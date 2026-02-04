Trump spune că doreşte ca Putin 'să pună capăt' războiului din Ucraina

Bursa, 4 februarie 2026 07:40

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin, and #8222;să pună capăt războiului and #8221; din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează Agerpres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bursa

Acum 10 minute
07:50
Kelemen Hunor: Limitarea accesului copiilor la reţelele sociale nu se poate face doar prin reglementări Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare nu poate fi realizată exclusiv prin interdicţii sau reglementări legale, ci necesită un efort susţinut de educaţie, în care şcoala şi familia au un rol esenţial
Acum 30 minute
07:40
Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în faţa Guvernului Bursa
Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie and #8222;Spiru Haret and #8221; şi Federaţiei Naţionale Sindicale and #8222;Alma Mater and #8221; vor protesta miercuri în faţa Guvernului, relatează Agerpres.
07:40
Trump spune că doreşte ca Putin 'să pună capăt' războiului din Ucraina Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin, and #8222;să pună capăt războiului and #8221; din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează Agerpres.
07:30
Bitcoin scade sub 73.000 de dolari Bursa
Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează news.ro, care preia date de piaţă şi analize financiare, transmite news.ro.
07:30
China avertizează Panama cu privire la and #8221;preţuri mari and #8221; de plătit Bursa
China a avertizat Panama, marţi, că va avea and #8222;preţuri mari and #8221; de plătit după ce o hotărâre judecătorească a anulat contractul cu compania CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, pentru operarea a două porturi la Canalul Panama, relatează news.ro.
07:30
Trump: Putin and #8222;şi-a ţinut cuvântul and #8221;, deşi Rusia a lovit din nou Kievul Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că liderul rus Vladimir Putin and #8222;şi-a ţinut cuvântul and #8221; în privinţa unei pauze temporare a atacurilor asupra Ucrainei, chiar dacă Rusia a reluat în cursul nopţii bombardamentele masive asupra Kievului, în ceea ce a fost cel mai amplu atac cu rachete şi drone din acest an.
Acum o oră
07:20
Vot strâns în Congresul SUA pentru încheierea shutdown-ului Bursa
Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite a aprobat marţi, la limită, un acord bipartizan care pune capăt închiderii parţiale a guvernului federal, după ce finanţarea expirase la finalul săptămânii trecute.
Acum 2 ore
06:50
Suedezul Oscar Hiljemark, noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa Bursa
La două zile după ce l-a demis din funcţie pe Alberto Gilardino, care fusese numit la începutul sezonului, clubul toscan a anunţat angajarea lui Oscar Hiljemark pe banca tehnică.
06:50
Jaqueline Cristian, favorită 2, s-a calificat în turul doi la Transylvania Open Bursa
Jaqueline Cristian, locul 35 mondial şi favorită 2, s-a calificat, marţi, în turul doi la Transylvania Open.
06:50
Maroc a făcut apel împotriva sancţiunilor dictate după incidentele din finala Cupei Africii pe Naţiuni Bursa
Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a anunţat marţi, într-un comunicat dat publicităţii, că face apel împotriva sancţiunilor impuse de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în urma incidentelor care au avut loc în timpul finalei Cupei Africii pe Naţiuni.
Acum 8 ore
00:00
Avertismentul rectorului UVT: Inteligenţa Artificială în educaţie, progres şi risc Bursa
Utilizarea tot mai extinsă a Inteligenţei Artificiale (IA) în educaţie riscă să golească de sens procesul de învăţare dacă nu este încadrată de reguli instituţionale clare, avertizează rectorul Universităţii de Vest din Timişoara (UVT), Marilen Pirtea.
00:00
Prognoza meteo (04.02. - 05.02.2026) Bursa
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi, iar în regiunile intracarpatice valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări şi va ploua ziua cu precădere în vest, nord şi centru, iar noaptea mai ales în sud şi est.
00:00
TradeVille: ExxonMobil - rezultate solide, reacţie rezervată a pieţei Bursa
ExxonMobil Corp. din SUA a raportat rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea din 2025, susţinute de producţia record din Permian şi Guyana şi de o îmbunătăţire vizibilă a rezultatelor din rafinare, însă reacţia pieţei a fost rezervată.
00:00
Câte lingouri de aur sunt necesare pentru achiziţia unei locuinţe medii în SUA Bursa
Ce-ar fi dacă, în loc de dolari, costul achiziţiei unei case ar fi măsurat în ceva atemporal şi tangibil, precum aurul?
00:00
Mai există cale de întoarcere pentru industria chimică din Europa? Bursa
Industria chimică europeană traversează o criză profundă, iar datele recente arată o accelerare alarmantă a declinului. Toţi indicatorii arată că industria se confruntă nu doar cu o contracţie ciclică, ci cu un colaps structural, care pune sub semnul întrebării suveranitatea industrială şi strategică a continentului.
