Invitat în studioul Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că România este „ușor-ușor forțată" să meargă spre o reorganizare administrativ-teritorială, în principal din motive economice. Afirmațiile vin în contextul în care președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a susținut public un astfel de proiect, invocând economiile
CCR a decis: Firmele nu vor mai putea fi scoase din licitații doar pentru că sunt anchetate penal
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o procedură de achiziție publică doar pentru că este vizat de o anchetă penală, fără o hotărâre definitivă de condamnare, este neconstituțională. Judecătorii au stabilit, în unanimitate, că o astfel de măsură încalcă prezumția de nevinovăție și drepturile fundamentale garantate de Constituție, potrivit
VIDEO De ce nu avem un buget de stat pentru anul 2026. Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: Problema e la PSD
Întârzierea bugetului de stat pentru anul 2026 este cauzată de lipsa unor decizii politice clare în interiorul coaliției de guvernare, în special la nivelul Partidului Social Democrat, a declarat miercuri Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, în emisiunea Puterea Știrilor. Întrebat de ce România se află deja pe 4 februarie fără un buget
VIDEO Reacția Guvernului la propunerea președintelui CCIR de reorganizare administrativă, făcută la Puterea Știrilor
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că România este „ușor-ușor forțată" să meargă spre o reorganizare administrativ-teritorială, în principal din motive economice. Afirmațiile vin în contextul în care președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a susținut public un astfel de proiect, invocând economiile
George Simion a declarat miercuri că AUR ar fi dispus să intre la guvernare doar „într-o fază de tranziție", în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi demis printr-o moțiune de cenzură. „Nu vom prelua guvernarea decât într-o etapă de tranziție până la alegerile anticipate. Acesta este mandatul pe
Controversa legată de Universitatea din Cahul a luat sfârșit: Va deveni parte a Universității Tehnice a Moldovei
Guvernul de la Chișinău a aprobat, astăzi, 4 februarie, proiectul de hotărâre privind reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) prin fuziunea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul în cadrul UTM, anunță TVR Moldova. Acest proiect a constituit un subiect de controversă între Ministerul Educației din R. Moldova
Alexandru Nazare anunță pachetul de relansare economică: '2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma'
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiții masive". „În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuții cu
VIDEO Vlad Gheorghe, consilierul premierului, taxează dur declarațiile lui Kelemen Hunor: „E un preaviz!"
Declarațiile recente ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a avertizat că guvernarea riscă să piardă sprijinul politic până în mai–iunie dacă nu devine „mai dreaptă și mai justă", reprezintă „un veritabil preaviz adresat coaliției de guvernare", a declarat Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor. „Este un preaviz pentru
Diana Șoșoacă a explodat după raportul SUA despre alegerile din România: 'Sataniștilor de la putere!'
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat violent după publicarea unui raport al Comitetului Juridic al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, care acuză instituțiile Uniunii Europene, în special Comisia Europeană, de presiuni exercitate asupra marilor platforme online, inclusiv în contexte electorale. Șoșoacă susține că documentul american îi confirmă „toate avertismentele" legate de anularea alegerilor prezidențiale din România
VIDEO Sorin Grindeanu a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii. Pentru ce s-a rugat liderul PSD în Israel
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a vizitat Mormântul Sfânt şi Zidul Plângerii, în vizita oficială pe care o efectuează în Israel. Liderul PSD afirmă că românii sunt respectaţi la Ierusalim, pentru că au ştiut să îşi apere credinţa şi au reuşit întotdeauna să construiască punţi, în comunităţi şi între comunităţi. "Pace, înţelegere şi solidaritate. Sunt
Potrivit unui raport realizat de firma americană de consultanță Gallup, economia reprezintă principala preocupare pentru cetățenii din 71 din cele 107 țări analizate. Studiul, intitulat „Cea mai importantă problemă din lume: ce anume vor oamenii ca liderii lor să audă în 2026", a fost prezentat miercuri la Summitul Mondial al Guvernelor de la Dubai, informează
VIDEO Reacție din Guvern după raportul SUA. Vlad Gheorghe acuză lipsa de reacție a partidelor: Doar AUR a făcut lobby
