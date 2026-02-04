George Simion cere alegeri anticipate și „revenirea la democrație”: „Adevărul este ascuns în mod intenționat” românilor – VIDEO
National.ro, 4 februarie 2026 13:50
Președintele AUR, George Simion, a cerut, miercuri, 4 februarie, „revenirea la democrație", la votul poporului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Reacția sa a venit în contextul apariției raportului din Congresul SUA în care se fac referiri la anularea alegerilor prezidențiale din România. „Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul
Președintele AUR, George Simion, a cerut, miercuri, 4 februarie, „revenirea la democrație", la votul poporului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Reacția sa a venit în contextul apariției raportului din Congresul SUA în care se fac referiri la anularea alegerilor prezidențiale din România. „Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul
Acum 4 ore
12:00
Românii, chemați să ia cu asalt Piața Victoriei! Mega-protest în București, pe 12 februarie # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat recent un apel către români să iasă în stradă și să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară. Inclusiv în Capitală. Într-un mesaj transmis marți seara, 3 februarie, Simion a invocat în primă fază raportul Comisiei
12:00
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” schimbă regulile pentru admitere. Cine nu mai intră fără concurs, de-acum trebuie să dea examen! # National.ro
Apare o schimbare importantă de regulament pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Elevii de liceu premiați cu mențiune la olimpiadele naționale nu vor mai fi admiși fără concurs din anul universitar următor. În noul regulament de admitere, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București nu mai include „mențiunea" printre
11:30
Concedieri voluntare la Dacia. Ce sume primesc angajaţii care pleacă acasă de bunăvoie # National.ro
Compania Dacia reduce personalul, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule. Reducerea de personal se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care cei care doresc încetarea contractului de muncă pot primi sume importante, în funcție de vechimea în uzină. Cea mai recentă campanie de plecări voluntare inițiată de Dacia
11:20
Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, conform căruia Comisia Europeană ar interfera în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, a provocat un val de reacții în SUA, dar și în Europa. Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA, care este condusă de Jim Jordan, a publicat, marţi
10:50
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari. Un simplu anunţ a făcut diferenţa # National.ro
Averea antreprenorului american Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, în urma anunţului privind fuziunea între startupul său de inteligenţă artificială xAI şi compania sa spaţială SpaceX. Tranzacția evaluează noua entitate rezultată din fuziunea SpaceX–xAI la 1.250 de miliarde de dolari și o transformă în cea
10:30
Influencerul Mario Nawfal reacționează la raportul american: „Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă”/Ce întrebări apar # National.ro
Influencerul Mario Nawfal a reacționat și a distribuit raportul american care denunță implicarea UE în alegerile prezidențiale din România, din 2024, și a pus o serie de întrebări. „Și acum ce? Georgescu a câștigat primul tur" – subliniază Nawfal. Comisia Europeană este acuzată, într-un raport publicat recent, că ar fi interferat în alegerile din România.
