Comisia Europeană despre acuațiile SUA privind influențarea alegerilor din România: Absurde și nefondate
Newsweek.ro, 4 februarie 2026 13:50
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat al...
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
VIDEO Convoi rusesc, format din patru plutoane de soldați, zdrobiți de ucraineni, când se pregăteau de asalt # Newsweek.ro
Forțele ucrainene susțin că au anihilat un convoi rus în apropiere de Pokrovsk, provocând pierderi m...
13:20
Sateliții rusești spion Luci-1 și Luci-2 au interceptat cel puțin 12 sateliți europeni # Newsweek.ro
Două vehicule spaţiale spion ruseşti au interceptat comunicaţii de la cel puţin 12 sateliţi principa...
13:10
În contextul unei nunți, există tradiția de a da un cadou de mulțumire nașilor. Momentul poate varia...
Acum 2 ore
13:00
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite în Spania, "rescriu arborele evoluţiei" # Newsweek.ro
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite recent în Spania, i-au făcut pe paleontologi să regândească ...
13:00
Bulgaria riscă să piardă miliarde € din PNRR, ca și România, din cauza reformelor. Doar 1 jalon din 84 # Newsweek.ro
Din cauza neimplementării reformelor asumate, Bulgaria riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, ca...
12:40
Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj. Ce a găsit DIICOT la locuința sa din Constanța? # Newsweek.ro
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința românului arestat în Germania pentru tentativă de...
12:30
USR analizează reducerea taxelor și impozitelor. UDMR vrea tăierea lor cu 50%. Ce zice Bolojan? # Newsweek.ro
Partidele din coaliție par săs e repoziționeze față de creșterea taxelor și impozitelor operată de g...
12:20
SUA și Iran, la un pas de război: portavionul USS Abraham Lincoln a distrus o dronă iraniană în Marea Arabiei # Newsweek.ro
Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează periculos după ce un portavion american a doborât o dronă ...
12:20
Raport: Armata mobilizează și rezerviști cu grave probleme de sănătate. „Nu e cadrul legal să-i controlăm” # Newsweek.ro
Anul trecut, zeci de mii de rezerviști au fost mobilizați, dar condițiile în care se face acest proc...
Acum 4 ore
12:00
Cum se calculează factura de căldură și apă caldă la bloc când agentul termic nu e în parametri? Explică PMB # Newsweek.ro
Foarte multe blocuri racordate la sistemul termic centralizat nu au deloc ori parțial căldură și/sau...
11:50
Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România care primește acreditarea „Master Surgeon i...
11:40
Alertă alimentară în România: două loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de urgență de pe piață # Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea a două loturi de lapte praf pentru sugari, produse de Nestlé România, din c...
11:20
Erou la 13 ani! Un băiat a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici # Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici. ...
11:10
Căpușele supraviețuiesc chiar și înghețurilor extreme: De ce iarna grea nu le eradică? # Newsweek.ro
Mulți oameni presupun că gerul respinge căpușele iarna. Cu toate acestea, un expert spune că nici mă...
11:10
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular” # Newsweek.ro
Raportul Avocatului Poporului pe anul trecut prezintă nereguli grave la Casa de Pensii. Acestea îi f...
11:00
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru patru județe din țară. Astfel, în Timiș, Caraș-S...
10:50
Amendă 5.000 € pentru că suni la ușa vecinului. La aceste ore este interzis. Unde se aplică? # Newsweek.ro
Dacă ai nevoie să suni la ușa vecinului ar trebui să te uiți bine la ceas. Altfel gestul te poate c...
10:40
Pensionarii, din nou în ținta escrocilor. Închideți imediat dacă sună de la acest număr de telefon # Newsweek.ro
Escrocii îi au în vizor pe pensionari. Acum îi sună și îi determină să le dea date personale sau ban...
10:30
Atenție când achiziționați haine, parfurmuri și genți „de firmă”. Peste 1.100 de fake-uri, descoperite recent # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra mai mul...
10:20
Fără PNRR, România, în recesiune din 2024. Până acum n-a atras decât 50% și în 2026 se termină. Ce urmează? # Newsweek.ro
O analiză a Băncii Naționale arată că, fără PNRR, România ar fi intrat în recesiune din 2024. Progra...
10:10
Zăcăminte de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb ar fi fost găsite în România. În ce regiune s-ar afla? # Newsweek.ro
Uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb sau zinc, ar fi fost găsite în perimetrul de minereu Bihor Sud. A...
10:10
Escrocheria „419” pe WhatsApp se extinde amețitor. Așa îți golesc hackerii contul bancar. Cum fac asta? # Newsweek.ro
WhatsApp este plin de escroci care folosesc „înșelătoria 419”. Cu ea îți golesc rapid contul bancar...
Acum 6 ore
10:00
Concedieri masive la Dacia. Angajații care demisionează "voluntar" pot primi până la 50.000 de euro # Newsweek.ro
Dacia începe reducerea personalului de la 1 martie, pe fondul scăderii producției prognozate pentru ...
09:40
Maghiarii spun că România este speriată de Putin: Își iau armament ca să își apăre gazele din Marea Neagră # Newsweek.ro
Presa maghiară monitorizează mișcările economice ale României. Ziarele din țara vecină spun că Român...
09:40
Protest al sindicatelor din educație în Piața Victoriei. 2.000 de profesori cer anularea Legii 141/2025 # Newsweek.ro
Sindicatele din învățământ protestează miercuri în Piața Victoriei împotriva măsurilor fiscal-bugeta...
