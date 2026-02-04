Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a încercat și a reușit
Gândul, 4 februarie 2026 16:30
Miracol sau doar pură tehnologie, asta este întrebarea multor oameni atunci când văd clipuri virale din China, unde oamenii plătesc cu palma. Un român stabilit în China poate spune adio banilor cash sau cărților de credit, iar asta pentru că, acolo, este implementată o tehnologie ultra modernă de a achita cu palma. În videoclipul său, Rareș […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
Raluca Bădulescu și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. ”M-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat” # Gândul
Raluca Bădulescu, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. Vedeta a explicat care a fost motivul. Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. Aceasta atrage mereu atenția cu look-ul său. În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp […]
16:40
Potrivit experților în securitate, alegerea valizei joacă un rol mult mai important decât cred mulți turiști, iar anumite tipuri de bagaje pot deveni adevărate „magneți” pentru hoți. Ce detalii le fac ochii să le lucească infractorilor… Avertismentul vine în contextul unei creșteri alarmante a furturilor de bagaje. Doar în trenurile din Marea Britanie, numărul furturilor […]
Acum 30 minute
16:30
16:30
Un polițist din Fetești-Ialomița a găsit un portofel burdușit cu euro lângă o bancă. Ce i-a trecut prin cap… # Gândul
Un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești a returnat suma de 10.000 de euro, după ce a găsit banii într-un portofel în apropierea unei bănci din municipiu, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, relatează Agerpres. Potrivit IPJ Ialomița, banii au fost pierduți de un bărbat în vârstă de 38 de ani din […]
16:30
Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – raportul din Congresul american cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles și interferența Comisiei Europene în anularea alegerilor din România. În viziunea fostului premier liberal, acest raport (detalii AICI) de 170 […]
16:30
Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA # Gândul
Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă, care urmează să înceapă oficial pe 6 februarie, torța olimpică a fost purtată în mod tradițional pe străzile din Milano, iar printre purtătorii torței s-a numărat, din nou, popularul rapper american Snoop Dogg. Celebrul artist american a mai participat la un astfel de eveniment în 2024, atunci când au avut […]
16:20
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia # Gândul
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia ale domnitorului Mircea cel Bătrân şi ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele mirean de Teodora Cantacuzino şi de monahia Teofana, pe numele de călugăriţă, au fost dezgropate de arhelogi şi trimise la nişte laboratoare din străinătate pentru analiza ADN-ului şi ale originilor celor doi. Arheologii vor să afle […]
16:20
Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a făcut dezvăluiri despre presiunile primite din interiorul PNL și a susținut că, în perioada în care era senator, i s-a cerut să șteargă anumite postări din spațiul public. Cîțu a spus că, în 2019, după ce a vorbit public despre necesitatea unei armate proprii […]
16:20
Enigmă. România nu a mai trimis datele despre șomajul tinerilor la Eurostat în ultimele 3 luni. La ultima raportare un sfert din tinerii români erau șomeri, cea mai mare rată din UE # Gândul
Eurostat a publicat cele mai recente date cu privire la rata șomajului ajustată sezonier din zona euro. Aceasta a fost de 6,2% în luna decembrie a anului trecut, în scădere față de 6,3% în noiembrie și decembrie 2024. Interesant este că în tabelele publicate de Eurostat apare și segmentul tinerilor șomeri, dar în dreptul României […]
Acum o oră
16:10
Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat # Gândul
William Stevenson, un bărbat de 77 de ani care a fost căsătorit cu fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, între 1970 și 1975, a fost arestat și acuzat de uciderea actualei sale soții, relatează NBC News. Individul a fost arestat luni și este acuzat de omor calificat în cazul morții Lindei Stevenson, potrivit […]
16:10
Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două # Gândul
Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Florin Cîțu a tras un semnal de alarmă: avem 4 luni de scădere consecutivă a consumului, în timp ce în pandemie am avut doar două. „Este pentru prima oară după pandemie când avem 4 luni consecutive de scădere a consumului. În pandemie au fost doar […]
16:00
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim” # Gândul
Marius Tucă a vorbit în cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, despre raportul SUA care a prezentat modul în care Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Acesta a susținut că raportul este un exemplu concret care demonstrează că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, ales de […]
