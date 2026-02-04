INTERVIU Lulea bate șaua să priceapă Simion: Nu cred în oameni providențiali
Marius Lulea a oferit în exclusivitate un interviu pentru Cotidianul, în care a vorbit deschis despre relația sa cu George Simion, viitorul AUR, dar și despre motivul înlăturării sale de la conducerea partidului. Spune tranșant că nu va părăsi AUR și că nu are intenția de a crea o nouă formațiune politică. The post INTERVIU Lulea bate șaua să priceapă Simion: Nu cred în oameni providențiali appeared first on Cotidianul RO.
Șeful CJ Cluj, postare controversată. PNL, „partidul labagiilor”: Adevărul a scăpat din guriță # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unor surse, Alina Gorghiu a zis în ședința PNL de la Vila Lac că „suntem un partid de misogini și labagii”. The post Șeful CJ Cluj, postare controversată. PNL, „partidul labagiilor”: Adevărul a scăpat din guriță appeared first on Cotidianul RO.
Regimul taliban adoptă un cod penal dur criticat pentru că reduce sancțiunile împotriva violenței domestice și limitează drepturile femeilor și copiilor, în pofida condamnarilor internaționale. The post Afganistan în 2026: Violența domestică a fost legalizată appeared first on Cotidianul RO.
Este prima conferință de presă a premierului din anul 2026. The post Prima ieșire a premierului după ședința cu scântei a PNL appeared first on Cotidianul RO.
În numele bandei care a comis-o în decembrie 2024 și cu spaima că-și pierde funcția, semnează Nicușor Dan, încă președinte. The post Raportul groazei se apropie appeared first on Cotidianul RO.
Surpriză la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură postului # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba de Teodora Tompea, care lucrat la Digi 24 din 2012, an în care s-a lansat televiziunea. Teodora Tompea a se alătură echipei Observator de la Antena 1, arată sursa citată. Jurnalista a mai lucrat în trecut la Radio Nord Est, din Iaşi, apoi reporter la Europa FM. Tompea a moderat emisiuni de dezbatere, […] The post Surpriză la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură postului appeared first on Cotidianul RO.
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Italia anunță că a blocat mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, îndreptate împotriva site-urilor oficiale și infrastructurii legate de Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. The post Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Cotidianul RO.
Arbitru din PNL pentru liberalul Iftime contra FCSB: Mă deranjează legătura # Cotidianul de Hunedoara
Valeriu Iftime este președintele Consiliului Județean Botoșani și este considerat apropiat al premierului Ilie Bolojan. Totodată, acesta este principalul finanțator al celor de la FC Botoșani. Arbitrul de la meciul FCSB-Botoșani este consilier local într-o localitate din Argeș, ales pe listele PNL. The post Arbitru din PNL pentru liberalul Iftime contra FCSB: Mă deranjează legătura appeared first on Cotidianul RO.
Țară, țară, vrem ministru al Educației! De ce nu vrea nimeni să preia ministerul # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe propuneri au fost făcute, dar premierul s-a lovit de refuzuri, din cauză că viitorul ministru va trebui să lucreze și în 2026 cu sacul gol. The post Țară, țară, vrem ministru al Educației! De ce nu vrea nimeni să preia ministerul appeared first on Cotidianul RO.
Primăria Capitalei respinge informațiile false despre eliminarea gratuității pentru pensionari la STB și anunță că această facilitate va fi menținută până la adoptarea unui plan de eficientizare. The post Primăria Capitalei: STB păstrează gratuitatea pentru pensionari appeared first on Cotidianul RO.
Selecţia şi premiile obţinute în cadrul Astra Film Festival sunt recunoscute drept criterii de punctaj în aplicaţiile pentru finanţări destinate viitoarelor proiecte cinematografice. The post Au început înscrierile pentru Astra Film Festival 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Schimbare istorică în Iran. Femeile au primit dreptul de a conduce motociclete # Cotidianul de Hunedoara
Iranul permite oficial femeilor să obțină permis pentru vehicule pe două roți, eliminând ambiguitățile legale și o practică veche de restricționare a acestui drept. The post Schimbare istorică în Iran. Femeile au primit dreptul de a conduce motociclete appeared first on Cotidianul RO.
Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către poliţişti. The post Jefuitorii livratorului străin, reținuți pentru tâlhărie calificată appeared first on Cotidianul RO.
