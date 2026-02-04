”Perestroika” lui Trump și noul lagăr național-capitalist

15:00

Marea parte a primarilor din țară susține propunerea liderului UDMR de reducere a impozitelor locale cu până la 50%. În schimb, unii consideră că, din punct de vedere tehnic, măsura nu se poate aplica în acest an. Alții afirmă că soluția este simplă: Guvernul dă o OUG, iar banii se restituie celor care și-au plătit deja impozitele la începutul anului.