00:00
CNBC: xAI a lui Musk are nevoie de fuziunea cu SpaceX pentru finanţare; centrele de date în spaţiu sunt departe Bursa
Unul dintre principalele motive pentru care doreşte fuziunea dintre SpaceX şi startup-ul de inteligenţă artificială xAI, este construirea mai eficientă a unor and #8222;centre de date orbitale and #8221;. Dar, acest lucru ţine însă de un viitor îndepărtat, spune Elon Musk, conform unui articol publicat de CNBC.
00:00
Statul, erodat de dezinformare, infrastructuri fragile şi crize gestionate prost Bursa
*Comisia parlamentară de control a activităţii SRI consideră că principala vulnerabilitate este dificultatea monitorizării războiului cognitiv desfăşurat în principal în mediul online, inclusiv pe platforme informale *În evaluarea făcută pentru a doua jumătate a anului trecut, Comisia SRI prezintă modul în care fake news-ul a acţionat în cazurile privind golirea barajului de la Paltinu şi explozia din cartierul Rahova
00:00
Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului, mecanism de sprijin continuu pentru minorii în criză Bursa
Apelul la linia de urgenţă nu ar mai trebui să fie un simplu moment de descărcare emoţională, ci începutul unui parcurs real de îngrijire pentru copiii aflaţi în situaţii-limită.
00:00
Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj a corvetelor militare germane Bursa
Autorităţile germane au arestat doi bărbaţi suspectaţi de tentativa de sabotaj a unor nave militare ale Forţelor Federale Navale în portul Hamburg, într-un caz care zguduie securitatea internă şi pune sub semnul întrebării controlul asupra lucrărilor la şantierele navale strategice, potrivit unei ştiri publicate ieri de site-ul ZDF, care citează agenţia de ştiri dpa.
00:00
PIATA MONETARA Dobânda la depozitele overnight s-a menţinut la 5,64% Bursa
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
00:00
PIATA VALUTARA Euro s-a depreciat la 5,0950 lei Bursa
Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,09 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0950 lei/euro.
00:00
Căldură mare Bursa
De data aceasta, nu o să vă povestesc despre Caragiale. De la el am împrumutat doar titlul editorialului de astăzi. La căldura din calorifere mă refer şi anume din cele ale bucureştenilor.
00:00
Top economii ale lumii - 1980 vs. 2025 Bursa
Peisajul economic global a suferit o transformare majoră în ultimele patru decenii.
00:00
Preşedintele FIFA cere ridicarea interdicţiei Rusiei din fotbalul internaţional Bursa
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reaprins una dintre cele mai sensibile controverse din sportul mondial, declarând că forul internaţional al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la competiţiile internaţionale.
00:00
BVB Creşteri pentru majoritatea indicilor Bursa
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Fondul Proprietatea, prins într-un joc de putere ce depăşeşte regulile pieţei de capital Bursa
Ceea ce se desfăşoară în ultima vreme la Fondul Proprietatea nu mai poate fi descris nici ca neînţelegere procedurală, nici ca dispută legitimă de guvernanţă.
00:00
BURSELE LUMII Raportările companiilor ţin atenţia pieţelor Bursa
Bursele europene au fluctuat ieri, chiar dacă pieţele metalelor preţioase s-au stabilizat în urma vânzărilor masive de la finele săptămânii trecute.
Acum 12 ore
21:50
Thuma (PNL): 'Votul de luni, pentru o analiză serioasă înainte de demiteri' Bursa
Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat marţi că ideea potrivit căreia and #8222;PeSeDiştii din PNL and #8221; ar fi votat împotriva schimbării liderilor de organizaţii are and #8222;o problemă de logică
21:30
Ministrul Muncii: 'PSD propune scutirea veteranilor de război de CASS' Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că în România mai sunt doar 366 de veterani de război, care and #8222;au plătit deja cel mai mare preţ pentru ţara lor and #8221;, motiv pentru care PSD propune scutirea acestora de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)
21:20
Radu Miruţă anunţă progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, anunţă, marţi seară, progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului
21:20
Putin: 'Creşterea economică a Rusiei a încetinit la 1% în 2025' Bursa
Activitatea economică a Rusiei a înregistrat o creştere de doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin, un ritm semnificativ mai slab faţă de 2024, pe fondul dificultăţilor economice generate de războiul din Ucraina
21:00
Alina Gorghiu: 'În Israel, aş fi pus la cale un puci cu PSD - e doar fake news and #8221; Bursa
Deputatul PNL Alina Gorghiu, aflată într-o vizită oficială în Israel alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară că a aflat and #8222;cu uimire and #8221; despre presupusul puci împreună cu liderul PSD pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan
20:50
Laurenţiu Leoreanu (PNL): 'E greu să modifici retroactiv taxele locale and #8221; Bursa
Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi că revenirea retroactivă asupra taxelor locale este dificilă. El a precizat că modificările pot fi gândite de guvernanţi, dar rămâne de văzut ce este fezabi