Apariția României într-un raport preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, document care acuză Comisia Europeană de ingerințe în alegerile naționale ale statelor membre, inclusiv prin anularea unor scrutinuri „fără probe", ridică o problemă serioasă de politică externă și comunicare strategică, a declarat miercuri Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, în
Revolta împotriva taxelor ia amploare. La Salcea, Suceava, oamenii au intrat furioși peste primar
Un protest pașnic în fața Primăriei orașului Salcea, județul Suceava, s-a transformat în tensiune după ce locuitorii, nemulțumiți că primarul nu a ieșit să discute cu ei, au intrat în biroul acestuia pentru a cere explicații privind creșterea taxelor și impozitelor. La fața locului a intervenit poliția, însă agenții nu au reușit să îi determine
George Simion, liderul AUR, consideră că administrația Bolojan este ilegitimă și că nu face altceva decât să pună taxe și impozite asupra unei populații deja sărăcite. Acesta a declarat miercuri că proprietățile achiziționate prin programul „Prima Casă" ar trebui să fie scutite de la plata impozitului, după exemplul altor țări europene. Liderul AUR, George Simion, a
„STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvenţa companiei şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni. Până la elaborarea şi adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că
Prima conferință de presă din 2026 a premierului Bolojan, la ora 19. Cedează sau nu cu privire la taxele românilor?
Ilie Bolojan susține o conferință de presă, de la ora 19:00, la Palatul Victoria. Marți, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public premierului să revizuiască decizia privind taxele locale și să le scadă. De asemenea, Guvernul este așteptat să adopte și reforma administrației centrale, împreună cu măsuri economice pentru sprijinirea populației. Parcursul zilei de miercuri
Tancuri Abrams ale Armatei SUA, la antrenamente comune în poligonul Smârdan. Mesajul transmis de Michael Dickerson
Forţe şi echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români, într-o „demonstraţie continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională". Potrivit unei informări a Ambasadei SUA, printre echipamentele dislocate au fost cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate
CSM acuză Guvernul că blochează admiterea directă în magistratură: 15% dintre posturi sunt vacante
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că deficitul de judecători a ajuns la 759 de posturi vacante, adică aproximativ 15% din totalul schemelor, și solicită Guvernului să adopte urgent modificări legislative care să permită organizarea concursului de admitere directă în magistratură pentru juriști cu minimum cinci ani vechime. Guvernul nu oferă explicații Secția pentru judecători
După cangurul din București, avem și tigru siberian în Dâmbovița. Polițiștii s-au sesizat după ce a apărut pe TikTok
Polițiștii din județul Dâmbovița au deschis un dosar penal după ce pe TikTok au apărut imagini cu un tigru siberian liber într-o curte, informează Agerpres. Proprietarul animalului deține o menajerie în localitatea Picior de Munte, lângă Târgoviște. În 2025, Garda Națională de Mediu a aplicat o amendă de 120.000 de lei în urma unui control
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei prin care angajaților nu li se mai plătește prima zi de concediu medical. Întrebat dacă, pe lângă taxa și impozitele locale, mai există și alte măsuri asupra cărora coaliția ar trebui să revină, Hunor
Sondaj: Mediul de afaceri anticipează creș
Un sondaj EY România realizat în ianuarie arată că 91% dintre directorii financiari se așteaptă la creșteri de taxe în 2026, în timp ce doar 9% percep semnale de relaxare fiscală. Studiul confirmă temerile mediului de afaceri legate de lipsa predictibilității și de modul ineficient de administrare a fiscalității. Potrivit studiului, „incertitudinea fiscală, presiunea administrativă […] Articolul Sondaj: Mediul de afaceri anticipează creșteri de taxe în 2026. Semnale de relaxare fiscală aproape inexistente apare prima dată în PS News.
Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat # PSNews.ro
Senatul a adoptat tacit miercuri proiectul de lege care prevede creșterea contribuției la Pilonul 2 de pensii private, de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional. Calendarul majorării Modificarea adusă Legii nr. 411/2004 prevede: 1 ianuarie […] Articolul Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat apare prima dată în PS News.
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # PSNews.ro
Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că au fost dejucate mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legate de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a anunțat miercuri că autoritățile italiene au reușit să contracareze mai multe atacuri cibernetice îndreptate […] Articolul Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă apare prima dată în PS News.
