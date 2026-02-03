Povestea elevului de clasa a V-a din Caracal, medaliat cu aur la un concurs de matematică din Thailanda
Cotidianul de Hunedoara, 3 februarie 2026 22:20
Elev în clasa a V-a la o școală din Caracal, Eduard Florin Ștefan a obținut medalia de aur la un concurs de matematică. Competiția s-a desfășuirat în Thailanda.
Acum 5 minute
22:50
Unde este frontiera dintre geniu și boală mintală? Este posibil ca percepția distorsionată pe care un bolnav mintal o are asupra lumii să fie la originea unor idei de geniu? Ce și cum simt acest tip de oameni despre ei înșiși și despre lumea care-i înconjoară? Viața, realizările și dificultățile lui John Forbes Nash, laureat
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:50
Biserică prăbușită în apropierea unei secții de poliție. O polițistă a fost rănită # Cotidianul de Hunedoara
O biserică s-a prăbuși în orașul Cehu Silvaniei, în apropierea secției poliției.
Acum 4 ore
20:20
Botezatu dă ora exactă nu doar în modă. A rămas fără un ceas de milioane de lire # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit presei britanice, cunoscutul creator de modă ar fi fost jefuit la Londra săptămâna trecută.
19:30
Parlamentarii AUR demască dublul discurs al ministrului Barbu pe acordul Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentarii AUR au semnalat, în ședința de astăzi a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, dublul discurs al ministrului Agriculturii, Florin Barbu, incoerența gravă dintre declarațiile făcute în spațiul public și pozițiile exprimate în fața parlamentarilor, precum și refuzul constant de a-și asuma decizii clare privind acordul Mercosur.
19:10
Politician norvegian: președinta R. Moldova se află în prima linie a apărării democrației în Europa, în fața interferențelor rusești documentate în alegeri, dezinformării și atacurilor cibernetice.
19:10
Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Hubert Thuma, considerat liderul mișcării anti-Bolojan din PNL, a explicat de ce liberalii s-au opus schimbării șefilor organizațiilor județene ale PNL fără rezultate politice semnificative.
Acum 6 ore
18:40
UDMR pune coaliția pe jar: S-a răzgândit în privința majorării taxelor locale # Cotidianul de Hunedoara
Într-un mesaj public postat pe rețelele de socializare, UDMR a anunțat inițierea unei „revizuiri a impoziutelor locale".
18:00
"Politica din Ucraina este amuzanta, dar este corupție sofisticată și se fac sume enorme de bani", Jeffrey Epstein
18:00
DNA l-a ridicat pe apropiatul lui Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
DNA a ridicat un apropiat al lui Gruia Stoica într-un dosar de corupție în care este suspectată o mită de 500.000 de euro.
17:40
O bancă din România vine cu o inițiativă neașteptată care transformă plata taxelor într-o oportunitate cu beneficii greu de ignorat.
17:40
Român, arestat în Germania pentru că ar fi încercat să saboteze nave militare # Cotidianul de Hunedoara
Un român și un grec au fost arestați pentru presupusa tentativă de sabotaj împotriva navelor Marinei Germane în portul Hamburg, inclusiv prin introducerea pietrișului în motoare și manipularea sistemelor tehnice.
17:40
Pentru prima data începând din 1972, nu mai există bariere legale în calea proliferării nucleare în Rusia și Statele Unite, iar China cauta paritatea nucleară
17:30
Liderul senatorilor AUR: „Suntem în recesiune” / Cele mai afectate sectoare # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru prima dată după criza din 2008-2013, România are o rată a șomajului mai mare decât Italia (5,6%)"
17:30
Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.
17:10
Este cazul să înțelegem că a fi parte a vocii Europei în NATO nu înseamnă a fi împotriva SUA!
17:10
CSM anunţă că a înaintat către Ministerul Justiţiei propuneri legislative pentrue excluderea mai multor cauze pentru degrevarea instanțelor.
17:00
O româncă a fost păcălită de un fals „prinț al Dubaiului.” Femeia a pierdut peste 2,5 milioane dolari # Cotidianul de Hunedoara
O femeie din Baia Mare a fost păcălită cu 2,5 milioane de dolari de un fals prinț al Dubaiului, într-o amplă escrocherie online investigată de autorități.
Acum 8 ore
16:50
ARMO: În 2025 România a fost destinația finală pentru circa 80 de milioane de colete non-UE # Cotidianul de Hunedoara
ARMO: În 2025 România a fost destinația finală pentru circa 80 de milioane de colete non-UE, dar sub 10% au intrat direct în țară.
16:30
„Ai văzut cum este acel bărbat care îți face complimente după complimente și când vede că nu îl bagi în seamă începe să-ți dea înjurături după înjurături?", și-a început promoul Cristian Andrei.
16:30
„Mi-e greu să cred că PSD are acces la unii liberali încât să le modifice opiniile politice".
16:20
Comedia romantică Efectul Pufi ajunge în cinematografe. Un film emoționant cu căței salvați, despre adopție, iubire și a doua șansă.
16:00
Roșia Montană 2? Aviz de mediu pentru o mină de aur fără licență de exploatare. Buzoianu anunță verificări # Cotidianul de Hunedoara
Declic a contestat virulent decizia APM Hunedoara de a da avizul de mediu pentru proiect, deși acesta nu are licență. Ei au lansat mai multe acuzații la adresa ministrei Mediului Diana Buzoianu.
15:50
Raportul dus de Simion în SUA: Banii Moscovei sunt, de fapt, de la PNL, UE discriminează, Nicușor a trișat # Cotidianul de Hunedoara
„Întreaga rețea de ONG-uri Soros, sute de influenceri și așa-zisi intelectuali finanțați din fonduri UE au acționat ca agenți electorali deghizați ai lui Nicușor Dan, încălcând legea electorală", se argumentează în secvența de raport care discută despre înfrângerea lui Simion din 2025.
