Gabriela Ruse eliminată prematur de la Transylvania Open
Cotidianul de Hunedoara, 4 februarie 2026 11:50
Nu știm ce s-a întâmplat și unde au dispărut loviturile cu care ar fi putut s-o contracareze pe Masarova. The post Gabriela Ruse eliminată prematur de la Transylvania Open appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:10
La rândul său, ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, a denunţat pe Facebook declaraţiile lui Gianni Infantino ca fiind „iresponsabile, chiar infantile”. The post Kremlinul salută declarațiile președintelui FIFA appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Jaqueline Cristian trece în turul 2 la Transylvania Open după un meci dramatic # Cotidianul de Hunedoara
O victorie muncită, de moral, care o trimite pe Jaqueline Cristian în turul 2 al Transylvania Open și confirmă încă o dată forța sa de luptă. The post Jaqueline Cristian trece în turul 2 la Transylvania Open după un meci dramatic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
Nu știm ce s-a întâmplat și unde au dispărut loviturile cu care ar fi putut s-o contracareze pe Masarova. The post Gabriela Ruse eliminată prematur de la Transylvania Open appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Primarul USR prins cu pomana în sac de Cotidianul se victimizează: face referendum online # Cotidianul de Hunedoara
Valoarea celor 600 de pachete cu dulcuri a fost de peste 9.000 de euro din bani publici. The post Primarul USR prins cu pomana în sac de Cotidianul se victimizează: face referendum online appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:30
Human Rights Watch: Trump este pe cale să transforme SUA într-un stat ”autoritarist” # Cotidianul de Hunedoara
”Istoria accelerează în direcţia greşită: toate realizările, progresele care au fost făcute prin luptă grea în ultimele decenii sunt în prezent ameninţate”. The post Human Rights Watch: Trump este pe cale să transforme SUA într-un stat ”autoritarist” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
CSM avertizează că sistemul judiciar are un deficit de 759 de judecători. Deși alte domenii au primit derogări pentru angajări, justiția rămâne blocată de Guvern. The post Justiția, cenușăreasa angajărilor. Magistrații rămân pe tușă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Medic condamnat pentru luare de mită, reținut din nou pentru același păcat # Cotidianul de Hunedoara
Medicul a fost reținut marți seara. În trecut a mai fost condamnat tot pentru luare de mită. The post Medic condamnat pentru luare de mită, reținut din nou pentru același păcat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
AUR, alături de PACE, a depus la Senat trei moţiuni simple, împotriva miniştrilor de Externe, Apărării şi cel al Educaţiei. The post Festivalul moțiunilor simple. AUR țintește trei miniștri appeared first on Cotidianul RO.
11:00
”ASF supraveghează o piață care însemnă 15% din PIB-ul României, cu un impact asupra a cel puțin 10 milioane de oameni”, transmite ASF. The post Decizia privind reorganizarea ASF, amânată appeared first on Cotidianul RO.