Fermierii în alertă! Fondurile AFIR pentru legume și cartofi sunt insuficiente: cererile au depășit bugetul cu 240% # PSNews.ro
Fondurile alocate prin intervenția DR-16 – „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi” s-au epuizat înainte de termen pentru toate cele trei componente, ca urmare a numărului mare de cereri depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. „Este o măsură mult așteptată de sectorul legumicol și al […] Articolul Fermierii în alertă! Fondurile AFIR pentru legume și cartofi sunt insuficiente: cererile au depășit bugetul cu 240% apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, reacție la raportul SUA privind alegerile: „România este o democrație puternică!”. Ce spune de acuzații # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Amintim că Washingtonul susține că executivul UE se amestecă în alegerile naționale ale statelor […] Articolul Nicușor Dan, reacție la raportul SUA privind alegerile: „România este o democrație puternică!”. Ce spune de acuzații apare prima dată în PS News.
Programul PURL, vital pentru Ucraina: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se arată optimist privind finanțarea # PSNews.ro
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat la o conferință de presă la Kiev că este încrezător că aliații Ucrainei vor reuși să strângă suma de 15,5 miliarde de dolari necesară pentru programul PURL, destinat achiziționării de arme din Statele Unite. Rutte a subliniat importanța acestei finanțări, recunoscând totodată că există o problemă de […] Articolul Programul PURL, vital pentru Ucraina: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se arată optimist privind finanțarea apare prima dată în PS News.
Unifarm aduce în România antitoxina botulinică ABE, autorizată din motive de sănătate publică # PSNews.ro
România își consolidează capacitatea de răspuns în fața unor urgențe medicale rare, dar cu potențial letal, prin autorizarea unui produs esențial în tratamentul botulismului. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a emis o autorizație de punere pe piață din motive de sănătate publică pentru Antitoxina botulinică ABE, soluție injectabilă destinată […] Articolul Unifarm aduce în România antitoxina botulinică ABE, autorizată din motive de sănătate publică apare prima dată în PS News.
VIDEO Radu Magdin despre Groenlanda: Donald Trump este și polițistul bun și polițistul rău în același timp # PSNews.ro
Întrebat la emisiunea Puterea Știrilor despre declarațiile lui Donald Trump de la Davos privind Groenlanda și despre temerile legate de un eventual impact asupra NATO, în ipoteza unei preluări forțate a teritoriului, Radu Magdin a oferit o analiză nuanțată a modului în care președintele american își construiește strategiile de negociere. Acesta a respins ferm scenariul unei […] Articolul VIDEO Radu Magdin despre Groenlanda: Donald Trump este și polițistul bun și polițistul rău în același timp apare prima dată în PS News.
Daniel Breaz, rectorul UAB, despre posibila numire ca ministru al Educației: „Nu am avut discuții oficiale” # PSNews.ro
Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, fost social-democrat și actual liberal, al cărui nume este vehiculat pentru portofoliul de la Educație, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că nu a avut discuții oficiale pentru această funcție și că niciun coleg din PNL nu i-a reproșat că ar putea fi viitorul […] Articolul Daniel Breaz, rectorul UAB, despre posibila numire ca ministru al Educației: „Nu am avut discuții oficiale” apare prima dată în PS News.
Dmitri P., un oligarh rus cu cetățenie română, a solicitat protecție în Italia, temându-se pentru viața sa și comparându-se cu Aleksei Navalnîi. Acesta, în vârstă de 50 de ani, este fondatorul unei firme de avocatură din Rusia și a fost implicat în cercurile elitei ruse, având cunoștințe despre metodele prin care Kremlinul ocolește sancțiunile internaționale. […] Articolul Un oligarh rus cu cetățenie română solicită azil în Italia după conflicte cu Kremlinul apare prima dată în PS News.
Atac la Bolojan: Numărul 2 din PNL cere anularea neplății primei zile de concediu medical pentru anumiți bolnavi # PSNews.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunţat miercuri că va depune un amendament la Ordonanţa de urgenţă 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, în sensul ca prevederea privind neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice pentru bolnavii cronici şi pacienţii oncologici. „Amendamentul pe care îl voi depune, alături de […] Articolul Atac la Bolojan: Numărul 2 din PNL cere anularea neplății primei zile de concediu medical pentru anumiți bolnavi apare prima dată în PS News.
