Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla anul acesta, în urma scăderii veniturilor din petrol
G4Media, 4 februarie 2026 16:50
Deficitul public al Rusiei s-ar putea tripla comparativ cu ţinta oficială, până la finalul acestui an, scăderea achiziţiilor Indiei de petrol şi majorarea discounturilor la tranzacţionarea petrolului afectând veniturile, în timp ce cheltuielile ar putea fi mai ridicate decât se estima, au declarat pentru agenția de știri Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
17:10
Banca Naţională a României avertizează asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # G4Media
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 4 februarie 2026, care circulă online şi poartă sigla instituţiei, este un fals, transmite Agerpres. „BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document şi nu deţine atribuţii legale privind emiterea de avertismente referitoare […] © G4Media.ro.
17:10
CULISE Pedepse și recompense la Curtea de Apel București, după episodul „M-a sunat Lia” și după atacul în derulare la adresa Curții Constituționale # G4Media
Judecătoarea Ionela Tudor a plătit un preț uriaș pentru gafa de a fi pronunțat aceste șapte cuvinte: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. A pierdut, în cascadă, trei funcții importante la Curtea de Apel București, ceea ce a determinat-o să se pensioneze. Alți judecători ar urma să fie răsplătiți pentru rolul jucat în încercarea […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:00
Comisia Europeană răspunde acuzațiilor din SUA: Nu ne amestecăm niciodată în alegerile naționale, platformele sunt cele care pot reprezenta un risc/TikTok este extrem de cooperant și ia măsuri # G4Media
Comisia Europeană nu se amestecă niciodată în alegerile naționale, iar platformele online, care au fost mulți ani deasupra legii, sunt cele care pot reprezenta un risc pentru procesul electoral, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului UE pe probleme de apărare, dezinformare și suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, într-o reacție la raportul legislativului SUA în care […] © G4Media.ro.
17:00
Opera Națională din Cluj Napoca face casting, caută tenori și soprane pentru rolurile principale ale unei piese pe care o pune în scenă în centrul orașului # G4Media
Moment inedit la Cluj, Opera Națională face casting pentru tenori și soprane, pentru rolurile principale ale unei piese puse în scenă chiar în centrul orașului, scrie Actual de Cluj. Opera organizează audiție de casting pentru noua producție prezentată în cadrul Festivalului Internațional Opera Aperta. ”Făt Frumos din lacrimă”, o operă rock compusă de Dan Spînu. […] © G4Media.ro.
17:00
Scări rulante oprite luni întregi la Eroilor 2: Metrorex nu a aplicat penalități constructorului. Piesele au venit din China # G4Media
Două dintre cele patru scări rulante de la Stația Eroilor 2 (Magistrala 5) au fost scoase din funcțiune încă din 28 iulie 2026, din cauza unei defecțiuni tehnice la lanțul port-trepte, iar timp de aproape șase luni nu au fost reparate. Deși echipamentele se află în perioada de garanție, Metrorex a confirmat că nu a […] © G4Media.ro.
17:00
„Vieţile personale” ale celulelor canceroase pulmonare pot să prezică reacţia la tratament, arată un nou studiu # G4Media
Oamenii de ştiinţă din Australia au cartografiat „vecinii” celulelor canceroase pulmonare şi au descoperit că metabolismul celular joacă un rol cheie în stabilirea modului în care pacienţii oncologici răspund la imunoterapie, informează agenția de știri Xinhua. Cercetătorii de la Institutul Frazer din cadrul Universităţii Queensland (UQ) din Brisbane au studiat interacţiunile celulare, la rezoluţie celulară, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:50
Jaqueline Cristian a suferit una dintre cele mai severe înfrângeri din carieră, jucătoarea din România cedând, scor 1-6, 0-6, cu Daria Snigur în optimile de la Transylvania Open 2026. A doua favorită la întrecerea de la Cluj-Napoca, Jaqueline nu și-a găsit ritmul nici cu serviciul, dar nici de la retur. A cedat meciul în doar […] © G4Media.ro.
