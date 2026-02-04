Superliga: Claudiu Niculescu este noul antrenor al Unirii Slobozia

17:00

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că modificările legislative care au fost operate între 2018 şi 2022 au generat disfuncţionalităţi semnificative şi inechităţi pentru corectarea cărora este necesară o intervenţie legislativă promptă. Astfel, CSM consideră, printre altele, că trebuie modificată procedura de numire a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a procurorilor şefi ai DNA şi DIICOT, competenţa pentru investigarea infracţiunilor de corupţie comise de magistraţi trebuie modificată, promovarea judecătorilor şi procurorilor să se realizeze prin examen scris de tip grilă, iar parchetele de pe lângă judecătorii să fie reorganizate.