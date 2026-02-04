Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
Gândul, 4 februarie 2026 17:50
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a furnizat detalii din culisele PNL cu privire la controversata avocată Adriana Georgescu, surprinsă de DNA în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 euro pentru trafic de influență. Fostul premier liberal a afirmat că, în momentul venirii […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
18:10
România va trece, în scurt timp, la ora de vară. Asta înseamnă că ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă debutul zilelor mai lungi cu mai multă lumină naturală seara. Programul zilnic, transportul, activitățile economice, dar și obiceiurile oamenilor vor fi afectate de ajustarea aceasta aplicată în majoritatea statelor europene. Când are loc […]
18:10
Ștefan Popescu, avertisment după raportul SUA: România riscă să devină pion în disputa dintre SUA și UE # Gândul
Analistul de politică externă, Ștefan Popescu, susține că dezbaterea publică din România pe tema raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA a deviat de la problemele reale. În opina sa, discuțiile s-au concentrat pe atacuri și acuzații legate de credibilitatea raportului, în loc să vizeze consecințele pentru România. Ștefan Popescu afirmă că actuala putere politică […]
18:10
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China # Gândul
Uniunea Europeană pregătește o propunere de parteneriat cu Statele Unite în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce influența Chinei, scrie Bloomberg. Conform surselor, UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Washingtonul în termen de trei luni pentru a elabora o „Foaie de parcurs pentru un parteneriat strategic”. Acordul urmează să fie finalizat […]
18:10
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere, merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA # Gândul
România merge miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice la Washington. Delegația? Țoiu – Burnete – Jurca, o delegație a progresiștilor, care au dus ani la rând o luptă serioasă în România împotriva marilor proiecte miniere. Iar exemplul clasic rămâne Roșia Montană, care a produs proteste masive, a scos zeci de mii de oameni […]
18:10
Luna februarie este luna începutului de an chinezesc și, ca atare, are foarte multă energie. Este momentul în care oamenii își fac liste cu planuri și intenții, însă, în realitate, luna martie este considerată luna iubirii, nu februarie, care nu are nicio legătură cu acest aspect. Astăzi este o zi specială deoarece, neoficial, se intră […]
18:10
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat # Gândul
Președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au avut miercuri o convorbire telefonică importantă, prima de la ultima lor întrevedere din noiembrie 2025. Cei doi șefi de stat au abordat mai multe subiecte, printre care și pregătirea vizitei de stat a președintelui american în China, din luna aprilie. Apelul telefonic a servit drept […]
Acum 30 minute
18:00
Tragedie în Sectorul 3 din Capitală: Un copil de 5 ani a fost lovit de un autoturism. A fost declarat decesul acestuia # Gândul
Un accident teribil a avut loc în această după-amiază în Capitală. În jurul orei 17, un copil în vârstă de 5 ani a fost lovit de un autoturism. Decesul s-a declarat la câteva minute de la incident. Accident cumplit în Capitală! Un copil de doar 5 ani și-a pierdut viața Nenorocirea s-a produs pe Strada […]
17:50
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită # Gândul
Parcul tematic Six Flags Qiddiya City s-a deschis oficial în Arabia Saudită, relatează publicația Lifehaker. Are în total 28 de atracții, dintre care trei au intrat deja în istorie, una dintre ele fiind Falcons Flight. Specialiștii l-au numit cel mai înalt, cel mai lung și mai rapid roller coaster din lume, mai ales că poate atinge […]
17:50
Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a furnizat detalii din culisele PNL cu privire la controversata avocată Adriana Georgescu, surprinsă de DNA în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 euro pentru trafic de influență. Fostul premier liberal a afirmat că, în momentul venirii […]
Acum o oră
17:40
Cum și-a început Cristina Bâtlan afacerea. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat” # Gândul
Cristina Bâtlan a povestit cum a început afacerea cu încălțăminte. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat” , a spus aceasta. Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, […]
17:30
Simona Halep dezvăluie la Transylvania Open noile proiecte: „Simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis” # Gândul
Simona Halep a renunțat la tenis acum un an. În aceste zile, fostul Nr 1 WTA este la Transylvania Open, turneul unde și-a anunțat retragerea. A venit în calitate de ambasador onorific. Fosta jucătoare de tenis a acordat un interviu în care a vorbit despre motivul care a dus la decizia luată în urmă cu […]
17:20
