Hegemonul prădător
National.ro, 3 februarie 2026 16:00
Donald Trump a fost numit realist, naționalist, mercantilist de modă veche, imperialist și izolaționist, dar marea strategie în cel de-al doilea mandat prezidențial poate fi descrisă ca „hegemonie prădătoare”. Scopul central este de a folosi poziția privilegiată a SUA pentru a obține concesii, tribut și manifestări de deferență atât din partea aliaților, cât și a […] The post Hegemonul prădător first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a fost numit realist, naționalist, mercantilist de modă veche, imperialist și izolaționist, dar marea strategie în cel de-al doilea mandat prezidențial poate fi descrisă ca „hegemonie prădătoare”. Scopul central este de a folosi poziția privilegiată a SUA pentru a obține concesii, tribut și manifestări de deferență atât din partea aliaților, cât și a […] The post Hegemonul prădător first appeared on Ziarul National.
Curtea de Conturi Europeană pune capăt fanteziei Green Deal. UE a rămas fără materii prime # National.ro
Tranziția la energia verde din politica Green Deal, impusă de Comisia Europeană, continuă să rămână doar o fantezie. Dependența totală de țările terțe în privința materiilor prime critice face imposibilă transformarea sistemelor energetice. Mai mult, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice […] The post Curtea de Conturi Europeană pune capăt fanteziei Green Deal. UE a rămas fără materii prime first appeared on Ziarul National.
România nu are buget în a doua lună a anului. Nici Europa nu-i mai brează. În ianuarie am supraviețuit pe fracțiunea de 1/12 din bugetul anului 2025. Generos în cheltuieli, că urmau alegeri. Avem un guvern susținut teoretic în Parlament de o majoritate care ar putea să decidă orice este necesar pentru redresare economică. Realitatea […] The post Impotența majorității instabile first appeared on Ziarul National.
Dezvăluiri bombă, „acrobaţii” financiare! Cum a finanțat Mihail Dojană campania AUR cu o sumă uriașă din șpăgi încasate pentru protejarea monopolului ECOTIC # National.ro
Dezvăluiri de proporții ies la iveală despre ceea ce s-ar putea încadra la categoria „bani murdari din reciclare”, caz ce zguduie deopotrivă sectorul de mediu, cât și scena politică. În dreptul acestui scandal dezvăluit de presă figurează numele lui Mihail-Dan Dojană, fost șef al Administrației Fondului de Mediu cu rang de secretar de stat. Scandalul […] The post Dezvăluiri bombă, „acrobaţii” financiare! Cum a finanțat Mihail Dojană campania AUR cu o sumă uriașă din șpăgi încasate pentru protejarea monopolului ECOTIC first appeared on Ziarul National.
Informații îngrijorătoare apar, marți, în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Naționalei de fotbal Mircea Lucescu. Antrenorul a ajuns din nou în spital, pentru a treia oară în ultima perioadă, de această dată fiind internat la Spitalul Universitar din Capitală. Starea de sănătatea a antrenorului Mircea Lucescu este gravă, au dezvăluit surse pentru site-ul […] The post Mircea Lucescu, în stare gravă (surse). Antrenorul e internat la Spitalul Universitar first appeared on Ziarul National.
1. Teoretic, Bolojan e șeful PNL. Practic, el e un userist mai înfocat decât nucleul fanatic Drulă – Clotilde – Vlad Voiculescu. Și acum recordul de balet în opoziție! PNL e mai vehement decât PSD împotriva lui Bolojan. Un partid pervers ca PSD nu s-a inventat. De șapte-opt luni, Bolojan spoliază poporul român și învinovățește […] The post Pentru o funcțioară și o sinecurică, PSD face ce vrea Bolojan first appeared on Ziarul National.
Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan scot profesorii în stradă. Sindicaliștii amenință cu greva generală: „Au fost ciupiri la salarii”/„Să zică” Guvernul „câți bani a economisit” # National.ro
Profesorii se pregătesc pentru primul protest major din acest an, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea normei de predare și de măsurile de austeritate asumate de Guvernul condus de către Ilie Bolojan – premierul aflat, la momentul de față, interimar la șefia Ministerului Educației. Cadrele didactice au început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale. […] The post Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan scot profesorii în stradă. Sindicaliștii amenință cu greva generală: „Au fost ciupiri la salarii”/„Să zică” Guvernul „câți bani a economisit” first appeared on Ziarul National.
În Germania trăiesc aproximativ 900.000 de români. Unii sunt stabiliți acolo cu familiile lor, alții doar muncesc și trimit bani în țară. Și unii și ceilalți, dacă au copii, primesc și alocație de la stat. Ajutorul lunar se numește Kindergeld. Sistemul funcționează pe baza contribuției la sistemul de taxe german. Astfel, orice român care lucrează […] The post Germania vrea să reducă alocația pentru copiii românilor first appeared on Ziarul National.
PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici” # National.ro
Sunt tensiuni majore în coaliția de guvernare și pentru a rămâne în alință, PSD a impus câteva condiții. Social-democrații cer să fie adoptat Pachetul de Solidaritate, de care vor beneficia circa 5 milioane de români. Consiliul Politic Național al PSD a decis, duminică, să susțină adoptarea în regim de urgență a unui pachet de relansare […] The post PSD, ultimatum pentru Bolojan: „Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici” first appeared on Ziarul National.
Dimineață geroasă în sudul țării: -14 înregistrate în București/Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare și când se mai încălzește vremea în Capitală # National.ro
După o dimineață geroasă, îndeosebi în sudul țării, vin vești de ultimă oră de la meteorologi. Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o informare meteo și trei atenționări Cod galben, precum și o prognoză specială pentru București. Marți dimineață, 3 februarie, s-au înregistrat -18 grade la Roșiorii de Vede, -15 la Zimnicea, Giurgiu, Turnu […] The post Dimineață geroasă în sudul țării: -14 înregistrate în București/Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare și când se mai încălzește vremea în Capitală first appeared on Ziarul National.
Cât vor plăti românii pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, când se renunţă la plafonare. Cele mai ieftine şi cele mai scumpe oferte ale furnizorilor # National.ro
Piața furnizării de gaze naturale din România intră într-o nouă etapă, odată cu eliminarea definitivă a plafonării prețurilor, de la 1 aprilie 2026. Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, adică exact nivelul plafonului, noile oferte sunt cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă […] The post Cât vor plăti românii pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, când se renunţă la plafonare. Cele mai ieftine şi cele mai scumpe oferte ale furnizorilor first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce mesaj a transmis la ieșirea de la instanță: „turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate” # National.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, 3 februarie, la Judecătoria Sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar dispusă în cazul său în februarie anul trecut va fi prelungită cu încă 60 de zile. Decizia instanței, așteptată în această a doua zi din săptămână, nu va fi una definitivă. […] The post Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce mesaj a transmis la ieșirea de la instanță: „turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate” first appeared on Ziarul National.
România, sub zodia grevelor. Măsurile de austeritate ale Guvernului împinge ţara către proteste şi blocaje în mai multe domenii # National.ro
Sindicaliștii din Sănătate şi Asistenţă Socială refuză orice măsură de austeritate care ar diminua veniturile angajaților din aceste sectoare considerate vitale. Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror […] The post România, sub zodia grevelor. Măsurile de austeritate ale Guvernului împinge ţara către proteste şi blocaje în mai multe domenii first appeared on Ziarul National.
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru: să taie”. Comparație cu „Moromeții”: „Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” # National.ro
Edilul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, despre care susține că „știe un singur lucru – să taie” și că măsurile de reconstrucție sau de protecție a oamenilor vulnerabili „nu intră în preocupările dânsului”. Primarul de la Sectorul 4 afirmă că PSD nu poate susține o guvernare axată […] The post Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru: să taie”. Comparație cu „Moromeții”: „Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»” first appeared on Ziarul National.
