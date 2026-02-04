Aproape jumătate dintre elevii din Timiș nu au promovat simularea județeană la Bacalaureat. ISJ Timiș va lua măsuri
Timis Online, 4 februarie 2026 15:20
Rezultatele simulării județene a Bacalaureatului din Timiș, desfășurată în decembrie 2025, arată că aproape jumătate dintre elevi întâmpină dificultăți serioase în pregătirea pentru examen. Din cei 1.996 de participanți, 978 de elevi (49%) au obținut medii sub 5, în timp ce 1.018 elevi (51%) au obținut medii de trecere.
Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
13:20
Au început lucrările de modernizare a drumului județean DJ 691, pe tronsonul cuprins între nodul de descărcare de pe Autostrada A1 și limita cu județul Arad, după localitatea Alioș. Drumul traversează localitățile Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș și este unul dintre cele mai afectate de traficul greu din județul Timiș.
13:20
Comuna Dudeștii Vechi va fi, duminică, 15 februarie, gazda uneia dintre cele mai îndrăgite sărbători tradiționale din vestul țării – Fărșang.
12:50
Ministrul Muncii: „Taxarea indemnizațiilor pentru copii lovește în familiile sărace. Veteranii, scutiți de CASS" # Timis Online
Ministrul Muncii, Florin Manole, transmite că PSD propune, prin pachetul de solidaritate, eliminarea reţinerii contribuţiei la sănătate (CASS) din indemnizaţia de creştere a copilului pentru mame, veterani de război şi beneficiarii de venit minim de incluziune.
12:40
ADVERTORIAL. De fiecare dată când intrăm într-un magazin și alegem un produs, rareori ne gândim la drumul pe care acesta l-a parcurs până acolo. Vedem o sticlă de detergent, o pereche de șosete, o jucărie sau un set de pahare și le percepem ca fiind parte dintr-un peisaj firesc. În realitate, fiecare dintre aceste obiecte a trecut printr-o decizie importantă luată într-un moment-cheie: achiziția en-gros. Comerțul engros este acel spațiu invizibil în care se nasc rafturile pline și unde emoția antreprenorială se împletește cu pragmatismul.
12:40
Accident de muncă la Timișoara. Tânără de 25 de ani, transportată la spital după ce s-a lovit la braț # Timis Online
O tânără de 25 de ani a fost rănită la braț în timp ce lucra la o presă într-o societate comercială din Timișoara, fiind transportată de urgență la spital. Poliția a deschis un dosar penal.
12:30
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric, marți dimineață, în Remetea Mare. Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit producerea unor pagube mai mari.
11:50
Primăria Timișoara lansează „Timi”, un asistent digital cu inteligență artificială integrat în Contul Unic, care ajută cetățenii să găsească rapid informații, să facă programări și să trimită sesizări. Chatbotul funcționează 24/7, în orice limbă, folosind doar datele oficiale ale primăriei.
11:40
Al treilea rănit în accidentul suporterilor greci din Timiș, transferat în Grecia. Medicii timișoreni: „A fost cel mai complex caz” # Timis Online
Cel de-al treilea pacient rănit în gravul accident rutier în care au fost implicați suporteri greci, produs pe un drum național din județul Timiș, a fost transferat miercuri din Timișoara. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost preluat de un avion medical și transportat în Grecia.
Acum 6 ore
11:10
Atenție la „roamingul involuntar”! Apar indicatoare speciale pe drumurile naționale de la granița cu Serbia # Timis Online
Șoferii și pasagerii din vestul țării pot avea costuri mari la telefon, fără să treacă granița: în apropierea frontierei cu Serbia, telefoanele se pot conecta automat la rețele sârbești, fenomen cunoscut ca „roaming involuntar”. DRDP Timișoara montează panouri de avertizare pe DN-urile din zonă.
10:50
Ministrul Muncii: „Eliminarea CASS din indemnizația pentru creșterea copilului, o reparație necesară” # Timis Online
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din indemnizația pentru creșterea copilului, măsură pe care o consideră „o reparație necesară, nu un privilegiu”.
10:50
„Cântă Dragobete”. Spectacol folcloric dedicat iubirii, pe scena Teatrului Municipal din Lugoj # Timis Online
Publicul lugojean este invitat marți, 24 februarie, de la ora 18, la un eveniment cultural dedicat tradițiilor românești și sărbătorii Dragobetelui.
09:50
Scandal în Biserică: episcop român cercetat penal pentru mușamalizarea unui abuz sexual asupra unui copil # Timis Online
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este cercetat pentru nedenunțare, fiind acuzat că a știut despre abuzul sexual comis de un preot asupra unei minore fără a anunța autoritățile. Preotul a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar recent instanța a decis eliberarea sa condiționată, decizie contestată de procurori.