15:50
Un tânăr din Maramureş a lovit un bărbat cu mașina în timp ce făcea drifturi, apoi l-a luat la bătaie # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 26 de ani din Maramureș a fost reținut după un incident violent petrecut în parcarea unui local din Bârsana. În timp ce făcea drifturi cu mașina, acesta a lovit un bărbat de 32 de ani, iar în loc să îl ajute, a coborât din autoturism și l-a agresat.
15:30
„Nu știu cât o să mai țină balamalele să fiu singur", a spus edilul proaspăt ales în fruntea Bucureștiului, Ciprian Ciucu.
15:30
SURSE Sute de iazuri, verificate. Suspiciuni că funcționează ca balastiere ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Verificările sunt făcute la nivelul Ministerul Mediului.
15:10
Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat în care afirmă că starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu este una bună.
15:00
Cum a ajuns România divizată și din cauza minorilor penali. De ce lipsește calea de mijloc. Reacția ministrului interimar al Educației # Cotidianul de Hunedoara
Crima care a zguduit România în care trei adolescenți au plănuit și ucis cu sânge rece un coleg devine și un studiu de caz pentru lacunele legislative din sistem. Legea îl exonerează pe unul dintre agresori iar instituțiile subordonate au atribuții limitate.
15:00
Cursuri online în mai multe şcoli din Dolj, Gorj şi Vâlcea din cauza condiţiilor meteo # Cotidianul de Hunedoara
Cursurile şcolare se desfăşoară online, marţi, în şapte unităţi de învăţământ din judeţele Gorj, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Acum 12 ore
14:50
NASA spune că are în vedere abia pentru luna viitoare o fereastră de lansare pentru misiunea Artemis 2, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii.
14:50
Adriana Georgescu ar fi căzut în camera de arest, relatează G4Media conform unor surse. Avocata PNL a fost prinsă în flagrant de procurori când primea o șpagă de 60.000 de euro.
14:40
Csoma Botond: Încă nu e un film horror această guvernare. Sper să nu devină # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că Bolojan și-a pierdut autoritatea". UDMR nu susține acum ideea unui guvern minoritar.
14:40
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reţinut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reţinut marţi dimineaţă sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informaţii ruse.
14:40
Cine este Hubert Thuma? Un condamnat cu suspendare, reabilitat, cel care i-a luat locul lui Marian Petrache la Ilfov. Hubert Thuma, teuton de Ilfov, și Florin Pandele, marinar de Voluntari, domină și controlează județul Ilfov, cel mai mare rezervor de business și bani din România.
14:30
Gianni Infantino a declarat că FIFA ar trebui să ridice interdicţia impusă echipelor din Rusia de a participa la turneele internaţionale.
14:20
Raed Arafat a spus recent că a venit momentul ca şi România să facă un pas curajos şi să se alăture statelor care au decis deja limitarea accesului copiilor la reţelele de socializare.
14:20
Firma familiei lui Adriean Videanu a devenit subcontractor pentru prelungirea magistralei M4, un proiect de un miliard de euro. Compania Theda Mar va executa lucrări de placare pe tronsonul Eroii Revoluției - Gara Progresu.
14:20
Culise, trădări și calcule greșite. Cine sunt liderii PNL care l-au sabotat pe Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Surse politice au detaliat pentru Cotidianul șirul de erori care a dus eșecul de moment al demiterii celor mai slabi șefi de filiale.
14:00
„Fiecare segment public interacționează cu celălalt prin exercitiul competentelor sale", spune Radu Marienscu la Prima News.
14:00
Plățile pentru alocația de stat, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi virate mai devreme în februarie, pe 6 februarie în conturi bancare, respectiv începând cu 10 februarie prin poștă.
13:50
După meci, Sorana a declarat că este foarte bucuroasă de această victorie, mai ales că este prima la Transylvania Open, și că atmosfera a fost extraordinară
13:50
Avocata Poporului a contestat reglementarea făcută de ministrul Sănătății care prevede ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.
13:40
Aceasta a fost prima ei victorie după despărțirea recentă de antrenorul Francis Roig și arată o revenire de formă promițătoare în sezonul 2026.
13:30
Poliția franceză și Europol au descins la sediul X din Paris. Elon Musk este citat oficial la audieri pe 20 aprilie.
13:10
Închisoare, traseism, demisii și decese. Cronica celor șase UAT-uri rămase fără gospodarul satului # Cotidianul de Hunedoara
Două orașe, trei comune și un sector din Capitală au rămas fără primar. În aceste șase unități administrativ-teritoriale (UAT), Guvernul trebuie să organizeze alegeri locale parțiale.
13:10
„Soluția pronunțată, astăzi, de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege, reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare", arată Curtea Supremă.
13:10
Cele două românce au arătat o chimie excelentă pe teren, au revenit spectaculos în momentele cheie și au transformat meciul într-un adevărat show pentru fani. O reală plăcere să le vezi de aceeași parte a fileului, jucând împreună, cu zâmbetul pe buze, nu adversare la simplu, ci partenere într-un duo care promite mult!
12:50
VIDEO UE, următoarea „Ucraina”. Putin mută piesele pentru un conflict cu NATO # Cotidianul de Hunedoara
Imagini noi din satelit confirmă că Rusia ridică garnizoane și baze aeriene la granița cu Finlanda, mobilizând 15.000 de soldați. Experții avertizează că Moscova își pregătește economia și trupele pentru un conflict direct cu NATO, folosind un limbaj agresiv, similar celui de dinaintea invadării Ucrainei.
12:50
Procurorii spun că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024