16:50
16:50
O militantă antifascistă germană, condamnată la opt ani de închisoare în Ungaria pentru violenţe asupra unor neonazişti # G4Media
Justiţia din Ungaria a condamnat miercuri o militantă antifascistă de cetăţenie germană la opt ani de închisoare pentru violenţă împotriva unor participanţi neonazişti la o manifestaţie din Ungaria, în 2023, informează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres. Maja T., în vârstă de 25 de ani, care se identifică drept persoană non-binară – […] © G4Media.ro.
Acum o oră
16:40
Un cunoscut castel de vânătoare din județul Bihor a fost scos la vânzare pentru 1 milion de Euro # G4Media
Castelul din județul Bihor scos la vânzare printr-o agenție imobiliară este înconjurat de arbori seculari, fiind cunoscut drept Castelul Zichy. Situat lângă DN1, în localitatea Gheghie, comuna Aușeu, imobilul figurează pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2015 a Ministerului Culturii, relatează ebihoreanul.ro Proprietatea se întinde pe aproximativ 10 hectare și include un corp principal cu […] © G4Media.ro.
16:40
Uzina Dacia lansează un nou program de plecări voluntare cu compensații de până la 210.000 de lei, după ce vânzările de mașini au început să scadă # G4Media
Dacia, a doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa, lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați și precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare, transmite Mediafax. Dacia a demarat un nou program de plecări […] © G4Media.ro.
16:30
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # G4Media
Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că au fost dejucate mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legate de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, transmite Mediafax. Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a anunțat miercuri că autoritățile italiene au reușit să contracareze mai multe atacuri […] © G4Media.ro.
16:20
Emil Constantinescu: Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii din Cahul, a cărei apariție are la bază angajamente asumate de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei. Desfiinţarea e o problemă a partenerilor statali # G4Media
Fostul președinte Emil Constantinescu reacționează în scandalul desființării Universității din Cahul, desființare propusă de ministrul Educației din Republica Moldova și aflată pe masa discuțiilor Guvernului de la Chișinău. „Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii de Stat ‘Bogdan Petriceicu Haşdeu’ din Cahul”, anunță Constantinescu, într-o rară luare de poziție remisă presei. Emil Constantinescu explică într-un comunicat remis […] © G4Media.ro.
16:20
OMS: Patru din zece cazuri de cancer pot fi evitate / Trei tipuri de cancer reprezintă jumăate din toate cazurile cu potențial preventiv / Iată ce factori de risc poți controla # G4Media
Patru din zece cazuri de cancer pot fi evitate, a declarat Organizația Mondială a Sănătății în ajunul Zilei Mondiale a Cancerului. Trei tipuri de cancer – pulmonar, gastric și cervical – reprezintă aproape jumătate din toate cazurile care pot fi prevenite, atât la bărbați, cât și la femei, conform Times of India. „Aceasta este prima […] © G4Media.ro.
16:20
Primăria Capitalei dezminte o informație falsă și anunță că STB păstrează gratuitatea pentru pensionari # G4Media
Primăria Capitalei dezminte informațiile conform cărora Societatea de Transport București ar elimina gratuitatea pentru pensionari. Până la elaborarea și adoptarea planului de eficientizare a activității STB, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuități, a precizat PMB miercuri pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. ”STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informație […] © G4Media.ro.
16:20
Pe 4 februarie, de „Ziua cititului împreună”, o opinie despre cărțile de gastronomie/ Cosmin Dragomir (jurnalist și scriitor): „Doar din astfel de cărți mori de foame” # G4Media
Miercuri, pe 4 februarie, de Ziua cititului împreună, G4Food l-a întrebat pe jurnalistul și scriitorul de cărți gastronomice Cosmin Dragomir dacă mai au sens cărțile legate de antropologia culinară într-un secol puternic marcat de tehnologie și consum digital. „O să fiu totodată și subiectiv și ipocrit”, își începe el răspunsul, asumându-și deschis dublul rol de autor […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Procurorii din CSM cer mandat unic de 5 ani la șefia parchetelor, revenirea la DNA a competenței de investigare a magistraților corupți și eliminarea camerei preliminare # G4Media
Secția pentru procurori a CSM anunță că materialul întocmit în urma sintetizării propunerilor formulate de procurori a fost transmis în cursul zilei de miercuri, 4 februarie, către Ministerul Justiției și către comisiile juridice din cele două camere ale Parlamentului României, pentru a aprecia asupra oportunității inițierii unor modificări legislative în sensul celor propuse. De asemenea, […] © G4Media.ro.
