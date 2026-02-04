Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin readuce în discuție condamnarea penală a lui Hubert Thuma și acuză PNL că l-a păstrat în funcții ani la rând, deși decizia instanței exista încă din 2014. Thuma este unul din liberalii care l-au contestat și îl contestă în continuare pe președintele PNL Ilie Bolojan. În postarea sa, de Hillerin […]
Deputatul Emanuel Ungureanu a venit la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder # Gândul
Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a apărut îmbărcat într-un hanorac inscripționat cu publicația Recorder la prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune. Printre obiectivele legislative pentru noul an ale deputatului se numără adoptarea legii fermicidului, amplasarea de camere video în centrele rezidențiale care îngrijesc copii și adulți dependenți de îngrijire permanentă și reguli europene pentru organizarea […]
„Don Colossus”: Lumea cripto i-a ridicat o statuie de aur lui Trump. Ce înălțime are, cât a costat și unde va fi instalată # Gândul
Un grup de investitori în criptomonede a plătit 300.000 de dolari unui sculptor pentru a comanda o statuie înaltă de 4,5 metri a președintelui Trump, în semn de omagiu pentru sprijinul său deschis față de industria cripto. Ei speră că statuia va fi instalată în curând la unul dintre terenurile sale de golf din Florida, […]
Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a criticat politica premierului Ilie Bolojan, inclusiv vizita sa recentă în Germania, cu ocazia negocierii programului SAFE. Fostul premier din perioada 2018-2019 apreciază că actualul premier nu reprezintă interesele românilor, mai mult, oferă un ajutor considerabil economiei germane. În opinia Vioricăi Dăncilă, premierul Bolojan nu […]
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său # Gândul
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider controversat al Libiei, Muammar Gaddafi, a fost ucis după ce a fost împușcat, anunță BBC. Moartea bărbatului în vârstă de 53 de ani, considerat cândva moștenitorul tatălui său, a fost confirmată marți de șeful echipei sale politice, potrivit agenției de știri libiene. Avocatul său a declarat pentru AFP că […]
Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet # Gândul
Noile cărți de identitate electronice au creat o problemă neașteptată în transportul public din București, scrie Mediafax. Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet. În momentul în care un pasager fără titlu de călătorie refuză suprataxa […]
Gigi Becali a desființat un jucător de la FCSB. „Se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol din cauza lui” # Gândul
Gigi Becali e nemulțumit de evoluția lui Baba Alhassan, care a jucat în 28 de meciuri pentru FCSB și a dat un assist. Are contract cu echipa roș-albastră până în 2028. Jucătorul de 26 de ani e cotat la 900.000 de euro, a sosit la FCSB în 2024 de la Hermannstadt și transferul a costat […]
Codul Rutier 2026 | Ai prioritate când ieși din parcare, benzinărie sau curte? Ce arată legea # Gândul
Codul Rutier 2026. Șoferii trebuie să respecte o serie de reguli impuse de legislație, pentru o bună desfășurare a traficului, precum și pentru menținerea siguranței pe drumurile publice. De data aceasta, în atenție se află o întrebare simplă: ai prioritate când ieși din parcare, benzinărie sau curte? Iată ce arată legea. Codul Rutier 2026. Cărui […]
Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori” # Gândul
Congresul american tratează cu ironie maniera în care au fost verificate informaţiile de pe platformele de socializare din timpul alegerilor prezindenţiale din 2024, precum şi din alte ţări din UE. Jurnalistul Lucian Davidescu scrie despre „pseudosavanţii dezinformatori”. Raportul pe care l-a dat publicităţii sub formă de draft comisia americană este o analiză ironică la maniera […]
Mirela Vaida, despre momentele tensionate din cuplu. ”Eu când mă enervez sunt ca o șampanie, sare dopul și dau pe afară” # Gândul
Mirela Vaida, în vârstă de 43 de ani, a vorbit despre mariajul său, dar și despre momentele tensionate care mai apar în relația de cuplu. Mirela Vaida este căsătorită de foarte mulți ani cu Alexandru, împreună cu care are trei copii: Carla, Vladimir și Tudor. Partenerul de viață al vedetei de televiziune este foarte […]
Crimă într-o localitate din Olt. Bătrână ucisă de un tânăr de 18 ani care voia să o înșele cu bani falși # Gândul
