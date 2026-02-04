Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro”
Gândul, 4 februarie 2026
Dumitru Dragomir dezvăluie ce planuri are patronul Mobexpert. Fostul președinte al LPF crede că finanțatorul Rapidului va vinde clubul în situația în care primește o ofertă extrem de mare, scrie PROSPORT. Subiectul retragerii din fotbal a lui Dan Șucu a fost reluat în ultima perioadă, când mulți oameni și-au dat cu părerea despre ce intenții […]
• • •
Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării # Gândul
Un sondaj realizat de Parlamentul European, în noiembrie 2025, relevă că inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare pentru 40% dintre românia. Procentul se apropie de media cetățenilor UE, de 41%. Următoarele două teme din topul preocupărilor românilor sunt economia și crearea de locuri de muncă, apărarea și securitatea UE, mai relevă sondajul […]
Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro” # Gândul
Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert # Gândul
Călătorești cu avionul și ești curios să afli ce fel de îmbrăcăminte ar trebui să porți atunci când de afli la bordul aeronavei? Soția unui pilot, expertă în călătorit, a adus în atenție ce haine să nu porți într-o astfel de situație. Vezi mai jos. Deși ar putea părea un lucru absolut banal, alegerea hainelor […]
Un card de cumpărături bun ar trebui să fie simplu, rapid și ușor de controlat. Exact asta oferă cardurile Star de la Banca Transilvania atunci când sunt integrate în BT Pay: tot ce ai nevoie, într-o singură aplicație, fără bătăi de cap. Prin BT Pay, cardul Star nu este doar un mijloc de plată, ci […]
Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul # Gândul
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaţilor va analiza raportul preliminar al Comisia Judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA, transmite, pe facebook, deputatul AUR Laura Gherasim şi preşedintele acestui organism de control. Potrivit acesteia, documentul va fi analizat şi coroborat cu alte informaţii, după care va fi realizat un raport final. deputatul mai spune că […]
Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată” # Gândul
Donald Trump a publicat prima imagine a viitoarei Săli de Bal a Casei Albe, un proiect de amploare estimat la 400 de milioane de dolari. Inițiativa, care presupune demolări în Aripa de Est, este intens contestată și care a ajuns inclusiv motiv de dispută în instanță. Președintele american Donald Trump a prezentat în premieră prima […]
Război în Ucraina, ziua 1.441. Trump spune că dorește ca „Putin să pună capăt” războiului/Rusia bombardează puternic pe tot frontul # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 4 februarie 2026, în a 1.441-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump a declarat că dorește ca liderul rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului din Ucraina”, declanșat în urmă cu aproape patru ani. Trump a discutat cu jurnaliștii despre reluarea […]
Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026 # Gândul
Prețurile legumelor și fructelor ar putea fi mai mari, anul acesta, la tarabele din piețele din România. De la producător, un kilogram de roșii, de exemplu, va fi vândut cu 60 de lei. Prețul perceput la tarabele din piețe, în schimb, îi uimesc pe clienți. Astfel de costuri sunt generate de factorii climatici care au […]
Tragedie în Grecia. O barcă plină cu imigranți, lovită de o navă a Pazei de Coastă. Sunt cel puțin 15 morți # Gândul
Cel puțin 15 persoane au murit după ce o barcă cu motor care transporta migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei, în apropierea insulei Chios. Autoritățile elene se tem că ar putea exista mai multe victime. O barcă cu motor care transporta imigranți s-a ciocnit marți cu o navă a […]
China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul # Gândul
China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în anul 2025, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Este un paradox care are la bază, însă, o explicație de ordin economic. Iată mai jos motivul. Anul 2025 a venit pentru China cu o multitudine de investiții în zona […]
DNA l-a pus sub control judiciar pe cauțiune pe apropiatul lui Gruia Stoica Procurorii DNA l-au pus în această seară sub control judiciar pe cauțiune pe Cristian Rădulescu, apropiatul omului de afaceri, Gruia Stoica. Cristian Rădulescu este directorul general al Grup Feroviar Român, parte a Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica. Acesta a […]
Stenograme incendiare din interceptările DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am ok-ul să mă întâlnesc cu Coldea. Îmi dai gloanțe?” # Gândul
Un nou dosar cu greutate „bubuie” la DNA. Procurorii Secției I anchetează o speță penală în care suspectează săvârșirea unor fapte de dare de mită în legătură cu preluarea unei clădiri din București. Nume importante apar în dosar – practicianul în insolvență Dan Urse și Cristian Rădulescu, director general la Grup Feroviar Român, parte a […]
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului împotriva Legii Bolojan din Educație # Gândul
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00. La protest și-au anunțat prezența membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane.