16:00
Un polițist a returnat 10 mii de euro unui bărbat care-i pierduse când a coborât din mașină în zona băncii / Polițistul a găsit banii în timpul liber # G4Media
Un agent de poliție din municipiul Fetești a dat dovadă de integritate, după ce a găsit o sumă de 10.000 de euro pierdută de un bărbat, sumă pe care a restituit-o proprietarului de drept, relatează Mediafax. Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, incidentul a avut loc în seara zilei de duminică, […] © G4Media.ro.
15:40
Restricţii de circulaţie pe Transfăgărăşan, în zona Barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare # G4Media
Circulaţia este restricţionată începând de miercuri pe DN 7C – Transfăgărăşan, în zona Barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare efectuate de Hidroelectrica, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române, transmite Agerpres. Circulaţia va fi oprită în anumite intervale orare pe tronsonul kilometric 61+500 metri – 61+750 metri, în zona localităţii Arefu, până la data de […] © G4Media.ro.
15:30
BREAKING Președintele Nicușor Dan, replică dură pentru Comisia juridică din Congresul SUA: România este o democrație puternică / Ingerințele Rusiei în alegerile din România au fost evidențiate și de rapoarte oficiale NATO / Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport reflectă doar parțial răspunsul Tiktok # G4Media
Președintele Nicușor Dan a dat miercuri un răspuns dur după ce Comisia juridică din legislativul SUA, dominat de republicani, a acuzat Comisia Europeană de cenzură și presiune, inclusiv în alegerile prezidențiale anulate din România. Replica lui Nicușor Dan a venit după ce un raport al Comisiei juridice din Congresul SUA a pus la îndoială imixtiunea […] © G4Media.ro.
15:30
VIDEO Posibilă poluare cu produse petroliere pe Dunăre, la Giurgiu. Un împingător s-a scufundat în zona Plajei Vechi # G4Media
O posibilă poluare cu produse petroliere, respectiv carburant și ulei, a fost semnalată astăzi în zona Plajei Vechi din municipiul Giurgiu, pe canalul Plantelor, după scufundarea unui împingător, anunță Administrația Națională „Apele Române”. Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, alături de specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire […] © G4Media.ro.
15:30
Aproape 137 de kilograme de cocaină ascunse într-un camion ce provenea din Spania au fost confiscate de vameșii din Franța # G4Media
Aproape 137 de kilograme de cocaină ascunse într-un camion care provenea din Spania au fost confiscate de vameşi în sud-vestul Franţei, au anunţat miercuri autorităţile judiciare, traficul de droguri fiind din ce în ce mai frecvent pe drumurile din această regiune, cu un număr de capturi tot mai mare, relatează agenția de știri AFP, citată […] © G4Media.ro.
15:20
Curtea Constituțională: Excluderea de la procedura de achiziţie pentru că firma e subiectul unei investigaţii penale – o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie # G4Media
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că excluderea unui operator economic de la procedura de achiziţie doar pentru că este subiectul unei investigaţii penale, fără a fi pronunţată o decizie definitivă de condamnare, echivalează cu o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al CCR, transmis Agerpres, judecătorii constituţionali, cu unanimitate […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:10
Consilier prezidențial despre rețele sociale: Să mergem pe partea de prevenție/ Dacă credem că prin simpla interzicere rezolvăm problema, atunci ne înșelăm amarnic # G4Media
Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație, a declarat că o interzicere a accesul copiilor sub o anumită vârstă pe rețelele sociale nu este suficientă, subliniind necesitatea factorului educațional și de prevenție pentru a-i învăța pe copii să navigheze responsabil online, relatează Mediafax. Întrebat despre o potențială interzicere a accesului copiilor la rețele de socializare, Sorin […] © G4Media.ro.
15:00
Guvernul Republicii Moldova trece peste cererile României și desființează Universitatea din Cahul # G4Media
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri ca Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul să fie absorbită în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), urmând să fie instituit Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, transmite Ziarul de Gardă. Proiectul a fost criticat dur atât de mediul academic din Republica Moldova, cât și de mai multe […] © G4Media.ro.
