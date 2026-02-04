Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas în valoare de 2 milioane de lire
G4Media, 4 februarie 2026 12:20
Designerul de modă al vedetelor de la Hollywood a fost jefuit în Mayfair, Londra, fiindu-i furat ceasul Richard Mille, un exemplar extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline, scrie tabloidul britanic Daily Mail, citat de Mediafax. Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a lucrat pentru Vogue și Versace. El a […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:30
Ce se întâmplă în Ținutul Secuiesc? A început ca o demonstrație împotriva creșterilor de taxe, dar s-a transformat într-un protest anti UDMR – analiză Transtelex # G4Media
Portalul independent Transtelex a publicat miercuri o analiză a tensiunilor sociale din mai multe localități din Ținutul Secuiesc. Analiza arată că protestele, pornite inițial din cauza creșterii taxelor locale, au devenit o contestare a UDMR, formațiunea care deține practic monopolul politic în regiune. Citește mai jos cele mai relevante fragmente din analiza Transtelex: În ultimele […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:20
12:20
Până la 13 trilioane de dolari din valoarea tranzacţiilor globale ar putea migra spre noi forme de plăţi, potrivit unui raport de specialitate # G4Media
Până la 13 trilioane de dolari din valoarea tranzacţiilor globale ar putea migra spre noi forme de plăţi până la finalul acestui deceniu, pe măsură ce industria bancară intră într-o nouă etapă de evoluţie, indică un raport de specialitate, remis miercuri Agerpres. „Sectorul bancar traversează un moment de transformare profundă. Barierele care au limitat timp […] © G4Media.ro.
12:20
Ce rol au serviciile secrete în Europa în combaterea corupției văzută ca o amenințare la adresa securității naționale / În România, Republica Cehă și Grecia, trei sferturi din populație consideră corupția o problemă sistemică # G4Media
În Europa, corupția a încetat de mult să mai fie considerată doar o patologie administrativă sau o problemă de etică publică. Într-un context marcat de războaie hibride, interferențe străine, capturarea statului și creșterea neîncrederii publice în instituții, mai multe guverne au început să o trateze ca pe o amenințare sistemică la adresa securității naționale, relatează […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:10
Un pacient de la Spitalul Judeţean din Arad a fost nevoit să-şi cumpere pernă la internare pentru că nu i s-a oferit una # G4Media
Un pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a reclamat faptul că a fost nevoit să-şi cumpere perna, pentru că nu i-a fost oferită una la internare, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), cel care a făcut public cazul, transmiţându-le „cadrelor medicale care nu fac faţă acestor cerinţe” să se transfere în sistemul privat sau […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:00
Percheziţii DIICOT la locuinţa din Constanța a românului implicat în acte de sabotaj pe o navă germană # G4Media
Procurorii DIICOT au efectuat o percheziţie, în Constanţa, la locuinţa românului implicat, alături de un grec, în acte de sabotaj pe o navă aparţinând marinei germane, transmite Agerpres. „Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au pus marţi în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în […] © G4Media.ro.
11:50
USR îl cheamă în Parlament pe ministrul Energiei în contextul crizei apei potabile din Argeș / Zeci de mii de oameni cară de luni de zile apa de băut cu bidoane și sticle # G4Media
USR îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din județul Argeș. Miile de locuitori din municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe se confruntă cu o situație extrem de dificilă de trei luni de zile și vor să cunoască măsurile concrete pe care le iau, […] © G4Media.ro.
11:40
Scandalul motoarelor F1 2026: Christian Horner intervine și respinge acuzațiile de trișare # G4Media
Christian Horner a ieșit public și a vorbit în legătură cu scandalul momentului din Formula 1, cel al raportului de compresie al unității de putere. Fostul șef al RedBull Racing spune că doar „cei conservatori nu câștigă în F1.” Cel mai stresant loc de muncă din Formula 1 Christian Horner: F1 însemnă să depășești limitele […] © G4Media.ro.
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii a cerut o derogare care să permită organizarea concursului de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice / Este vizată ocuparea a 759 de posturi de judecător vacante la nivel național # G4Media
Numărul posturilor de judecător vacanțe la nivel național a ajuns la 759. CSM a solicitat o derogare pentru organizarea concursului de admitere în magistratură, „astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei”, scrie Mediafax. CSM anunță miercuri, într-un comunicat de presă, că, în luna ianuarie 2026, Secţia pentru judecători […] © G4Media.ro.