Procurorii le-au pus gând rău șefilor principalelor parchete. Cum vor să modifice legea # Cotidianul de Hunedoara
Propunerile au fost trimise către Ministerul Justiției. The post Procurorii le-au pus gând rău șefilor principalelor parchete. Cum vor să modifice legea appeared first on Cotidianul RO.
Primăria Arad organizează o licitație pentru 128 de mașini ridicate de pe străzi și nerevendicate. Autovehiculele vor fi vândute ca fier vechi firmelor autorizate. The post Mașini ridicate de pe străzi, la licitație appeared first on Cotidianul RO.
Paza scumpă trece primejdia rea. Șapte milioane de euro lunar pentru șapte primării # Cotidianul de Hunedoara
În medie, Aradul cheltuie peste 4.000 de euro pe lună cu fiecare angajat de pază al primăriei. Suma totală nu ajunge însă la nivelul constănțenilor, care au cea mai scumpă pază din țară. The post Paza scumpă trece primejdia rea. Șapte milioane de euro lunar pentru șapte primării appeared first on Cotidianul RO.
„Când puterea decide cine are voie să voteze și cine nu, Parlamentul încetează să mai fie un for democratic și devine un instrument de control politic” The post Nou scandal între AUR și Putere: Act clar de abuz în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar montate în județul Timiș # Cotidianul de Hunedoara
Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar au fost instalate pe drumurile din Timiș, la granița cu Serbia, pentru a informa utilizatorii de telefonie mobilă să prevină costurile suplimentare generate de conectarea automată la rețele străine. The post Indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar montate în județul Timiș appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări”. The post Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România appeared first on Cotidianul RO.
Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre Hubert Thuma, imaginea rezistenței anti-Bolojan din PNL: „Habar nu avem cum se exprimă și cum gândește acest personaj.” The post CTP: Bolojan este evreul lui Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Val de oferte de muncă în România – zeci mii de joburi libere îi așteaptă pe doritori # Cotidianul de Hunedoara
România are 31.861 de locuri de muncă vacante, cele mai multe pentru persoane fără studii sau cu studii de bază. Alte 179 de posturi sunt disponibile în mai multe ţări din Spaţiul Economic European. The post Val de oferte de muncă în România – zeci mii de joburi libere îi așteaptă pe doritori appeared first on Cotidianul RO.
Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica și se ocupă de infrastructuri critice # Cotidianul de Hunedoara
Nora lui Călin Georgescu ocupă un post strategic la Hidroelectrica, în timp ce fiul acestuia a primit sponsorizări de la Nuclearelectrica și Primăria Galați pentru clubul său de tenis. Afacerile familiei sunt conectate la lideri politici și șefi din energie prin contracte și cumetrie. The post Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica și se ocupă de infrastructuri critice appeared first on Cotidianul RO.
Cum vor primarii să aplice scăderea impozitelor locale. Reacția Coaliției la propunerea lui Kelemen Hunor # Cotidianul de Hunedoara
Marea parte a primarilor din țară susține propunerea liderului UDMR de reducere a impozitelor locale cu până la 50%. În schimb, unii consideră că, din punct de vedere tehnic, măsura nu se poate aplica în acest an. Alții afirmă că soluția este simplă: Guvernul dă o OUG, iar banii se restituie celor care și-au plătit deja impozitele la începutul anului. The post Cum vor primarii să aplice scăderea impozitelor locale. Reacția Coaliției la propunerea lui Kelemen Hunor appeared first on Cotidianul RO.
Ianis Hagi a reușit o „dublă” în decurs de 11 minute în meciul câștigat de Alanyaspor în deplasare în etapa a 3-a din Cupa Turciei. The post VIDEO Ianis X2. Ianis Hagi a reușit o „dublă” în Cupa Turciei appeared first on Cotidianul RO.
„Adevărul este simplu și corect: guvernăm împreună doar dacă luăm decizii împreună”, a avertizat Manda într-o postare pe Facebook. The post Manda: Să înțeleg că avem și UDMR-iști mascați în PSD-iști? appeared first on Cotidianul RO.
Un lider PSD cere PNL să ia măsuri în cazul primarului care crede că nu toți au dreptul să trăiască # Cotidianul de Hunedoara
Primarul care crede că nu toți au dreptul să trăiască: „Eu declar pe propria raspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” The post Un lider PSD cere PNL să ia măsuri în cazul primarului care crede că nu toți au dreptul să trăiască appeared first on Cotidianul RO.
