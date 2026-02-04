Jocurile Olimpice de iarnă | Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă”
Europa Liberă România, 4 februarie 2026 19:20
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care ținteau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, care încep vineri, pe 6 februarie, a declarat marți ministrul de Externe, Antonio Tajani.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 30 minute
19:20
Jocurile Olimpice de iarnă | Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă” # Europa Liberă România
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care ținteau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, care încep vineri, pe 6 februarie, a declarat marți ministrul de Externe, Antonio Tajani.
Acum o oră
19:10
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat. Discuțiile vor continua joi # Europa Liberă România
Prima zi a negocierilor de pace facilitate de SUA între Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat, cele două părți urmărind să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, în contextul în care conflictul e pe cale să intre în al cincilea an.
Acum 6 ore
14:40
Protest al profesorilor în fața Guvernului. Dascălii cer retragerea măsurilor fiscal-bugetare privind educaţia # Europa Liberă România
Peste 2.000 de profesori au protest miercuri în Piața Victoriei din Capitală. Ei sunt nemulțumiți de măsurile luate de guvern pentru diminuarea deficitului bugetar – despre care spun că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.
Acum 8 ore
13:10
Un raport preliminar din Congresul SUA acuză Comisia Europeană de „cenzură globală” asupra platformelor online # Europa Liberă România
Un raport interimar al Comisiei pentru Justiție a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană că a desfășurat, timp de peste un deceniu, o campanie sistematică de influențare și constrângere a marilor platforme online pentru a impune reguli globale de moderare a conținutului.Potrivit raportului, aceste acțiuni au avut efecte directe nu doar în Europa, ci și asupra libertății de exprimare din Statele Unite și din alte state democratice.„Comisia Europeană, într-un efort...
13:00
Discuțiile dintre Ucraina și Rusia încep la Abu Dhabi, în timp ce Moscova lansează noi atacuri # Europa Liberă România
The two-day US-facilitated talks between Ukraine and Russia began in the United Arab Emirates, as Russian forces continue their strikes against Ukraine.
Acum 12 ore
10:40
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: peste 100 de drone lansate și lupte intense pe mai multe fronturi # Europa Liberă România
Rusia a desfășurat în noaptea de 4 februarie un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, folosind 105 drone de atac alte tipuri de aparate fără pilot, lansate din mai multe direcții: din Rusia, din teritoriile ocupate ale regiunii Donețk și din peninsula Crimeea.Aproximativ 70 dintre aparatele lansate au fost drone Shahed, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.„Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00 apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 88 de drone inamice (...)...
10:10
Prevenția, punctul vulnerabil în lupta cu cancerul în România. Ce programe de screening sunt disponibile # Europa Liberă România
Cancerul continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul sanitar din România, în special din cauza diagnosticării târzii, pe fondul accesului limitat la programe eficiente de screening. În fiecare an sunt depistate peste 95.000 de cazuri noi și aproape 54.000 de persoane își pierd viața din cauza bolii, notează Știrile ProTV.Începând din anul 2023, autoritățile au început implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului, parte a Programului Național de...
08:40
Atacurile rusești pun la încercare negocierile de pace și cresc presiunile din Congresul SUA pentru măsuri de sprijinire a Ucrainei # Europa Liberă România
Reluarea campaniei de atacuri aeriene a Kremlinului asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a declanșat serie întreagă de apeluri bipartizane în Congresul SUA pentru acțiuni imediate în sprijinul Kievului, dar și un răspuns mai echilibrat din partea Casei Albe.Loviturile rusești de amploare din 3 februarie au avut loc cu doar câteva zile înainte de o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, intermediate de SUA.Parlamentarii și oficialii ucraineni au spus că atacurile fac...
Acum 24 ore
19:50
UDMR cere Guvernului din care face parte să revizuiască taxele locale majorate la început de 2026 # Europa Liberă România
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) anunță că va iniția o revizuire a taxelor locale din cauza „furiei și dezamăgirii” oamenilor. Anunțul vine la câteva zile după ce la Miercurea Ciuc – oraș cu populație predominant maghiară – mii de oameni au cerut scăderea taxelor locale.
Ieri
19:20
Ucraina acuză Rusia de „genocid de iarnă” după noi atacuri asupra instalațiilor energetice # Europa Liberă România
Ucraina a acuzat Rusia că a comis „genocid de iarnă” după noua serie de atacuri aeriene masive, din noaptea de 2 spre 3 februarie, care a vizat infrastructura energetică și civilă. Bombardamentele vin într-un moment în care utilitățile sunt deja afectate de multiplele atacuri care au lăsat zeci de mii de ucraineni fără căldură sau electricitate, la temperaturi de sub zero grade.Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, spune că opt regiuni din țară au fost vizate marți dimineață de...