11:40
În Polonia, o formațiune prorusă, anti-europeană și fățiș antisemită iese din zona marginală / Confederația Coroanei Poloneze (KKP), partid regalist și negaționist, este pe cale să devină o forță de neocolit # G4Media
Confederația Coroanei Poloneze (KKP), partid regalist și negaționist, este pe cale să devină o forță de neocolit pe scena politică a țării. Liderul său, Grzegorz Braun, este cunoscut pentru provocările verbale și violențele fizice, iar formațiunea este creditată cu 8–10% din intențiile de vot la nivel național, relatează Le Monde, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:30
ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a respins o altă sesizare a președintelui Nicușor Dan la o lege inițiată de către deputatul Silviu Vexler / Legea extinde sancțiunile față de persoanele care se dau preoți și pentru profesiile de rabin, imam sau alte funcții asimilate # G4Media
Curtea Constituțională a respins, miercuri, o altă sesizare a președintelui Nicușor Dan la o lege inițiată de către deputatul Silviu Vexler. Legea respectivă extinde sancțiunile față de persoanele care se dau preoți sau călugări și pentru profesiile de rabin, imam sau alte funcții asimilate. Obiecția de neconstituționaltitate a fost respinsă, a anunțat Biroul de presă […] © G4Media.ro.
11:30
Comisia Europeană respinge acuzațiile SUA de cenzură în social media: Meta a luat 24,5 milioane de decizii de moderare a conținutului în șase luni, nu noi # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de dezinformare, Thomas Regnier, afirmă că Europa susține deplin libertatea de exprimare, poziție care este clară față de „omologii americani”, el precizând și că acuzațiile de cenzură sunt „complet absurde și nefondate” și dând ca exemplu platforma Meta, despre care spune că a luat 24,5 milioane de […] © G4Media.ro.
11:10
Al treilea transplant de inimă în 2026 în România: bărbat cu trei stopuri cardiorespiratorii, salvat # G4Media
Un bărbat de 48 de ani cu trei stopuri cardiorespiratorii resuscitate a fost salvat la Târgu Mureș, printr-un tranplant de inimă. Este al treilea transplant cardiac făcut în România în acest an, transmite MEDIAFAX. Agenția Națională de Transplant anunță că prelevarea de organe a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” […] © G4Media.ro.
11:10
Energia regenerabilă în România, victima colaterală a plafonării prețurilor din ultimii ani # G4Media
Timp de peste patru ani, prețul energiei din România a fost plafonat, obiectivul declarat fiind protejarea consumatorilor finali de efectele crizei energetice din 2021-2022. Însă impactul schemei de plafonare asupra producătorilor de energie regenerabilă a fost mai puțin discutat, deși consecințele sunt semnificative și de durată. În ultimii ani, pentru producătorii de energie au fost […] © G4Media.ro.
11:00
Ronnie O’Sullivan a câștigat miercuri meciul jucat cu Joe O’Connor, locul 26 mondial, și a obținut calificarea în optimile World Grand Prix la snooker. Ronnie O’Sullivan, mesaj tăios pentru contestatari inspirat dintr-un discurs recent al lui Djokovic Fost lider mondial, Ronnie a avut multe momente în care a practicat un joc spectaculos, iar victoria a […] © G4Media.ro.
11:00
Grupurile parlamentare rupte din partidele extremiste SOS și POT au ajuns la 31 de membri. Cine sunt liderii lor: un fost deputat PSD și un inculpat pentru corupție care așteaptă sentința Înaltei Curți # G4Media
31 de membri din partidele extremiste SOS și POT au întors armele împotriva liderilor și și-au făcut grupuri parlamentare separate. Ei au ajuns să aibă în Parlament o pondere similară cu cea a UDMR (32 de parlamentari). Într-un Parlament oricum extrem de fărâmițat, e de urmărit dacă cele două grupuri noi se vor alia politic […] © G4Media.ro.
