Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas în valoare de 2 milioane de lire

07:10

Negociatori din Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii urmează să se reunească miercuri la Abu Dhabi, într-o nouă încercare de a avansa discuțiile privind încheierea războiului care durează de patru ani, notează AFP citată de Mediafax. Mai multe runde de diplomație între părți nu au reușit până acum să ducă la un acord pentru […] © G4Media.ro.