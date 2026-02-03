PS Nichifor Botoșăneanul: Sfântul Trifon nu a slujit Domnului cu măsură, ci toată viața sa, cu toată inima sa
Basilica.ro, 3 februarie 2026 09:50
Sfântul Mucenic Trifon nu i-a slujit lui Dumnezeu cu măsură, ci cu toată viața sa, cu toată inima sa, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, duminică, la Parohia „Sfântul Sava” din municipiul Iași. Vorbind despre Sfântul Trifon, ierarhul a mai spus că tânărul mucenic nu s-a înfricoșat de perspectiva morții,…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu: Hram la Catedrala din Iași „În Sfânta Liturghie, în Sfânta Biserică, nădăjduim să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, gândul nostru, dorințele noastre, punând înaintea…
Calendar Ortodox, 3 februarie Sfântul şi Dreptul Simeon Este unul dintre cei 70 de înţelepţi care au tradus din limba ebraică în limba greacă Vechiul Testament, la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului. Când au ajuns cu traducerea la capitolul al VII-lea, versetul 14 din cartea Prorocului Isaia, unde scrie „Pentru aceasta Domnul meu vă va…
Pr. Cosmin Pricop despre mamele Sfinților Trei Ierarhi: Trei tipologii exemplare și pentru ziua de azi # Basilica.ro
Familiile în care s-au născut Sfinții Trei Ierarhi ne demonstrează că, „indiferent de provocările cu care te confrunți, indiferent de contextele pe care trebuie să le traversezi, există soluții” pentru a crește copii fideli Bisericii și dezvoltați în plan intelectual și social, a explicat vineri, la Radio Trinitas, Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de…
Prima săptămână din luna februarie (1-7 februarie) este marcată anual de Organizația Națiunilor Unite (ONU) drept Săptămâna Mondială a Armoniei Interreligioase. Inițiativa a fost propusă în cadrul Adunării Generale a ONU din 23 septembrie 2010 de către Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și a fost adoptată în unanimitate în data de 20 octombrie 2010.…
PS Benedict: Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică. „Când te simți prea bine, prea în regulă cu Dumnezeu și cu ceilalți, nici nu mai ai nevoie de El”, a adăugat ierarhul cu referire la atitudinea fariseului din fragmentul evanghelic citit…
Pilda Vameșului și a Fariseului și Praznicul Întâmpinării Domnului ne învață cum să ne rugăm, a spus PS Macarie # Basilica.ro
„Pilda Vameșului și a Fariseului și Praznicul Întâmpinării Domnului ne învață cum să ne rugăm”, a subliniat Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, sâmbătă, la parohia românească din Roskilde, Danemarca. Preasfinția Sa a arătat că temelia oricărei vieți duhovnicești autentice este rugăciunea de mulțumire, evidențiind că aceasta trebuie să fie începutul fiecărei întâlniri cu Dumnezeu.…
Parohia românească „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” din Pescara a aniversat duminică împlinirea a 15 ani de la înființare. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia evenimentului aniversar din comunitatea românească. Episcopul Italiei a arătat că cei 15 ani de activitate reprezintă o lucrare a harului lui Dumnezeu, rod…
IPS Andrei spune că în perioada Triodului suntem îndemnați la pocăință și îndreptarea vieții # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vorbit duminică la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, despre intrarea în perioada Triodului, un timp în care suntem îndemnați la pocăință și îndreptarea vieții. În această perioadă suntem chemați la smerenie și pocăință, luându-l ca exemplu pe vameșul din pericopa evanghelică citită în Duminica…
Să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu: Hram la Catedrala din Iași # Basilica.ro
„În Sfânta Liturghie, în Sfânta Biserică, nădăjduim să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, gândul nostru, dorințele noastre, punând înaintea Lui chiar și slăbiciunile noastre, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu, așezată în Trupul și Sângele Domnului Hristos”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei luni, la Catedrala Mitropolitană din Iași.…
Un simpozion dedicat Sfinților Trei Ierarhi i-a invitat pe tinerii din Timișoara să descopere actualitatea modelelor clasice # Basilica.ro
Facultatea de Teologie din Timișoara a organizat în zilele de joi și vineri simpozionul dedicat Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul s-a intitulat „Sfinții Trei Ierarhi – Modele clasice pentru tineri” și a ajuns la cea de-a treia ediție. Manifestarea a debutat joi seară la paraclisul facultății cu săvârșirea slujbei Vecerniei unită cu Litia și a continuat…
PS Varlaam Ploieșteanul: Hristos aduce mântuirea nu numai pentru poporul ales, ci pentru toate popoarele care vor primi Evanghelia # Basilica.ro
„Hristos aduce mântuirea nu numai pentru poporul ales, ci pentru toate popoarele care vor primi Evanghelia”, a explicat luni Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat semnificația sărbătorii Întâmpinării Domnului. „Astăzi nu sărbătorim doar un eveniment care a avut loc acum mai bine…
Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania au fost comemorați, duminică, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, prin slujba Parastasului oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea celor doi mari ierarhi, citând dintr-un poemul „Anotimpuri”, scris de Mitropolitul Bartolomeu. Dragoste pentru înaintașii pomeniți Înaltpreasfinția Sa a subliniat…
Episcopul de Gaborone și Botswana, la Catedrala Mitropolitană din Iași: Biserica ne cheamă la pocăința născută din smerenie # Basilica.ro
Episcopul Marcu de Gaborone și Botswana (Patriarhia Alexandriei) a subliniat duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iași, că începutul perioadei Triodului este o chemare la o pocăință autentică, arătând că „Biserica ne cheamă la pocăința născută din smerenie”. Preasfinția Sa a atras atenția că adevărata întâlnire cu Dumnezeu nu se realizează prin afirmarea propriilor virtuți sau…
Românce în istorie: Smaranda Brăescu, prima femeie pilot din Europa, a fost campioană mondială la parașutism # Basilica.ro
Luni se împlinesc 78 de ani de la mutarea la cele veșnice a Smarandei Brăescu, o gălățeancă dintr-o familie de răzeși care a devenit pilot și parașutist într-o epocă în care nu se credea că femeile pot avea astfel de ocupații. Smaranda Brăescu s-a născut în 21 mai 1897 la Hănțești, comuna Buciumeni, județul Tecuci, în familia răzeșului Brăescu.…
Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Triodului: O adevărată școală a pocăinței și a smereniei # Basilica.ro
În mesajul pastoral transmis la începutul perioadei Triodului, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că această etapă liturgică este „o adevărată școală a pocăinței și a smereniei, o școală a rugăciunii, dar și o școală a ascezei spirituale, care ne redeschide ușile Împărăției Cerurilor”. Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că această…
Viața ortodoxă din ultima săptămână a lunii ianuarie 2026 surprinsă în imagini expresive, imagini care ne arată frumusețea vieții trăite cu credință, nădejde și dragoste. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro) Ai fotografii pentru Săptămâna în…
Mândria și slava deșartă ne golesc de harul lui Dumnezeu, avertizează Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a avertizat, duminică, la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din Segarcea, județul Dolj, că mândria și slava deșartă ne îndepărtează de Dumnezeu. IPS Irineu a spus că parabola Vameșului și a Fariseului este așezată în apropierea Postului Mare pentru că amintește de pocăință. „La Biserică se vine cu smerenie, după ce…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie 2026. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
De sărbătoarea Întâmpinării Domnului, se împlinesc 14 ani de la mutarea la cele veșnice a arhimandritului Teofil Lefter, fostul stareț al Mănăstirii Pângărați, pe care a rectitorit-o cu ascultare și dăruire. Arhim. Teofil Lefter s-a născut în 7 martie 1959 la Letea Veche, județul Bacău, iar în 1986 s-a închinoviat la Mănăstirea Bistrița din județul…
Arhiepiscopia Iașilor a oferit în 2025 sprijin social în valoare de 36 milioane lei și medical în valoare de 11 milioane lei # Basilica.ro
Spitalul și Clinica „Providența” ale Arhiepiscopiei Iașilor și Centrul Medico-Social „Veronica” al Asociației „Glasul Vieții” din Iași, fondată de Pr. Dan Damaschin, au asigurat anul trecut servicii medicale gratuite în valoare de aproape 11 milioane de lei, conform raportului-sinteză prezentat sâmbătă la Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor. Serviciile au fost oferite atât prin unitățile medicale…
PS Paisie Sinaitul: Hristos Se descoperă celor care Îl așteaptă cu răbdare și credință # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit, luni, la Paraclisul Catedralei Naționale, despre întâlnirea dintre Pruncul Iisus și Dreptul Simeon, arătând că aceasta este una dintre cele mai tainice și mai profunde întâlniri din Sfânta Scriptură, în care Dumnezeu iese în întâmpinarea omului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că sărbătoarea Întâmpinării…
PS Marc Nemțeanul a slujit în prima biserică ortodoxă construită de românii din Franța # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, a slujit vineri în biserica din La Courneuve, primul lăcaș de cult ortodox construit de românii din Franța în anul 2008. Biserica este ocrotită de Sfinții Trei Ierarhi, care au fost cinstiți de clerici și enoriași printr-o priveghere unită cu Sfânta Liturghie. Sfinții Trei Ierarhi…
Sărbătoare la Buzău: hramul Catedralei Arhiepiscopale și al Seminarului Teologic, sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi # Basilica.ro
Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” și Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău și-au sărbătorit vineri ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, prilej cu care a evocat complementaritatea celor trei mari sfinți sărbătoriți:…
Ziua Internațională a Tineretului Ortodox este celebrată anual în data de 2 februarie. Sărbătoarea a fost instituită în iunie 1992, în cadrul celei de-a 14-a Adunări Generale a Syndesmos – Organizația Mondială a Tineretului Ortodox. Sărbătoarea a primit atunci binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a mai multor întâistătători de Biserici Ortodoxe locale. Syndesmos a apărut…