11:00
Vehicule spațiale spion ale Rusiei au interceptat comunicațiile unor sateliți cheie ai Europei (Financial Times) # G4Media
Oficialii europeni din domeniul securității cred că două vehicule spațiale rusești au interceptat comunicațiile a peste 10 sateliți cheie de pe continent, dezvăluie publicația Financial Times, citată de Mediafax. Financinal Times arată că interceptările probabile, care nu au fost raportate anterior, riscă nu doar să compromită informațiile sensibile transmise de sateliți , ci ar putea […] © G4Media.ro.
10:40
INTERVIU | De ce vinul românesc rămâne invizibil în străinătate? Marinela Ardelean (critic de vin şi autor): „Cred că seamănă cu un atlet excelent care ajunge la o echipă mare, dar nu performează” # G4Media
Vinul românesc continuă să câștige medalii la concursuri internaționale, dar acest palmares nu se transformă automat într-un brand de țară sau într-o prezență solidă pe piețele externe. Exporturile cresc lent, percepțiile vechi persistă, iar lipsa unei strategii comune face ca eforturile producătorilor să rămână fragmentate. Critic de vin și autor, organizator de evenimente în lumea […] © G4Media.ro.
10:40
Congresul Statelor Unite a votat încheierea paraliziei bugetare, pe fondul disensiunilor între republicani şi democraţi în legătură cu finanţarea Serviciului de Imigrare şi Control Vamal # G4Media
Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a adoptat marţi un text bugetar pentru a se pune capăt celor peste trei zile de paralizie a unei părţi a administraţiei federale americane, transmit agențiile de știri Reuters, AFP şi DPA, citate de Agerpres. Preşedintele Donald Trump urmează să semneze legea ce va permite încheierea oficială a shutdown-ului început […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:30
O oprire la boxe în Formula 1 reprezintă, de cele mai multe ori, o coregrafie perfectă. În doar câteva secunde sunt schimbate anvelopele, iar mașina pleacă înapoi în cursă de parcă „nici n-ar fi oprit.” În spatele acestei secvențe din Marele Circ există însă unul dintre cele mai stresante și periculoase roluri din întreg paddock-ul: […] © G4Media.ro.
10:30
Cazul Epstein: În 2019, Noam Chomsky își exprima solidaritatea față de „modul oribil” în care era tratat prietenul său # G4Media
Lingvistul american Noam Chomsky, unul dintre cei mai influenți intelectuali din ultimele decenii, apropiat al lui Jeffrey Epstein, și-a exprimat în 2019 solidaritatea față de „modul oribil” în care, potrivit lui, era tratat în mass-media și în opinia publică, potrivit Le Monde. Într-un schimb de e-mailuri inclus în documentele publicate pe 30 ianuarie de către […] © G4Media.ro.
10:30
Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari pentru a construi parcuri fotovoltaice în Turcia # G4Media
Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia, pentru a construi parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 2.000 de MW, a declarat marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Conform unui acord semnat cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi a ministrului […] © G4Media.ro.
10:30
Comisia juridică din legislativul SUA, dominat de republicani, acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune, inclusiv în alegerile prezidențiale din România, anulate în 2024: ”Nu e dovedită interferența rusă” / CE: ”Complet absurd și nefondat” # G4Media
Comisia Europeană a luat „cele mai agresive măsuri de cenzură” în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, se arată într-un raport al Comisiei juridice din legislativul american, dominat de republicani, în care se precizează că documente prezentate de TikTok „par să contrazică” afirmațiile serviciilor de informații române cum că Rusia l-ar fi susținut în […] © G4Media.ro.
10:10
China înconjoară Africa cu porturi strategice care pot deservi navele sale de război, ca parte a strategiei sale de extindere a prezenței navale și militare. Imaginile satelitare partajate în exclusivitate cu The Telegraph arată cum Beijingul a transformat porturile de pe continent în ultimul deceniu – de la Lekki în Nigeria la Mombasa în Kenya. […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO Imagini virale cu un tigru siberian liber într-o curte din Dâmbovița / Menajerie ilegală, expusă pe TikTok / În 2025, proprietarul primea vizitatori, contra-cost, un bilet costa 100 de lei # G4Media
Imagini virale pe TikTok arată un tigru siberian liber într-o curte, unde nu se află doar alte animale sălbatice, cerbi, căprioare și mufloni, ci și un om care filmează, de la câțiva pași distanță, relatează Observatorul Prahovean. Imaginile nu sunt filmate într-o grădină zoologică autorizată, ci în gospodăria unui bărbat din județul Dâmbovița. Proprietarul are […] © G4Media.ro.