11:00
STENOGRAME Coldea apare și în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu el” # Cotidianul de Hunedoara
„Deci e varianta asta (n.n. – discută și în același timp efectuează niște mențiuni pe un caiet) și e varianta aialaltă. Dacă nu se poate asta, că nu se poate, din terțe motive că nu... nu e... am ok-ul să mă întâlnesc și cu COLDEA”, este o discuție care apare în stenogramele transmise către Cotidianul de surse juridice. The post STENOGRAME Coldea apare și în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu el” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Nestle România retrage loturile NAN 1 Optipro și Comfortis din cauza unei toxine periculoase. Substanța poate provoca toxiinfecții și nu dispare prin fierbere. The post Nestle retrage de urgență noi loturi de lapte praf din România appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Oamenii lui Trump acuză intervenția UE în cazul Georgescu. Comisia Ursulei neagă virulent # Cotidianul de Hunedoara
„Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024”, acuză americanii. The post Oamenii lui Trump acuză intervenția UE în cazul Georgescu. Comisia Ursulei neagă virulent appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează o manifestaţie având drept scop ”atragerea atenţiei asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei […] The post Protest al sindicatelor din învăţământ în Piaţa Victoriei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
Ludovic Orban: Își dorește PSD să guverneze cu AUR? S-o spună și să o facă repede! # Cotidianul de Hunedoara
„Cert este că, orice ar vrea PSD, dacă vrea ceva cu adevărat, comportamentul lor este de neacceptat”, a concluzionat Orban. The post Ludovic Orban: Își dorește PSD să guverneze cu AUR? S-o spună și să o facă repede! appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Comisia Juridică a Congresului SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din România # Cotidianul de Hunedoara
Comisia Juridică din SUA susține că oficialii europeni au cerut platformelor online cenzurarea discursului politic în România. Noi date arată că TikTok nu a găsit probe privind implicarea Rusiei în alegerile din 2024. Campania ar fi fost finanțată, de fapt, de un partid politic român. The post Comisia Juridică a Congresului SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
„Niciodată, în istoria umanităţii, nu am avut informaţiile atât de clar în faţa ochilor noştri ca acum”, a declarat Guardiola marţi, la Manchester, în faţa reporterilor. The post Guardiola ia atitudine în privința conflictelor globale appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Seif al-Islam Gaddafi a fost asasinat în locuința sa de un comando de patru persoane. Fiul fostului lider libian era urmărit internațional pentru crime contra umanității. The post Saif al-Islam Gaddafi, asasinat în locuința sa appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Rolexul meu de 300.000 de euro.” Un ministru face haz de necazul lui Bolojan cu ceasul # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a răbufnit, după ce moderatoarea Anca Alexandrescu l-a acuzat că ar purta un ceas care costă zeci de mii de euro. The post „Rolexul meu de 300.000 de euro.” Un ministru face haz de necazul lui Bolojan cu ceasul appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Un nou sondaj arată că 89% dintre europeni cer mai multă unitate în fața amenințărilor globale. Deși îngrijorați de războaie, atacuri cibernetice și prețuri mari, cetățenii rămân optimiști cu privire la viitorul propriu, cerând UE să prioritizeze apărarea și economia. The post Sondaj la nivelul UE. Care sunt principalele îngrijorări appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Procurorii din Utah neagă un conflict de interese în procesul asasinării lui Charlie Kirk, în timp ce apărarea cere restricționarea presei. Cazul, marcat de probe ADN și mesaje incriminatoare, este complicat de profilul politic înalt al victimei și de cererea pedepsei capitale. The post Scandal la vârful justiției în cazul Charlie Kirk appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:50
Donald Trump cere închiderea dezbaterii publice privind dosarele Epstein, considerând cazul o conspirație eșuată la adresa sa. Președintele minimalizează implicarea aliaților săi și își exprimă regretul pentru demisia lui Peter Mandelson, oficialul britanic anchetat pentru abuz în serviciu. The post Trump închide „subiectul Epstein”: „A fost o conspirație împotriva mea” appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Peter Mandelson este anchetat penal pentru abuz în serviciu, fiind suspectat că i-a divulgat informații secrete lui Jeffrey Epstein. The post Efectul Epstein. Cutremur la vârful politicii britanice appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Ce școală îți trebuie ca să devii educatoare și ce salarii sunt la stat și privat # Cotidianul de Hunedoara
