Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei
Antena Sport, 4 februarie 2026 13:20
Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei. În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă. Ianis Hagi, […] The post Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
13:40
Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024 # Antena Sport
Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a vorbit despre situaţia în care se află Ana Bărbosu, gimnasta noastră care ar putea pierde medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024, de la Paris. Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti, […] The post Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024 appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:20
Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: “A fost rezultatul carierei” # Antena Sport
Daniela Toth se pregăteşte pentru a treia participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 28 de ani, care va fi una dintre sportivele desemnate portdrapel la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de la Milan-Cortina, are mare încredere că poate depăşi cea mai bună prestaţie de la Olimpiadă. În 2018, la ediţia din Coreea de […] The post Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: “A fost rezultatul carierei” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei. În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă. Ianis Hagi, […] The post Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
12:50
Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! “Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă” # Antena Sport
Victor Piţurcă susţine că a obţinut anumite informaţii legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Il Luce ar fi în condiţii mult mai bune decât cele prezentate în presa din România, unde au apărut informaţii că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF a anunţat deja că e […] The post Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! “Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:40
Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Antena Sport
Campionii olimpici italieni la schi Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice pentru JO de iarnă, relatează Gazzetta dello Sport. Tomba, în vârstă de 59 de ani, şi Compagnoni, în vârstă de 55 de ani, sunt amândoi tripli medaliaţi cu aur olimpic şi se numără printre cei mai populari sportivi italieni ai generaţiei […] The post Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina appeared first on Antena Sport.
12:30
Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: “Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off” # Antena Sport
FC Botoşani a avut un parcurs excelent în toamnă, atunci când a fost timp de câteva etape ocupanta primului loc în Liga 1. Cu toate acestea, formaţia pregătită de Leo Grozavu a intrat într-o criză şi are şase meciuri la rând fără gol marcat. După 24 de etape, echipa este pe locul 6, cu 39 […] The post Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: “Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off” appeared first on Antena Sport.
12:20
Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: “Putem discuta” # Antena Sport
Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că Issouf Macalou este jucătorul pe care de un an îşi doreşte să îl aducă la FCSB, cei care s-au opus fiind cei din stafful campioanei en-titre. Conducerea lui U Cluj susţine că nu a existat nicio discuţie despre eventualul transfer al lui Macalou la FCSB. Dar […] The post Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: “Putem discuta” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:40
Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană # Antena Sport
Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul jucător de la FCSB, a fost transferat de Lille pentru suma de 5 milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, internaţionalul francez de 21 de ani a semnat un contract valabil 4 ani şi jumătate. După ce a evoluat în ultimii doi ani la Toulouse, Noah […] The post Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană appeared first on Antena Sport.
11:10
Barcelona vrea să găzduiască finala UEFA Champions League! Când se vor încheia lucrările pe Camp Nou # Antena Sport
Lucrările de renovare începute în 2023 la Camp Nou ar trebui să se încheie în cursul anului 2027, iar FC Barcelona a demarat deja demersurile administrative pentru ca stadionul său să găzduiască finala Ligii Campionilor în 2029. Pentru prima dată în 30 de ani, Camp Nou ar putea găzdui o finală a Ligii Campionilor. Ultima […] The post Barcelona vrea să găzduiască finala UEFA Champions League! Când se vor încheia lucrările pe Camp Nou appeared first on Antena Sport.
11:00
Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: “Nu vă mai pierdeţi timpul” # Antena Sport
Didier Deschamps, selecţionerul naţionalei Franţei, a ţinut să îi ia apărarea lui Kylian Mbappe, cu câteva luni înainte de World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena. Starul de la Real Madrid a fost criticat în mai multe […] The post Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: “Nu vă mai pierdeţi timpul” appeared first on Antena Sport.
10:30
Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse # Antena Sport
Cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice, potrivit cosr.ro. Schiul alpinism, denumit şi “skimo”, este singura […] The post Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse appeared first on Antena Sport.
10:10
Tallison a fost transferul surpriză anunţat de Rapid, în această iarnă, dar Costel Gâlcă nu se va bucura curând de serviciile atacantului brazilian de 23 de ani, luat de la RB Bragantino. Brazilianul cotat la 500.000 de euro a început antrenamemtele, dar nu va putea juca pentru Rapid până la începutul lui martie, din cauza […] The post Când va debuta Tallison la Rapid appeared first on Antena Sport.