10:00
Trei sferturi dintre profesorii care au răspuns la chestionarul sindicatelor „Spiru Haret” sunt dispuși să participe la grevă. „O stare de nemulțumire fără precedent” # G4Media
Peste 74% dintre profesorii care au răspuns la chestionarul FSE Spiru Haret sunt dispuși să participe la grevă, potrivit rezultatelor chestionarului derulat de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” în perioada 14 – 31 ianuarie. Potrivit documentului, peste 17.000 de angajați din învățământ au răspuns la chestionar, scrie Edupedu.ro. „Chestionarul a fost anonim (răspunsurile fiind […] © G4Media.ro.
09:50
Verdict istoric în SUA: Doctori vinovați pentru o dublă mastectomie la o fată de 16 ani care a vrut să tranziționeze / Analiști: S-a deschis Cutia Pandorei în medicina de gen # G4Media
O femeie de 22 de ani care s-a identificat ca băiat în adolescență a obținut o despăgubire de 2 milioane de dolari într-un proces istoric împotriva unor medici din New York, considerați responsabili că au împins-o către o dublă mastectomie pe când era minoră. Verdictul în acest caz este descris ca istoric nu doar prin […] © G4Media.ro.
09:40
Aproximativ 30 de țări doresc să se alăture clubului pentru resurse minerale critice pentru a reduce dependența de China, anunță secretarul de interne al SUA # G4Media
Aproximativ 30 de țări doresc să se alăture unui club de aliați și parteneri pentru comerțul cu resurse minerale critice, pentru a-şi reduce dependența faţă de China, a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, la o conferință de marți, transmite Reuters, citată de Rador Radio România. Burgum, care conduce și Consiliul Național pentru […] © G4Media.ro.
09:40
Un cutremur în lumea cibernetică: marți, justiția franceză a efectuat o percheziție la sediul X și l-a convocat pe proprietarul său, Elon Musk, pe 20 aprilie, în cadrul unei anchete privind presupusele abuzuri ale rețelei sociale, magnatul american denunțând „un atac politic” într-o postare, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Linda Yaccarino, fostă directoare generală […] © G4Media.ro.
09:40
Primul soț al fostei prime doamne Jill Biden este acuzat că și-ar fi ucis actuala soție, după o ceartă conjugală # G4Media
Fostul soț al lui Jill Biden a fost arestat și acuzat de uciderea actualei sale soții, care a avut loc în decembrie la domiciliul lor din Delaware, a anunțat marți poliția locală. William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost căsătorit cu fosta primă doamnă a SUA din 1970 până la divorțul lor […] © G4Media.ro.
09:20
Marea Britanie caută 10.000 de asistenți maternali în contextul crizei profunde a sistemului de protecție socială # G4Media
O țară în care trăiesc foarte mulți români vrea să recruteze 10.000 de asistenți maternali, transmite Mediafax. Este vorba despre Marea Britanie care se confruntă cu o criză a sistemului de protecție socială. Autoritățile din Marea Britanie vor să angajeze 10.000 de asistenți maternali, potrivit Sky News. Acestea au început o campanie de recrutare prin […] © G4Media.ro.
09:20
Nestle România extinde retragerea de la comercializare a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, anunță ANSVSA # G4Media
Nestle România a decis, pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, iniţiată la data de 6 ianuarie 2026, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), într-o postare pe Facebook. Produse vizate sunt: NAN 1 […] © G4Media.ro.
09:20
Dezvoltatorii imobiliari din Braşov, reclamaţi de proiectantul autostrăzii Braşov – Bacău: ”Dom’le dă-o mai încolo. Mută autostrada” / Amenință cu soluţia radicală: intervenţia Guvernului # G4Media
Braşovul nu este conectat la nicio reţea de drumuri de mare viteză, iar proiectul autostrăzii Brașov – Bacău avansează cu dificultate, anunță BZB. Proiectul se află acum în etapa realizării Studiului de fezabilitate, iar lucrurile avansează încet. Eduard Hanganu, preşedintele companiei Consitrans, firmă care realizează documentaţia tehnică, susține că mai sunt probleme în judeţele Covasna […] © G4Media.ro.
