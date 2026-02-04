Consiliul Național Bisericesc s-a reunit în ședința anuală – 2026 | FOTO

18:00

„Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică. „Când te simți prea bine, prea în regulă cu Dumnezeu și cu ceilalți, nici nu mai ai nevoie de El”, a adăugat ierarhul cu referire la atitudinea fariseului din fragmentul evanghelic citit…