Sorin Grindeanu a anunţat varianta prin care Guvernul Bolojan poate să cadă, fără o moţiune de cenzură. Condiţia PSD-ului ca să rămână în Coaliţie # National.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după ședința grupurilor parlamentare de la începutul noi sesiuni a legislativului, că, din punctul de vedere al social-democraților, nu se poate guverna minoritar. Grindeanu a mai adăugat că dacă PSD iese de la guvernare, atunci Executivul a căzut, fără să mai fie nevoie de o moţiune de cenzură. […] The post Sorin Grindeanu a anunţat varianta prin care Guvernul Bolojan poate să cadă, fără o moţiune de cenzură. Condiţia PSD-ului ca să rămână în Coaliţie first appeared on Ziarul National.
Ilie Bolojan, trădat de liderii liberali la şedinţa de la Vila Lac. Premierul nu-şi mai poate pune planul în aplicare # National.ro
Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a înregistrat o primă înfrângere în fruntea partidului. Liderii liberali nu au fost de acord cu propunerea premierului de a demite conducerile celor 10 filiale care au avut cele mai slabe rezultate la ultimele alegeri. De asemenea, nu va exista nicio schimbare la conducerea filialelor de sector din Capitală. Totuşi, Bolojan […] The post Ilie Bolojan, trădat de liderii liberali la şedinţa de la Vila Lac. Premierul nu-şi mai poate pune planul în aplicare first appeared on Ziarul National.
Încă un deces în lumea medicală! Medic de 33 de ani, găsit mort la un spital privat din Pitești # National.ro
Un tânăr medic, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit fără suflare la un spital privat din Pitești. Kinetoterapeutul Alin Neacșu era căsătorit cu un medic de la Spitalul Județean Argeș și avea un copil. Bărbatul s-a dus luni dimineața la serviciu ca în oricare altă zi. Comportamentul său nu a ridicat semne […] The post Încă un deces în lumea medicală! Medic de 33 de ani, găsit mort la un spital privat din Pitești first appeared on Ziarul National.
Judecătoarea „M-a sunat Lia”, de la Curtea de Apel București, se pensionează. Ionela Tudor are 51 de ani # National.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Aceasta are 51 de ani și este cunoscută pentru episodul „M-a sunat Lia”. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana […] The post Judecătoarea „M-a sunat Lia”, de la Curtea de Apel București, se pensionează. Ionela Tudor are 51 de ani first appeared on Ziarul National.
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te […] The post Horoscop 3 februarie 2026 – Încrederea în sine se îmbunătățește first appeared on Ziarul National.
George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze # National.ro
George Tuță conduce Sectorul 1 exact așa cum arată străzile după prima ninsoare serioasă: haotic, alunecos și complet lipsit de control. După câteva ore de ninsoare, unul dintre cele mai bogate sectoare ale Capitalei arată ca o comună abandonată, iar primarul iese public nu cu măsuri, ci cu plângeri. Preaa mult zgomot pentru câte fapte […] The post George Tuță și administrația smiorcăielii. Sectorul 1, îngropat în zăpadă, primarul îngropat în scuze first appeared on Ziarul National.
Guvernul rus ar avea nevoie de încă 16 miliarde de dolari (0,5% din PIB) în acest an pentru a finanța războiul fără a crește deficitul bugetar. Inflația erodează din ce în ce mai mult nivelul de trai, precum și valoarea reală a salariilor. Veniturile din exporturile de petrol s-au redus ca urmare a scăderii prețurilor […] The post Economia Rusiei este tensionată, dar nu distrusă first appeared on Ziarul National.
Prețurile aurului și argintului au scăzut luni, pe măsură ce inversarea unei creșteri record a metalelor prețioase s-a extins în a doua săptămână și a avut repercusiuni asupra piețelor bursiere. Aurul a scăzut cu până la 9% la începutul tranzacționării, ajungând la 4.403 dolari pe uncie, înainte de a-și reduce pierderile la 4.714 dolari. Argintul […] The post Scădere bruscă : aurul și argintul zguduie bursele first appeared on Ziarul National.