Bruxelles-ul respinge raportul Congresului SUA în care ar fi influențat alegerile din România: „Acuzațiile de cenzură sunt absurde” # Gândul
Comisia Europeană a reacționat dur la un raport al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, dominată de republicani, care acuză UE de cenzurarea „internetului global”, după ce Comisia Europeană a fost acuzată că ar fi influențat alegerile din mai multe state europene, inclusiv din România. Bruxelles-ul califică afirmațiile drept „complet nefondate” și apără Legea serviciilor digitale […]
Gigi Becali a înțeles că la FCSB este nevoie de întăriri pe toate planurile și acum pare de neoprit: a făcut 6 transferuri într-o singură zi. Marți, 3 februarie, a fost o demonstrație de forță din partea latifundiarului din Pipera. Finanțatorul campioanei nu s-a uitat la bani și a investit pentru întărirea clubului pe care […]
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă # Gândul
În cazul unei categorii de pensionari, deși viața este cu 600 de lei mai scumpă, pensiile sunt cu 31 de lei mai mici. Un raport din 2024 arată că pensiile încasate de seniorii români au crescut în medie cu 40%, însă nu în cazul tuturor. Acum, în 2026, nu s-ar lua în calcul vreo creștere […]
În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru Victor Ponta a afirmat că relația României cu Statele Unite nu mai reprezintă o prioritate pentru actualii lideri politici. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a susținut că lipsa României din Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump este un […]
Dorinel Munteanu trece la amenințări după încă un EȘEC al lui Hermannstadt. „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele” # Gândul
Dorinel Munteanu a spus că e vinovat pentru înfrângerea cu Rapid, dar și noile transferuri nu au ajutat deloc echipa. Formația sibiană încearcă evitarea retrogradării, fiind pe penultimul loc în Superliga. Hermannstadt are 17 puncte, e pe locul 15, fiind urmată de ultima clasată Metaloglobus. Ardelenii au doar două egaluri în ultimele zece meciuri de […]
Doi polițiști din Dâmbovița, eroi pentru un bătrân. L-au scos din casa cuprinsă de flăcări, în ultima clipă. În locuință au explodat 3 butelii # Gândul
Doi polițiști din Dâmbovița au devenit eroi pentru un bătrân a cărui casa a fost cuprinsă de flăcări marți noaptea. Cei doi, aflați în patrulare, au intervenit rapid și au reușit să scoată bătrânul din casa cuprinsă de flăcări. La scurt timp după, în locuință au explodat trei butelii. Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție […]
Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea # Gândul
Autoritățile italiene și Biserica au deschis o anchetă după ce o frescă dintr-o biserică din Roma, recent restaurată, prezintă un înger ce seamănă izbitor cu premierul Giorgia Meloni. Noul scandal din societatea italiană a stârnit reacții politice. Autoritățile italiene au demarat o anchetă oficială după apariția unor suspiciuni precum că fața premierului Giorgia Meloni ar […]
Rapid, lider în Superliga. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus clar în MECIUL cu Hermannstadt. „Adevărul e că nu mă așteptam la asta” # Gândul
Rapid e pe primul loc în Superliga după ce a învins pe FC Hermannstadt, 3-0, într-un meci din etapa a 25-a. Au marcat Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70) și Timotej Jambor (83). Rapid are trei victorii în ultimele patru etape și e pe primul loc, 48 de puncte. E urmată de Craiova, 46 de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum au fost primiți 16 miliarde de euro, pe care Guvernul Bolojan i-a cheltuit iresponsabil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Tu ai mai văzut vreun tanc pe frontul ruso-ucrainean? […]
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte # Gândul
Iată care sunt cele mai bine plătite job-uri part-time din România, acum, la începutul anului 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel cu 15 joburi și salariile aferente acestora. Anul 2026 vine cu sute de locuri de muncă vacante în diverse domenii, în România. Însă, care ar fi cele mai bine plătite job-uri part-time, la momentul […]
Vești proaste vin din Germania: cafeaua preferată a românilor se scumpește începând cu data de 16 februarie 2026. Unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din Germania a anunțat că va crește prețurile. La baza acestei decizii stau costurile tot mai ridicate de aprovizionare și situația tensionată de pe piața materiilor prime, scrie ziarulromanesc.de. […]
„Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump a declarat că nu a fost surprins de noile atacuri rusești asupra Ucrainei, lansate la scurt timp după așa-zisul „armistițiu energetic” anunțat. Bombardamentele masive lansate de armata rusă asupra orașelor ucrainene ar putea bloca din nou negocierile de pace programate la Abu Dhabi. Donald Trump s-a declarat „neluat prin surprindere” de […]