09:10
Lewis Hamilton vrea cu orice preț să cucerească cel de-al optulea titlu mondial din Formula 1, iar în 2026 a schimbat din temelii „ecosistemul” din jurul său. Pilotul britanic s-a despărțit de managerul său de lungă durată Marc Hynes, îl va avea pe Cedric Michel-Grosjean drept inginer de cursă, iar în viața privată ar avea […] © G4Media.ro.
09:10
O fostă unitate militară din Timiș va fi transformată într-un centru cultural multifuncțional / Investiție de 70 de milioane de lei la Giroc / ”Va deveni un centru civic al județului” # G4Media
Fosta unitate militară din Giroc va deveni centru multifuncțional, cu galerii de artă, laboratoare educaționale și spații pentru manifestări artistice și culturale. Investiția se ridică la 70 de milioane de lei, iar jumătate din sumă va fi acoperită din fonduri europene, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Viitorul centru ForUM a fost […] © G4Media.ro.
08:50
Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, avertizează un raport al Human Rights Watch / Drepturile omului, pe o „spirală descendentă” # G4Media
Organizaţia neguvernamentală Human Rights Watch (HRW) a avertizat miercuri că preşedintele Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, deoarece democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate direcţiile, relatează AFP. În raportul său anual, organizaţia pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenţia că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat […] © G4Media.ro.
08:50
SONDAJ Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare a românilor / 59% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării, peste media UE # G4Media
Inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala preocupare a românilor reprezintă principala preocupare a românilor: 40% dintre cetățeni se arată preocupați de această problemă, aproape de media UE de 41%, se arată într-un sondaj realizat de Parlamentul European 6 noiembrie – 30 noiembrie 2025 și dat publicității astăzi. Următoarele două teme din topul preocupărilor […] © G4Media.ro.
08:40
Novak Djokovic a avut o cădere inexplicabilă în seturile doi și trei ale finalei de la Australian Open cu Carlos Alcaraz, iar la festivitatea de premiere a explicat că ar putea fi ultima oară când a fost prezent la Melbourne în postură de jucător. Corpul nu îl mai ascultă pe cel care deține recordul de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:20
Veniturile din petrol ale Rusiei, motorul mașinii sale de război, sunt în cădere liberă / Scăderea prețurilor și noile sancțiuni occidentale obligă Kremlinul să recurgă la datorii # G4Media
În timp ce Rusia și Ucraina au reluat recent negocierile pentru a ajunge la un acord de pace la Abu Dhabi, economia rusă se confruntă cu dificultăți serioase, din cauza efectelor combinate ale scăderii prețurilor petrolului, ale noilor sancțiuni occidentale și unui efort de război din ce în ce mai costisitor, relatează L’Express, citată de […] © G4Media.ro.
08:20
Scandal la Muzeul Satului Bănățean, angajații îl acuză pe director de bullying / Au trimis o petiție la Ministerul Culturii / Președintele CJ Timiș: “Schimbarea naște rezistență” # G4Media
Președintele Consiliului Județean Timiș ia apărarea lui Radu Trifan, față de acuzele aduse de angajații Muzeului Satului Bănățean directorului instituției, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. După ce angajații de la Muzeul Satului Bănățean au notificat Ministerul Culturii cu privire la comportamentul managerului, ministerul a trimis o solicitare către CJT pentru a […] © G4Media.ro.
08:10
Colectarea impozitelor a ajuns în Oradea la nivel record: 98% în 2025 / În procent nu intră sumele restante din alți ani / Impozitele pe proprietățile orădenilor s-au dublat, în medie, în acest an # G4Media
Orădenii s-au dovedit şi anul trecut buni plătitori de taxe şi impozite către bugetul municipiului. Gradul de încasare a principalelor impozite locale pentru clădiri, terenuri şi autoturisme, aferente anului 2025, a ajuns la nivelul record de 98%, anunță Bihoreanul. „Reuşim să înregistrăm cel mai mare procent de conformare a încasării de debite stabilite în cursul […] © G4Media.ro.