O femeie de 81 de ani, din comuna Deveselu, județul Olt, a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, din Corabia. Tânărul ar fi venit la femeie să schimbe niște bani, dar i-a dat euro falși, potrivit unor surse judiciare. Femeia și-ar fi dat seama de înșelăciune, iar tânărul ar fi omorât-o de teamă […]
„Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării # Gândul
Pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, la graniță cu Serbia, au fost montat indicatoare cu mesajul „Risc de roaming involuntar”. CNAIR a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că indicatoarele au fost montate pentru a-i avertiza pe oamenii cu privire la un fenomen care poate genera costuri suplimentare fără ca […]
Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit # Gândul
Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat recent, deschide piața internă pentru produse agroalimentare importante din America de Sud. În București se găsește și ficat de pui adus din Brazilia, dar clienții au crezut că este scris greșit prețul, când au găsit marfa în magazine, scrie CANCAN.RO. Românii vor carne „ca la mama acasă”, însă […]
Victorie în instanță împotriva ICE. Un judecător american a interzis agenților federali să folosească armele de dispersie împotriva protestatarilor din Portland # Gândul
Decizie istorică în Statele Unite împotriva ICE. Un judecător federal a decis că agenții federali nu mai pot folosi gaze lacrimogene și muniție de control al mulțimii împotriva protestatarilor pașnici și jurnaliștilor din Portland. Hotărârea este considerată o victorie majoră pentru drepturile garantate de Primul Amendament. O instanță federală din Statele Unite a decis limitarea […]
De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților # Gândul
Experții recomandă să cureți des capul de duș, pentru ca rutina zilnică de igienă să nu fie afectată. Aceștia susțin că nu ar fi vorba doar despre confort, ci și despre sănătate. Vezi mai jos. Te-ai întrebat vreodată cât de des ar trebui curățat capul de duș? Deși este un obiect banal folosit în majoritatea […]
Procurorii din Franța cer instanței de apel să mențină interdicția impusă lui Marine Le Pen de a candida la președinție. Câți ani de închisoare riscă lidera extremei drepte franceze pentru deturnare de fonduri # Gândul
Procurorii francezi au solicitat, marți, judecătorilor Curții de Apel din Paris să mențină interdicția impusă liderei de extremă dreapta, Marine Le Pen, de a candida la alegeri pe o perioadă de cinci ani, în urma scandalului privind locurile de muncă fictive din Parlamentul European, relatează France 24. Anul trecut, o instanță judecătorească i-a interzis lui […]
Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul” # Gândul
Grecia este pe cale să urmeze exemplu francez și cel spaniol și se pregătește să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Măsura vine pe fondul unei tendințe europene de înăsprire a regulilor privind protecția minorilor într-un mediu digital tot mai vulnerabil. Grecia urmează să anunțe în curând interzicerea utilizării rețelelor […]
Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre dificultatea construirii unui nou proiect politic și despre neîncrederea profundă a oamenilor în promisiunile legate de schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Oamenii nu mai cred în schimbare” Victor Ponta explică faptul că ideea […]
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025 # Gândul
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV din 2025 față de același trimestru din 2024, la 151.662 vehicule. De asemenea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 13,4%, la 30.507 vehciule, anunță Institutul Național de Statistică (INS). În comparație cu trimestrul IV din 2024, […]
Sondaj: Inflația și creșterea prețurilor, principala preocupare pentru 40% dintre români. 59% dintre cetățeni sunt încrezători în viitorul țării # Gândul
Un sondaj realizat de Parlamentul European, în noiembrie 2025, relevă că inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare pentru 40% dintre românia. Procentul se apropie de media cetățenilor UE, de 41%. Următoarele două teme din topul preocupărilor românilor sunt economia și crearea de locuri de muncă, apărarea și securitatea UE, mai relevă sondajul […]
Dumitru Dragomir știe ce planuri are patronul Mobexpert: „Şucu vinde Rapidul pentru 100.000.000 de euro” # Gândul