4 Februarie, calendarul zilei: Facebook împlinește 22 de ani. Alice Cooper împlinește 78 de ani, Natalie Imbruglia 51 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg, student la Universitatea Harvard, a lansat rețeaua de socializare Facebook, cunoscută inițial sub numele de TheFacebook. Platforma a fost creată în camera sa de cămin, cu […]
Valentin Stan: Chiar cancelarul german, Merz, spune că România ajută substanțial Ucraina, lângă Bolojan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a premierului Ilie Bolojan privind ajutorul față de Ucraina prin trimiterea energiei, acesta fiind contrazis de către cancelarul Germaniei la întâlnirea cu omologul său român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat o declarație a […]
Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină # Gândul
1300 de microbuze electrice școlare pentru care autoritățile au plătit chiar și 3 ori peste prețul pieței. Un jaf național la care au luat parte majoritatea Consiliilor Județene din România – o schemă pe care Gândul a dezvăluit-o pas cu pas în urmă cu 5 luni – e pe cale să devină cea mai mare […]
Voucherele la gaze prevestesc un șoc psihologic iminent. De la 1 aprilie 2026, românii rămân fără plafonare. Scenariul de la energie electrică, unde plătim cele mai mari facturi din Europa, se poate repeta și la gaze # Gândul
Statul a anunțat un sprijin financiar în vederea dispariției plafonării prețului la gaze din data de 1 aprilie 2026. Însă, dacă luăm în calcul exemplul liberalizării pieței de energie electrică, soldată cu prețuri mult mai mari la facturi, ideea unui voucher pentru gaze anunțată de autorități pare să prefigureze o iminentă scumpire a facturilor, așa […]
PepsiCo a anunțat va reduce prețurile la produsele mărcilor Lay’s și Doritos cu până la 15%. Compania s-a confruntat cu o reacție negativă din partea consumatorilor față de creșterea prețurilor, a anunțat producătorul de gustări și băuturi, potrivit Reuters Consumatorii americani se plâng din cauza crizei accesibilității, a inflației și a întârzierii ajutoarelor sociale de […]
Începând din 18 martie 2026, giganticul Disney va avea un nou director executiv. Americanul de origine austriaco-evreiască, Bob Iger (74 ani), a ocupat funcția din 2005. În timpul conducerii sale, Iger a extins Walt Disney, transformând-o în cea mai mare companie de divertisment în primul sfert al secolului 21. A crescut capitalizarea de la 56 […]
Apar tot mai multe cazuri de violență la metrou asupra angajaților Metrorex. Motivul uluitor pentru care un mecanic de pe Magistrala 4 a fost amenințat cu un cuțit de către un călător agresiv # Gândul
Un mecanic Metrorex a fost amenințat de un călător cu un cuțit, în stația Jiului, de pe Magistrala 4, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul. Motivul acestui gest este unul incredibil și vine la scurt timp după ce un alt mecanic a fost lovit cu pumnul în figură de un călător agresiv. Surse […]
Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România # Gândul
Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema metalelor rare. Influencerul Mario Nawfall distribuie raportul american care denunță implicările UE în alegerile din România și ridică o serie […]
Reacția lui Elon Musk după raportul publicat de americani care spune că UE s-a implicat în anularea alegerilor din România: WOW # Gândul
Curg reacțiile pe social media după raportul publicat de Republicanii din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților privind anularea alegerilor din România de către Curtea Constituțională. Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat […]
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune # Gândul
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune. Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt Surpriză uriașă pentru bucureșteni! Va ninge în zilele de 3, 17, 22 și 23 martie, un fenomen destul de neobișnuit pentru „luna […]
„Cea mai bine plătită meserie din lume” este pe cale de dispariție. În ce domeniu se câştigă acum 1.000 dolari pe oră # Gândul
Există deja ideea că inteligența artificială (AI) va distruge locuri de muncă, în viitor, dar liderii din tehnologie susţin că AI va crea în același timp multe altele joburi. De exemplu, trainerii profesioniști pentru modelele software, care pot câștiga chiar și 1.000 de dolari pe oră, deși viitorul acestora este incert, pentru că experții se […]
Designerul Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire sterline. Despre ce model este vorba # Gândul
Cătălin Botezatu (59 de ani), designerul de modă al vedetelor de la Hollywood, care a lucrat pentru Vogue și Versace, a fost jefuit în Berkeley Square joi, 29 ianuarie, la ora 23:50, fiindu-i furat ceasul Richard Mille, un exemplat extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline (peste 2.300.000 euro). Se știe […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum Guvernul Bolojan nu are în program altceva decât tăiatul cu toporul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Programul economic este zero. Politică externă, minus. A făcut măcel, a pârjolit. […]