18:50
Birourile de la Paris ale rețelei sociale X, percheziționate. Elon Musk a fost chemat la audieri # Europa Liberă România
Autoritățile franceze l-au chemat pe Elon Musk la o „audiere voluntară” după ce, marți, Parchetul din Paris a anunțat percheziții la biroul francez al rețelei sociale X, al cărei acționar majoritar este miliardarul american.Platforma, cunoscută anterior ca Twitter, este investigată pentru o serie de presupuse infracțiuni, inclusiv pentru promovarea conținutului extremist de extremă dreaptă și pentru faptul că chatbot-ul AI al companiei a permis crearea de imagini deepfake sexualizate cu...
17:50
Jurnalistul RFE/RL Marian Kușnir, decorat de Volodimir Zelenski cu ordinul „Pentru Curaj”. Kușnir a salvat un copil dintr-un incendiu # Europa Liberă România
«Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога» – президент Зеленський
17:20
În ianuarie 2025, în timpul unei inspecții la corveta „Emden”, aflată pe șantierul naval din portul Hamburg a fost făcută o descoperire – în motorul navei fuseseră aruncate aproape 20 de kilograme de pietriș abraziv. Potrivit experților, acest lucru ar fi putut provoca daune semnificative, scrie tagesschau.de.Un al doilea caz de sabotaj a implicat corveta „Cologne”. În iunie 2025, persoane necunoscute la acel moment ar fi acționat un întrerupător principal și ar fi oprit alimentarea cu...
15:20
Rusia își extinde prezența militară la granița cu Finlanda, pe fondul tensiunilor cu NATO # Europa Liberă România
Rusia își extinde semnificativ infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, o situație care ar putea indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.Imaginile din satelit publicate de ISW dezvăluie dezvoltarea accelerată a infrastructurii militare în apropierea graniței cu Finlanda, inclusiv construcția de adăposturi pentru avioane de vânătoare, depozite logistice și tabere de...
15:20
Comisia de control a SRI | Explozia din Rahova „o campanie de dezinformare coordonată” # Europa Liberă România
Amenințările la adresa securității naționale în a doua jumătate a lui 2025 au fost fragmentate și cumulative - este concluzia la care au ajuns parlamentarii din Comisia de Control a SRI, în uma unor verificări făcute la serviciul secret. Iar „eficiența răspunsului statului depinde de capacitatea instituțiilor de a coopera și de a menține un echilibru între securitate și libertățile fundamentale”, scrie în comunicatul de presă al președintelui comisiei, deputatul PSD Eugen Bejinariu, care a...
13:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul de la Kiev: Un acord de pace va necesita „decizii dificile” # Europa Liberă România
Un eventual acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va necesita „alegeri dificile”, a declarat marți, 3 februarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un discurs susținut în fața Parlamentului ucrainean, scrie Serviciul Ucrainean al RFE/RL.Rutte nu a detaliat la ce anume se referă aceste „alegeri dificile”.Declarația vine însă în contextul unor informații publicate recent de Financial Times, potrivit cărora administrația SUA ar fi...
13:00
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în ancheta Congresului SUA privind dosarul Jeffrey Epstein # Europa Liberă România
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, fost secretar de stat al SUA, au acceptat să depună mărturie în cadrul anchetei desfășurate de Camera Reprezentanților a Statelor Unite privind cazul lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat care a murit în detenție în 2019.Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al fostului președinte și vine după ce, în primă instanță, soții Clinton refuzaseră să depună mărturie, dar au fost amenințați cu sancțiuni pentru...
08:50
Atac masiv rusesc asupra Kievului. Cinci cartiere afectate, trei persoane rănite. Noi lovituri asupra infrastructurii energetice a țării # Europa Liberă România
Cel puțin trei persoane au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc desfășurat în noaptea de 2 spre 3 februarie care a afectat cinci cartiere ale capitalei Ucrainei, potrivit autorităților locale, transmite Serviciul Ucrainean al RFE/RL.În paralel, orașul Harkov a fost ținta unor „atacuri fără precedent” asupra infrastructurii energetice, care au lăsat fără încălzire sute de clădiri, în condițiile unor temperaturi severe de iarnă.Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur...