10:20
Două mii de oameni, aşteptaţi la protestul masiv al Educaţiei din Piața Victoriei! Ce plângeri au profesorii şi alţi angajaţi # National.ro
Un nou protest de amploare în Educaţie! Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediuli Guvernului, pentru a-şi exprima dezacordul faţă de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care "influenţează salarizarea, condiţiile de
Acum 8 ore
07:20
Acum 12 ore
05:20
BERBEC O parte vitală din tine dorește să facă un pas înapoi de la îndatoririle tale, dar nu este ușor să te îndepărtezi complet. S-ar putea să te ocupi în sfârșit de o zonă cu probleme, dar a ajunge în acest punct poate fi perturbător dacă nu ești pregătit să faci asta. Rezultatele conflictelor pot
01:40
Acum 24 ore
20:40
Ucraina și partenerii occidentali au convenit un plan riscant: încălcările Rusiei ale oricărui viitor acord de încetare a focului vor fi întâmpinate cu reacții militare din partea Europei și SUA. Conform planului, o încălcare a armistițiului de către Rusia ar declanșa o reacție în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și
20:30
România a reușit, în sfârșit, ceva memorabil. Sub conducerea premierului Ilie Bolojan, țara noastră a urcat pe primul loc în Uniunea Europeană la scumpiri. Nu e o figură de stil și nici e o exagerare jurnalistică. Sunt cifre oficiale Eurostat. Suntem campioni. La scumpiri. După creșterea TVA și un pachet de măsuri fiscale prezentate drept
20:10
Guvernele europene se grăbesc să-și reducă expunerea la tehnologia și echipamentele militare americane, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice. Timp de decenii, UE s-a bazat pe NATO pentru securitate și pe tehnologia SUA pentru a-și alimenta afacerile. Amenințările lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și comentariile agresive ale membrilor administrației sale cu privire la Europa
19:40
Dosarul „Adriana Georgescu”, detonat la Cotroceni. Nicușor Dan se joacă periculos cu Serviciile! # National.ro
Cazul avocatei liberale Adriana Georgescu, prinsă în flagrant luând mită, nu este doar un banal episod de „corupție în politică". În contextul actual, el deschide o cutie a Pandorei extrem de periculoasă: legături la vârful puterii, informații vânturate înainte de anchetă și un președinte tot mai implicat în jocuri ce nu țin de fișa postului
19:10
România își confirmă statutul de colonie. La presiunea OCDE, guvernul dă undă verde multinaționalelor să-și externalizeze profitul # National.ro
Singura măsură din pachetele de așa-zisă reformă ale Guvernului Bolojan, care viza frânarea optimizărilor fiscale a multinaționalelor care își transferau profiturile în afara țării, a fost anulată după doar o lună. Executivul a invocat presiunile OCDE, care ar fi pus în discuție potențialul impact asupra rezultatelor operaționale raportate de companiile străine. În traducere liberă, statului
18:40
Rachetele antigrindină amenință din nou agricultura. De la oprirea acestora, România a avut record de producție la cereale # National.ro
Stoparea lansării rachetelor antigrindină, din iulie 2024 în Prahova și de la sfârșitul anului în restul țării, a adus României un record de producție la cereale, datorită creșterii considerabile a cantității de precipitații. După trei acțiuni în instanță respinse, viticultorii au reușit, la Galați, să convingă instanța să anuleze ordinul ministrului Agriculturii, care a oprit
18:10
Pep Guardiola are contract cu Manchester City până în 2027, însă tot mai multe semnale indică faptul că aventura sa pe „Etihad" s-ar putea încheia mai devreme. Deși tehnicianul spaniol a vorbit deschis despre un nou ciclu de reconstrucție, în interiorul clubului au apărut îndoieli legate de capacitatea echipei de a reveni rapid în fruntea
17:40
Președintele american Donald Trump l-a insultat pe președintele columbian Gustavo Petro, numindu-l „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite". Trump a recurs la o provocare bombastică: nu există dovezi care să sugereze că Petro însuși produce cocaină. Totuși, Columbia este cel mai mare producător de cocaină din
17:20
Arsenal a avut un parcurs fără cusur în faza grupei Ligii Campionilor, opt victorii din opt meciuri, un bilanț perfect care a confirmat progresul echipei lui Mikel Arteta pe scena europeană. Cu toate acestea, dominația sportivă nu s-a tradus integral și în plan financiar. Deși „tunarii" au fost echipa cu cel mai bun randament din
17:10