Jurnalista Teodora Tompea pleacă de la postul Digi24 după o colaborare de 13 ani cu televiziunea de știri. Potrivit Paginademedia.ro, jurnalista va ajunge la o televiziune generalistă. Mai exact, Teodora intră la pupitrul știrilor Observator de la Antena 1. Teodora Tompea pleacă de la Digi24, după o colaborare de 13 ani Jurnalista are 17 ani de experiență, iar de-a […]
Acum 2 ore
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a făcut o serie de predicții pesimiste legate de criza economică pe care o traversează România. În opinia liberalului, situația reală este deosebit de gravă, mai ales că ne așteaptă 3 ani de alegeri. Florin Cîțu: Din păcate, […]
17:00
Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro # Gândul
Dacia a anunțat că lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați. A doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa mai precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare, realatează Mediafax. Dacia a demarat un nou […]
17:00
Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria # Gândul
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie, din Viena, în vârstă de 58 de ani. Femeia, care deține un abonament de transport valabil la nivel național, are un grad de dizabilitate de 50% și suferă adesea de atacuri de panică din cauza spațiilor aglomerate, precizează Heute, potrivit ProTV. Călătoria cu trenul care […]
16:50
Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a prezentat cinci măsuri pe care Guvernul Bolojan ar trebui să le aplice urgent pentru redresarea economiei. Fostul premier a spus că un guvern liberal trebuie să apere libertatea economică și să renunțe la politicile fiscale care apasă mediul privat. Prima măsură propusă de Cîțu […]
16:50
Imagini cu Sorin Grindeanu de la Mormântul Sfânt din Ierusalim: „Credința este adevăratul fundament al vieții” # Gândul
Aflat în vizită oficială în Israel, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit astăzi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și cu Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Românești. Ziua urmează să se încheie cu un dineu oficial oferit de președintele Knesset-ului în onoarea oficialilor români. „Credința este adevăratul fundament al vieții, iar grija pentru oameni este forma […]
16:40
Raluca Bădulescu și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. ”M-am îndrăgostit acolo de cineva și nu m-am mai măritat” # Gândul
Raluca Bădulescu, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că și-a părăsit un fost iubit înainte de nuntă. Vedeta a explicat care a fost motivul. Raluca Bădulescu este o cunoscută vedetă din showbiz-ul românesc. Aceasta atrage mereu atenția cu look-ul său. În plan personal, Raluca Bădulescu a format un cuplu cu Florin Stamin timp […]
16:40
Potrivit experților în securitate, alegerea valizei joacă un rol mult mai important decât cred mulți turiști, iar anumite tipuri de bagaje pot deveni adevărate „magneți” pentru hoți. Ce detalii le fac ochii să le lucească infractorilor… Avertismentul vine în contextul unei creșteri alarmante a furturilor de bagaje. Doar în trenurile din Marea Britanie, numărul furturilor […]
16:30
Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a încercat și a reușit # Gândul
Miracol sau doar pură tehnologie, asta este întrebarea multor oameni atunci când văd clipuri virale din China, unde oamenii plătesc cu palma. Un român stabilit în China poate spune adio banilor cash sau cărților de credit, iar asta pentru că, acolo, este implementată o tehnologie ultra modernă de a achita cu palma. În videoclipul său, Rareș […]
16:30
Un polițist din Fetești-Ialomița a găsit un portofel burdușit cu euro lângă o bancă. Ce i-a trecut prin cap… # Gândul
Un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești a returnat suma de 10.000 de euro, după ce a găsit banii într-un portofel în apropierea unei bănci din municipiu, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, relatează Agerpres. Potrivit IPJ Ialomița, banii au fost pierduți de un bărbat în vârstă de 38 de ani din […]
16:30
Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – raportul din Congresul american cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles și interferența Comisiei Europene în anularea alegerilor din România. În viziunea fostului premier liberal, acest raport (detalii AICI) de 170 […]
16:30
Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA # Gândul
Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă, care urmează să înceapă oficial pe 6 februarie, torța olimpică a fost purtată în mod tradițional pe străzile din Milano, iar printre purtătorii torței s-a numărat, din nou, popularul rapper american Snoop Dogg. Celebrul artist american a mai participat la un astfel de eveniment în 2024, atunci când au avut […]
16:20
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia # Gândul
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia ale domnitorului Mircea cel Bătrân şi ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele mirean de Teodora Cantacuzino şi de monahia Teofana, pe numele de călugăriţă, au fost dezgropate de arhelogi şi trimise la nişte laboratoare din străinătate pentru analiza ADN-ului şi ale originilor celor doi. Arheologii vor să afle […]
