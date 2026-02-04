Comerţul global ar putea creşte cu 2,5% anual până în 2034, în pofida fragmentării geopolitice (analiză)
Economica.net, 4 februarie 2026 15:20
Comerţul mondial cu bunuri ar putea urca anual cu 2,5% pe parcursul următorului deceniu, uşor peste ritmul de creştere a PIB-ului global, de la aproximativ 23.000 de miliarde de dolari/an în 2024 la aproape 30.000 de miliarde de dolari în 2034, însă rutele comerciale pe care circulă aceste bunuri ar urma să fie remodelate radical, sunt principalele concluzii ale celui mai recent raport al Centrului pentru Geopolitică al Boston Consulting Group (BCG).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
15:40
CCR: Excluderea de la procedura de achiziţie pentru că firma e subiectul unei investigaţii penale – o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că excluderea unui operator economic de la procedura de achiziţie doar pentru că este subiectul unei investigaţii penale, fără a fi pronunţată o decizie definitivă de condamnare, echivalează cu o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie.
Acum 30 minute
15:20
Comerţul global ar putea creşte cu 2,5% anual până în 2034, în pofida fragmentării geopolitice (analiză) # Economica.net
Comerţul mondial cu bunuri ar putea urca anual cu 2,5% pe parcursul următorului deceniu, uşor peste ritmul de creştere a PIB-ului global, de la aproximativ 23.000 de miliarde de dolari/an în 2024 la aproape 30.000 de miliarde de dolari în 2034, însă rutele comerciale pe care circulă aceste bunuri ar urma să fie remodelate radical, sunt principalele concluzii ale celui mai recent raport al Centrului pentru Geopolitică al Boston Consulting Group (BCG).
15:10
Ucraina este interesată să aprofundeze cooperarea energetică trilaterală cu România şi Republica Moldova – ambasador # Economica.net
Ucraina este interesată să aprofundeze cooperarea energetică trilaterală cu România şi Republica Moldova, a declarat, miercuri, Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, în deschiderea Energy Week Black Sea 2026.
Acum o oră
14:50
CCR – Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale a fost amânată # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 4 martie sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
14:50
Raiffeisen Bank depăşeşte pragul de 10 miliarde de euro active administrate pentru clienţii persoane fizice # Economica.net
Activele gestionate de Raiffeisen Bank pentru clienţii persoane fizice au crescut în ultimul an cu 1 miliard de euro, depăşind, în prezent, pragul de 10 miliarde de euro, ceea asigură băncii o cotă de piaţă de 11% în segmentul de economisire şi fonduri de investiţii.
Acum 2 ore
14:40
TikTok, extrem de cooperantă cu ancheta UE privind alegerile din România (purtător de cuvânt al Comisiei Europene) # Economica.net
Compania de socializare TikTok este "extrem de cooperantă" cu ancheta în curs a Comisiei Europene privind potenţiala interferenţă în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al executivului european, Thomas Regnier, relatează Reuters.
14:30
În ce stadiu este acum proiectul Neptun Deep, care ar urma să ne aducă anul viitor primele gaze din Marea Neagră # Economica.net
Oficialii Petrom au spus că proiectul Neptun este în timp și în buget, preentând și câteva detalii despre stadiul actual al celui mai mare proiect energetic al României de acum.
14:30
Percepţia aproape unanimă a mediului de afaceri este aceea a unei înăspriri a fiscalităţii în 2026, combinată cu sentimentul că soluţiile alternative la majorarea taxelor sunt insuficient valorificate de autorităţi, iar firmele percep schimbările fiscale mai degrabă ca măsuri reactive, de acoperire a deficitului bugetar-record înregistrat în ultimii ani, conform unui sondaj realizat de EY România.
14:10
Directorul general de la grupul american Intel Corp, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de cipuri de memorie din industria computerelor să persiste timp de cel puţin doi ani, transmite Bloomberg.
13:50
Directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, a declarat miercuri, într-un interviu acordat agenţiei APA, că se aşteaptă ca producţia de gaze a grupului să crească din nou începând cu 2027, graţie proiectului de gaze Neptun Deep, adăugând că OMV este interesat să facă noi achiziţii în sectorul gazelor.
13:50
Primăria Sectorului 6 astupă gropile raportate pe aplicația Waze de către participanții la trafic.
Acum 4 ore
13:30
Directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, a declarat miercuri, într-un interviu acordat agenţiei APA, că se aşteaptă ca producţia de gaze a grupului să crească din nou începând cu 2027, graţie proiectului de gaze Neptun Deep, adăugând că OMV este interesat să facă noi achiziţii în sectorul gazelor.
13:20
Zi importantă pentru mobilitatea durabilă, anunță producătorul de material rulant Alstom. Primul său tren alimentat cu baterii este acum oficial în serviciul de transport călători.