16:00
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” # Gândul
Preț record pentru un kilogram de piept de pui într-un supermarket din România. O femeie a postat imaginile cu prețurile pe contul său de Facebook, iar internauții au reacționat imediat. Preț record pentru un kilogram de piept de pui, într-un supermarket din România. O femeie a postat pe contul său imaginile cu prețul care a lăsat-o fără […]
15:50
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal # Gândul
Un tigru siberian adult a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din Picior de Munte, județul Dâmbovița. Imaginile cu ”Shere Khan” au devenit imediat virale pe rețelele pe socializare, iar în urma apariției videoclipurilor în spațiul public, IPJ Dâmbovița a transmis că a deschis un dosar penal. Tigur siberian, filmat într-o curte din Dâmboviţa Pasiunea pentru […]
15:50
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă # Gândul
Oficialii americani și cei ai Iranului se vor întâlni vineri în Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu dintre cele două state. Emisarul de pace al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe Iranian, Abbas Araghchi, vor purta discuții cruciale despre programul nuclear al Iranului, scrie Financial Times. Discuțiile dintre Statele Unite și […]
15:50
Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic a oferit comentarii la cald despre raportul prezentat în Congresul SUA cu privire la interferența Bruxelles-ului în anularea alegerilor din România și cenzura politică exercitată de Comisia Europeană. Cunoscutul jurnalist critică insistența șefului statului, Nicușor Dan, de a susține propria versiune pe acest […]
Acum 2 ore
15:40
Lora, în vârstă de 43 de ani, arată impecabil în costum de baie. Artista are un trup cu forme de invidiat. Lora și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii în care apare în costum de baie. Vedeta arată extraordinar de bine. În imaginile respective, artista poartă un costum de baie dintr-o […]
15:40
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea # Gândul
Eleanor Sutcliffe, o tânără în vârstă de 28 de ani din Birmingham, a decis să își cumpere în anul 2024 o barcă în valoare de 17.000 de euro prin Facebook Marketplace. Ea a apelat la această variantă pentru a depăși dificultățile financiare care au apărut după ce a încheiat o relație și și-a vândut casa. Cheltuielile pentru […]
15:30
Experții de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că azi vremea se încălzește pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. În unele regiuni din țară valorile termice vor ajunge chiar și la 12 grade, iar nopțile vor fi mai calde decât ne-am obișnuit. Meteorologii anunță că azi avem parte […]
15:30
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri” # Gândul
Compania care deține platforma de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei în curs a Comisiei Europene privind o posibilă interferență în alegerile din România din 2024, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, relatează Reuters. „Acest lucru demonstrează că atunci când doriți să colaborați cu Comisia, suntem […]
15:30
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Într-o postare pe Facebook, șeful statului susține că documentul american nu vizează România în mod direct și că menționarea țării noastre are rol secundar, în cadrul […]
15:30
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat pe tema raportului devastator prezentat în Congresul American despre cenzura exercitată de comisia Europeană și interferența în anularea alegerilor din 2024. Cunoscutul jurnalist s-a confruntat direct cu cenzura de la Bruxelles, contul său de TikTok fiind închis definitiv. Raportul confirmă cenzura ideilor […]
15:10
Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler” # Gândul
Claudiu Târziu a anunțat marți, în Parlament, că a depus un proiect de lege care vizează abrogarea Legii 241/2025, cunoscută în spațiul public drept „Legea Vexler”. Claudiu Târziu a declarat că actul normativ reprezintă, în opinia sa, un atac la libertatea de exprimare, la memoria istorică și la identitatea culturală a României. Președintele partidului ACT […]
15:10
Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie! # Gândul
Într-un comentariu pe contul personal de Facebook, Mădălin Ionescu intervine în scandalul momentului, care a dat lumea politică peste cap. Este vorba despre dezvăluirile din Dosarul „Epstein”, iar concluzia pe care o trage Ionescu e următoarea: „Cea mai convenabilă moarte din istorie”. „Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019, la 35 de […]
15:10
Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler # Gândul