15:00
Legendarii Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la JO 2026 Milano – Cortina # G4Media
Gazzetta dello Sport anunță că legendarii Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni, campioni olimpici la schi, vor aprinde vasele olimpice pentru JO de iarnă de la Milano – Cortina. Ajuns la 59 de ani, Alberto Tomba este triplu medaliat cu aur olimpic, fiind unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria Italiei la JO. De asemenea, […] © G4Media.ro.
15:00
Primăria Capitalei subliniază că STB păstrează gratuitatea pentru pensionari la transportul public # G4Media
Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina gratuitatea pentru pensionari. Până la elaborarea şi adoptarea planului de eficientizare a activităţii STB, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuităţi, a precizat PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook potrivit MEDIAFAX. „STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi […] © G4Media.ro.
14:50
Sabotaj militar la Hamburg: un tulcean a fost reținut în Germania. Război hibrid sponsorizat de Rusia # G4Media
Un cetățean român a fost ridicat de polițiști după o presupusă tentativă de a provoca daune mai multor nave militare germane. Procurorii acuză intervenții deliberate asupra corvetelor Bundeswehr din portul Hamburg, transmite Deutsche Welle. Polițiști din România și Germania au descins ieri (marți, 3 februarie 2026) la locuința din județul Tulcea a unui cetățean român […] © G4Media.ro.
14:40
Acorduri de recunoaștere a vinovăției în trei dosare de dare de mită, respinse de judecători din cauza “valorii derizorii” a bunurilor: două cutii de bomboane și 30 de ouă # G4Media
Trei acorduri de recunoaștere a vinovăției în dosare de dare de mită – o cutie de bomboane Raffaello, o cutie de bomboane Merci și circa 30 de ouă – au fost respinse de judecătorii din Vâlcea, care au apreciat că “valoarea derizorie a bunurilor remise nu poate caracteriza tipicitatea faptei de dare de mită”. Trei […] © G4Media.ro.
14:30
De la râul Buzău la torentele din Grecia: cum pot dronele și sateliții să prindă „hoții de nisip” și să expună sute de „iazuri piscicole” aflate în ancheta Ministerului Mediului, suspectate că ascund balastiere – studiu științific # G4Media
Extragerea ilegală de nisip și pietriș din albiile râurilor este una dintre cele mai puțin vizibile, dar și cele mai distructive forme de degradare a mediului. Aceasta este premisa de la care a pornit un studiu științific recent care arată că această activitate poate fi identificată rapid și precis cu ajutorul dronelor și imaginilor satelitare, […] © G4Media.ro.
14:30
Alanyasport a câștigat, scor 4-0, meciul jucat în deplasare cu Boluspor în Cupa Turciei. La oaspeți, Ianis Hagi a fost titular și a marcat două goluri (primele ale partidei). Ianis a punctat de două ori în decurs de doar 11 minute: 47 și 58. Mounie (60 și 68) a marcat celelalte două goluri ale celor […] © G4Media.ro.
14:30
Cum a confiscat extrema dreaptă românească bluza tradițională imortalizată de Matisse / Ia, această cămașă cu mâneci largi și broderii colorate, a fost transformată în simbol naționalist – Le Monde # G4Media
Pictată de Henri Matisse, devenită iconică după ce au purtat-o Brigitte Bardot și Jane Birkin, apoi preluată și interpretată de Yves Saint-Laurent: bluza românească, purtată inițial de țărănci, a devenit în Franța un adevărat obiect de artă. În România, se transmite din generație în generație, este păstrată cu grijă într-un colț al dulapului. Pe unele […] © G4Media.ro.
14:20
Kremlinul a asigurat miercuri, 4 februarie, că va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul îi va accepta condițiile, în momentul în care oficialii ruși, ucraineni și americani se întâlnesc la Abu Dhabi pentru un nou ciclu de negocieri, potrivit BFM TV. „Atât timp cât regimul de la Kiev nu va lua decizia corespunzătoare, operațiunea […] © G4Media.ro.