Comercianții de metale prețioase din New York au avut o săptămână agitată. Joi, când prețul aurului și al argintului a scăzut brusc după o creștere spectaculoasă, s-au grăbit să-și vândă bijuteriile. După cum s-a dovedit, prăbușirea abia începea. Aurul a scăzut cu aproximativ 15% în weekend, iar argintul de două ori mai mult. În căderea
16:40
Regimul iranian rămâne în continuare în vizorul bombardierelor americane. În timp ce Donald Trump se gândește dacă să lanseze un atac, Turcia folosește toate mijloacele disponibile pentru a opri o intervenție militară. Recep Tayyip Erdogan s-a oferit personal să medieze între Teheran și Washington. Sprijinul brusc al Turciei pentru Iran nu provine din prietenie. În
16:40
În ultimii ani, cercetarea medicală și psihologică a început să vorbească tot mai clar despre o legătură care, mult timp, a fost tratată ca secundară: relația dintre stresul psihologic cronic și inflamația de fond din organism. Nu mai este vorba despre ipoteze generale, ci despre date consistente care arată că presiunea psihică prelungită poate influența
16:30
Caz șocant în Maramureş: Un tânăr a lovit un bărbat cu mașina în timp ce făcea drifturi, apoi l-a luat la bătaie # National.ro
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Maramureș a fost reținut după un incident violent ce a avut loc în parcarea unui local din Bârsana. În timp ce făcea drifturi cu mașina, acesta a lovit un bărbat de 32 de ani, însă în loc să îl ajute, a coborât din autoturism și l-a
16:00
Donald Trump a fost numit realist, naționalist, mercantilist de modă veche, imperialist și izolaționist, dar marea strategie în cel de-al doilea mandat prezidențial poate fi descrisă ca „hegemonie prădătoare". Scopul central este de a folosi poziția privilegiată a SUA pentru a obține concesii, tribut și manifestări de deferență atât din partea aliaților, cât și a
16:00
Curtea de Conturi Europeană pune capăt fanteziei Green Deal. UE a rămas fără materii prime # National.ro
Tranziția la energia verde din politica Green Deal, impusă de Comisia Europeană, continuă să rămână doar o fantezie. Dependența totală de țările terțe în privința materiilor prime critice face imposibilă transformarea sistemelor energetice. Mai mult, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice
15:10
România nu are buget în a doua lună a anului. Nici Europa nu-i mai brează. În ianuarie am supraviețuit pe fracțiunea de 1/12 din bugetul anului 2025. Generos în cheltuieli, că urmau alegeri. Avem un guvern susținut teoretic în Parlament de o majoritate care ar putea să decidă orice este necesar pentru redresare economică. Realitatea
15:10
Dezvăluiri bombă, „acrobaţii” financiare! Cum a finanțat Mihail Dojană campania AUR cu o sumă uriașă din șpăgi încasate pentru protejarea monopolului ECOTIC # National.ro
Dezvăluiri de proporții ies la iveală despre ceea ce s-ar putea încadra la categoria „bani murdari din reciclare", caz ce zguduie deopotrivă sectorul de mediu, cât și scena politică. În dreptul acestui scandal dezvăluit de presă figurează numele lui Mihail-Dan Dojană, fost șef al Administrației Fondului de Mediu cu rang de secretar de stat. Scandalul
14:10
Informații îngrijorătoare apar, marți, în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Naționalei de fotbal Mircea Lucescu. Antrenorul a ajuns din nou în spital, pentru a treia oară în ultima perioadă, de această dată fiind internat la Spitalul Universitar din Capitală. Starea de sănătatea a antrenorului Mircea Lucescu este gravă, au dezvăluit surse pentru site-ul
Ieri
14:00
1. Teoretic, Bolojan e șeful PNL. Practic, el e un userist mai înfocat decât nucleul fanatic Drulă – Clotilde – Vlad Voiculescu. Și acum recordul de balet în opoziție! PNL e mai vehement decât PSD împotriva lui Bolojan. Un partid pervers ca PSD nu s-a inventat. De șapte-opt luni, Bolojan spoliază poporul român și învinovățește
12:30
Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan scot profesorii în stradă. Sindicaliștii amenință cu greva generală: „Au fost ciupiri la salarii”/„Să zică” Guvernul „câți bani a economisit” # National.ro
Profesorii se pregătesc pentru primul protest major din acest an, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea normei de predare și de măsurile de austeritate asumate de Guvernul condus de către Ilie Bolojan – premierul aflat, la momentul de față, interimar la șefia Ministerului Educației. Cadrele didactice au început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale.