În PNL nu mai este vorba despre simple tensiuni interne, ci de un conflict deschis, aproape ireconciliabil, între premierul Ilie Bolojan și propriul său partid. Liberalismul de vitrină a fost înlocuit de ședințe cu ușile închise, reproșuri aruncate pe surse și apeluri disperate la „unitate”, rostite de un lider care, paradoxal, pare tot mai singur. […] The post Război total în PNL: Bolojan vs. propriul partid! first appeared on Ziarul National.
Statul român declară proiect de importanță națională securitatea energetică a Republicii Moldova # National.ro
În timp ce proiectele hidrocentralelor stau blocate din cauza avizelor de mediu, dar și a ONG-urilor, care le atacă în instanță, Guvernul român a decis să declare proiect de importanță națională securitatea energetică a Republicii Moldova. Este vorba despre construirea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Suceava – Bălți, pentru porțiunea din proiect de pe […] The post Statul român declară proiect de importanță națională securitatea energetică a Republicii Moldova first appeared on Ziarul National.
Lovitură pentru bănci. Se interzic comisioanele și se limitează taxele pentru debitori # National.ro
Guvernul a fost obligat să transpună o Directivă europeană, lovind, astfel, băncile și asigurând o protecție mai mare cetățenilor care apelează la credite. Cele mai importante prevederi se referă la reducerea și interzicerea unor comisioane ale băncilor, obligația restructurării creditelor înainte de măsura executării silite și permiterea rambursării anticipate fără penalizări. La nivelul UE, costurile […] The post Lovitură pentru bănci. Se interzic comisioanele și se limitează taxele pentru debitori first appeared on Ziarul National.
Aprecierea monedei euro ar trebui să domine reuniunea de joi a Băncii Centrale Europene, reaprinzând temerile legate de o scădere excesivă a inflației și de repercusiuni negative asupra economiilor exportatoare, începând cu Germania. Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a subliniat că BCE „urmărește îndeaproape aprecierea euro și posibilele consecințe în ceea ce privește […] The post Puterea euro complică ecuația monetară first appeared on Ziarul National.
Din 1955, Germania face parte dintr-un program american de partajare a armelor nucleare și găzduiește aproximativ 20 de bombe B61 la baza aeriană Büchel din Renania. Evident, Germania nu va câștiga un război nuclear cu acest mic arsenal. Prin urmare, cancelarul Friedrich Merz a vorbit despre necesitatea unei strategii de protecție nucleară care să nu […] The post Fantezia umbrelei nucleare europene first appeared on Ziarul National.
Sindicatele din industria de apărare amenință cu greva generală. Guvernul Bolojan, somat să spună unde se duc banii împrumutați # National.ro
Nemulțumiți de lipsa de transparență a Guvernului în privința banilor împrumutați de România prin programul SAFE, sindicaliștii din industria de apărare amenință cu greva generală. Aceștia l-au somat public pe premierul Bolojan să prezinte un program guvernamental concret, prin care aceste fonduri să fie direcționate prioritar către dezvoltarea, modernizarea și relansarea industriei naționale de apărare. […] The post Sindicatele din industria de apărare amenință cu greva generală. Guvernul Bolojan, somat să spună unde se duc banii împrumutați first appeared on Ziarul National.
FC Barcelona a primit o veste proastă înaintea duelului cu Albacete din sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Clubul catalan a anunțat oficial că Raphinha nu va fi disponibil pentru acest meci din cauza unor probleme medicale. Potrivit comunicatului emis luni 2 februarie atacantul brazilian se confruntă cu o suprasolicitare musculară la nivelul adductorului drept. […] The post Barcelona, ghinion teribil: s-a rupt! first appeared on Ziarul National.
Profesorii care nu apar la televizor, dar care dezvoltă România. Începe „Liga Profesorilor Excepționali”, campania națională dedicată dascălilor care sfințesc locul # National.ro
Dacă intri într-o școală de la marginea unui oraș sau dintr-un sat uitat de lume, ai șanse mari să găsești un profesor care a cumpărat din banii lui pixuri, care a adus o haină groasă pentru un elev sărman sau care stă peste program să explice o teoremă, deși nimeni nu-l plătește pentru asta. Aceștia […] The post Profesorii care nu apar la televizor, dar care dezvoltă România. Începe „Liga Profesorilor Excepționali”, campania națională dedicată dascălilor care sfințesc locul first appeared on Ziarul National.