REPORTAJ de la protestul profesorilor. Bolojan e contestat și ca ministru interimar # Cotidianul de Hunedoara
„Pun o singură întrebare, unde e domnul Ciolacu? E bine, mersi? L-a tras cineva la răspundere?”, se întreabă un profesor din mulțime. La această întrebare au răspuns deja cetățenii județului Buzău, care l-au ales pe Ciolacu președinte de Consiliu Județean. The post REPORTAJ de la protestul profesorilor. Bolojan e contestat și ca ministru interimar appeared first on Cotidianul RO.
Petrom marchează trimestrul IV 2025 cu pierderi și se concentrează pe Marea Neagră # Cotidianul de Hunedoara
Raportul confirmă că Petrom se află într-o mutare strategică majoră. În timp ce producția pe uscat scade natural cu 3,4%, viitorul este al proiectului Neptun Deep. The post Petrom marchează trimestrul IV 2025 cu pierderi și se concentrează pe Marea Neagră appeared first on Cotidianul RO.
Afacerea „Clădirea”. USR acuză Academia Română de transferuri ilegale. Ce spune Curtea de Conturi # Cotidianul de Hunedoara
Senatorul Ștefan Pălărie susține că noua Lege a Academiei vrea să șteargă ilegalități de tip penal. Un audit arată că 20 de clădiri au fost cedate ilegal unei fundații. The post Afacerea „Clădirea”. USR acuză Academia Română de transferuri ilegale. Ce spune Curtea de Conturi appeared first on Cotidianul RO.
Deputatul USR Emanuel Ungureanu anunța în decembrie anul trecut că a depus plângere penală pe numele lui Marcel Ciolacu, în scandalul zborurilor private Nordis. The post Un lider USR îl acuză pe Voineag că vrea să îngroape dosarul Nordis appeared first on Cotidianul RO.
Jimmy Kimmel promite să revină la cârma Oscarurilor în 2027 dacă documentarul despre Melania Trump va fi nominalizat. Realizatorul a ironizat succesul slab al filmului, numindu-l „mită corporativă”. The post VIDEO Jimmy Kimmel dă de pământ cu documentarul „Melania” appeared first on Cotidianul RO.
FRF ia în calcul planul B. Hagi e curtat pentru o revenire rapidă pe banca naționalei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele FRF, Răzvan Burleanu încercă să-l convingă pe Gheorghe Hagi să preia postul de selecționer al naționalei României, după ce Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima vreme. The post FRF ia în calcul planul B. Hagi e curtat pentru o revenire rapidă pe banca naționalei appeared first on Cotidianul RO.
Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere semnificativă a tranzacțiilor în ianuarie 2026, în timp ce prețurile locuințelor continuă să crească. The post Piața imobiliară din România în scădere appeared first on Cotidianul RO.
Scandalul Epstein are efecte politice mult mai serioase decât se credea la început. Ceea ce Donald Trump și susținătorii săi sperau să rămână un subiect de presă tabloidă se transformă într-o problemă reală pentru imaginea președintului și pentru Mișcarea MAGA. Donald Trump a ajuns la putere promițând că va lupta cu elitele corupte și cu […] The post Cât de mult îl va îngropa pe Trump scandalul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO Finding Harmony: A King’s Vision. Documentarul este un portret al Regelui Charles # Cotidianul de Hunedoara
Vineri are loc premiera documentarului Finding Harmony: A King’s Vision, o productie de referinta care spune povestea parcursului personal al Majestatii Sale Charles III ca sustinator al mediului, de-a lungul intregii sale vieti. The post VIDEO Finding Harmony: A King’s Vision. Documentarul este un portret al Regelui Charles appeared first on Cotidianul RO.
Controlorii STB nu pot amenda călătorii cu buletine electronice, deoarece noile acte nu au adresa scrisă pe ele. Instituția nu deține cititoare de cipuri pentru a completa procesele verbale. Peste 125.000 de bucureșteni scapă astfel de sancțiuni. The post Posesorii de buletine electronice, imuni la amenzile STB appeared first on Cotidianul RO.
Simion: Nu ne asumăm o guvernare. Putem prelua doar tranzitoriu până la alegeri anticipate # Cotidianul de Hunedoara
George Simion: Nu ne asumăm nicio guvernare, dorința noastră este să ajungem la alegeri anticipate. The post Simion: Nu ne asumăm o guvernare. Putem prelua doar tranzitoriu până la alegeri anticipate appeared first on Cotidianul RO.