12:10
În Germania trăiesc aproximativ 900.000 de români. Unii sunt stabiliți acolo cu familiile lor, alții doar munc
11:30
PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici” # National.ro
Sunt tensiuni majore în coaliția de guvernare și pentru a rămâne în alință, PSD a impus câteva condiții. Social-democrații cer să fie adoptat Pachetul de Solidaritate, de care vor beneficia circa 5 milioane de români. Consiliul Politic Național al PSD a decis, duminică, să susțină adoptarea în regim de urgență a unui pachet de relansare […] The post PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici” first appeared on Ziarul National.
11:20
Dimineață geroasă în sudul țării: -14 înregistrate în București/Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare și când se mai încălzește vremea în Capitală # National.ro
După o dimineață geroasă, îndeosebi în sudul țării, vin vești de ultimă oră de la meteorologi. Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o informare meteo și trei atenționări Cod galben, precum și o prognoză specială pentru București. Marți dimineață, 3 februarie, s-au înregistrat -18 grade la Roșiorii de Vede, -15 la Zimnicea, Giurgiu, Turnu […] The post Dimineață geroasă în sudul țării: -14 înregistrate în București/Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare și când se mai încălzește vremea în Capitală first appeared on Ziarul National.
11:00
Cât vor plăti românii pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, când se renunţă la plafonare. Cele mai ieftine şi cele mai scumpe oferte ale furnizorilor # National.ro
Piața furnizării de gaze naturale din România intră într-o nouă etapă, odată cu eliminarea definitivă a plafonării prețurilor, de la 1 aprilie 2026. Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, adică exact nivelul plafonului, noile oferte sunt cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă […] The post Cât vor plăti românii pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, când se renunţă la plafonare. Cele mai ieftine şi cele mai scumpe oferte ale furnizorilor first appeared on Ziarul National.
10:40
Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce mesaj a transmis la ieșirea de la instanță: „turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate” # National.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, 3 februarie, la Judecătoria Sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar dispusă în cazul său în februarie anul trecut va fi prelungită cu încă 60 de zile. Decizia instanței, așteptată în această a doua zi din săptămână, nu va fi una definitivă. […] The post Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce mesaj a transmis la ieșirea de la instanță: „turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate” first appeared on Ziarul National.
10:30
România, sub zodia grevelor. Măsurile de austeritate ale Guvernului împinge ţara către proteste şi blocaje în mai multe domenii # National.ro
Sindicaliștii din Sănătate şi Asistenţă Socială refuză orice măsură de austeritate care ar diminua veniturile angajaților din aceste sectoare considerate vitale. Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror […] The post România, sub zodia grevelor. Măsurile de austeritate ale Guvernului împinge ţara către proteste şi blocaje în mai multe domenii first appeared on Ziarul National.
10:10
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru: să taie”. Comparație cu „Moromeții”: „Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” # National.ro
Edilul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, despre care susține că „știe un singur lucru – să taie” și că măsurile de reconstrucție sau de protecție a oamenilor vulnerabili „nu intră în preocupările dânsului”. Primarul de la Sectorul 4 afirmă că PSD nu poate susține o guvernare axată […] The post Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru: să taie”. Comparație cu „Moromeții”: „Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” first appeared on Ziarul National.
10:00
Sorin Grindeanu a anunţat varianta prin care Guvernul Bolojan poate să cadă, fără o moţiune de cenzură. Condiţia PSD-ului ca să rămână în Coaliţie # National.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după ședința grupurilor parlamentare de la începutul noi sesiuni a legislativului, că, din punctul de vedere al social-democraților, nu se poate guverna minoritar. Grindeanu a mai adăugat că dacă PSD iese de la guvernare, atunci Executivul a căzut, fără să mai fie nevoie de o moţiune de cenzură. […] The post Sorin Grindeanu a anunţat varianta prin care Guvernul Bolojan poate să cadă, fără o moţiune de cenzură. Condiţia PSD-ului ca să rămână în Coaliţie first appeared on Ziarul National.