Tarifele lui Donald Trump au zguduit economia mondială. Companiile și guvernele s-au luptat cu un mozaic în continuă schimbare de taxe, acorduri și scutiri. În ciuda tuturor dramelor, tarifele încep să pară mai puțin volatile într-un alt mod. Banii pe care îi câștigă guvernul american nu se mai înmulțesc. Înainte de al doilea mandat al […] The post Atinge SUA vârful tarifelor? first appeared on Ziarul National.
Crimă terifiantă în București! Bărbat ucis de propriul fiu, care l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori # National.ro
O crimă extrem de violentă a avut loc în sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat de 69 de ani a fost găsit mort în apartamentul său. Principalul suspect este chiar fiul victimei, un bărbat de 38 de ani care a fost deja arestat preventiv. Atenție, vă avertizăm că urmează informații cu un puternic […] The post Crimă terifiantă în București! Bărbat ucis de propriul fiu, care l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori first appeared on Ziarul National.
Un studiu publicat în Health Psychology (Kroenke et al., 2010), realizat pe mii de pacienți din medicina primară, arată că o mare parte dintre simptomele fizice persistente — oboseală, dureri difuze, tulburări digestive — nu sunt asociate inițial cu o boală organică clară, ci cu stresul psihologic cronic. Cu toate acestea, majoritatea participanților au amânat […] The post De ce ne ignorăm simptomele first appeared on Ziarul National.
Situație tensionată la Bayern Munchen. Dayot Upamecano nu a semnat nici până acum prelungirea contractului, iar conducerea bavarezilor ia în calcul un gest radical, retragerea ofertei puse pe masă fundașului francez. Deși acordul părea, la un moment dat, aproape parafat, impresarii lui Upamecano nu s-au prezentat nici acum la München pentru finalizarea documentelor. Atitudinea acestora […] The post Uli Hoeness nu a mai suportat: „Sunt consternat!” first appeared on Ziarul National.
Școli închise din cauza vremii rele. Cursuri mutate online sau suspendate în patru județe # National.ro
Ninsorile și temperaturile deosebit de scăzute care s-au abătut asupra mai multor zone din țară, la început de februarie, au generat probleme nu doar pentru șoferi, ci au afectat și programul din unele școli, în prima zi a acestei săptămâni. În sensul că mai multe unități de învățământ au fost închise, iar cursurile au fost […] The post Școli închise din cauza vremii rele. Cursuri mutate online sau suspendate în patru județe first appeared on Ziarul National.
Luna trecută, administrația Trump a anunțat începerea celei de-a doua faze a planului său de pace pentru Fâșia Gaza, aprobat de Consiliul de Securitate al ONU în noiembrie. Prima fază, care a intrat în vigoare în octombrie, a dus la un armistițiu inițial și, în cele din urmă, la returnarea tuturor ostaticilor în viață și […] The post Pace prin influență în Gaza first appeared on Ziarul National.
Liderii Partidului Popular European (PPE) au discutat la Zagreb accelerarea punerii în aplicare a clauzei de apărare reciprocă a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de angajamentul fostului președinte american Donald Trump față de NATO. Discuțiile au avut loc în cadrul „EPP Leaders’ Retreat”, desfășurat în perioada 30–31 ianuarie 2026 la Hotelul […] The post Europa își caută scutul first appeared on Ziarul National.
Liberalii se reunesc în ședință la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid/Se clatină scaunul șefului PNL? # National.ro
Mai-marii liberali se întâlnesc, luni, în cadrul unei ședințe la Vila Lac. În cadrul acestei reuniuni, Ilie Bolojan – șeful Guvernului și al PNL – ar putea cere un vot de încredere în cadrul partidului. Liberalii se reunesc, luni, de la ora 18.00, în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac. Oficial, pentru a stabili priorităţile […] The post Liberalii se reunesc în ședință la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid/Se clatină scaunul șefului PNL? first appeared on Ziarul National.