O polițistă a fost rănită și o mașină distrusă după ce turla unei biserici din Sălaj s-a prăbușit. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
A fost alertă marți seară, în jurul orei 18:30, în orașul Cehu Silvaniei din județul Sălaj, după ce turla unei biserici, care se afla în șantier pentru restaurare, s-a prăbușit peste șosea. O femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, al cărei sediu se află în vecinătatea bisericii, a fost rănită după ce […]
Precizările Avocatului Poporului în scandalul concediului medical neplătit: „Neplata primei zile face ca statul să eșueze” # Gândul
Renate Weber a făcut câteva precizări în scandalul concediului medical. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Avocatul Poporului a declarat că există temei solid pentru contestarea măsurii la Curtea Constituțională. Prima zi de concediu medical nu mai este remunerată. Decizia Guvernului a stârnit un val de nemulțumiri în rândul angajaților, cele mai afectate fiind persoanele […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, fostul premier Victor Ponta a vorbit despre propunerea sa de impozitare a dividendelor cu doar 5%, argumentând că este o soluție practică și competitivă față de țările vecine. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Victor Ponta a respins glumele colegilor care l-au întrebat dacă […]
China a lansat oficial era taxiurilor zburătoare pentru întreaga lume. Două companii chineze au primit licențe de operare comercială pentru drone autonome de pasageri de la Administrația Aviației Civile din China. Aerofugia, un dezvoltator de aeronave electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL) susținut de compania Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd., a obținut o […]
Anunțul politic al momentului vine de la președintele Macron: „Lucrăm la reluarea dialogului cu Putin” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că face pregătiri pentru reluarea dialogului dintre Europa și Rusia pe tema războiului din Ucraina. „Trebuie să fie pregătit, deci discuțiile tehnice sunt în pregătire”, a declarat Macron pentru un reporter. „Este important ca europenii să-și restabilească canalele de comunicare, sunt în curs de pregătire la nivel tehnic”, […]
Soluția găsită de administratorii unui celebru cimitir din SUA, pe fondul crizei de spațiu, a provocat critici și controverse # Gândul
Transformarea trupurilor celor decedați în sol fertil, printr-un proces numit reducere organică naturală… este soluția propusă de administratorii unui celebru cimitir din Statele Unite. „Este o modalitate de a integra generarea de venituri cu regenerarea ecologică”, a declarat Joseph Charap, vicepreședinte pentru horticultură la Green-Wood, potrivit Wall Street Journal. Cum funcționează „compostarea umană”, Acest proces, […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Atac din toate părțile la Bolojan. Kelemen Hunor: ”Nu se poate guverna împotriva societății” # Gândul
Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Kelemen Hunor, liderul UDRM, a declarat că, în acest moment, în coaliție este într-o criză permanentă și l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, declarând că acesta nu poate guverna în defavoarea societății, sugerând că premierul a luat până acum decizii împotriva populației. Hunor: ”Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, […]
Ministrul Fondurilor Europene sare în apărarea lui Bolojan în „scandalul ceasul”, cu o poză ironică: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro”. Care e, de fapt, valoarea ceasului lui Pîslaru # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, sare în apărarea premierului Ilie Bolojean, în „scandalul ceasul”, postând pe rețelele de socializare o fotografie ironică, în care apare tot un ceas, alături de următorul mesaj: „Ceasul meu Rolex de 300.000 de euro. Ilie Bolojan, poți mai mult”. De fapt, este vorba de un ceas de plastic, de 250 […]
Crește temperatura în Orient. SUA doboară o dronă iraniană care se apropia de portavionul USS Lincoln. Negocierile ar putea fi compromise # Gândul
Forțele aviatice americane au doborât o dronă care s-ar fi apropiat „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln din Marea Arabiei, a transmis armata SUA. Reuters scrie că un avion F-35 a doborât o dronă iraniană Shahed-139 a zburat mult „prea aproape” de portavionul american, fără un „scop clar”. „Un avion F-35C de pe portavionul Abraham Lincoln […]
Florin Cîțu cataloghează majorarea TVA la 21%, propusă de guvernul Bolojan, drept un „experiment eșuat” și susține revenirea la cota de 19% # Gândul
Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, a postat pe contul său de Facebook un text în care sugerează revenirea la TVA-ul de 19%, asta pentru că, potrivit cifrelor cel de 21% nu a adus cifre mai mari la buget. Florin Cîțu a precizat în postarea sa că experimentul „TVA 21%” a eșuat și că este timpul să revenim la cel de […]