Acum 8 ore
09:30
O ambarcațiune cu migranți care se îndrepta dinspre Turcia spre insula Chios s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă elene, după ce ar fi încercat să scape de urmărire. În urma impactului, 15 persoane și-au pierdut viața, iar 25 au fost rănite, inclusiv copii și doi ofițeri. Operațiunile de căutare și salvare au continuat, numărul exact al persoanelor aflate la bord nefiind cunoscut.
08:30
Miercuri, 4 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:20
Miercuri puteți merge la mai multe spectacole și la proiecții.
3 februarie 2026
21:10
COMUNA DUMBRĂVIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA", propus a fi amplasat în comuna Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Franyo Zoltan, Praga, București, Dâmbovița, Ion Creangă, jud. Timiș, identificat prin CF-urile cu nr. 412512, nr. 412513, nr. 411775, nr. 411663, nr. 410213, nr. 407841
18:40
Taxa de 25 de lei pe colete, subiect de fake-news. Explicații de la Ministerul Finanțelor # Timis Online
După mai multe informații apaărute în spațiul online, Ministerul Finanțelor intervine și clarifică introducerea taxei de 25 lei pentru coletele extracomunitare sub 150 euro, aplicabilă din 1 ianuarie 2026.
18:10
FOTO. Mitologii ale viitorului, desenate în grafit și culoare. Florin Drăgoi expune „Future Tribes” la Timișoara # Timis Online
Centrul de Proiecte din Timișoara găzduiește, în perioada 6–22 februarie, expoziția personală a artistului vizual Florin Drăgoi, intitulată „Future Tribes – rituals and remnants from a reconstructed future / Triburi Viitoare – ritualuri și fragmente dintr-un viitor reconstruit”. Vernisajul va avea loc vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, la parterul Centrului de Proiecte, pe strada Vasile Alecsandri nr. 1.
18:00
Alfred Simonis, despre situația de la Muzeul Satului Bănățean: „Cine e nemulțumit de muncă și disciplină să se ducă în altă parte” # Timis Online
După revolta unor angajați de la Muzeul Satului Bănățean, președintele CJ Timiș Alfred Simonis reacționează criticând veniturile extrem de mici și rezistența la reformă apărută odată cu noua conducere.
16:40
Piese esențiale pentru garderoba masculină: cum alegi stratul potrivit pentru orice sezon # Timis Online
Garderoba bărbătească modernă se bazează pe câteva piese-cheie care aduc echilibru între stil și funcționalitate.
16:10
Zeii Vienei prind viață la Timișoara. Ultima mare călătorie artistică a lui Christine de Grancy # Timis Online
Doar călătorii norocoși pătrund vreodată pe acoperișurile palatelor și clădirilor istorice din Viena, locuri aflate între cer și pământ, unde arhitecții și artiștii de altădată au ascuns simboluri secrete, mesaje pentru viitor și reprezentări ale jocurilor de putere. Aceste mistere sunt acum la îndemâna publicului timișorean prin expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, semnată de renumita fotografă de teatru și artă Christine de Grancy.
16:10
Inteligența artificială, tot mai importantă în oftalmologie. Diagnostice mai rapide și tratamente personalizate la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
Inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în oftalmologie, contribuind semnificativ la depistarea precoce a unor afecțiuni oculare grave, precum glaucomul, retinopatia diabetică sau degenerescența maculară. Medicii atrag atenția că diagnosticarea timpurie a acestor boli poate face diferența în evoluția și prognosticul pacienților.
16:00
Alfred Simonis anunță un nou centru comunitar la Giroc, pe terenul fostei unități militare # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat astăzi lansarea proiectului Centrului comunitar „Forum 01115”, un proiect pilot „New European Bauhaus” care va fi realizat în comuna Giroc, pe terenul fostei unități militare de la intrarea dinspre Timișoara.
Ieri
15:20
Din cauza presiunilor, asociația Kenosis care ajută comunitatea romă renunță la spațiul din Victoriei # Timis Online
Asociația Seeds of Kenosis renunță la spațiul din Piața Victoriei, după valul de critici online și anunțul liberalilor că vor sesiza prefectura. Deși Consiliul Local Timișoara aprobuse atribuirea, organizația spune că presiunile politice riscă să afecteze comunitățile cu care lucrează.
13:30
Selecționerul Mircea Lucescu, în stare gravă la spital. A fost internat de mai multe ori în ultimele luni # Timis Online
Mircea Lucescu, selecționerul României, ar fi internat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, fără diagnostic clarificat, după ce a mai trecut și prin probleme cardiace și o gripă severă în ultimele două luni. FRF ia în calcul un înlocuitor pentru meciurile de baraj spre CM 2026.