14:10
Neil Robertson, al treilea jucător al lumii, a fost învins neașteptat în turul întâi de la World Grand Prix de către Jak Jones, ocupant al locului 19 în ierarhia mondială din snooker. Unul dintre marii favoriți la câștigarea trofeului de la World Grand Prix, Robertson a avut parte de o zi slabă: nu a condus […] © G4Media.ro.
14:10
Un livrator nigerian a fost amenințat cu cuțite și tâlhărit de trei tineri, în Capitală. Acesta a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar aceștia i-au luat comanda și au fugit, scrie Mediafax. Polițiștii din Capitală au fost sesizați de un bărbat, cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, cu privire la […] © G4Media.ro.
14:00
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite recent în Spania, i-au făcut pe paleontologi să regândească forma arborelui evoluţiei speciilor, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. De la bot şi până în vârful cozii sale lungi, micul dinozaur Foskeia pelendonum, care era erbivor şi care putea să se ridice în două picioare, măsura doar puţin […] © G4Media.ro.
13:50
Deputatul USR Emanuel Ungureanu: Suspiciunea mea este că domnul Voineag vrea să îl răsplătească pe domnul Ciolacu pentru şefia DNA şi cred că vrea să fie albit dosarul care viza zborurile Nordis, aşa cum a fost albit şi dosarul domnului Bodog şi dosarul domnului Tudorache # G4Media
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri că are suspiciunea că s-ar dori „albirea” dosarului privind zborurile cu Nordis ale fostului premier Marcel Ciolacu. „Vreau să vă aduc noutăţi despre o plângere penală pe care am depus-o în 30 decembrie 2024, care îl viza pe domnul Marcel Ciolacu, la data aceea avea calitatea de premier. […] © G4Media.ro.
13:50
Forțele de securitate pakistaneze au folosit drone și elicoptere pentru a prelua controlul asupra unui oraș din sud-vestul țării, aflat în mâinile insurgenților separatiști, după trei zile de lupte, a declarat miercuri poliția, în timp ce bilanțul violențelor din weekend se ridică la 58 de morți, transmite agenția Reuters. Atacurile coordonate efectuate sâmbătă de Armata […] © G4Media.ro.
13:50
Ierarhia mondială din tenisul feminin înregistrează în această săptămână o premieră istorică: în top 10 WTA se găsesc două sportive care au revenit în elită după ce au devenit mame. Vorbim despre Elina Svitolina (31 de ani) și Belinda Bencic (28 de ani). Bencic și Svitolina: două mame prezente în top 10 WTA – bornă […] © G4Media.ro.
13:40
Mărturia soţilor Clinton în dosarul Epstein a fost programată pentru sfârşitul lunii februarie # G4Media
Fostul preşedinte american Bill Clinton şi soţia sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, urmează să depună mărturie în Congresul SUA la sfârşitul lunii februarie, în legătură cu o anchetă condusă de republicani privind dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri dpa. James Comer, preşedintele republican al Comitetului de Supraveghere din Camera Reprezentanţilor, […] © G4Media.ro.
13:20
HPV stă la baza celor mai multe cancere bucale. Veronica Trombitaş, MedLife:„Orice inflamaţie a ganglionilor de la nivelul gâtului care persistă timp îndelungat este un semnal de alarmă.” # G4Media
Virusul papiloma uman (HPV) poate afecta nu numai organele genitale şi aparatul reproducător, ci şi cavitatea bucală, având în vedere că este un virus care se transmite mai ales prin contact sexual (vaginal, anal şi oral). Faptul că incidenţa apariţiei HPV este mai mare în cazul organele genitale, decât în cel al zonei bucale, infecţia […] © G4Media.ro.
13:20
O investigație realizată de jurnalista ucraineană Anna Neplii arată că Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei Moscovei, parte a structurii Bisericii Ortodoxe Ruse, nu funcționează doar ca instituție religioasă, ci și ca instrument de influență politico-ideologică al Kremlinului în Ucraina. Potrivit documentării, această structură a promovat constant narațiuni pro-ruse și a susținut interesele Moscovei, inclusiv în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
George Russell lansează provocarea pentru 2026: „Vreau să mă lupt cot la cot cu Verstappen” # G4Media
Mercedes este văzută favorită la câștigarea titlului mondial din 2026 în Formula 1, în special datorită motorului său. Chestionat pe marginea sezonului viitor, George Russell transmite că și-ar dori o luptă pentru primul loc cu Max Verstappen. Scandalul motoarelor F1 2026: Christian Horner intervine și respinge acuzațiile de trișare Russell vrea o luptă spectaculoasă cu […] © G4Media.ro.