16:20
Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a făcut dezvăluiri despre presiunile primite din interiorul PNL și a susținut că, în perioada în care era senator, i s-a cerut să șteargă anumite postări din spațiul public. Cîțu a spus că, în 2019, după ce a vorbit public despre necesitatea unei armate proprii […]
16:20
Enigmă. România nu a mai trimis datele despre șomajul tinerilor la Eurostat în ultimele 3 luni. La ultima raportare un sfert din tinerii români erau șomeri, cea mai mare rată din UE # Gândul
Eurostat a publicat cele mai recente date cu privire la rata șomajului ajustată sezonier din zona euro. Aceasta a fost de 6,2% în luna decembrie a anului trecut, în scădere față de 6,3% în noiembrie și decembrie 2024. Interesant este că în tabelele publicate de Eurostat apare și segmentul tinerilor șomeri, dar în dreptul României […]
Acum 4 ore
16:10
Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat # Gândul
William Stevenson, un bărbat de 77 de ani care a fost căsătorit cu fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, între 1970 și 1975, a fost arestat și acuzat de uciderea actualei sale soții, relatează NBC News. Individul a fost arestat luni și este acuzat de omor calificat în cazul morții Lindei Stevenson, potrivit […]
16:10
Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două # Gândul
Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Florin Cîțu a tras un semnal de alarmă: avem 4 luni de scădere consecutivă a consumului, în timp ce în pandemie am avut doar două. „Este pentru prima oară după pandemie când avem 4 luni consecutive de scădere a consumului. În pandemie au fost doar […]
16:00
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim” # Gândul
Marius Tucă a vorbit în cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, despre raportul SUA care a prezentat modul în care Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Acesta a susținut că raportul este un exemplu concret care demonstrează că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, ales de […]
16:00
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?” # Gândul
Preț record pentru un kilogram de piept de pui într-un supermarket din România. O femeie a postat imaginile cu prețurile pe contul său de Facebook, iar internauții au reacționat imediat. Preț record pentru un kilogram de piept de pui, într-un supermarket din România. O femeie a postat pe contul său imaginile cu prețul care a lăsat-o fără […]
15:50
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal # Gândul
Un tigru siberian adult a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din Picior de Munte, județul Dâmbovița. Imaginile cu ”Shere Khan” au devenit imediat virale pe rețelele pe socializare, iar în urma apariției videoclipurilor în spațiul public, IPJ Dâmbovița a transmis că a deschis un dosar penal. Tigur siberian, filmat într-o curte din Dâmboviţa Pasiunea pentru […]
15:50
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă # Gândul
Oficialii americani și cei ai Iranului se vor întâlni vineri în Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu dintre cele două state. Emisarul de pace al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe Iranian, Abbas Araghchi, vor purta discuții cruciale despre programul nuclear al Iranului, scrie Financial Times. Discuțiile dintre Statele Unite și […]
15:50
Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic a oferit comentarii la cald despre raportul prezentat în Congresul SUA cu privire la interferența Bruxelles-ului în anularea alegerilor din România și cenzura politică exercitată de Comisia Europeană. Cunoscutul jurnalist critică insistența șefului statului, Nicușor Dan, de a susține propria versiune pe acest […]
15:40
Lora, în vârstă de 43 de ani, arată impecabil în costum de baie. Artista are un trup cu forme de invidiat. Lora și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii în care apare în costum de baie. Vedeta arată extraordinar de bine. În imaginile respective, artista poartă un costum de baie dintr-o […]
15:40
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea # Gândul
Eleanor Sutcliffe, o tânără în vârstă de 28 de ani din Birmingham, a decis să își cumpere în anul 2024 o barcă în valoare de 17.000 de euro prin Facebook Marketplace. Ea a apelat la această variantă pentru a depăși dificultățile financiare care au apărut după ce a încheiat o relație și și-a vândut casa. Cheltuielile pentru […]
15:30
Experții de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că azi vremea se încălzește pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. În unele regiuni din țară valorile termice vor ajunge chiar și la 12 grade, iar nopțile vor fi mai calde decât ne-am obișnuit. Meteorologii anunță că azi avem parte […]
15:30
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri” # Gândul
Compania care deține platforma de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei în curs a Comisiei Europene privind o posibilă interferență în alegerile din România din 2024, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, relatează Reuters. „Acest lucru demonstrează că atunci când doriți să colaborați cu Comisia, suntem […]