2 februarie 2026
20:50
Rusia a reluat atacurile asupra obiectivelor energetice din Ucraina, după o pauză de câteva zile. IÎn cadrul unui briefing susținut luni, prim-adjunctul ministrului ucrainean al Energiei, Artem Nekrasov, a precizat că, în urma atacurilor rusești din noaptea de 2 februarie, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, iar consumatori din regiunile Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk și Cerkasi au rămas fără alimentare cu energie electrică.Autoritățile din regiunea Cerkasi au...
19:50
Iranul publică o listă a morților în timpul protestelor. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că numărul real este mult mai mare # Europa Liberă România
Guvernul iranian al președintelui reformist Masud Pezeshkian a publicat numele și numerele de identificare națională pentru 2.985 de persoane ucise în timpul protestelor recente din întreaga țară.Publicarea listei, pe 2 februarie, a transformat chioșcurile de ziare în veritabile memoriale ale durerii, și a general dezbateri dacă gestul reprezintă un adevărat pas spre transparență sau doar o încercare calculată de a minimaliza amploarea reală a tragediei.Lista, întocmită de administrația...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Consiliul Concurenței: piața de gaz trebuie liberalizată pe 1 aprilie. Guvernanții se mai gândesc dacă prelungesc plafonarea # Europa Liberă România
Șeful Consiliului Concurenței, Bodan Chirițoiu, crede că plafonarea prețului la gaze nu mai trebuie prelungită, iar liberalizarea pieței trebuie să înceapă pe 1 aprilie. Chirițoiu a motivat și de ce – odată cu intrarea Romgaz pe piața furnizorilor, oferta se va echilibra, pe modelul Hidroelectrica. „Să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră: să nu mai prelungească măsura Guvernul”, a spus Bogdan Chirițoiu, la o conferință de presă de pe 2 februarie, citat de...
13:30
Cinci persoane suspectate că au livrat bunuri de 30 de milioane de euro către Rusia, cu încălcarea sancțiunilor UE, arestate în Germania # Europa Liberă România
Autoritățile germane au arestat cinci persoane suspectate că au organizat un amplu mecanism pentru livrarea de bunuri industriale către Rusia, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni de Parchetul Federal din Karlsruhe, potrivit Reuters.Procurorii germani au anunțat că arestările au avut loc în urma unor percheziții realizate la nivel național, care au vizat o rețea creată...
12:00
Ce se știe până acum despre cauzele penei masive de curent din Republica Moldova din 31 ianuarie # Europa Liberă România
Autoritățile de la Chișinău și Kiev au anunțat că linia de înaltă tensiune din sudul Ucrainei și al Republicii Moldova a fost reparată și reconectată pe 1 februarie, după avarii care au dus la mari pene de curent în ambele țări.
09:10
PSD cere Guvernului să adopte urgent măsuri de relansare economică și de solidaritate. „Limita de suportabilitate a fost deja depășită” # Europa Liberă România
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, considerând că acestea reprezintă o condiție esențială pentru continuarea guvernării și pentru susținerea reformelor administrative propuse de Executiv.Social-democrații afirmă că aprobarea acestor măsuri este „absolut obligatorie, nu negociabilă”, în condițiile în...
08:20
Ucraina așteaptă o nouă rundă de discuții trilaterale pe fondul intensificării atacurilor Rusiei # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o nouă rundă de discuții trilaterale cu Moscova și Washingtonul este programată pentru 4–5 februarie în Emiratele Arabe Unite. Întâlnirea urmează să aibă loc după o nouă serie de atacuri aeriene rusești mortale asupra unor obiective civile, scrie RFE/RL.În discursul său video nocturn din 1 februarie, Zelenski a spus că există „un aranjament pentru a organiza o reuniune trilaterală la un nivel corespunzător miercuri și joi în Emiratele...
1 februarie 2026
19:00
O maternitate avariată și 15 mineri uciși în atacurile Rusiei împotriva Ucrainei # Europa Liberă România
Cel puțin 15 oameni din regiunea Dnipropetrovsk au fost uciși și o maternitate din orașul Zaporijia a fost avariată într-un atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Atacurile vin în contextul în care a fost anunțată o nouă rundă de negocieri între Kiev și Moscova pentru săptămâna viitoare.Două atacuri separate cu drone au ucis cel puțin 17 persoane în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, rănind cel puțin alte șapte, au raportat oficialii ucraineni pe 1 februarie.15 oameni au fost...
17:50
Controlul judecătorilor prin delegări. 2/3 din șefii instanțelor din România conduc de pe poziții provizorii, într-o nouă piramidă a puterii # Europa Liberă România
În dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, când prin birourile Tribunalului București începea să se instaleze atmosfera liniștită din pragul weekendului, judecătoarea Ana-Maria Puiu trăgea adânc aer în piept, recitea cele 573 de cuvinte scrise dintr-o suflare și analiza totul cu ochiul critic, de om al legii antrenat să nu greșească. Apoi, cu o simplă apăsare de deget, posta întregul text pe o rețea de socializare.„Pentru corecta informare a colegilor în legătură cu situația...