Percheziții în patru județe din România într-un dosar de piraterie online coordonat de autoritățile italiene # PSNews.ro
Poliţiştii români au făcut percheziţii la locuinţele unor persoane şi sediile unor firme din judeţele Arad, Dolj, Prahova şi Giurgiu, la solicitarea autorităţilor italiene, într-un dosar care vizează o grupare care ar fi creat şi utilizat softuri specializate în pirateria on-line, distribuind ilegal programe tv cu acces restricţionat. Probele obţinute au fost puse la dispoziţia […] Articolul Percheziții în patru județe din România într-un dosar de piraterie online coordonat de autoritățile italiene apare prima dată în PS News.
PSD solicită clarificări oficiale după raportul preliminar al Congresului SUA privind anularea alegerilor în România # PSNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, care abordează cenzura în mediul online și interferențele instituționale în procesele democratice, conține afirmații „extrem de grave” referitoare la România, în special în legătură cu anularea alegerilor, atrage atenția Mihai Fifor, senator PSD. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Fifor subliniază că documentul, chiar dacă […] Articolul PSD solicită clarificări oficiale după raportul preliminar al Congresului SUA privind anularea alegerilor în România apare prima dată în PS News.
Pașaport pentru întreaga Europă. Un singur document digital ar putea înlocui birocrația stufoasă din UE # PSNews.ro
Uniunea Europeană pregătește o reformă majoră care ar putea schimba radical modul în care cetățenii își dovedesc drepturile de asigurare socială. Potrivit Ziarul românesc, Bruxelles-ul lucrează la un proiect ambițios ce urmărește introducerea unui document digital unic, menit să elimine zecile de formulare și proceduri birocratice din prezent. Inițiativa se numește Pașaportul European de Asigurări […] Articolul Pașaport pentru întreaga Europă. Un singur document digital ar putea înlocui birocrația stufoasă din UE apare prima dată în PS News.
Acuzațiile explozive din raportul american privind alegerile din Europa. Ce spun analiștii: „Foarte delicat!” # PSNews.ro
Comisia Europeană a respins acuzațiile formulate într-un raport al Congresul Statelor Unite, potrivit cărora ar fi presat platformele online să cenzureze conținut și ar fi interferat în alegeri din mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv din România. Analiștii prezenți la Prim Plan sunt de părere că disputa are o puternică miză politică în relația […] Articolul Acuzațiile explozive din raportul american privind alegerile din Europa. Ce spun analiștii: „Foarte delicat!” apare prima dată în PS News.
EUROSTAT România, pe primul loc în UE la inflația alimentelor în 2025: prețurile au crescut cu 6,7% # PSNews.ro
România a înregistrat cea mai ridicată inflație a alimentelor din Uniunea Europeană în 2025, cu o creștere anuală de 6,7%, mult peste media comunitară de 2,8%, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews Business. La nivelul UE, prețurile alimentelor au continuat să crească anul trecut, însă ritmul a fost moderat comparativ cu perioada post-pandemie. Totuși, la […] Articolul EUROSTAT România, pe primul loc în UE la inflația alimentelor în 2025: prețurile au crescut cu 6,7% apare prima dată în PS News.
George Simion vine în Parlament cu apă de la Curtea de Argeș și acuză Guvernul de eșec în gestionarea crizei # PSNews.ro
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a venit în plenul Parlamentului cu un recipient cu apă despre care susține că provine din rețeaua de alimentare a municipiului Curtea de Argeș, afirmând că aceasta reflectă situația gravă cu care se confruntă localnicii în privința furnizării apei potabile. Gestul a avut loc în cadrul dezbaterii […] Articolul George Simion vine în Parlament cu apă de la Curtea de Argeș și acuză Guvernul de eșec în gestionarea crizei apare prima dată în PS News.