O situație mai puțin întâlnită a avut loc, recent, în China. O femeie și-a transformat cartierul în care locuiește într-un real patinoar în aer liber, după ce a făcut baie și a uitat robinetul deschis la boiler. A doua zi, surpriza a fost mare atât pentru ea, cât și pentru ceilalți vecini. Și-a oferit scuzele […]
15:00
Călin Popescu-Tăriceanu a abandondat raliul Monte-Carlo Istoric 2026. „Cursa este foarte frumoasă, dar este mult mai grea decât ne-am imaginat” # Gândul
Moment dificil în campania României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Echipajul format din Călin Popescu-Tăriceanu și Radu Dumitrescu a abandonat competiția, în urma incidentelor din proba specială 5, desfășurată în cursul serii trecute, relatează Promotor. Spre finalul probei, o ușoară ieșire în decor a dus la două pene de cauciuc. Situația a fost explicată chiar de […]
15:00
Meteorologi anunță vreme anormal de caldă azi. ANM pentru Gândul: Temperaturi de 12 grade. Începe încălzirea vremii # Gândul
Experții de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că azi vremea se încălzește pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi mai ridicat decât normalul perioadei. În unele regiuni din țară valorile termice vor ajunge chiar și la 12 grade, iar nopțile vor fi mai calde decât ne-am obișnuit. Meteorologii anunță că azi avem parte […]
Acum 4 ore
14:40
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a fost amendată de două ori de trustul Antena. Artista a dat detalii despre ce s-a întâmplat. Andreea Bălan a fost multă vreme una dintre vedetele Antena 1. Aceasta a făcut parte din juriul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Andreea Bălan a dezvăluit acum […]
14:30
La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică # Gândul
Furtul Coifului de la Coțofenești, din ianuarie 2025, a generat un adevărat scandal și polemici la nivel național, iar acum, un an mai târziu, printr-o ironie a sorții, românii reușesc totuși să capitalizeze de pe urma acestui nefericit incident. Pe platformele de retail au apărut replici ale Coifului de Coțofenești, mai mult sau mai puțin […]
14:30
Experții au adus în atenție un gest care poate părea banal la prima vedere, dar care poate aduce beneficii organismului. Dacă te-ai întrebat vreodată dacă ar fi în regulă să faci duș în întuneric, află că există un răspuns pozitiv. Multe persoane susțin că ar fi un factor destresant și că i-ar ajuta să doarmă […]
14:20
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal # Gândul
Meciul de fotbal Inter Milano – AC Torino din Cupa Italiei se joacă miercuri seară, de la ora 22.00. Partida are loc pe arena U-Power din Monza, din cauză că San Siro se pregătește pentru festivitatea de deschidere a JO 2026, care se va desfășura între 6-22 februarie. Cristi Chivu se vede la TV miercuri […]
14:20
Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG # Gândul
Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că autoritățile locale ar trebui să decidă, în limitele stabilite, reducerea de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie. Întrebat dacă se rupe coaliția dacă Bolojan nu va fi de acord cu reducerea taxelor, Liderul UDMR nu a vrut să speculeze. „Nu speculez până când nu […]
14:00
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur # Gândul
Unul dintre orașele în care foarte mulți români au ales să se stabilească, în ultimii ani, va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur. Lucrarea va face parte dintr-un nou cartier ce se construiește și este dedicat celui mai prețios metal. Potrivit publicației britanice Express, autoritățile din Dubai vor arăta lumii întregi ce […]
14:00
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori # Gândul
Profiturile cumulate ale companiilor active în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri au crescut de 12 ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile au crescut de 7 ori, arată o analiză Termene.ro. În 2024, peste 42.000 de firme au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de 76,7 mld. lei, un sold al profitului net […]
13:50
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge # Gândul
Oficialii europeni din domeniul securității sunt de părere că două vehicule spațiale ale Rusiei au interceptat comunicațiile a cel puțin doisprezece sateliți cheie ai Europei, anunță Financial Times. Incidentul de securitate, în care două nave spațiale ale Rusiei ar fi interceptat comunicațiile sateliților europeni, riscă nu doar să compromită datele sensibile transmise de acești sateliți, […]
13:50
Jurnalistul Lucian Mîndruță a scris o postare pe rețelele de socializare în care își arată punctul de vedere față de raportul transmis de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților privind alegerile din România. Jurnalistul Lucian Mîndruță a reacționat, după ce a fost făcut public raportul Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA privind alegerile […]
13:40
Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, este dezamăgită de comportamentul fostului său soț, Alexandru Papadopol în legătură cu fiica lor, Ruxandra. Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta are o fată pe […]
