună în aplicare această măsură, considerând aplicația Kids Wallet, lansată anul trecut, ca un instrument de aplicare a interdicției. […] © G4Media.ro.
21:20
Bizara autosesizare a Avocatului Poporului în cazul unei școli care a intrat două zile în online, pentru ca elevii să nu stea în frig din cauza centralei avariate # G4Media
Avocatul Poporului s-a autosesizat într-un caz în care elevii Școlii Gimnaziale Poienarii de Argeș au fost nevoiți să învețe online timp de două zile, în luna ianuarie, pentru că centrala termică a fost avariată din cauza gerului. Pentru a evita ca cei aproape 60 de elevi să învețe în frig, conducerea școlii a decis să […] © G4Media.ro.
21:10
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj, după ce un angajat al instituției este cercetat penal pentru corupere sexuală de minori # G4Media
Polițiștii și procurorii DIIICOT au efectuat luni noapte percheziții informatice la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Gorj, după ce un angajat al instituției, de la departamentul de achiziții, ar fi trimis mesaje indecente și fotografii unui minor de 14 ani, potrivit Edupedu.ro. Potrivit unor imagini, bărbatul de 61 de ani s-ar fi aflat în biroul […] © G4Media.ro.
21:10
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și fost prim-vicepreședinte al partidului a declarat, marți seară, la Antena 3, că Ilie Bolojan nu va rămâne fără sprijinul partidului pentru funcția de premier pentru că este cu 6-7% peste media partidului: „Nu știu dacă mai e vreun președinte peste media de partid în acest moment”, a mai spus Rareș […] © G4Media.ro.
21:10
Alina Gorghiu, reacție după ce a fost acuzată că e ”pucistă” și că negociază cu PSD debarcarea lui Bolojan: ”Puci doar în imaginația unora” / ”Este doar un alt fake news” # G4Media
Alina Gorghiu, vicepreședinte a Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților, dezminte informațiile apărute în mass-media, conform cărora ar fi pus la cale ”un puci” împotriva liderului PNL, Ilie Bolojan. Ea a fost prezentă în Israel, alături de o delegație din care au făcut parte mai mulți parlamentari, inclusiv președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, […] © G4Media.ro.
21:00
Comisia Europeană încă nu a decis dacă acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu / Curtea de Justiţie a UE va decide dacă este compatibil cu dreptul comunitar / Cât va fi amânată ratificarea # G4Media
Comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, Christophe Hansen, a declarat marţi că executivul europeannu a decis încă dacă acordul comercial încheiat de UE cu blocul sud-american Mercosur va fi aplicat provizoriu până când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunţa asupra compatibilităţii acestui acord cu dreptul comunitar, relatează agenţia EFE, citată de […] © G4Media.ro.
20:50
Pensionarii din Muntenegru au lansat o campanie umanitară ironică pentru premier și miniștri după ce guvernul a mărit pensiile cu mai puțin de 2 euro # G4Media
Mișcarea Pensionarilor din Muntenegru va lansa o campanie umanitară pentru colectarea de ajutoare pentru prim-ministrul Muntenegrului Milojko Spajic și miniștrii săi, a declarat organizația civică într-un comunicat, citat de publicația muntenegreană „Viesti”, transmite agenția bulgară de presă BTA. După cum se menționează într-un comunicat de presă ironic al mișcării, aceștia au decis să facă acest […] © G4Media.ro.
20:40
STUDIU: În următorii 15 ani vom fi ”îngropați” în plastic / Peste 400 de milioane de tone de produse din plastic sunt fabricate anual # G4Media
Plasticul a devenit un material omniprezent în viața de zi cu zi, însă impactul său asupra sănătății umane se dovedește mult mai grav decât se credea până acum, anunță Mediafax. Un studiu recent, publicat în revista științifică The Lancet Planetary Health, dedicată relației dintre mediu, climă și sănătate, dezvăluie că, dacă producția mondială de plastic […] © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Ministrul Justiției din Polonia, amendat de poliție pentru o încălcare a regulilor de circulație surprinsă în timpul unui interviu pe YouTube # G4Media
Ministrul justiției din Polonia, Waldemar Żurek, a fost amendat de poliție pentru o încălcare a regulilor de circulație surprinsă de cameră în timp ce era intervievat. Incidentul a ieșit la iveală în același moment în care Żurek a anunțat public o campanie de combatere a șoferilor periculoși, scrie Notes from Poland. Ministrul a renunțat la […] © G4Media.ro.