13:20
Încă o victimă: dansul contemporan. Comunitatea coregrafică cere Ministerului Culturii mai mult decât promisiuni # Timis Online
Centrul Național al Dansului București (CNDB) a organizat o întâlnire publică între reprezentanți ai comunității dansului contemporan din România și Ministrul Culturii, András István Demeter. Întâlnirea a avut loc în contextul pierderii Sălii Omnia ca viitor sediu al CNDB, spațiu dat Ministerului Afacerilor Interne. La discuții a participat și Lavinia Urcan, președinta companiei timișorene de dans contemporan Unfold Motion, care a avertizat că lipsa de predictibilitate duce la migrație profesională.
13:20
Alarmă la Telefonul Copilului: apelurile minorilor în criză au crescut cu 73%. Ministerul Sănătății semnează un protocol de sprijin # Timis Online
Ministerul Sănătății a semnat un protocol de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, în contextul unei creșteri alarmante a apelurilor primite de la minori aflați în dificultate emoțională. Doar în anul 2025, numărul apelurilor la linia unică 116.111 privind probleme psiho-emoționale a crescut cu 73% față de anul precedent.
12:30
Cod Galben de vânt puternic în vestul țării: rafale de până la 100 km/h și viscol la munte # Timis Online
ANM a emis Cod Galben de vânt puternic pentru 4–5 februarie în Caraș-Severin și local în Timiș, cu rafale de 50–70 km/h, iar la munte de până la 90–100 km/h, cu viscol. Autoritățile recomandă prudență și evitarea zonelor sau activităților expuse riscului.
12:20
Un motociclist de 25 de ani a ajuns la spital, luni dimineață, după ce a fost lovit de o mașină pe Bulevardul Pop de Băsești, în timp ce circula regulamentar.
11:30
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță demararea plății ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie utilizată din combustibili solizi și/sau lichizi. Ajutoarele se acordă în baza Legii nr. 226/2021 privind protecția consumatorilor vulnerabili de energie.
11:20
China interzice din 2027 mașinile cu mânere retractabile exclusive. Care este motivul # Timis Online
China va interzice din 2027 vânzarea mașinilor echipate exclusiv cu mânere retractabile ale ușilor, invocând riscuri de siguranță în caz de accident, când sistemele electrice pot ceda. Noile reguli impun mânere mecanice exterioare și interioare, iar modelele deja aprobate au la dispoziție doi ani pentru conformare. Măsura vine după mai multe incidente mediatizate și vizează creșterea siguranței pe cea mai mare piață mondială de vehicule electrice.
11:10
Directoarea Colegiului „C.D. Loga”: „Ceea ce copiii văd pe rețelele sociale îi modelează, vrem, nu vrem, îi intoxică de-a dreptul” # Timis Online
Discuția privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare capătă tot mai multă amploare în spațiul public. După ce Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a cerut Parlamentului inițierea unei legi care să limiteze accesul minorilor sub 15-16 ani la rețele sociale, propunerea sa este susținută de mai multe persoane din educație, inclusiv de directoarea unei școli din Timișoara.
11:10
Timișoara, pe radarul marilor conferințe internaționale. Lideri din industria evenimentelor au testat potențialul orașului # Timis Online
Timișoara a fost, timp de trei zile, gazda unei vizite de familiarizare dedicate industriei conferințelor, congreselor și expozițiilor, la care au participat 18 reprezentanți ai unor companii de top din România, Ungaria și Serbia. Vizita a avut loc la finalul săptămânii trecute și a fost organizată la invitația Visit Timișoara, cu sprijinul partenerilor.
11:00
FOTO. Controale-fulger pe DN 6: peste 170 de amenzi date și permise ridicate în doar câteva ore # Timis Online
Amenzi de peste 36.000 de lei au fost aplicate șoferilor prinși pe DN 6, în județul Timiș, în urma unei acțiuni rutiere desfășurate de polițiști pentru prevenirea accidentelor.
11:00
VIDEO. Doi adolescenți reținuți după ce au jefuit o femeie de 74 de ani pe o stradă din Timișoara # Timis Online
Doi adolescenți din Timișoara au fost arestați după ce au agresat o femeie de 74 de ani și i-au furat poșeta, în timp ce aceasta se plimba pe Aleea Viilor.
10:40
Aparatură de ultimă generație la Spitalul Victor Babeș Timișoara, esențială în diagnosticul precoce al cancerului # Timis Online
Bolile oncologice rămân una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În România, peste 100.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu diferite forme de cancer, iar în multe cazuri boala este descoperită în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate. Medicii atrag atenția că depistarea precoce poate face diferența dintre viață și moarte.