Dumitru Dragomir dezvăluie ce planuri are patronul Mobexpert. Fostul președinte al LPF crede că finanțatorul Rapidului va vinde clubul în situația în care primește o ofertă extrem de mare, scrie PROSPORT. Subiectul retragerii din fotbal a lui Dan Șucu a fost reluat în ultima perioadă, când mulți oameni și-au dat cu părerea despre ce intenții […]
Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert # Gândul
Călătorești cu avionul și ești curios să afli ce fel de îmbrăcăminte ar trebui să porți atunci când de afli la bordul aeronavei? Soția unui pilot, expertă în călătorit, a adus în atenție ce haine să nu porți într-o astfel de situație. Vezi mai jos. Deși ar putea părea un lucru absolut banal, alegerea hainelor […]
Un card de cumpărături bun ar trebui să fie simplu, rapid și ușor de controlat. Exact asta oferă cardurile Star de la Banca Transilvania atunci când sunt integrate în BT Pay: tot ce ai nevoie, într-o singură aplicație, fără bătăi de cap. Prin BT Pay, cardul Star nu este doar un mijloc de plată, ci […]
Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul # Gândul
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaţilor va analiza raportul preliminar al Comisia Judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA, transmite, pe facebook, deputatul AUR Laura Gherasim şi preşedintele acestui organism de control. Potrivit acesteia, documentul va fi analizat şi coroborat cu alte informaţii, după care va fi realizat un raport final. deputatul mai spune că […]
Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată” # Gândul
Donald Trump a publicat prima imagine a viitoarei Săli de Bal a Casei Albe, un proiect de amploare estimat la 400 de milioane de dolari. Inițiativa, care presupune demolări în Aripa de Est, este intens contestată și care a ajuns inclusiv motiv de dispută în instanță. Președintele american Donald Trump a prezentat în premieră prima […]
Război în Ucraina, ziua 1.441. Trump spune că dorește ca „Putin să pună capăt” războiului/Rusia bombardează puternic pe tot frontul # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 4 februarie 2026, în a 1.441-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump a declarat că dorește ca liderul rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului din Ucraina”, declanșat în urmă cu aproape patru ani. Trump a discutat cu jurnaliștii despre reluarea […]
Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026 # Gândul
Prețurile legumelor și fructelor ar putea fi mai mari, anul acesta, la tarabele din piețele din România. De la producător, un kilogram de roșii, de exemplu, va fi vândut cu 60 de lei. Prețul perceput la tarabele din piețe, în schimb, îi uimesc pe clienți. Astfel de costuri sunt generate de factorii climatici care au […]
Tragedie în Grecia. O barcă plină cu imigranți, lovită de o navă a Pazei de Coastă. Sunt cel puțin 15 morți # Gândul
Cel puțin 15 persoane au murit după ce o barcă cu motor care transporta migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei, în apropierea insulei Chios. Autoritățile elene se tem că ar putea exista mai multe victime. O barcă cu motor care transporta imigranți s-a ciocnit marți cu o navă a […]
China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Care este motivul # Gândul
China a construit peste 50 de fabrici mari pe cărbune, în anul 2025, în ciuda faptului că a continuat să investească masiv în energia verde. Este un paradox care are la bază, însă, o explicație de ordin economic. Iată mai jos motivul. Anul 2025 a venit pentru China cu o multitudine de investiții în zona […]
DNA l-a pus sub control judiciar pe cauțiune pe apropiatul lui Gruia Stoica Procurorii DNA l-au pus în această seară sub control judiciar pe cauțiune pe Cristian Rădulescu, apropiatul omului de afaceri, Gruia Stoica. Cristian Rădulescu este directorul general al Grup Feroviar Român, parte a Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica. Acesta a […]
Stenograme incendiare din interceptările DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am ok-ul să mă întâlnesc cu Coldea. Îmi dai gloanțe?” # Gândul
Un nou dosar cu greutate „bubuie” la DNA. Procurorii Secției I anchetează o speță penală în care suspectează săvârșirea unor fapte de dare de mită în legătură cu preluarea unei clădiri din București. Nume importante apar în dosar – practicianul în insolvență Dan Urse și Cristian Rădulescu, director general la Grup Feroviar Român, parte a […]
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului împotriva Legii Bolojan din Educație # Gândul
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00. La protest și-au anunțat prezența membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane.