Calendar Ortodox, 2 februarie Întâmpinarea Domnului La 40 de zile după Naşterea Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria (prăznuită în 25 decembrie), cinstim ziua aducerii Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, de Preasfânta Lui Maică şi de Dreptul Iosif, care ascultau și împlineau porunca Legii vechi. În această zi, bătrânul Simeon, mişcat de Duhul Sfânt,…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant, a subliniat Patriarhul Daniel Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că în Pilda Vameșului și a Fariseului, criteriul decisiv înaintea lui Dumnezeu nu este corectitudinea exterioară, ci smerenia inimii, subliniind că „Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept…
De Praznicul Întâmpinării Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al…
Starețul unicii mănăstiri ortodoxe de călugări din Scoția a fost hirotesit arhimandrit de Arhiepiscopul Atanasie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, l-a hirotesit arhimandrit pe părintele Serafim Aldea, starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului și toți Sfinții de pe insula Iona”, unica obște ortodoxă de călugări din Scoția. În perioada 28–30 ianuarie, Arhiepiscopul Atanasie a efectuat o vizită pastorală la mănăstirile ortodoxe de pe insulele Iona și…
PS Paisie Sinaitul: Cheia care ne deschide ușa spre Dumnezeu este dragostea față de aproapele # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a evidențiat duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale, că „cheia care ne deschide ușa spre Dumnezeu este dragostea față de aproapele”. Preasfinția Sa a arătat că pericopa evanghelică din Duminica a 33-a după Rusalii este o chemare la cercetare lăuntrică, nu doar o relatare a unui fapt din trecut. Episcopul vicar…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că în Pilda Vameșului și a Fariseului, criteriul decisiv înaintea lui Dumnezeu nu este corectitudinea exterioară, ci smerenia inimii, subliniind că „Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept arogant”. Patriarhul Daniel a explicat sensul pericopei evanghelice din Duminica a 33-a după Rusalii, prima din perioada Triodului, evidențiind că rugăciunea care…
PS Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhală: Fariseul nu a dobândit nimic, pentru că nu a cerut nimic de la Dumnezeu # Basilica.ro
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat duminică, la Catedrala Patriarhală, că fariseul din pilda Vameșului și a Fariseului „nu a dobândit nimic, pentru că nu a cerut nimic de la Dumnezeu”. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a afirmat că pericopa evanghelică din Duminica a 33-a după Rusalii, care deschide perioada Triodului, este adresată…
Mitropolitul Andrei: Ne străduim să-i formăm pe tinerii teologi ca să lumineze tuturor # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat vineri misiunea formativă a învățământului teologic, arătând că școlile teologice „se străduiesc să-i formeze pe tineri ca să lumineze tuturor”, într-o societate marcată de numeroase provocări. În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al…
Învățăturile Sf. Trei Ierarhi sunt adevărate comori pentru noi, a spus Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat vineri, la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, că „învățăturile lor sunt de o valoare inestimabilă, adevărate comori pentru noi”. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova de Mitropolitul Olteniei, împreună cu Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei și cu Episcopul Sebastian al…
Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas; Duminica a 33-a după Rusalii; Începutul Triodului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 1 Februarie Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 2 februarie Întâmpinarea Domnului. Începând cu această seară, Biserica Ortodoxă a intrat în ziua liturgică de sâmbătă 1 februarie, când se sărbătorește Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului. Pentru pregătirea sufletească a credincioşilor, toate sărbătorile împărăteşti (inclusiv cele ale Maicii Domnului) sunt precedate de un timp de…
În Duminica a 33-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
35 de ani de învățământ teologic în Alba Iulia: Studenții și profesorii și-au cinstit ocrotitorii spirituali # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a marcat vineri împlinirea a 35 de ani de la înființare. Studenții și profesorii teologi i-au cinstit pe Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai Paraclisului instituției de învățământ teologic. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu preoții profesori ai Facultății de…
Patru ierarhi au slujit de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Veche din Arad # Basilica.ro
Arhiepiscopul Timotei al Aradului, împreună cu Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei, Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Vicar Emilian Crișanul al Aradului, au slujit vineri în Catedrala Veche din Arad. Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu ocazia praznicului Sfinților Trei Ierarhi, în prezența elevilor și studenților de la instituțiile de învățământ teologic din…
