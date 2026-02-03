Povestea elevului de clasa a V-a din Caracal, medaliat cu aur la un concurs de matematică din Thailanda

15:50

Un tânăr de 26 de ani din Maramureș a fost reținut după un incident violent petrecut în parcarea unui local din Bârsana. În timp ce făcea drifturi cu mașina, acesta a lovit un bărbat de 32 de ani, iar în loc să îl ajute, a coborât din autoturism și l-a agresat.