08:00
Politehnica Iași, scoasă la vânzare / Clubul de fotbal ar costa 7 milioane lei / Echipa se află pe locul 10 în Liga 2 # G4Media
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului să decidă vânzarea ei, anunță Ziarul de Iași. Capii grupării din Copou caută pe cineva dispus să achite circa 7 milioane de lei, datoriile clubului ce ar rezulta după insolvență. Cine va da acești bani, va prelua controlul total la […] © G4Media.ro.
07:40
ANALIZĂ Unde sunt cele mai multe mașini electrice / În București e o mașină electrică la 75 de locuitori / În doar 6 județe din țară sunt mai multe mașini pe benzină, decât diesel # G4Media
Numărul mașinilor electrice și raportul lor la populație arată de fapt o hartă a celor mai dezvoltate orașe din România. În București este o mașină electrică la 75 de locuitori și este de departe orașul cu cele mai multe autoturisme care nu folosesc combustibili fosili. Urmează apoi Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu și Iași, județele […] © G4Media.ro.
07:20
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00 / Prima manifestație amplă împotriva reformelor Bolojan # G4Media
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00. Este prima manifestație care se anunță amplă împotriva reformelor Bolojan. Rămâi pe G4Media pentru LIVE TEXT, imagini, principalele informații și cele mai relevante momente din timpul protestului. La protest au anunțat că participă membri ai Federației Sindicatelor Libere din […] © G4Media.ro.
07:10
Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA se reunesc la Abu Dhabi pentru discuții privind războiul # G4Media
Negociatori din Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii urmează să se reunească miercuri la Abu Dhabi, într-o nouă încercare de a avansa discuțiile privind încheierea războiului care durează de patru ani, notează AFP citată de Mediafax. Mai multe runde de diplomație între părți nu au reușit până acum să ducă la un acord pentru […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
06:20
Ziua mondială a luptei împotriva cancerului / Zeci de clădiri din Bucureşti şi din ţară, iluminate în portocaliu / România: 100.000 de oameni diagnosticaţi oncologic în fiecare an # G4Media
România se alătură mobilizării internaţionale World Cancer Day prin iluminarea în portocaliu a zeci de clădiri şi obiective simbol din Bucureşti şi din alte localităţi din ţară, într-un mesaj de solidaritate, conştientizare şi speranţă pentru pacienţii oncologici şi familiile lor, transmite Agerpres. Miercuri seara, între orele 18:00 şi 22:00, la iniţiativa Asociaţiei Magic, 68 de […] © G4Media.ro.
06:10
Trump spune că Putin ”vrea să pună capăt războiului” în plin bombardament rus asupra Kievului # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin” să „pună capăt războiului” din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează AFP, citată de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a discutat cu jurnaliştii după ce Rusia […] © G4Media.ro.
06:10
14 migranţi au murit după ce ambarcațiunea lor s-a ciocnit de o navă a pazei de coastă grecești / Între victime, o femeie însărcinată # G4Media
Paisprezece migranţi au fost ucişi marţi seară, când ambarcaţiunea lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă greceşti în largul insulei Chios, în Marea Egee, a declarat pentru AFP o responsabilă al poliţiei portuare elene, transmite Agerpres. „Paisprezece persoane au murit după ce o navă de patrulare a poliţiei portuare s-a ciocnit cu […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Poveste încheiată pentru Albacete în Cupa Regelui: Barcelona a trecut cu emoții de surpriza turneului, scor 2-1 # G4Media
Albacete Balompie, echipă de divizie secundă care a eliminat-o pe Real Madrid în actul anterior, a fost învinsă în sferturile de finală ale Cupei Regeului de deținătoarea trofeului FC Barcelona, marți seară, scor 2-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:10
Hunor Kelemen: Copiii mei nu au acces la rețelele de socializare până la 14 ani / Dependența se formează foarte repede # G4Media
Copiii lui Kelemen Hunor nu au acces la social media înainte de vârsta de 14 ani: „La această vârstă copiii nu pot face diferența între conținutul benefic și cel nociv din mediul online, motiv pentru care familia a decis să limiteze accesul la rețelele sociale”, a explicat liderul UDMR, transmite Mediafax. „Până la 14 ani, […] © G4Media.ro.