10:00
Poliţia americană de imigrare (ICE) nu va fi mobilizată duminică în zona stadionului Levi’s din Santa Clara, California, pentru Super Bowl, a afirmat marţi şefa securităţii NFL, Cathy Lanier. „Nu sunt prevăzute operaţiuni ale ICE sau ale forţelor de combatere a imigraţiei în legătură cu Super Bowl sau cu alte evenimente pentru fanii care vor […] The post ICE nu va fi prezentă la Super Bowl appeared first on Antena Sport.
09:50
Rapid a trecut pe primul loc în Liga 1, după 3-0 cu Hermannstadt, iar Victor Angelescu a anunţat că în ultimele zile de mercato din această iarnă nu vor mai exista mutări în Giuleşti, cel puţin la capitolul veniri. Dan Şucu ar putea însă să se despartă de Andrei Borza, doar dacă pe adresa fundaşului […] The post Decizia luată de Dan Şucu la Rapid appeared first on Antena Sport.
09:50
Daniel Pancu riscă să piardă un jucător de la CFR Cluj şi a cerut transferuri de urgenţă: “Trebuie să vină doi, nu unul” # Antena Sport
Daniel Pancu a dezvăluit că sunt şanse ca cei de la CFR Cluj să îl piardă pe Matei Ilie în acastă iarnă. Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie în România, iar antrenorul formaţiei din Gruia a anunţat că are nevoie urgentă de înlocuitori pentru fundaşul de 23 de ani. Pancu a anunţat că […] The post Daniel Pancu riscă să piardă un jucător de la CFR Cluj şi a cerut transferuri de urgenţă: “Trebuie să vină doi, nu unul” appeared first on Antena Sport.
09:50
N’Golo Kante a semnat cu Fenerbahce după două sezoane şi jumătate petrecute la Al-Ittihad în campionatul saudit, a anunţat, miercuri, clubul turc de fotbal. “Unele poveşti necesită timp, dar nu se termină niciodată. Bine ai venit la Fenerbahce, N’Golo Kante”, a scris clubul din Istanbul pe contul său de X, după ce anunţase marţi eşecul […] The post N’Golo Kante a semnat până la urmă cu Fenerbahce! A venit aprobarea de la FIFA appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:30
Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: “Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB” # Antena Sport
Baba Alhassan a fost luat din nou în colimator de Gigi Becali, care a vorbit despre problemele pe care FCSB le-a avut în linia de mijloc, în acest sezon. Becali susţine chiar şi că ar fi trebuit să îi schimbe numele ugandezului de 26 de ani cotat la 900.000 de euro. În acest sezon, Baba […] The post Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: “Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB” appeared first on Antena Sport.
09:20
Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj” # Antena Sport
Cristi Chivu face o treabă foarte bună la primul sezon pe banca lui Inter. Echipa se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte în faţa rivalei AC Milan. Formaţia antrenorului român este calificată şi în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. Chiar dacă parcursul lui Chivu în acest sezon nu […] The post Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj” appeared first on Antena Sport.
09:00
Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană” # Antena Sport
Rapid a câştigat cu 3-0 meciul de pe terenul lui FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 25 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de miercuri dintre Universitatea Craiova şi Oţelul Galaţi. Victoria obţinută în faţa celor de la Hermannstadt la scor a fost reacţia […] The post Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană” appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat în urmă cu câteva zile că este dispus să plătească până la 3 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguş. Patronul celor de la FCSB consideră că atacantul care a revenit în această iarnă la Gaziantep este mai bun fotbalist român la ora actuală şi îl vede jucând pe partea […] The post Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” appeared first on Antena Sport.
08:00
Poate cel mai așteptat monopost la testele private din Barcelona a fost AMR26, prima mașină proiectată de Adrian Newey, cel mai bun specialist în aerodinamică. Englezul a construit multe monoposturi câștigătoare în F1, ultimele fiind cele cu care Max Verstappen a câștigat cele patru titluri de campion mondial alături de Red Bull. Întârzieri în pregătire […] The post Cel mai așteptat monopost a mers încet. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A. Ruben Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeţi la Bologna, în minutul 20, pentru ca în minutul 39 Christopher Nkunku să transforme un penalti pentru milanezi, iar echipa lui Massimilano Allegri a intrat cu avantaj de două goluri la pauză. Bologna – AC Milan 0-3 În startul părţii secunde Adrien Rabiot a stabilit […] The post AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
00:20
Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea # Antena Sport
Arsenal s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1- 0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor. Arsenal s-a impus în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Arteta au controlat desfăşurarea partidei. Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după 4-2, la general, cu Chelsea Deşi antrenorii […] The post Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea appeared first on Antena Sport.