09:20
"Raliu" pe piața de aur și argint: revenire spectaculoasă după cea mai dură prăbușire din 1980 încoace # Newsweek.ro
Aurul și argintul au înregistrat marți creșteri puternice, recuperând o parte din pierderile istoric...
09:10
UE respinge acuzațiile SUA privind „cenzura” rețelelor sociale. Republicanii atacă cu argumentele Rusiei # Newsweek.ro
Comisia Europeană respinge categoric un raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul că ar fi c...
08:50
Găsirea unui loc pentru persoane cu dizabilități într-un centru de îngrijire, foarte grea. Unele au decedat # Newsweek.ro
Raport foarte dur al Avocatului Poporului care arată situația delicată în care se află persoanele cu...
08:40
Lovitură de proporții la Londra: Hoții au pus mâna pe ceasul de 2 milioane de lire al lui Cătălin Botezatu # Newsweek.ro
Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri români și un nume respectat în industria m...
08:30
Educația explodează. Trei mari federații sindicale scot profesorii în stradă, protest în fața Guvernului # Newsweek.ro
Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru H...
08:20
Cel mai mare producător de bijuterii din lume, în dificultate. Acțiunile Pandora cad cu aproape 7% # Newsweek.ro
Acţiunile Pandora, cel mai mare producător de bijuterii din lume, au scăzut marţi cu aproape 7% după...
08:10
Pensie indexată cu 50€ pentru pensionarii români din Spania. Ce creșteri sunt anunțate în România? # Newsweek.ro
Prestațiile contributive vor crește cu 2,7% în acest an în Spania. În primă fază guvernul spaniol a ...
08:10
Război economic la orizont. Previziunea sumbră a investitorului Ray Dalio în contextul tensiunilor geopolitice # Newsweek.ro
Investitorul legendar Ray Dalio a avertizat marţi că lumea este ”în pragul” unui război al capitalul...
Acum 8 ore
07:50
Președintele american Donald Trump nu a fost surprins de ultimul val de atacuri aeriene masive ruseș...
07:40
Cancerul renal ar putea fi tratat mai ușor: un nou vaccin intră în teste clinice în Europa # Newsweek.ro
Un nou vaccin ar putea oferi o protecție mai blândă pacienților cu cancer renal în viitor și ar pute...
07:40
VIDEO China construiește un portavion spațial. Va avea 88 avioane fără pilot ce atacă de la 30 km altitudine # Newsweek.ro
China a dezvăluit planuri pentru un portavion spațial care poate desfășura avioane de vânătoare fără...
07:30
Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit # Newsweek.ro
Inteligența artificială generativă face ca această escrocherie prin mesaje text să facă mai multe vi...
07:20
Gabriel Biriş: Un “barbarism fiscal” a fost eliminat în ultimul moment, prin ordonanţă de urgenţă # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune că un “barbarism fiscal”, cum îl numeşte expertul, a fost eli...
07:10
Horoscop 5 februarie. Luna în Balanță aduce o zi norocoasă Fecioarelor. Peștii și Berbecii, compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 5 februarie. Luna în Balanță aduce o zi norocoasă Fecioarelor. Peștii și Berbecii trebuie s...
06:40
Casa de Pensii recunoaște probleme în acordarea biletelor de tratament. „Nu avem buget”. Când începe programul # Newsweek.ro
Casa Națională de Pensii Publice admite dificultăți în acordarea biletelor de tratament balnear, inv...
Acum 24 ore
23:50
Fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, considerat cândva succesorul lui, a fost asasinat # Newsweek.ro
Saif al-Islam Gaddafi, 53 de ani, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost ucis în orașul ...
22:40
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan e un dur. La anumite momente, e nevoie să se întoarcă şi el, la anumite decizii # Newsweek.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, spune că premierul Ilie Bolojan e un dur şi că la anumite momente, "est...
22:20
Putin anunţă că Rusia a frânat economic puternic. Este la 1% creştere economică. Cheltuieli militare enorme # Newsweek.ro
Vladimir Putin anunţă că Rusia a frânat economic puternic. Este la 1% creştere economică, ceea ce es...
22:10
Alina Gorghiu: Aflu cu uimire că aş fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jos pe Bolojan - un fake news # Newsweek.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu spsune că află "cu uimire că aş fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jo...
21:40
Sorin Grindeanu, întâlnire cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. „Un partener apropiat” # Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți că una dintre temele majore disc...
21:20
Prima văcuţă din România care este tratată pentru cancer se numeşte Bumba. Ce fel de afecţiune oncologică are? # Newsweek.ro
Prima văcuţă din România care este tratată pentru cancer se numeşte Bumba şi a fost salvată de două ...
21:20
VIDEO Turcia a testat în premieră un roi de drone de atac. Dronele au „ales” și lovit trei ținte diferite # Newsweek.ro
Un operator turc a controlat simultan 20 de drone Kargu, care au lovit trei ținte diferite în timpul...
21:10
UE va propune SUA să aibă un parteneriat în domeniul mineralelor critice. Când s-ar încheia acordul? # Newsweek.ro
UE va propune Statelor Unite ale Americii să încheie un parteneriat în domeniul mineralelor critice....
20:40
Tichetele de vacanţă ar putea să fie eliminate gradual, anunţă ministrul Economiei, Irineu Darău # Newsweek.ro
Tichetele de vacanţă ar putea să fie eliminate gradual, în timp ce România ar trebui să fie preocupa...
