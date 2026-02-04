O militantă antifascistă germană, condamnată la opt ani de închisoare în Ungaria pentru violenţe asupra unor neonazişti

15:30

Aproape 137 de kilograme de cocaină ascunse într-un camion care provenea din Spania au fost confiscate de vameşi în sud-vestul Franţei, au anunţat miercuri autorităţile judiciare, traficul de droguri fiind din ce în ce mai frecvent pe drumurile din această regiune, cu un număr de capturi tot mai mare, relatează agenția de știri AFP, citată […] © G4Media.ro.