13:10
Negociatorii ucraineni și ruși au început miercuri, la Abu Dhabi, o a doua serie de discuții mediate de SUA, în încercarea de a avansa în negocierile pentru pace, transmite agenția Reuters. Aceste reuniuni trilaterale, prevăzute să dureze două zile, au loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a profitat de armistițiul […] © G4Media.ro.
13:10
Piperea, după acuzațiile SUA privind implicarea Comisiei Europene în alegerile din 2024: Demarez amplu rechizitoriu de interpelări și rezoluții în PE, DSA a devenit arma politică a sistemului # G4Media
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care își anunța la finele anului 2025 retragerea din politică, amenință, pe Facebook, într-o reacție la raportul legislativului SUA în care Comisia Europeană este acuzată de cenzură online și de implicarea în alegerile din 2024 din România, că va demara interpelări și rezoluții în Parlamentul European menite să sancționeze “comportamentul anti-democratic […] © G4Media.ro.
13:00
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație / „Școală săracă = țară needucată” / „Tăiați astăzi, plângem mâine” # G4Media
Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului, împotriva Legii Bolojan din Educație, începând cu ora 12:00. Este prima manifestație care se anunță amplă împotriva reformelor Bolojan. Rămâi pe G4Media pentru LIVE TEXT, imagini, principalele informații și cele mai relevante momente din timpul protestului. Ora 12.44 Mii de cadre didactice și studenți protestează împotriva măsurilor de […] © G4Media.ro.
13:00
JD Vance afirmă că dosarele Epstein dezvăluie „natura incestuoasă a elitelor americane”, dar susține că Trump se află „în afara cercului social” # G4Media
După publicarea ultimului lot de dosare din anchetele privind traficantul sexual Jeffrey Epstein, vicepreședintele american JD Vance critică „elitele americane” pentru „natura lor incestuoasă”, dar insistă că președintele Donald Trump nu se numără printre cei implicați, potrivit publicației People. Vineri, 30 ianuarie, Departamentul de Justiție a publicat peste 3 milioane de dosare din anchetele penale […] © G4Media.ro.
12:40
Senatorul USR Ștefan Pălărie: Modificările la Legea Academiei încearcă să acopere fapte cu iz penal / 20 de clădiri au fost date în administrația Fundației pe baza de protocol, pentru 25 de ani # G4Media
Senatorul USR Ștefan Pălărie afirmă că modificările aduse la Legea Academiei acoperă, în realitate, “fapte cu iz penal”. Acesta invocă un raport de audit financiar al Curții de Conturi pe anul 2024 care “arată clar faptul că în conducerea Academiei Române s-au luat decizii care încalcă legea”. Documentul citat de senatorul USR dovedește “negru pe […] © G4Media.ro.
12:30
Ce se întâmplă în Ținutul Secuiesc? A început ca o demonstrație împotriva creșterilor de taxe, dar s-a transformat într-un protest anti UDMR – analiză Transtelex # G4Media
Portalul independent Transtelex a publicat miercuri o analiză a tensiunilor sociale din mai multe localități din Ținutul Secuiesc. Analiza arată că protestele, pornite inițial din cauza creșterii taxelor locale, au devenit o contestare a UDMR, formațiunea care deține practic monopolul politic în regiune. Citește mai jos cele mai relevante fragmente din analiza Transtelex: În ultimele […] © G4Media.ro.
12:20
Designerul de modă al vedetelor de la Hollywood a fost jefuit în Mayfair, Londra, fiindu-i furat ceasul Richard Mille, un exemplar extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline, scrie tabloidul britanic Daily Mail, citat de Mediafax. Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a lucrat pentru Vogue și Versace. El a […] © G4Media.ro.