15:30
Membrii parlamentului iranian au desemnat armatele europene ca fiind „teroriste”. Este răspunsul Teheranului după ce, zilele trecute, Garda Revoluționară din Iran a fost desemnată organizație teroristă de Uniunea Europeană.
14:00
La miezul nopții, pe 31 ianuarie 2026, a expirat perioada de o lună în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria. Începând cu 1 februarie, comercianții nu mai sunt obligați să accepte plăți în leva și trebuie să dea restul numai în moneda unică europeană.Bulgaria a aderat la zona euro pe 1 ianuarie 2026, la 19 ani după aderarea la Uniunea Europeană (UE).Aderarea sa la zona euro a fost una dintre condițiile pentru aderarea la euro prevăzute în tratatul din 2007.Pe 4 iunie anul...
12:20
„Ucraina nu pierde, Rusia nu câștigă”. Cum stau lucrurile în cinci zone de pe front # Europa Liberă România
Cu câteva săptămâni înainte ca războiul să intre în al cincilea an, Rusia are mai mult succes în a distruge sistemele energetice ale Ucrainei decât în obținerea unor victorii decisive pe câmpul de luptă.
10:10
Ucrainenii luptă împotriva frigului la „punctele invincibilității” în timp ce atacurile rusești continuă # Europa Liberă România
Kievul extinde „punctele de invincibilitate” – acestea devin, din simple corturi încălzite, locuri în care oamenii pot primi sprijin psihologic, căldură și asistență.
31 ianuarie 2026
16:40
Departamentul Justiției al Statelor Unite publică trei milioane de fișiere din „dosarele Epstein” # Europa Liberă România
Procurorul general adjunct al Statelor Unite, Todd Blanche, a declarat vineri că Departamentul de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de documente în legătură cu așa-numitul „dosar Epstein”.Instituția spune că publicarea documentelor – trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri – vine ca răspuns la Legea privind transparența dosarelor Epstein, promulgată de președintele american Donald Trump pe 19 noiembrie 2025.„Aceste dosare au fost colectate din cinci...
16:40
Fotografii proaspete făcute într-un atelier din regiunea ucraineană Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, au dat la iveală o nouă armură pe care mecanicii ruși o montează pe tancuri pentru a le apăra de drone. Este o versiune mai „evoluată”, care face ca tancurile să semene cu niște arici imenși.
13:30
Raed Arafat cere Parlamentului să interzică accesul copiilor și adolescenților „sub 15–16 ani” la rețelele sociale # Europa Liberă România
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, invocă două evenimente recente „extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți”, pentru a cere parlamentarilor să inițieze și să adopte un proiect de lege care să limiteze accesul minorilor din România, cu vârste „sub 15–16 ani”, la rețelele sociale.Raed Arafat, care este și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, întreabă retoric dacă „nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un...
12:30
Metroul din Kiev, închis temporar din cauza penelor de curent cauzate de atacurile rusești. Pană masive de curent și în Republica Moldova # Europa Liberă România
Metroul din Kiev a fost închis temporar sâmbătă, 31 ianuarie 2026, din cauza unei pene de curent provocate de lipsa energiei electrice furnizate din surse externe, au anunțat autoritățile locale.
10:40
Aproape răpită la 15 ani: ce povestește o fată ucraineană despre închisorile rusești de filtrare # Europa Liberă România
Liza avea 15 ani când Rusia a invadat Ucraina și a ocupat Mariupol. Aproape că a fost despărțită de familie în lagărul rus de „filtrare”.
10:40
Aproape patru ani de război | Două cântărețe ucrainene, în turneul mondial „Copiii furați” # Europa Liberă România
Un tată ucrainean fuge disperat la Moscova pentru a împiedica adoptarea copiilor săi de către o familie rusă.O fată orfană de 12 ani, cu răni provocate de șrapnel, zace pe un pat de spital și speră că bunicul ei o poate găsi în Donețkul ocupat de Rusia.O adolescentă ucraineană se întreabă „cine sunt eu?” după ce a fost spălată pe creier în captivitatea rusă.Aceste povești și multe altele asemănătoare le-au inspirat pe cântăreața canadiano-ucraineană Marichka și pe Liza, o tânără de 19...