Bruxelles-ul respinge raportul Congresului SUA în care ar fi influențat alegerile din România: „Acuzațiile de cenzură sunt absurde” # Gândul
Comisia Europeană a reacționat dur la un raport al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, dominată de republicani, care acuză UE de cenzurarea „internetului global”, după ce Comisia Europeană a fost acuzată că ar fi influențat alegerile din mai multe state europene, inclusiv din România. Bruxelles-ul califică afirmațiile drept „complet nefondate” și apără Legea serviciilor digitale […]
Gigi Becali a înțeles că la FCSB este nevoie de întăriri pe toate planurile și acum pare de neoprit: a făcut 6 transferuri într-o singură zi. Marți, 3 februarie, a fost o demonstrație de forță din partea latifundiarului din Pipera. Finanțatorul campioanei nu s-a uitat la bani și a investit pentru întărirea clubului pe care […]
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă # Gândul
În cazul unei categorii de pensionari, deși viața este cu 600 de lei mai scumpă, pensiile sunt cu 31 de lei mai mici. Un raport din 2024 arată că pensiile încasate de seniorii români au crescut în medie cu 40%, însă nu în cazul tuturor. Acum, în 2026, nu s-ar lua în calcul vreo creștere […]
În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru Victor Ponta a afirmat că relația României cu Statele Unite nu mai reprezintă o prioritate pentru actualii lideri politici. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a susținut că lipsa României din Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump este un […]
Dorinel Munteanu trece la amenințări după încă un EȘEC al lui Hermannstadt. „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele” # Gândul
Dorinel Munteanu a spus că e vinovat pentru înfrângerea cu Rapid, dar și noile transferuri nu au ajutat deloc echipa. Formația sibiană încearcă evitarea retrogradării, fiind pe penultimul loc în Superliga. Hermannstadt are 17 puncte, e pe locul 15, fiind urmată de ultima clasată Metaloglobus. Ardelenii au doar două egaluri în ultimele zece meciuri de […]
Doi polițiști din Dâmbovița, eroi pentru un bătrân. L-au scos din casa cuprinsă de flăcări, în ultima clipă. În locuință au explodat 3 butelii # Gândul
Doi polițiști din Dâmbovița au devenit eroi pentru un bătrân a cărui casa a fost cuprinsă de flăcări marți noaptea. Cei doi, aflați în patrulare, au intervenit rapid și au reușit să scoată bătrânul din casa cuprinsă de flăcări. La scurt timp după, în locuință au explodat trei butelii. Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție […]
Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea # Gândul
Autoritățile italiene și Biserica au deschis o anchetă după ce o frescă dintr-o biserică din Roma, recent restaurată, prezintă un înger ce seamănă izbitor cu premierul Giorgia Meloni. Noul scandal din societatea italiană a stârnit reacții politice. Autoritățile italiene au demarat o anchetă oficială după apariția unor suspiciuni precum că fața premierului Giorgia Meloni ar […]
Rapid, lider în Superliga. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus clar în MECIUL cu Hermannstadt. „Adevărul e că nu mă așteptam la asta” # Gândul
Rapid e pe primul loc în Superliga după ce a învins pe FC Hermannstadt, 3-0, într-un meci din etapa a 25-a. Au marcat Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70) și Timotej Jambor (83). Rapid are trei victorii în ultimele patru etape și e pe primul loc, 48 de puncte. E urmată de Craiova, 46 de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum au fost primiți 16 miliarde de euro, pe care Guvernul Bolojan i-a cheltuit iresponsabil. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Tu ai mai văzut vreun tanc pe frontul ruso-ucrainean? […]