09:30
Ilie Bolojan, trădat de liderii liberali la şedinţa de la Vila Lac. Premierul nu-şi mai poate pune planul în aplicare # National.ro
Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a înregistrat o primă înfrângere în fruntea partidului. Liderii liberali nu au fost de acord cu propunerea premierului de a demite conducerile celor 10 filiale care au avut cele mai slabe rezultate la ultimele alegeri. De asemenea, nu va exista nicio schimbare la conducerea filialelor de sector din Capitală. Totuşi, Bolojan […] The post Ilie Bolojan, trădat de liderii liberali la şedinţa de la Vila Lac. Premierul nu-şi mai poate pune planul în aplicare first appeared on Ziarul National.
09:00
Încă un deces în lumea medicală! Medic de 33 de ani, găsit mort la un spital privat din Pitești # National.ro
Un tânăr medic, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit fără suflare la un spital privat din Pitești. Kinetoterapeutul Alin Neacșu era căsătorit cu un medic de la Spitalul Județean Argeș și avea un copil. Bărbatul s-a dus luni dimineața la serviciu ca în oricare altă zi. Comportamentul său nu a ridicat semne […] The post Încă un deces în lumea medicală! Medic de 33 de ani, găsit mort la un spital privat din Pitești first appeared on Ziarul National.
08:30
Judecătoarea „M-a sunat Lia”, de la Curtea de Apel București, se pensionează. Ionela Tudor are 51 de ani # National.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Aceasta are 51 de ani și este cunoscută pentru episodul „M-a sunat Lia”. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana […] The post Judecătoarea „M-a sunat Lia”, de la Curtea de Apel București, se pensionează. Ionela Tudor are 51 de ani first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te […] The post Horoscop 3 februarie 2026 – Încrederea în sine se îmbunătățește first appeared on Ziarul National.
2 februarie 2026
22:40
George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze # National.ro
George Tuță conduce Sectorul 1 exact așa cum arată străzile după prima ninsoare serioasă: haotic, alunecos și complet lipsit de control. După câteva ore de ninsoare, unul dintre cele mai bogate sectoare ale Capitalei arată ca o comună abandonată, iar primarul iese public nu cu măsuri, ci cu plângeri. Preaa mult zgomot pentru câte fapte […] The post George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze first appeared on Ziarul National.
21:10
20:40
Guvernul rus ar avea nevoie de încă 16 miliarde de dolari (0,5% din PIB) în acest an pentru a finanța războiul fără a crește deficitul bugetar. Inflația erodează din ce în ce mai mult nivelul de trai, precum și valoarea reală a salariilor. Veniturile din exporturile de petrol s-au redus ca urmare a scăderii prețurilor […] The post Economia Rusiei este tensionată, dar nu distrusă first appeared on Ziarul National.
20:10
Prețurile aurului și argintului au scăzut luni, pe măsură ce inversarea unei creșteri record a metalelor prețioase s-a extins în a doua săptămână și a avut repercusiuni asupra piețelor bursiere. Aurul a scăzut cu până la 9% la începutul tranzacționării, ajungând la 4.403 dolari pe uncie, înainte de a-și reduce pierderile la 4.714 dolari. Argintul […] The post Scădere bruscă : aurul și argintul zguduie bursele first appeared on Ziarul National.
19:40
În PNL nu mai este vorba despre simple tensiuni interne, ci de un conflict deschis, aproape ireconciliabil, între premierul Ilie Bolojan și propriul său partid. Liberalismul de vitrină a fost înlocuit de ședințe cu ușile închise, reproșuri aruncate pe surse și apeluri disperate la „unitate”, rostite de un lider care, paradoxal, pare tot mai singur. […] The post Război total în PNL: Bolojan vs. propriul partid! first appeared on Ziarul National.