13:40
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile # Gândul
Scandalul Epstein continuă să provoace haos la curtea regală britanică. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles, s-a mutat „mai repede“ din casa sa din Windsor într-o locuință de pe domeniul Sandringham din Norfolk, relatează BBC. Potrivit sursei citate, fostul prinț a părăsit Royal Lodge, luni seara, și locuiește în prezent la Wood Farm, […]
13:20
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate” # Gândul
Raportul Comisiei Juridice din cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA continuă să stârnească reacţii cu privire la maniera în care autorităţile româneşti ar fi ascuns adevăratele motive cu privire la anularea alegerilor prezindenţiale din 2024. Liderul AUR, George Simion, a avut miercuri prima reacţie cu privire la documentul care a ajuns în spaţiul public. „În […]
13:10
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze # Gândul
Iată la câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Aceasta trebuie utilizată diferit în sezonul primăverii, spre deosebire de perioadele reci ale anului. De altfel, specialiștii explică modul în care să eviți consumul inutil de gaze, în perioada când vremea se încălzește. Odată cu venirea primăverii și, implicit, a temperaturilor […]
13:10
Președintele AUR, George Simion, consideră că administrația Bolojan este ilegitimă și că nu face altceva decât să pună taxe și impozite asupra unei populații deja sărăcite. Acesta a declarat miercuri că proprietățile achiziționate prin programul „Prima Casă” ar trebui să fie scutite de impozit. Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), măsurile de austeritate ale […]
13:00
Statul plătește în avans indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție pe luna februarie. Pe ce dată intră banii # Gândul
Beneficiile de asistență socială acordate luna aceasta vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a anunțat marți Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Astfel, vineri, 6 februarie, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor […]
12:50
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa, fostul premier Viorica Dăncilă, au abordat relația deficitară a României cu China, principala economie mondială. Relația cu China e foarte importantă pentru România, iar chinezii ne consideră prieteni, apreciază fostul premier, criticat în toamna trecută pentru prezența sa la un eveniment organizat […]
12:50
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“ # Gândul
O meduză rară, de dimensiunea unui autobuz, a fost surprinsă în largul coastei Argentinei. Un videoclip realizat de Institutul Oceanografic Schmidt arată această creatură magnifică care înoată la 250 de metri sub suprafața oceanului. Specialiștii au numit-o „Meduza fantomă“, relatează Fox News. Medusa este una rară, numită Stygiomedusa gigantea, sau meduză fantomă gigantică, a declarat […]
12:50
Acum 6 ore
12:40
După 3-0 la Sibiu și cu 9 puncte, din 12 posibile, acumulate în 2026, rapidiștii nu concep să nu câștige derby-ul cu Petrolul de vineri seară. Îl ascultăm pe Costel Gâlcă și discutăm cu Sergiu Radu și cu voi despre golul senzațional marcat de Grameni și despre evoluția lui Petrilă & Co. Fostul atacant e […]
12:30
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami # Gândul
O nouă lege iniţiată de către Silviu Vexler a fost amendată de preşdintele Nicuşor Dan, la Curtea Constituţională. CCR, însă, i-a respins şi de data aceasta obiecţiile de neconstituţionalitate. Legea extinde sancțiunile față de persoanele care se dau preoți și pentru profesiile de rabin, imam sau alte funcții asimilate. Miercuri, CCR a respins noua sesizare […]
12:30
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta # Gândul
Negocierile trialeterale de astăzi de la Abu Dhabi reprezintă a doua rundă a tratativelor dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite. Deși prima rundă din ianuarie a fost descrisă ca fiind „constructivă” în privința problemelor militare, divergențele teritoriale au rămas profunde, iar rezultatul acestei noi runde este considerat incert de către mulți analiști. Discuțiile […]
12:30
Piața imobiliară din România a intrat în noul an cu stângul. Cifrele publicate de ANCPI confirmă că volumul de tranzacții a scăzut drastic # Gândul
Piața imobiliară din România a intrat în noul an într-un context marcat de presiunea fiscală și cea economică, după un an în care creșterile au fost semnificative. Potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), volumul tranzacțiilor s-a redus în luna ianuarie 2026, față de luna decembrie din […]
12:30
Rita Mureșan a trecut printr-un moment de cumpănă în copilărie. ”Am stat în comă 14 zile” , a povestit aceasta. Rita Mureșan este o cunoscută creatoare de modă. La vârsta de 20 de ani, în anul 1993, Rita Mureșan cucerea pe toată lumea cu frumusețea și cu fizicul său, devenind Miss România. Rita Mureșan […]
