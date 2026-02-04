Diana Șoșoacă a explodat după raportul SUA despre alegerile din România: ‘Sataniștilor de la putere!’ 

13:10

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi, după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, că e greu să se revină retroactiv pe o legislaţie care deja a operat şi că este o formulă care poate fi gândită de guvernanţi, dar trebuie să se vadă ce se poate. „E greu să […] Articolul Primarul din Roman, despre inițiativa UDMR de revizuire a taxelor locale: E dificil să faci modificări retroactiv apare prima dată în PS News.