20:20
Cluj-Napoca s-a umplut de gropi după deszăpezire / Viceprimar: ”Acum facem niște plombe, care, din păcate, nu sunt foarte rezistente. Nici materialele și nici temperatura nu permit să facem anumite lucrări” # G4Media
10 echipe acționează în municipiul Cluj-Napoca pentru acoperirea gropilor provocate în asfalt de vremea geroasă. Viceprimarul Dan Tarcea susține însă că lucrările sunt provizorii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. ”Practic, noi intervenim în fiecare zi, în fiecare noapte pentru astuparea acestor gropi. Este o chestiune pe care nu am avut-o în […] © G4Media.ro.
20:20
Cei doi copii înecați în județul Sibiu au mai avut doi frați decedați / Părinții susțin că aceștia ar fi murit de pneumonie / Din cinci copii a mai rămas unul, de 3 ani # G4Media
După tragedia din Chirpăr, județul Sibiu, în care doi copii de șase și nouă ani și-au pierdut viața după ce au ajuns în apele unui pârâu, DGASPC Sibiu anunță că familia nu era monitorizată de instituție. Părinților le-au mai murit doi copii. Din cinci, mai au un băiețel de trei ani., scrie Turnul Sfatului. Direcția […] © G4Media.ro.
20:10
Dronă iraniană Shahed, doborâtă de un avion de vânătoare american / Drona se afla în apropierea unui portavion / Șase nave de război iraniene se apropie de un petrolier american în Strâmtoarea Hormuz # G4Media
Un avion de vânătoare american a doborât o dronă iraniană în apropierea unui portavion, iar nave de război se apropie de un petrolier sub pavilion american, anunță The Jerusalem Post. Drona iraniană Shahed-139 a fost doborâtă de un avion F-35 deasupra Mării Arabiei. Armata americană a doborât o drona după ce aceasta s-a apropiat de […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților / Oana Țoiu: ”Am avut un dialog axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare” # G4Media
Oana Țoiu, ministrul de Externe s-a întâlnit la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. ”Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO. Am avut un […] © G4Media.ro.
20:00
Ludovic Orban, atac la puciștii din PNL: ”Așa nu se poate guverna / Atacurile din PSD sunt coordonate în mod evident cu atacuri din interiorul PNL / Atmosfera devine irespirabilă” # G4Media
Fost lider PNL și membru al partidului timp de trei decenii, Ludovic Orban a atacat tabăra pucistă din PNL, marți seară, printr-un mesaj pe Facebook: ”Așa nu se poate guverna (…). Atacurile din PSD sunt coordonate în mod evident cu atacuri din interiorul PNL (…). Atmosfera politică creată de PSD devine irespirabilă”, a scris Orban. […] © G4Media.ro.
20:00
Procurorii cer instanței de apel condamnarea liderei partidului Reunirea Națională (RN), Marine Le Pen, pentru deturnare de fonduri # G4Media
În procesul în apel al asistenților parlamentari europeni ai Frontului Național (predecesorul RN, partide de extremă dreapta/populist), procuratura solicită condamnarea lui Marine Le Pen, „șefa sistemului”, pentru „deturnare de fonduri publice”. Pledoariile finale, care erau foarte așteptate, au început la începutul după-amiezii și au continuat până seara devreme. Procuratura și-a anunțat lși intenția de a […] © G4Media.ro.
19:40
Mii de documente referitoare la Epstein au fost retrase de ministerul justiției al SUA după identificarea victimelor sale # G4Media
Ministerul justiției al Statelor Unite (DOJ) a retras de pe site-ul său mii de documente referitoare la omul de afaceri și pedofil condamnat, Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă, relatează BBC News. Avocații victimelor lui Epstein au afirmat că redactarea defectuoasă a dosarelor publicate vineri a „răvășit” viețile […] © G4Media.ro.
19:40
Se deschide pârtia Ruia din Poiana Brașov / ”Am profitat de vremea foarte rece și am produs zăpadă” # G4Media
De „Miercurea brașovenilor”, iubitorii sporturilor de iarnă vor avea la dispoziție o nouă pârtie, Ruia, dedicată celor mai experimentați dintre schiori sau snowboarderi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. „Am profitat de vremea foarte rece și am produs zăpadă în Poiana Brașov, astfel încât din această zi de miercuri o să avem […] © G4Media.ro.
19:30
Românce create cu AI în Italia, pentru a frauda statul / O grupare a furat 1,4 milioane de euro, după ce a încasat ajutoare sociale de pe urma a 59 de femei inventate / Actele lor au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale # G4Media
„Familii false”, create cu ajutorul inteligenței artificiale și o escrocherie de milioane de euro în Italia. Frauda a fost descoperită de ofițerii Poliției Financiare italiene, care au „înghețat” aproximativ 1,4 milioane de euro furați din trezoreria statului prin depunerea de cereri pentru alocația unică în numele și pe seama a 59 de femei române, toate […] © G4Media.ro.