Descoperă ce studii trebuie să urmezi, ce abilități sunt esențiale și cât poți câștiga ca educatoare în România. The post Ce școală îți trebuie ca să devii educatoare și ce salarii sunt la stat și privat appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Un job visat de mulți români ascunde diferențe uriașe de venit: unele stewardese câștigă sume surprinzătoare, în timp ce altele trăiesc mai ales din bonusuri și beneficii. The post Salariul zilei. Câți bani câștigă o stewardesă în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
EXCLUSIV Tupeu în funcții publice. Fiica fostului șef ANRE a atacat tăierile în instanță. Ce salarii au angajații ANRE după reforma Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Angajații ANRE au rămas cu salarii peste medie după tăierile Guvernului Bolojan, dar chiar și așa 102 angajați au atacat măsura în instanță. Printre ei se află și fiica fostului președinte al instituției, Dumitru Chiriță. Dar și fostul șef al Corpului de Control al lui Ludovic Orban, din perioada când acesta din urmă era premier. Pe lista contestatarilor se află și fiica unui liberal, dar și mai multe cupluri. The post EXCLUSIV Tupeu în funcții publice. Fiica fostului șef ANRE a atacat tăierile în instanță. Ce salarii au angajații ANRE după reforma Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
06:00
SebaSoarta premierului Ilie Bolojan va fi tranșată luna aceasta, când șeful Executivului va fi implicat în trei negocieri majore: șefii serviciilor secrete, numirea procurorilor-șefi și bugetul pe 2026. The post Bolojan atârnă de un fir de ață. Calcule pentru un nou partid – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
SURSE Ministerul Mediului tulbură Apele Române. Șefii fără rezultate rămân fără funcție de conducere # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Mediului pregătește criterii de performanță pentru șefii de la Apele Române. The post SURSE Ministerul Mediului tulbură Apele Române. Șefii fără rezultate rămân fără funcție de conducere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Unde este frontiera dintre geniu și boală mintală? Este posibil ca percepția distorsionată pe care un bolnav mintal o are asupra lumii să fie la originea unor idei de geniu? Ce și cum simt acest tip de oameni despre ei înșiși și despre lumea care-i înconjoară? Viața, realizările și dificultățile lui John Forbes Nash, laureat […] The post A Beautiful Mind: cum să iei Premiul Nobel cu un articol de 28 de rânduri appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Povestea elevului de clasa a V-a din Caracal, medaliat cu aur la un concurs de matematică din Thailanda # Cotidianul de Hunedoara
Elev în clasa a V-a la o școală din Caracal, Eduard Florin Ștefan a obținut medalia de aur la un concurs de matematică. Competiția s-a desfășuirat în Thailanda. The post Povestea elevului de clasa a V-a din Caracal, medaliat cu aur la un concurs de matematică din Thailanda appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Biserică prăbușită în apropierea unei secții de poliție. O polițistă a fost rănită # Cotidianul de Hunedoara
O biserică s-a prăbuși în orașul Cehu Silvaniei, în apropierea secției poliției. The post Biserică prăbușită în apropierea unei secții de poliție. O polițistă a fost rănită appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Botezatu dă ora exactă nu doar în modă. A rămas fără un ceas de milioane de lire # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit presei britanice, cunoscutul creator de modă ar fi fost jefuit la Londra săptămâna trecută. The post Botezatu dă ora exactă nu doar în modă. A rămas fără un ceas de milioane de lire appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Parlamentarii AUR demască dublul discurs al ministrului Barbu pe acordul Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentarii AUR au semnalat, în ședința de astăzi a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, dublul discurs al ministrului Agriculturii, Florin Barbu, incoerența gravă dintre declarațiile făcute în spațiul public și pozițiile exprimate în fața parlamentarilor, precum și refuzul constant de a-și asuma decizii clare privind acordul Mercosur. The post Parlamentarii AUR demască dublul discurs al ministrului Barbu pe acordul Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Politician norvegian: președinta R. Moldova se află în prima linie a apărării democrației în Europa, în fața interferențelor rusești documentate în alegeri, dezinformării și atacurilor cibernetice. The post Republica Moldova: Trece Premiul Nobel Prutul? appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Hubert Thuma, considerat liderul mișcării anti-Bolojan din PNL, a explicat de ce liberalii s-au opus schimbării șefilor organizațiilor județene ale PNL fără rezultate politice semnificative. The post Thuma prezintă noul curent din partid: PeSeDiștii cei buni din PNL appeared first on Cotidianul RO.
18:40
UDMR pune coaliția pe jar: S-a răzgândit în privința majorării taxelor locale # Cotidianul de Hunedoara
Într-un mesaj public postat pe rețelele de socializare, UDMR a anunțat inițierea unei „revizuiri a impoziutelor locale”. The post UDMR pune coaliția pe jar: S-a răzgândit în privința majorării taxelor locale appeared first on Cotidianul RO.
