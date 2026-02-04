Cargus raportează o cifră de afaceri în creștere cu aproape 9% pentru 2025 și anunță că va continua să-și rețeaua out-of-home

Cargus, una dintre cele mai mari companii de curierat din România, anunță că a încheiat anul 2025 cu o creștere de aproape 9% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 120 de milioane de euro. Evoluția a fost susținută de creșterea volumului de livrări, care a urcat cu 7,5%, în special pe segmentul clienților internaționali, dar și de dinamica accelerată a comerțului online și de schimbarea comportamentului de consum al clienților, tot mai orientați spre flexibilitate și control în livrare.