04:00
Elisabeta Moraru, manager Google în România și în regiune, vorbește despre conținutul manipulator eliminat de Google, despre AI și avansul tehnologiei: Copiii pot fi feriți de manipulare doar prin educație pentru siguranță online, așa cum învață să treacă strada. Dar și adulții trebuie să învețe.
30 ianuarie 2026
21:50
Elisabeta Moraru, Country Director Google România, vorbește la SmartJob despre conținutul manipulator eliminat de Google, despre AI și avansul tehnologiei: „Copiii pot fi feriți de manipulare doar prin educație: training pentru siguranță online, așa cum sunt învățați să traverseze corect strada”.
20:10
Volodimir Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. Președintele Ucrainei le mulțumește românilor pentru sprijin # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele român, Nicușor Dan, despre proiecte din domeniul energiei și le-a mulțumit românilor pentru susținere.
17:50
„Hipotermie severă”: Soldații ucraineni din prima linie înfruntă frigul extrem # Europa Liberă România
În regiunea Donețk, în apropierea orașului Pokrovsk, soldații ucraineni înfruntă frigul extrem, în timp ce atacurile rusești continuă. La un punct medical din regiunea Zaporojie, personalul spune că a avut mai multe cazuri de degerături și hipotermie severă.
17:30
Rusia atacă Ucraina după ce Trump a anunțat că Putin va opri atacurile o săptămână. Zelenski: Au lovit și depozitele unei companii americane # Europa Liberă România
Rusia a lansat noaptea trecută o rachetă balistică și peste 100 de drone asupra Ucrainei, niciuna dintre ele neatingând Kievul, după ce președintele american Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să suspende atacurile aeriene asupra capitalei și a altor „diverse orașe” până la 1 februarie.Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat pe 30 ianuarie că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M și 111 drone de atac asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunii...
15:40
14:20
Ilie Bolojan: Rotația premierului va fi respectată. Mesaj de stabilitate pentru investitori, pe fondul tensiunilor din Coaliție # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la o întâlnire cu reprezentanții a 13 fonduri internaționale de investiții că partidele din coaliția de guvernare vor respecta înțelegerea de rotație a premierului. În primăvara anului 2027, PSD ar urma să preia conducerea Guvernului.„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat...
13:30
Cum pot fi prevenite noile metode de fraudă, chiar dacă nu sunt deocamdată cunoscute? Polițist: Să ne amintim de portofelul fizic # Europa Liberă România
Tentativele de fraudă prin telefon și prin intermediul internetului sunt în continuă răspândire și diversificare. Și nu doar în România.De la mesaje de susținere pentru participarea la un concurs și mesaje de la curier, care duc în ambele cazuri spre linkuri frauduloase, de la pagini web „clonate” sau filmulețe cu persoane publice care promovează investiții false, tentativele de fraudare se diversifică încontinuu.Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) transmite...
08:20
00:00
Nicușor Dan: E puțin probabil un guvern minoritar. Nu există alternativă la Bolojan. Pentru servicii, partidele au cerut criterii # Europa Liberă România
Coaliția de guvernare funcționează, chiar dacă „cu opinteli”, iar în viitorul apropiat este puțin probabil să se destrame, pentru ca România să ajungă guvernată de un guvern minoritar, consideră președintele Nicușor Dan.
29 ianuarie 2026
22:10
Donald Trump spune că Putin „a fost de acord” să oprească atacurile aeriene timp de o săptămână, din cauza gerului din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin „să nu tragă asupra Kievului și a diferitelor orașe timp de o săptămână” pe fondul vremii geroase, în timp ce forțele ruse continuau să bombardeze regiunile ucrainene, provocând moartea mai multor persoane.„N-a fost niciodată atât de frig. Și, personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievul și mai multe orașe timp de o săptămână. A fost de acord”, a spus Trump.„Mulți mi-au spus «nu...
21:00
Garda Revoluționară din Iran desemnată organizație teroristă de Uniunea Europeană # Europa Liberă România
Miniștrii de externe ai UE au convenit să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran drept organizație teroristă, după ani de presiuni din interiorul și din afara blocului comunitar pentru a include această forță de elită pe lista neagră.Franța, ultima țară din blocul celor 27 de state care s-a opus acestei măsuri, și-a schimbat poziția pe 28 ianuarie, deschizând calea pentru desemnare.Statele Unite, Canada și Australia au desemnat deja IRGC drept organizație...
20:30
Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu # Europa Liberă România
Decizia instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS cazul medaliei de bronz atribuită de aceeași instanță sportivă gimnastei române Ana Maria Bărbosu la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, are la bază o înregistrare video necunoscută până acum.