18:00
”Politica din Ucraina este amuzanta, dar este corupție sofisticată și se fac sume enorme de bani”, Jeffrey Epstein The post Ucraina în dosarele Epstein – „show de comedie” și „corupție sofisticată” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
DNA l-a ridicat pe apropiatul lui Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
DNA a ridicat un apropiat al lui Gruia Stoica într-un dosar de corupție în care este suspectată o mită de 500.000 de euro. The post DNA l-a ridicat pe apropiatul lui Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
17:40
O bancă din România vine cu o inițiativă neașteptată care transformă plata taxelor într-o oportunitate cu beneficii greu de ignorat. The post O bancă din România dă banii înapoi românilor care își plătesc taxele appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Român, arestat în Germania pentru că ar fi încercat să saboteze nave militare # Cotidianul de Hunedoara
Un român și un grec au fost arestați pentru presupusa tentativă de sabotaj împotriva navelor Marinei Germane în portul Hamburg, inclusiv prin introducerea pietrișului în motoare și manipularea sistemelor tehnice. The post Român, arestat în Germania pentru că ar fi încercat să saboteze nave militare appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Pentru prima data începând din 1972, nu mai există bariere legale în calea proliferării nucleare în Rusia și Statele Unite, iar China cauta paritatea nucleară The post O lume fără control al armelor nucleare appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Liderul senatorilor AUR: „Suntem în recesiune” / Cele mai afectate sectoare # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru prima dată după criza din 2008-2013, România are o rată a șomajului mai mare decât Italia (5,6%)” The post Liderul senatorilor AUR: „Suntem în recesiune” / Cele mai afectate sectoare appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe. The post Călin Georgescu rămâne sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Este cazul să înțelegem că a fi parte a vocii Europei în NATO nu înseamnă a fi împotriva SUA! The post Ce părere are România despre „Europa cu două viteze”? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
CSM anunţă că a înaintat către Ministerul Justiţiei propuneri legislative pentrue excluderea mai multor cauze pentru degrevarea instanțelor. The post Radierea firmelor sau divorţul prin acord, scoase din instanţe appeared first on Cotidianul RO.
17:00
O româncă a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului.” Femeia a pierdut peste 2,5 milioane dolari # Cotidianul de Hunedoara
O femeie din Baia Mare a fost păcălită cu 2,5 milioane de dolari de un fals prinț al Dubaiului, într-o amplă escrocherie online investigată de autorități. The post O româncă a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului.” Femeia a pierdut peste 2,5 milioane dolari appeared first on Cotidianul RO.
16:50
ARMO: În 2025 România a fost destinația finală pentru circa 80 de milioane de colete non-UE # Cotidianul de Hunedoara
ARMO: În 2025 România a fost destinația finală pentru circa 80 de milioane de colete non-UE, dar sub 10% au intrat direct în țară. The post ARMO: În 2025 România a fost destinația finală pentru circa 80 de milioane de colete non-UE appeared first on Cotidianul RO.
16:30
„Ai văzut cum este acel bărbat care îți face complimente după complimente și când vede că nu îl bagi în seamă începe să-ți dea înjurături după înjurături?”, și-a început promoul Cristian Andrei. The post Cristian Andrei, declarații în online de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat appeared first on Cotidianul RO.
16:30
„Mi-e greu să cred că PSD are acces la unii liberali încât să le modifice opiniile politice”. The post Lider PNL: Nu vom mai putea face alianță electorală cu PSD appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Comedia romantică Efectul Pufi ajunge în cinematografe. Un film emoționant cu căței salvați, despre adopție, iubire și a doua șansă. The post Se lansează filmul Efectul Pufi, comedia cu căței salvați appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Roșia Montană 2? Aviz de mediu pentru o mină de aur fără licență de exploatare. Buzoianu anunță verificări # Cotidianul de Hunedoara
Declic a contestat virulent decizia APM Hunedoara de a da avizul de mediu pentru proiect, deși acesta nu are licență. Ei au lansat mai multe acuzații la adresa ministrei Mediului Diana Buzoianu. The post Roșia Montană 2? Aviz de mediu pentru o mină de aur fără licență de exploatare. Buzoianu anunță verificări appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.