Remin, în insolvență de 16 ani, cere 4,6 milioane lei pentru explorarea de metale rare în Maramureș # PSNews.ro
Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin Baia Mare SA, aflată de 16 ani în insolvență și cu datorii ce depășesc 600 de milioane de lei, solicită acordul creditorilor pentru a aloca 4,6 milioane de lei în vederea analizării sterilului minier din patru iazuri de decantare din zona Baia Mare. Scopul este identificarea conținutului […] Articolul Remin, în insolvență de 16 ani, cere 4,6 milioane lei pentru explorarea de metale rare în Maramureș apare prima dată în PS News.
USR cere DNA să se autosesizeze în cazul Academiei Române, în urma unor „fapte cu iz penal” # PSNews.ro
USR cere DNA să se autosesizeze în cazul Academiei Române, după ce un raport al Curții de Conturi din decembrie a scos la iveală posibile nereguli. Conform senatorului Ștefan Pălărie, 20 de clădiri ar fi fost trecute în administrarea Fundației „Patrimoniu”, o entitate privată, deși legea permite doar transferul terenurilor agricole și silvice. „Curtea de […] Articolul USR cere DNA să se autosesizeze în cazul Academiei Române, în urma unor „fapte cu iz penal” apare prima dată în PS News.
China accelerează în domeniul inteligenței artificiale, dar reglementările stricte pun presiune pe industrie # PSNews.ro
Beijingul țintește să fie lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar încearcă simultan să se asigure că aceasta are loc în conformitate cu controlul asupra informației cerut de Partidul Comunist, evidențiind deopotrivă un paradox și o dilemă în cursa sa pentru dominație în acest domeniu, relatează NYT. La sfârșitul lunii trecute liderul […] Articolul China accelerează în domeniul inteligenței artificiale, dar reglementările stricte pun presiune pe industrie apare prima dată în PS News.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara la Digi24 că este nemulțumit de lipsa unei politici externe coerente a României în mandatul președintelui Nicușor Dan. „Noi am lipsit timp de 10 ani de pe scena internațională, iar acest lucru nu se poate schimba ușor”, a spus el. Kelemen a explicat că problema nu ține […] Articolul Liderul UDMR: Lipsa comunicării privind politica externă creează confuzie în România apare prima dată în PS News.
Premierul Poloniei anunță o anchetă privind posibile legături între Jeffre Epstein și serviciile secrete ruse # PSNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia va lansa o anchetă pentru a explora posibilele legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și impactul acestor legături asupra securității naționale. Anunțul vine în urma publicării de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente interne despre Epstein, care […] Articolul Premierul Poloniei anunță o anchetă privind posibile legături între Jeffre Epstein și serviciile secrete ruse apare prima dată în PS News.
VIDEO Profesorii și studenții protestează sub geamul lui Bolojan: “Nu ne tăia speranța!” # PSNews.ro
Sindicaliștii din învățământ protestează miercuri, în Piața Victoriei, față de măsurile fiscale adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Aceștia susțin că reformele afectează direct salarizarea, condițiile de muncă și demnitatea profesiei didactice, iar educația riscă să devină principala victimă a austerității. Peste 3.000 de participanți așteptați la manifestație Protestul are loc miercuri, 4 februarie, […] Articolul VIDEO Profesorii și studenții protestează sub geamul lui Bolojan: “Nu ne tăia speranța!” apare prima dată în PS News.
China își consolidează poziția în Pacific pe măsură ce SUA își mută atenția spre emisfera vestică # PSNews.ro
În timp ce administrația americană își concentrează atenția asupra Groenlandei, Canalului Panama și a securității în emisfera vestică, China pare să fie principalul beneficiar al schimbării de direcție a politicii externe a Statelor Unite, notează Financial Times, conform Adevărul. Analiștii avertizează că abordarea imprevizibilă a președintelui Donald Trump, combinată cu o retorică dură față de […] Articolul China își consolidează poziția în Pacific pe măsură ce SUA își mută atenția spre emisfera vestică apare prima dată în PS News.