Raportul SUA despre interferența UE în alegerile din România a ajuns în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
„Acest document nu reprezintă raportul final, ci o analiză preliminară, care va fi evaluată şi coroborată, pe parcursul acestei săptămâni, cu informaţiile obţinute în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor” The post Raportul SUA despre interferența UE în alegerile din România a ajuns în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
A 14-a amânare în dosarul liderului PNL acuzat că a luat mită 22 de tone de tablă. Soluția, publicată cu o zi întârziere # Cotidianul de Hunedoara
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea Supremă în iunie 2022. The post A 14-a amânare în dosarul liderului PNL acuzat că a luat mită 22 de tone de tablă. Soluția, publicată cu o zi întârziere appeared first on Cotidianul RO.
Ursii de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș au ieșit din bârlog, semn din popor că primăvara e aproape # Cotidianul de Hunedoara
Urșii de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș au ieșit din bârlog, marcând o etapă importantă în ritmul natural al vieții sălbatice. The post Ursii de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș au ieșit din bârlog, semn din popor că primăvara e aproape appeared first on Cotidianul RO.
La rândul său, ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, a denunţat pe Facebook declaraţiile lui Gianni Infantino ca fiind „iresponsabile, chiar infantile”. The post Kremlinul salută declarațiile președintelui FIFA appeared first on Cotidianul RO.
Jaqueline Cristian trece în turul 2 la Transylvania Open după un meci dramatic # Cotidianul de Hunedoara
O victorie muncită, de moral, care o trimite pe Jaqueline Cristian în turul 2 al Transylvania Open și confirmă încă o dată forța sa de luptă. The post Jaqueline Cristian trece în turul 2 la Transylvania Open după un meci dramatic appeared first on Cotidianul RO.
Nu știm ce s-a întâmplat și unde au dispărut loviturile cu care ar fi putut s-o contracareze pe Masarova. The post Gabriela Ruse eliminată prematur de la Transylvania Open appeared first on Cotidianul RO.
Primarul USR prins cu pomana în sac de Cotidianul se victimizează: face referendum online # Cotidianul de Hunedoara
Valoarea celor 600 de pachete cu dulcuri a fost de peste 9.000 de euro din bani publici. The post Primarul USR prins cu pomana în sac de Cotidianul se victimizează: face referendum online appeared first on Cotidianul RO.
Human Rights Watch: Trump este pe cale să transforme SUA într-un stat ”autoritarist” # Cotidianul de Hunedoara
”Istoria accelerează în direcţia greşită: toate realizările, progresele care au fost făcute prin luptă grea în ultimele decenii sunt în prezent ameninţate”. The post Human Rights Watch: Trump este pe cale să transforme SUA într-un stat ”autoritarist” appeared first on Cotidianul RO.
CSM avertizează că sistemul judiciar are un deficit de 759 de judecători. Deși alte domenii au primit derogări pentru angajări, justiția rămâne blocată de Guvern. The post Justiția, cenușăreasa angajărilor. Magistrații rămân pe tușă appeared first on Cotidianul RO.
Medic condamnat pentru luare de mită, reținut din nou pentru același păcat # Cotidianul de Hunedoara
Medicul a fost reținut marți seara. În trecut a mai fost condamnat tot pentru luare de mită. The post Medic condamnat pentru luare de mită, reținut din nou pentru același păcat appeared first on Cotidianul RO.
AUR, alături de PACE, a depus la Senat trei moţiuni simple, împotriva miniştrilor de Externe, Apărării şi cel al Educaţiei. The post Festivalul moțiunilor simple. AUR țintește trei miniștri appeared first on Cotidianul RO.
”ASF supraveghează o piață care însemnă 15% din PIB-ul României, cu un impact asupra a cel puțin 10 milioane de oameni”, transmite ASF. The post Decizia privind reorganizarea ASF, amânată appeared first on Cotidianul RO.
STENOGRAME Coldea apare și în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu el” # Cotidianul de Hunedoara
„Deci e varianta asta (n.n. – discută și în același timp efectuează niște mențiuni pe un caiet) și e varianta aialaltă. Dacă nu se poate asta, că nu se poate, din terțe motive că nu... nu e... am ok-ul să mă întâlnesc și cu COLDEA”, este o discuție care apare în stenogramele transmise către Cotidianul de surse juridice. The post STENOGRAME Coldea apare și în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica. „Am OK-ul să mă întâlnesc cu el” appeared first on Cotidianul RO.