19:20
Soluția aplicată în Franța pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la social media. Publicitatea pentru rețele sociale către minori, inclusiv prin influenceri, este interzisă – analiză Edupedu.ro # G4Media
Adunarea Națională a Franței (echivalentul Camerei Deputaților din România) a adoptat pe 26 ianuarie 2026, în primă lectură, o propunere de lege care prevede interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul introduce restricții privind publicitatea și stabilește obligații suplimentare pentru platforme, inclusiv în privința modului în care recomandă conținut către conturile aparținând minorilor. Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
19:10
Amenzi de 100.000 de lei pentru bucureştenii care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă # G4Media
Poliţiştii locali ai Capitalei au aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curăţat trotuarele de gheaţă sau zăpadă, transmte Agerpres. Reprezentanţii instituţiei subliniază că vor continua să monitorizeze situaţia. Au trecut 24 de ore de la încetarea ninsorii, afară este ger, iar trotuarele se transformă uşor […] © G4Media.ro.
19:10
În căldura unei dimineți răcoroase de vară, pe țărmul golfului Betty’s Bay, din Africa de Sud, o colonie de pinguini stă cu burțile albe îndreptate spre soare. Aceștia sunt pinguini africani și, spre deosebire de rudele lor care trăiesc în Antarctica, această specie mai mică prosperă în căldură și trăiește de-a lungul coastelor mai temperate […] © G4Media.ro.
18:50
Ciucu vrea să deschidă „cutia neagră” de la STB: Transportul public costă 1,8 miliarde de lei pe an / Am cerut până luni un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a picat în Consiliul General. Edilul cere un plan de reducere a cheltuielilor pentru a evita insolvența și vrea să prezinte strategia sindicatelor și Guvernului fără a majora tarifele, transmite MEDIAFAX. Ciprian Ciucu și-a exprimat nemulțumirea față […] © G4Media.ro.
18:50
Românii folosesc tot mai mult instrumentele de inteligență artificială în viața de zi cu zi – studiu # G4Media
Utilizarea instrumentelor AI în viaţa de zi cu zi a românilor înregistrează o creştere accelerată, de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conştienţi de potenţialele riscuri având în vedere că încrederea mare şi foarte mare în informaţiile oferite de AI a scăzut de la 65% în 2025 la […] © G4Media.ro.
18:40
Switch-ul original este oficial cea mai bine vândută consolă din istorie, după ce a depășit vânzările totale ale consolei portabile Nintendo DS, potrivit The Verge. În cel mai recent raport financiar, Nintendo a anunțat că Nintendo Switch a vândut, până la 31 decembrie 2025, un total de 155,37 milioane de unități de la lansarea sa […] © G4Media.ro.
18:10
Preşedinta Comisiei Europene se va deplasa în Ucraina, la patru ani de la începerea războiului # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa în Ucraina pentru a marca patru ani de la începerea războiului lansat de Rusia contra ţării vecine, transmit marţi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. Vizita şefei executivului UE la Kiev a fost confirmată de Paula […] © G4Media.ro.
18:10
Care este stadiul segmentelor de autostradă finanțate prin programul SAFE, care se întind și în Moldova și Ucraina # G4Media
România beneficiază de peste patru miliarde de euro, finanțare prin SAFE, și pentru autostrăzi care vor avea o dublă utilitate: atât civilă, cât și militară. „Practic avem un singur proiect care va face legătura între granița cu Republica Moldova, Ungheni, și granița cu Ucraina, de la Siret. Adică avem un proiect care începe de la […] © G4Media.ro.
18:00
Asociația Magazinelor Online: România nu pierde venituri din coletele non-UE, iar traficul cargo nu s-a prăbușit # G4Media
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) susține că TVA-ul pentru coletele mici se încasează în continuare în România, în ciuda „taxei Temu”, nu există pierderi bugetare din cauza acestei taxe și traficul cargo nu s-a prăbușit. Amintim că mai multe articole din spațiul public afirmau că companiile din afara UE se eschivează de la plata […] © G4Media.ro.
18:00
Polonia va deschide o anchetă pentru a determina posibile legături între finanțistul decedat și condamnat pentru crime sexuale Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și eventualele consecințe ale acestora în țară, a declarat marți premierul polonez Donald Tusk, potrivit agenției Reuters. Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri „ultima serie” de peste trei […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.