VIDEO George Simion cere revenirea la alegeri „libere și corecte”: Singura soluție e să ne întoarcem la votul poporului # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a cerut marți, în plenul Parlamentului, reluarea procesului electoral și organizarea unor alegeri „libere și corecte”, susținând că actuala coaliție de guvernare a „anulat voința poporului” și a îndepărtat România de principiile democratice. „Singura soluție, dacă nu vreți să fim ignorați de toată lumea liberă, de toate democrațiile din această lume, […] Articolul VIDEO George Simion cere revenirea la alegeri „libere și corecte”: Singura soluție e să ne întoarcem la votul poporului apare prima dată în PS News.
VIDEO Radu Magdin de la Davos: Consiliul pentru Pace, sub aștepări. Trump voia să aibă mai mulți lideri alături # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, analistul Radu Magdin a abordat tema care a dominat cu adevărat discuțiile de la Davos 2026, dincolo de discursurile oficiale. „Miza mare este ordinea mondială,” a explicat acesta. „Noua ordine mondială, indiferent că vorbim de componenta politică, geopolitică sau că vorbim de zona economică”. Adesea perceput în mod eronat ca o reuniune […] Articolul VIDEO Radu Magdin de la Davos: Consiliul pentru Pace, sub aștepări. Trump voia să aibă mai mulți lideri alături apare prima dată în PS News.
Propunerea UDMR de reducere a impozitelor locale, sub lupa coaliției. Reacția lui Bolojan și a PSD, PNL, USR # PSNews.ro
Inițiativa UDMR privind reducerea impozitelor și taxelor locale a stârnit reacții diferite în rândul partidelor politice. În timp ce PSD se arată deschis la discuții și califică propunerea drept una „rațională”, PNL acuză o lipsă de coerență în interiorul coaliției, iar USR cere soluții concrete pentru a nu adânci deficitul bugetar. Premierul Ilie Bolojan a […] Articolul Propunerea UDMR de reducere a impozitelor locale, sub lupa coaliției. Reacția lui Bolojan și a PSD, PNL, USR apare prima dată în PS News.
De la protest fiscal la contestare politică: ce se întâmplă în Ținutul Secuiesc și de ce UDMR se află în defensivă # PSNews.ro
Protestele declanșate de majorarea taxelor și impozitelor locale în Ținutul Secuiesc au depășit rapid miza strict fiscală și s-au transformat într-o contestare directă a UDMR, partid care domină scena politică regională de peste trei decenii. O analiză publicată de portalul independent Transtelex arată că nemulțumirea socială acumulată a scos la iveală tensiuni politice profunde, pe […] Articolul De la protest fiscal la contestare politică: ce se întâmplă în Ținutul Secuiesc și de ce UDMR se află în defensivă apare prima dată în PS News.
Rareș Bogdan: Schimbarea lui Bolojan acum ar fi o greșeală, trebuie sprijinit mediul de afaceri # PSNews.ro
Rareș Bogdan a spus, la Antena 3 CNN că „acum, Ilie Bolojan nu poate fi schimbat”. El a fost întrebat când ar putea fi schimbat premierul. „Eu cred că e o greșeală în momentul ăsta. (…) Trebuie să înțelegem ceva. Există oportunități uriașe. Ai acoperire, deci ai umbrelă de securitate NATO. Membră a Uniunii Europene, […] Articolul Rareș Bogdan: Schimbarea lui Bolojan acum ar fi o greșeală, trebuie sprijinit mediul de afaceri apare prima dată în PS News.
Dacă apele, soarele și vântul sunt resurse mai puțin previzibile, producția de energie nucleară este o constantă la nivel național – cu excepția perioadelor de mentenanță sau cu avari – cu o pondere care poate ajunge la 20% din producția totală de energie electrică a țării. Cosmin Ghiță, directorul general al producăotrului național de energie […] Articolul Șeful Nuclearelectrica spune că gerul din ultimele zile nu îi afectează activitatea apare prima dată în PS News.
Primarul din Roman, despre inițiativa UDMR de revizuire a taxelor locale: E dificil să faci modificări retroactiv # PSNews.ro
Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi, după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, că e greu să se revină retroactiv pe o legislaţie care deja a operat şi că este o formulă care poate fi gândită de guvernanţi, dar trebuie să se vadă ce se poate. „E greu să […] Articolul Primarul din Roman, despre inițiativa UDMR de revizuire a taxelor locale: E dificil să faci modificări retroactiv apare prima dată în PS News.