13:20
Peste 10.000 de profesori ar putea participa la greva din Educaţie. Protest la Guvern al sindicaliştilor din învăţământ # Economica.net
Membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater" protestează miercuri, în faţa Palatului Victoria, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Trei sferturi (74,7%) dintre angajaţii din învăţământ afirmă că sunt dispuşi să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET", în perioada 14 - 31 ianuarie. Cercetarea a implicat peste 17.000 de angajaţi din sistemul de educaţie, dintre care 87,4% cadre didactice, 6,9% personal didactic auxiliar şi 5,7% personal administrativ, nedidactic.
13:20
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în luna decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate, miercuri, de Eurostat, informează AFP.
12:50
Ce este tratatul nuclear New START dintre SUA şi Rusia şi de ce este important pentru toată planeta # Economica.net
Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, 5 februarie. Reuters trece în revistă prevederile acestui tratat şi motivele pentru care acesta este important.
12:50
Portughezii de la Greenvolt iau credit de 59 mil. euro pentru un parc eolian de 50 MW pe care îl fac în Dobrogea # Economica.net
Greenvolt Power, dezvoltator global de proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei la scară largă, a obținut o finanțare în valoare de 58.5 milioane de euro din partea Erste Group Bank AG și Banca Comercială Română (BCR) pentru a susține dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 49.8 MW amplasat în Săcele, în regiunea Dobrogea din sud-estul României, potrivit unui comunicat de presă.
12:20
Negocieri între giganţi. Ford ar putea „închiria” fabricile din Europa chinezilor de la Geely # Economica.net
Constructorul auto american Ford şi producătorul chinez Geely poartă discuţii cu privire la un posibil parteneriat, într-un moment în care producătorii auto din întreaga lume încearcă să împartă tehnologiile de vârf şi costurile de producţie, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuţiilor.
12:00
Profiturile din transporturile rutiere de mărfuri au crescut de 12 ori în perioada 2008 – 2024 # Economica.net
Sectorul transporturilor rutiere de mărfuri a evoluat de la o cifră de afaceri cumulată de 11 miliarde de lei în 2008, la 76,7 miliarde lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 596%, în contextul în care inflația a fost de aproximativ 100%. Cel mai bun an din perioada analizată a fost 2024, iar cel mai slab an a fost 2009, arată o amplă analiză realizată de Termene.ro.
12:00
TAROM taie prețurile la biletele interne, dar elimină bagajul de cală. Câți bani salvezi # Economica.net
TAROM schimbă regulile pe zborurile interne și introduce, din 4 februarie 2026, prețuri mai mici la biletele de avion. Pentru noua opțiune tarifară este eliminat bagajul de cală, iar biletele sunt astfel cu 20 de euro mai ieftine/zbor, potrivit simulărilor efectuate de Economica.net.
11:50
Prosumatorii se tot înmulțesc. S-a ajuns la aproape 290.000, cu peste 3.300 MW putere instalată # Economica.net
Numărul prosumatorilor din România a ajuns la 287.985 la finalul lui noiembrie 2025, iar puterea instalată totală a lor a ajuns la 3.352 MW, potrivit ultimelor date ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Acum 6 ore
11:40
Primăria Capitalei a informat, miercuri, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.
11:30
CSM: Deficitul de judecători este în creştere. Buna funcţionare a justiţiei continuă să fie grav afectată # Economica.net
Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenţia că deficitul de judecători este în creştere, ceea ce face ca buna funcţionare a justiţiei, în vederea realizării unui act de justiţie de calitate, să fie în continuare "grav afectată".
11:00
Care sunt creditele care generează cele mai mici rate la refinanţarea creditelor ipotecare – FinRadar # Economica.net
Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanţării, cu un cost cu aproape 20% mai redus faţă de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de FinRadar, platformă financiară.
10:40
Rusia ia măsuri, inclusiv militare, pentru a-şi proteja interesele şi securitatea în Arctica # Economica.net
Rusia ia măsuri pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, a declarat un oficial rus într-un interviu acordat marţi RIA Novosti, relatează miercuri Xinhua.
10:30
Grupul austriac OMV a raportat miercuri un profit net de 1,94 miliarde de euro pentru anul 2025, cu 7% mai mic decât în 2024, în condiţiile în care cifra de afaceri a scăzut tot cu 7%, până la 24,31 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al acţionarului majoritar de la OMV Petrom.
10:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seara, că ar trebui revenit de către Guvern asupra măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, el adăugând că nu ştie de unde a apărut şi că nu crede că s-a discutat în coaliţie despre acest subiect.
10:00
Petrom își reorientează investițiile: scade ponderea pentru regenerabile, crește cea pentru bussinesul tradițional de țiței și gaze # Economica.net
OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze, își modifică puțin politica de investiții, crescând accentul pe business-ul tradțional, potrivit datelor financiare pentru anul 2025, prezentate azi.
Acum 8 ore
09:40
„Reformă sau moarte”, spune ambasadorul Norvegiei la OMC. Moment crucial pentru Organizaţia Mondială a Comerţului # Economica.net
Reformarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru organizaţie, a declarat Petter Olberg, ambasadorul Norvegiei la OMC şi facilitatorul discuţiilor privind reforma organizaţiei, într-un interviu pentru AFP.
09:40
Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari pentru a construi parcuri fotovoltaice în Turcia # Economica.net
Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia, pentru a construi parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 2.000 de MW, a declarat marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, transmite Reuters.
09:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin" să "pună capăt războiului" din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează AFP.
08:40
CCR dezbate sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
08:30
Petrom va acorda dividend de bază și dividend special, ca urmare a rezultatelor din anul 2025 a informat compania.
08:20
Grupul OMV Petrom, cel mai mre producător de țiței și gaze din Europa de Sud-Est, a raportat pentru 2025 profit în scădere cu 27%, la venituri în creștere cu 2%. Investițiile au fost la nivel record.
08:20
Comisia Europeană a intervenit în alegerile din România şi din alte state membre UE – raport SUA # Economica.net
Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, scrie Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite într-un raport publicat marţi pe site-ul său.
08:10
Kelemen Hunor: Taxele şi impozitele locale pot fi reduse cu 50%. Nu poţi să guvernezi împotriva oamenilor # Economica.net
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seara, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe şi impozite locale, prin reducerea acestora cu 50%, argumentând că "nu poţi să guvernezi împotriva oamenilor".
Acum 12 ore
04:50
Ce spun finanțatorii, investitorii, liderii din business și mediul academic despre impactul proiectelor mixed-use.
Acum 24 ore
22:40
UE investighează subvențiile producătorului chinez de turbine eoliene Goldwind. Ce situație delicată am avut în România # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat marţi că deschide o investigaţie aprofundată privind subvenţiile străine pentru activităţile companiei chineze Goldwind în sectorul energiei eoliene din UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
22:30
România, vizată într-o amplă operațiune internațională împotriva pirateriei cu filme Netflix, Disney+ și Prime # Economica.net
Poliția italiană a destructurat o rețea ilegală de streaming care opera la scară industrială, care a adus pagube estimate la milioane de euro lunar. Operațiunea a inclus percheziții și în România. Pentru a ascunde veniturile ilicite în valoare de câteva milioane de euro pe lună, suspecții au spălat profiturile prin investiții în criptomonede și companii fantomă.
22:20
Familia Negoiţă cumpără terenuri de 19.000 de metri pătraţi în Sectorul 3 de la firma la care e asociat preşedintele CJ Tulcea Horia Teodorescu. Plătește cel puţin 4,6 milioane de euro # Economica.net
Edificia Star Construct, controlată indirect, prin mai multe firme, de Ionuţ, Lidia şi Ilie Negoiţă, va cumpăra terenuri cu suprafaţa totală de aproape 19.000 metri pătraţi în sectorul 3 al Capitalei de la firma Gazoteh la care e asociat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, potrivit informaţiilor obţinute de Economica.net dintr-o decizie a societăţii şi din Registrul Comerţului.
22:20
România, campioana UE la importurile de semințe de floarea-soarelui, într-un an cu producții în creștere # Economica.net
România a cumpărat în primele 30 de săptămâni ale acestui an comercial agricol aproximativ 60% din cantitățile de semințe de floarea-soarelui achiziționate de tot blocul comunitar. Aceasta într-un an în care producția noastră a crescut cu 42% față de 2024. Exporturile sunt însă mai mari.
22:20
FOTO Fabrică simbol din România, construită cu Fujitsu, devine proiect imobiliar. E prea puternică pentru a fi demolată # Economica.net
O fabrică de renume din România urmează să treacă printr-un proces de reconversie și să se transforme în centru de cartier pentru locuitorii din zona Unirii din Târgu-Mureș.
22:10
Congresul american a pus capăt unei perioade de trei zile de paralizie a statului și a votat legea bugetului # Economica.net
Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a adoptat marţi un text bugetar pentru a se pune capăt celor peste trei zile de paralizie a unei părţi a administraţiei federale americane, transmit Reuters, AFP şi DPA, relatează Agerpres.
22:00
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total a depăşit 134,5 milioane de lei (26,4 milioane de euro), transmite Agerpres.
21:50
Premierul spaniol Sanchez promite interzicerea accesului tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale. Musk reacționează furis și-l numește tiran și trădător # Economica.net
Proprietarul reţelei sociale X, Elon Musk, l-a acuzat marţi pe prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez că este "un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol" după ce acesta a anunţat în cadrul unui discurs din Dubai o serie de măsuri care vizează platformele digitale, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:30
Comisia Europeană respinge categoric acuzațiile venite din SUA că ar constrâns platformele sociale la cenzură # Economica.net
Comisia Europeană a contestat ferm, marţi, că ar fi constrâns reţelele sociale la ''cenzură'', aşa cum afirmă un raport prezentat de apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump în Congresul american, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:20
Turla unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit. Pompierii caută victime sub dărâmături # Economica.net
Turla unei biserici din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbușit, marți seara, peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri, echipajele de intervenție acționând în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind și un câine specializat pentru astfel de misiuni, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.
21:00
NATO a început activitatea de planificare a misiunii pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, citat de AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
20:50
Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranţa de a ajunge la un acord cu administraţia preşedintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare, relatează marţi AFP, transmite Agerpres.
20:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut STB şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti (ADITPBI) să prezinte un plan de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii, transmite Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.