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte # Gândul
Iată care sunt cele mai bine plătite job-uri part-time din România, acum, la începutul anului 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel cu 15 joburi și salariile aferente acestora. Anul 2026 vine cu sute de locuri de muncă vacante în diverse domenii, în România. Însă, care ar fi cele mai bine plătite job-uri part-time, la momentul […]
Vești proaste vin din Germania: cafeaua preferată a românilor se scumpește începând cu data de 16 februarie 2026. Unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din Germania a anunțat că va crește prețurile. La baza acestei decizii stau costurile tot mai ridicate de aprovizionare și situația tensionată de pe piața materiilor prime, scrie ziarulromanesc.de. […]
„Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump a declarat că nu a fost surprins de noile atacuri rusești asupra Ucrainei, lansate la scurt timp după așa-zisul „armistițiu energetic” anunțat. Bombardamentele masive lansate de armata rusă asupra orașelor ucrainene ar putea bloca din nou negocierile de pace programate la Abu Dhabi. Donald Trump s-a declarat „neluat prin surprindere” de […]
4 Februarie, calendarul zilei: Facebook împlinește 22 de ani. Alice Cooper împlinește 78 de ani, Natalie Imbruglia 51 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg, student la Universitatea Harvard, a lansat rețeaua de socializare Facebook, cunoscută inițial sub numele de TheFacebook. Platforma a fost creată în camera sa de cămin, cu […]
Valentin Stan: Chiar cancelarul german, Merz, spune că România ajută substanțial Ucraina, lângă Bolojan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a premierului Ilie Bolojan privind ajutorul față de Ucraina prin trimiterea energiei, acesta fiind contrazis de către cancelarul Germaniei la întâlnirea cu omologul său român. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat o declarație a […]
Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină # Gândul
1300 de microbuze electrice școlare pentru care autoritățile au plătit chiar și 3 ori peste prețul pieței. Un jaf național la care au luat parte majoritatea Consiliilor Județene din România – o schemă pe care Gândul a dezvăluit-o pas cu pas în urmă cu 5 luni – e pe cale să devină cea mai mare […]
Voucherele la gaze prevestesc un șoc psihologic iminent. De la 1 aprilie 2026, românii rămân fără plafonare. Scenariul de la energie electrică, unde plătim cele mai mari facturi din Europa, se poate repeta și la gaze # Gândul
Statul a anunțat un sprijin financiar în vederea dispariției plafonării prețului la gaze din data de 1 aprilie 2026. Însă, dacă luăm în calcul exemplul liberalizării pieței de energie electrică, soldată cu prețuri mult mai mari la facturi, ideea unui voucher pentru gaze anunțată de autorități pare să prefigureze o iminentă scumpire a facturilor, așa […]
PepsiCo a anunțat va reduce prețurile la produsele mărcilor Lay’s și Doritos cu până la 15%. Compania s-a confruntat cu o reacție negativă din partea consumatorilor față de creșterea prețurilor, a anunțat producătorul de gustări și băuturi, potrivit Reuters Consumatorii americani se plâng din cauza crizei accesibilității, a inflației și a întârzierii ajutoarelor sociale de […]
Începând din 18 martie 2026, giganticul Disney va avea un nou director executiv. Americanul de origine austriaco-evreiască, Bob Iger (74 ani), a ocupat funcția din 2005. În timpul conducerii sale, Iger a extins Walt Disney, transformând-o în cea mai mare companie de divertisment în primul sfert al secolului 21. A crescut capitalizarea de la 56 […]