15:30
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Într-o postare pe Facebook, șeful statului susține că documentul american nu vizează România în mod direct și că menționarea țării noastre are rol secundar, în cadrul […]
15:30
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat pe tema raportului devastator prezentat în Congresul American despre cenzura exercitată de comisia Europeană și interferența în anularea alegerilor din 2024. Cunoscutul jurnalist s-a confruntat direct cu cenzura de la Bruxelles, contul său de TikTok fiind închis definitiv. Raportul confirmă cenzura ideilor […]
15:10
Claudiu Târziu anunță depunerea în Parlament a unui proiect de lege pentru abrogarea „Legii Vexler” # Gândul
Claudiu Târziu a anunțat marți, în Parlament, că a depus un proiect de lege care vizează abrogarea Legii 241/2025, cunoscută în spațiul public drept „Legea Vexler”. Claudiu Târziu a declarat că actul normativ reprezintă, în opinia sa, un atac la libertatea de exprimare, la memoria istorică și la identitatea culturală a României. Președintele partidului ACT […]
15:10
Mădălin Ionescu intervine în „Scandalul Epstein” care a dat lumea politică peste cap: cea mai convenabilă moarte din istorie! # Gândul
Într-un comentariu pe contul personal de Facebook, Mădălin Ionescu intervine în scandalul momentului, care a dat lumea politică peste cap. Este vorba despre dezvăluirile din Dosarul „Epstein”, iar concluzia pe care o trage Ionescu e următoarea: „Cea mai convenabilă moarte din istorie”. „Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019, la 35 de […]
15:10
Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler # Gândul
O situație mai puțin întâlnită a avut loc, recent, în China. O femeie și-a transformat cartierul în care locuiește într-un real patinoar în aer liber, după ce a făcut baie și a uitat robinetul deschis la boiler. A doua zi, surpriza a fost mare atât pentru ea, cât și pentru ceilalți vecini. Și-a oferit scuzele […]
15:00
Călin Popescu-Tăriceanu a abandondat raliul Monte-Carlo Istoric 2026. „Cursa este foarte frumoasă, dar este mult mai grea decât ne-am imaginat” # Gândul
Moment dificil în campania României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Echipajul format din Călin Popescu-Tăriceanu și Radu Dumitrescu a abandonat competiția, în urma incidentelor din proba specială 5, desfășurată în cursul serii trecute, relatează Promotor. Spre finalul probei, o ușoară ieșire în decor a dus la două pene de cauciuc. Situația a fost explicată chiar de […]
15:00
Meteorologi anunță vreme anormal de caldă azi. ANM pentru Gândul: Temperaturi de 12 grade. Începe încălzirea vremii # Gândul
Experții de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că azi vremea se încălzește pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi mai ridicat decât normalul perioadei. În unele regiuni din țară valorile termice vor ajunge chiar și la 12 grade, iar nopțile vor fi mai calde decât ne-am obișnuit. Meteorologii anunță că azi avem parte […]
14:40
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a fost amendată de două ori de trustul Antena. Artista a dat detalii despre ce s-a întâmplat. Andreea Bălan a fost multă vreme una dintre vedetele Antena 1. Aceasta a făcut parte din juriul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Andreea Bălan a dezvăluit acum […]
14:30
La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică # Gândul
Furtul Coifului de la Coțofenești, din ianuarie 2025, a generat un adevărat scandal și polemici la nivel național, iar acum, un an mai târziu, printr-o ironie a sorții, românii reușesc totuși să capitalizeze de pe urma acestui nefericit incident. Pe platformele de retail au apărut replici ale Coifului de Coțofenești, mai mult sau mai puțin […]
14:30
Experții au adus în atenție un gest care poate părea banal la prima vedere, dar care poate aduce beneficii organismului. Dacă te-ai întrebat vreodată dacă ar fi în regulă să faci duș în întuneric, află că există un răspuns pozitiv. Multe persoane susțin că ar fi un factor destresant și că i-ar ajuta să doarmă […]
14:20
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal # Gândul
Meciul de fotbal Inter Milano – AC Torino din Cupa Italiei se joacă miercuri seară, de la ora 22.00. Partida are loc pe arena U-Power din Monza, din cauză că San Siro se pregătește pentru festivitatea de deschidere a JO 2026, care se va desfășura între 6-22 februarie. Cristi Chivu se vede la TV miercuri […]
14:20
Premierul Ilie Bolojan i-a cerut „un răgaz” lui Kelemen Hunor, după ce UDMR a cerut reducerea taxelor cu 50% prin OUG # Gândul
Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că autoritățile locale ar trebui să decidă, în limitele stabilite, reducerea de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie. Întrebat dacă se rupe coaliția dacă Bolojan nu va fi de acord cu reducerea taxelor, Liderul UDMR nu a vrut să speculeze. „Nu speculez până când nu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.