00:10
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid # Antena Sport
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete. Catalanii nu au avut nicio emoție în partida cu formația de ligă secundă, care a eliminat-o pe Real Madrid în optimi. Albacete a produs surpriza în turul precedent și a învins-o pe Real Madrid, chiar la debutul lui Alvaro Arbeloa. Formația din La Liga 2 […] The post Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
00:10
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 # Antena Sport
Au fost momente copleșitoare, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Cristi Manea, care a fost trimis în teren în minutul 78, a izbucnit în plâns la finalul partidei, fiind consolat de coechipieri. Recent, fundașul Rapidului și-a pierdut mama. Acesta a fost motivul pentru care nu […] The post Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 appeared first on Antena Sport.
3 februarie 2026
23:30
Hermannstadt a pierdut cu Rapid marţi seara, scor 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Scorul l-a nemulţumit pe Dorinel Munteanu, care a considerat că jucătorii lui au făcut multe “cadouri”. “Am prins o zi proastă, în care eu sunt responsabil de rezultat. Voi discuta cu băieţii, pentru că am făcut foarte mult greşeli. […] The post Dorinel Munteanu: “Sunt responsabil de rezultat!” Ce mesaj are şi pentru jucători appeared first on Antena Sport.
23:10
„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a dezvăluit motivul pentru care Olimpiu Moruțan a fost lăsat pe banca de rezerve de Costel Gâlcă. Oficialul formației de sub Grant a transmis că internaționalul român are nevoie de ritm, […] The post „Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc appeared first on Antena Sport.
23:00
Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Victoria categorică l-a surprins chiar şi pe Costel Gâlcă. Tehnicianul Rapidului a recunoscut că nu se aştepta să se impună cu 3-0. “Prima repriză am greşit mult pe construcţie, puteau să şi marcheze. După […] The post Costel Gâlcă, surprins de scorul cu Hermannstadt: “Nu mă aşteptam” appeared first on Antena Sport.
22:50
Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță. Şi Denis Ciobotariu a înscris, dar laudă şi mai mult reuşita lui Constantin Grameni. “Marca Gheorghe Hagi. Mă bucur pentru […] The post Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: “Marca Gheorghe Hagi” appeared first on Antena Sport.
22:50
Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul” # Antena Sport
Constantin Grameni a oferit prima reacție, după ce a marcat un gol fabulos în duelul dintre Hermannstadt și Rapid, încheiat cu scorul de 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocașul a trimis „săgeți” către cei care l-au criticat. Grameni a amintit de momentul în care a marcat un gol spectaculos și în cantonamentul de iarnă al […] The post Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul” appeared first on Antena Sport.
22:30
Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! # Antena Sport
Rapid a trecut în deplasare, cu 3-0, de Hermannstadt, în etapa a 25-a a Ligii 1. Meciul s-a disputat marţi, de la ora 20:30, şi a fost LIVE TEXT pe as.ro. În urma victoriei, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe locul 1, în Liga 1, cu 48 de puncte. Vezi mai jos cele mai […] The post Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
22:20
Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor # Antena Sport
Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță. În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri […] The post Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală # Antena Sport
Marius Urzică, renumitul gimnast român, este căsătorit cu Simona Urzică, cei doi formând un cuplu stabil de mulți ani și participând împreună la emisiuni TV precum Power Couple, de la Antena 1. Totuşi, Marius Urzică nu este la prima căsnicie. El a mai fost căsătorit, dar s-a desparţit în 2003. Din prima căsnicie, Urzică are […] The post Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală appeared first on Antena Sport.
22:00
Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
După Cristiano Ronaldo, încă un star s-a revoltat și refuză să mai joace în Arabia Saudită. N’Golo Kante (34 de ani) a luat această decizie, după ce transferul său la Fenerbahce a picat pe ultima sută de metri. Campionul mondial francez ajunsese la un acord cu turcii, însă echipa sa, Al-Ittihad, a trimis documentele pentru transfer mai târziu, la scurt timp după ce […] The post Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
21:40
Universitatea Cluj a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 25-a din Liga 1. Echipa lui Bergodi a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte, iar FC Argeş rămâne cu 40 de puncte, pe locul cinci. Rezultatele bune îl fac pe Cristiano Bergodi să se gândească la play-off. […] The post Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: “Am făcut un pas foarte important” appeared first on Antena Sport.
