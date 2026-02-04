Sondaj UE: cetăţenii cer mai multă unitate şi acţiune europeană

21:30

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că în România mai sunt doar 366 de veterani de război, care and #8222;au plătit deja cel mai mare preţ pentru ţara lor and #8221;, motiv pentru care PSD propune scutirea acestora de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)