20:30
GEYC, şef al reţelei naţionale Anna Lindh în România, 2026-2028 Bursa
Organizaţia Group of The European Youth for Change (GEYC) a fost desemnată şef al reţelei naţionale a Fundaţiei Anna Lindh România pentru 2026-2028, a anunţat marţi seara Ministerul Afacerilor Externe
20:30
UE doreşte un acord cu SUA asupra pământurilor rare Bursa
Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranţa de a ajunge la un acord cu administraţia preşedintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare
20:20
Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis Bursa
Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6-7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis, urmând să întâlnească selecţionata Paraguayului
20:20
Gabriela Ruse, eliminată de Rebeka Masarova în primul tur la Transylvania Open Bursa
Gabriela Ruse, locul 72 mondial, a fost eliminată, luni, de sportiva elveţiană Rebeka Masarova, locul 114 WTA, în primul tur la Transylvania Open
20:20
Oana Ţoiu: and #8221;Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american and #8221; Bursa
România consolidează legăturile diplomatice cu Legislativul american - este mesajul ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, postat pe X, după întrevederea avută marţi la Washington cu preşedintele Comisiei pentru apărare din Camera Reprezentanţilor, Mike Rogers
20:20
Cseke Attila: and #8221;Un sfert din primării nu vor trebui să reducă niciun post ocupat and #8221; Bursa
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila
19:30
NATO a început planificarea misiunii Arctic Sentry Bursa
NATO a început planificarea misiunii Arctic Sentry pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a afirmat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei
19:30
Ciprian Ciucu: and #8221;Voi încerca să aflu eu direct ce se întâmplă la STB and #8221; Bursa
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an
19:30
Schi alpin: Aleksander Aamodt Kilde a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice Bursa
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a anunţat marţi că se retrage de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza faptului că nu este bine pregătit fizic
19:00
Arcăleanu: 'Prioritatea mea este consolidarea şi întărirea PNL Vaslui' Bursa
Noul preşedinte interimar al PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, numit la începutul săptămânii prin decizia Biroului Politic Naţional, a declarat marţi pentru AGERPRES că prioritatea mandatului său este consolidarea partidului la nivel local
Acum 24 ore
18:50
Pălărie: 'USR nu votează proiectul pentru Academia Română' Bursa
Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat marţi PNL, AUR şi PSD că au iniţiat, printr-o procedură and #8222;care frizează orice logică and #8221;, trecerea proiectului de modificare a Legii Academiei Române prin Parlament, relatează Agerpres. El a susţinut că proiectul conţine prevederi and #8222;absolut abuzive şi respingătoare and #8221; şi a afirmat că USR se va opune adoptării acestuia
18:30
Cazanciuc: 'Infrastructura, motorul dezvoltării României' Bursa
Preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senat, Robert Cazanciuc, a pledat marţi pentru consolidarea infrastructurii rutiere şi feroviare a României
18:20
Superliga: Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri, 1-0 Bursa
Echipa Petrolul Ploieşti a dispus marţi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 25-a din Superligă
18:20
Formula 1: Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas Bursa
Jack Doohan, care a disputat şapte Grand Prix-uri cu Alpine între sfârşitul anului 2024 şi începutul anului 2025, dar a părăsit echipa franceză la jumătatea lunii ianuarie, şi-a găsit un nou post într-o echipă de F1
18:20
Schi alpin: Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina Bursa
Starul american Lindsey Vonn, care a suferit o ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng în timpul coborârii de la Crans-Montana sâmbătă, a anunţat, marţi, că va participa la coborârea olimpică de la Cortina d and #39;Ampezzo
18:10
ADVERTORIAL Genetica la MedLife: Cum ne ajută testele genetice să prevenim bolile şi să personalizăm tratamentele Bursa
În ultimul deceniu, medicina a trecut printr-o transformare fundamentală: de la o abordare universală, bazată pe tratarea simptomelor, la una de precizie, centrată pe codul unic al fiecărui pacient. În centrul acestei revoluţii se află genetica. La MedLife, testele genetice nu reprezintă doar o investigaţie de laborator, ci o busolă care ghidează atât pacienţii, cât şi medicii către decizii informate, prevenţie eficientă şi tratamente cu rată mare de succes
18:10
Hanwha Aerospace România a acordat burse studenţilor români la inginerie Bursa
Hanwha Aerospace România a acordat, pe 27 Ianuarie 2026, burse pentru patru studenţi români la inginerie, selectaţi pentru prima ediţie a iniţiativei de schimb academic UPB-PNU, ca parte a angajamentului său mai amplu privind dezvoltarea pe termen lung a forţei de muncă şi localizarea industriei de apărare în România
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.