21:20
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” # Antena Sport
Bogdan Andone a avut un discurs dur, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Antrenorul piteștenilor a răbufnit și a lansat acuzații grave, declarând că echipa sa este „dorită” în play-out. FC Argeș luptă pentru o poziție între primele șase din Liga […] The post Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out” appeared first on Antena Sport.
21:00
Petrolul Ploieşti reuşeste să facă un transfer important. Un fotbalist cu experienţă vine să joace pentru “lupi”. Vârful cu care a bătut palma oficialii Petrolului și care urmează să vină în România este Abat Aymbetov. Fotbalistul are experienţă atât la naţională, cât şi la echipele de club. Aymbetov (30 de ani) este un fotbalist cu […] The post Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Alertă națională appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Banca de rezervă la națională appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | FCSB mută politic appeared first on Antena Sport.
20:30
Dinamo este gata să transfere de la coşmarul FCSB-ului din Europa, Shkëndija. O jumătate de milion pun dinamoviştii pe masă pentru un jucător de 22 de ani. The post Jurnal Antena Sport | Perfect pentru Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:30
România va avea 29 de sportivi la Olimpiada de iarnă, dar nu toţi sunt români. The post Jurnal Antena Sport | Visul unei nopţi de iarnă appeared first on Antena Sport.
20:30
Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” # Antena Sport
Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru clujeni, care au urcat provizoriu pe locul patru. Alexandru Chipciu a vorbit despre lupta la play-off, despre care susține că e una „nebună”. El a […] The post Alexandru Chipciu, despre lupta la play-off după U Cluj – FC Argeș 3-1: „E o nebunie. Facem toate combinațiile” appeared first on Antena Sport.
20:00
Numele lui Edi Iordănescu avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: “Ar fi ideal pentru această situaţie” # Antena Sport
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate şi este internat, iar în lumea fotbalului din România se vorbeşte deja de un înlocuitor, în cazul în care selecţionerul ar avea nevoie de o perioadă îndelungată de refacere. “S-a exagerat foarte mult”, a susţinut Lucescu printr-o declaraţie, lăsând de înţeles că nu are de gând să […] The post Numele lui Edi Iordănescu avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: “Ar fi ideal pentru această situaţie” appeared first on Antena Sport.
19:40
Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham # Antena Sport
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. Şi, acum vine surpriza! Conform Football London, Radu Drăgușin ar urma să fie trecut pe lista UEFA de Tottenham pentru a putea evolua în fazele eliminatorii Champions League! Londonezii vor evolua direct în optimile de […] The post Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham appeared first on Antena Sport.
19:20
S-a aflat echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi (38 de ani). Starul argentinian, care în prezent evoluează la Inter Miami, este dorit în țara sa natală, la Newell’s Old Boys. Echipa din Argentina este cea la care Lionel Messi a început să joace fotbal. Vicepreședintele a confirmat interesul pentru readucerea starului sud-american. Newell’s Old Boys, din Argentina, vrea să-l transfere […] The post Echipa care vrea să-l transfere pe Lionel Messi. Revenire de senzație pregătită appeared first on Antena Sport.
19:10
Doliu la Inter şi în fotbalul italian. Fostul fundaș Nicolas Giani a murit la doar 39 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. El a fost nevoit să se reragă din fotbal în 2022, din cauza problemelor de sănătate, iar acum a venit vestea tristă. Nicolas Giani și-a început cariera la juniorii […] The post Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! appeared first on Antena Sport.
18:40
Dinamo a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii. Numele fotbalistului a apărut direct pe site-ul FRF, unde sunt anunţate mutările oficializate de cluburi. Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett, de la clubul danez Aalborg BK. Numai că, pe site-ul formaţiei menţionate nu există informaţii despre jucător. Cel mai […] The post Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF appeared first on Antena Sport.
18:40
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă # Antena Sport
Gabriela Ruse a fost învinsă de elveţianca Rebeka Masarova, cu 6-1, 4-6, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a înclinat după mai bine de două ore de joc (2 h 05 min). Gabriela Ruse, eliminată de la Transylvania Open în primul […] The post Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
18:30
Giuseppe Marotta, preşedintele clubului Inter Milano, al cărui antrenor este Cristian Chivu, speră că noul San Siro va fi gata în 2030 şi insistă că fotbalul italian trebuie să fie “sustenabil” şi să se orienteze către jucători tineri, aşa cum procedează Chelsea şi Arsenal. Marotta a vorbit despre planurile clubului pentru un nou stadion în ultimul său interviu acordat pentru DAZN. Noul San Siro ar putea fi gata în 2030 “În sfârşit, […] The post Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.