Biserica Palatului Cotroceni anunță lansarea paginii oficiale de Facebook, un nou canal de comunicare destinat informării credincioșilor cu privire la programul liturgic, precum și la activitățile cultural-misionare desfășurate pe parcursul anului. Cu acest prilej, părintele Alexandru Bodoros, slujitor al bisericii, a declarat pentru Basilica.ro următoarele: „Ne propunem să facem cunoscut în primul rând programul liturgic…
La începutul lunii februarie, Biserica Ortodoxă cinstește multe femei sfinte care L-au mărturisit pe Hristos în primii ani de prigoană ai creștinismului, viețile lor fiind adevărate exemple de curaj și statornicie în credință. În acest articol, lor li se adaugă și o misionară din Evul Mediu timpuriu, o prorociță din Vechiul Testament, precum și o…
Singura catedrală mitropolitană din România cu hramul Sfințiilor Trei Ierarhi și-a cinstit ocrotitorii # Basilica.ro
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, singura din România care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi, și-a sărbătorit vineri hramul istoric. Mitropolitul Ioan al Banatului, împreună cu Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar Paisie Lugojanul, au săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric. Modele de viață creștină Preasfințitul Părinte Siluan a evidențiat în predică…
Mitropolitul Ardealului: Sf. Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a afirmat vineri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, că „Sfinții Trei Ierarhi au fost aleși pentru a se crea o bază unitară a Teologiei treimice ortodoxe”. Mitropolitul Ardealului a participat la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, care au debutat cu…
PS Ignatie la Catedrala Mitropolitană din Iași: Scrierile Sf. Trei Ierarhi poartă marca autenticității trăirii credinței # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a subliniat vineri la Catedrala Mitropolitană din Iași că teologia Sfinților Trei Ierarhi nu este una teoretică, ci izvorâtă din experiența vie a întâlnirii cu Dumnezeu, scrierile lor „purtând marca autenticității trăirii credinței”. Episcopul Hușilor a slujit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu…
În data de 31 ianuarie se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu Anania. Născut în 18 martie 1921, în localitatea Glăvile, județul Vâlcea, Valeriu Anania a urmat Seminarul Central din București, apoi studii teologice la București și Sibiu, obținând licența în Teologie în anul 1948. Personalitate intelectuală complexă, a urmat…
Calendar Ortodox, 31 ianuarie Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan au învățat medicina în Alexandria și, pentru că tămăduiau mulțimea „fără onorariu”, li se spunea „doctori tămăduitori fără arginți”. Ca niște buni creștini, ei arătau bolnavilor că, de multe ori, boala este pedeapsă…
Romfilatelia și Poșta Română au introdus miercuri în circulație o nouă emisiune filatelică dedicată artei, intitulată „Anotimpurile în lumina vitraliilor. Sever Frențiu”. Timbrele prezintă creații artistice dintr-o valoroasă colecție de vitralii aflate în patrimoniul Palatului Administrativ din Arad. Emisiunea filatelică redă, pe timbrele cu valorile nominale de 3 lei și 5 lei, cele patru anotimpuri…
Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii stomatologice gratuite # Basilica.ro
Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii de medicină dentară gratuite. Proiectul se va realiza prin cooperarea dintre autoritatea locală, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București – Facultatea de Medicină Dentară. Beneficiarii programului sunt copiii aflați…
Primele trei volume din opera completă a pr. prof. George Remete au fost lansate la Alba Iulia # Basilica.ro
Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba a găzduit joi seară evenimentul de lansare a primelor trei volume din opera completă a părintelui profesor George Remete. Manifestarea a avut loc cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul…
Pr. Liviu Vidican-Manci: „Cultura digitală devine problematică atunci când copilul este lăsat singur în fața ei” # Basilica.ro
Într-o lume grăbită și suprasolicitată, formarea interioară a copiilor și adolescenților a devenit una dintre cele mai dificile și, totodată, esențiale responsabilități ale părinților, educatorilor și ale societății în ansamblu. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, părintele Liviu Vidican-Manci vorbește despre provocările educației în era tehnologiei, despre nevoia de discernământ și despre importanța construirii unor relații…
Federația Filantropia a ajutat cu lemne pentru foc 50 de vârstnici vulnerabili din județul Prohava # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a oferit joi lemne de foc pentru 50 de vârstnici din Protopopiatul Urlați. Acțiunea a făcut parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească” care vine în ajutorul vârstnicilor vulnerabili. „Astăzi ne aflăm în Protoieria Urlați din Arhiepiscopia Bucureștilor, unde 50 de vârstnici vor primi câte un metru cub de…