08:50
Beneficiile exercițiilor fizice pentru varice – de ce mișcarea este esențială pentru sănătatea venelor? # Timis Online
Varicele nu sunt doar o problemă estetică, ele fac parte dintr-o afecțiune mai amplă, numită boală venoasă cronică, care poate evolua în timp dacă nu este gestionată corect. Deși tratamentele medicale și chirurgicale au un rol important, exercițiile fizice reprezintă baza prevenției și a controlului pe termen lung.
08:20
Marți, 3 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Marți puteți merge la expoziții sau la un spectacol.
2 februarie 2026
19:20
Consilierul economic al președintelui Nicușor Dan anunță că România va dispune de capacități avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a-și proteja proiectul offshore de gaze, precum și alte infrastructuri.
16:40
Un concert coral pe muzică de Brahms, un concert de flaut și o simfonie românească sunt propunerile Filarmonicii Banatul pentru auditoriul său în prima parte a lunii februarie 2026. Cele două concerte ale acestei săptămâni se desfășoară ub titlurile Dragoste și destin, respectiv Flight & Form.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Pistol balcanic cu cremene, vechi de peste două secole, exponatul lunii februarie la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Muzeul Național al Banatului aduce în prim-plan, în luna februarie, o piesă de o valoare istorică și simbolică deosebită: un pistol balcanic cu cremene de tip Peć, datat din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Obiectul, păstrat în colecțiile muzeului, este o expresie elocventă a întâlnirii dintre meșteșugul local și universul tehnic și simbolic al lumii militare otomane din Balcani.
14:10
Caravana comediei „În pielea mea” debutează pe 3 februarie cu proiecții speciale la Arad și Timișoara, în prezența regizorului Paul Decu și a actorilor Ioana State, George Tănase, Azaleea Necula și Alexandra Răduță. Filmul, o comedie despre un schimb de roluri între patru cupluri pe durata unui weekend, va intra în cinematografe din 10 februarie.
13:40
VIDEO. Explicațiile DGASPC după tragedia de la Cenei: de ce era nevoie de un centru pentru minori la Săcălaz # Timis Online
Tragedia care a zguduit recent comunitatea din Cenei, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de trei colegi de școală, a stârnit îngrijorare profundă în rândul autorităților și al părinților din județul Timiș. În acest context tensionat, primarul comunei Săcălaz, Dumitru Boboi, a anunțat măsuri concrete pentru prevenirea violenței în rândul minorilor și pentru creșterea siguranței în comunitate.
13:30
Reprezentanții elevilor cer un ministru al Educației „responsabil, coerent și conectat la realitatea din școli” # Timis Online
Consiliul Național al Elevilor (CNE) transmite un apel public legat de viitorul ministru al Educației, solicitând asumarea unor măsuri urgente pentru stabilizarea și reformarea sistemului educațional. Reprezentanții elevilor subliniază că educația traversează „una dintre cele mai tulburi perioade ale sale” și avertizează că politicile de austeritate și lipsa de dialog au afectat încrederea comunității educaționale.
13:10
Anul 2025 a marcat o etapă semnificativă în dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin implementarea și derularea unor investiții, finanțate din fonduri europene, naționale și surse proprii. Proiectele aflate în curs sau recent finalizate vizează modernizarea infrastructurii educaționale, digitalizarea proceselor didactice și de cercetare, eficiența energetică, precum și consolidarea formării universitare și postuniversitare în domeniul sănătății.
13:10
FOTO. Timișoara încă se fumează în spații închise. Poliția locală a dat zeci de avertismente # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială și ai Serviciului Siguranță și Ordine Publică au desfășurat, în weekend, o amplă acțiune de control în unitățile de alimentație publică din Timișoara. Vizată a fost respectarea legislației privind consumul produselor din tutun.
12:40
Timișoara are, după ani de zile, un nou Registru al Spațiilor Verzi. Au fost inventariați 180.000 de arbori # Timis Online
Primăria Timișoara anunță finalizarea noului Registru Local al Spațiilor Verzi, după doi ani și jumătate de inventariere. Documentul include aproape 180.000 de arbori și 627 de hectare de zone verzi, oferind, pentru prima dată după 25 de ani, o evidență actualizată a patrimoniului verde al orașului.
12:10
Festivalul „Beloblatska kobasica” revine la Belo Blato, capitala cârnaților din Banatul sârbesc # Timis Online
Satul Belo Blato, situat în apropierea orașului sârb Zrenjanin, în Banatul Central, devine în weekend punctul de atracție pentru iubitorii de gastronomie tradițională.