Un bărbat a ajuns de urgență în grija medicilor din Iași, fiind găsit cu hipotermie severă. La momentul la care au ajuns la el cadrele medicale, omul – domiciliat în localitatea Osoi, comuna Comarna – avea o temperatură corporală de doar 22,4 grade Celsius. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost adus […] The post Bărbat din Iași, salvat în ultima clipă. A fost găsit în hipotermie severă first appeared on Ziarul National.
1. ”Guvernul Bolojan ar trebui să reziste, dacă vrem să iasă România din criză.” Asta e o teză useristă de ultimă oră și ar fi amuzantă, dacă românii n-ar fi loviți de facturi și de impozite. USR este singurul partid interesat de o Românie fără români. Tot USR, prin glasul lui Dragoș Pâslaru (ministru al […] The post Bolojan nu taie. Bolojan se sacrifică first appeared on Ziarul National.
În timpul pandemiei de Covid-19, groparul era cea mai căutată meserie. La această oră, a devenit una pe cale de dispariție. Mai ales în localitățile depopulate, unde tinerii au luat calea străinătății sau a orașului. Cimitirele în satele și comunele cu populație îmbătrânită sau mai mică sunt afectate de criza groparilor. În lipsa lor, autoritățile […] The post Morminte săpate cu buldoexcavatorul. Groparul, o meserie pe cale de dispariție first appeared on Ziarul National.
Cele mai noi informații de la ANM! Cod galben de ger în peste jumătate de țară – HARTA. Vreme deosebit de rece și în Capitală – prognoză specială # National.ro
Începutul săptămânii stă sub semnul temperaturilor deosebit de scăzute, geroase, în peste o jumătate din țară. Și în Capitală luni și marți va fi foarte frig. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 2 februarie, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de […] The post Cele mai noi informații de la ANM! Cod galben de ger în peste jumătate de țară – HARTA. Vreme deosebit de rece și în Capitală – prognoză specială first appeared on Ziarul National.
Temperaturile foarte scăzute afectează serios culturile din solarii. Pentru a-și salva munca, producătorii recurg la soluții costisitoare. Aceștia avertizează că prețurile trufandalelor vor fi mai mari în primăvară. În ianuarie, încălzirea solariilor a costat mai mult, din cauza gerului. Din acest motiv legumicultorii sunt nevoiți să majoreze prețurile verdețurilor. Primele verdețuri au ajuns deja în […] The post Trufandale mai scumpe la primăvară din cauza gerului și a zăpezii first appeared on Ziarul National.
Disperaţi, românii au găsit soluţia pentru creşterea veniturilor: îşi iau al doilea job. Cele mai populare activităţi suplimentare # National.ro
Datele oficiale arată că tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă pentru a completa veniturile. Unii şi-au făcut şi firmă. Înmatriculările de persoane fizice autorizate au crescut, la fel și numărul prestatorilor de servicii casnice. Cei mai mulţi aplicanți pentru job-uri sunt deja salarați, dar vor un al doilea job. […] The post Disperaţi, românii au găsit soluţia pentru creşterea veniturilor: îşi iau al doilea job. Cele mai populare activităţi suplimentare first appeared on Ziarul National.
Ce ajutoare se pregătesc pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Cine se încadrează la 600 lei, 800 lei sau 1.000 de lei # National.ro
PSD a transmis, duminică, după ședința Consiliului Politic Național, că susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. Social-democraţii susţin că pachetul de solidaritate asigură protecție […] The post Ce ajutoare se pregătesc pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Cine se încadrează la 600 lei, 800 lei sau 1.000 de lei first appeared on Ziarul National.
Ce răspuns a dat ministrul Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate: „Ar fi culmea” – VIDEO # National.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, că ar fi culmea să se ia astfel de decizii, pentru că „sistemul este subdimensionat”. Ministrul Sănătăţii a declarat că o măsură care a fost discutată duminică în şedinţa PSD este aceea de a se elimina […] The post Ce răspuns a dat ministrul Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate: „Ar fi culmea” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
