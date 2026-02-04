Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova. Ce a vorbit cu Kremlinul
StirileProtv.ro, 4 februarie 2026 22:20
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice Reuters.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
22:40
Reacția ministrului Apărării după ce AUR a depus o moțiune de cenzură împotriva sa: Nu transformaţi fake news-ul în politică # StirileProtv.ro
Moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, afirmă ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care se va confrunta săptămâna viitoare cu o moţiune simplă, la Senat.
Acum 30 minute
22:30
Un polițist de 42 de ani, atacat de un minor de 16 ani, în Baia Mare. De la ce a pornit scandalul # StirileProtv.ro
Un poliţist în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost atacat de un adolescent în vârstă de 16 ani pe o stradă din municipiul Baia Mare, a declarat, miercuri seara, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.
22:30
Biletele pentru meciul Turcia – România se pun în vânzare vineri. Cât costă un bilet și câte locuri sunt disponibile # StirileProtv.ro
Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.
Acum o oră
22:20
Washington Post face concedieri masive. O treime din angajați, afectați. Ce se întâmplă la renumitul cotidian # StirileProtv.ro
Cotidianul american Washington Post, deținut din 2013 de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a început miercuri concedieri masive, care vor afecta o treime din angajații din toate departamentele, arată un mesaj către toți angajații, ajuns și la Reuters.
22:20
Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova. Ce a vorbit cu Kremlinul # StirileProtv.ro
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice Reuters.
22:00
Imigrările, date în judecată de profesorii din Minnesota. Mulți elevi chiulesc de frică să nu fie ridicați și deportați # StirileProtv.ro
Două districte școlare și un sindicat al profesorilor susțin că măsurile severe împotriva imigranților s-au extins și în campusuri și au perturbat funcționarea școlilor din întregul stat. Așa că au deschis procese împotriva Imigrărilor.
22:00
Ministrul Energiei, despre prețul gazului: „Este propunerea PSD adoptată în coaliție” # StirileProtv.ro
O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 2 ore
21:50
Ministrul Energiei, promisiune către români: „Cât sunt eu în funcție, prețurile la gaz nu cresc” # StirileProtv.ro
O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
21:40
Horoscop 5 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne bucurăm de niște reușite la care nu ne-am fi așteptat și or să ne ia prin surprindere unele lucruri care păreau ușor de realizat.
21:40
Cartea de identitate electronică nu te scutește de amenda STB. Anuțul Primăriei București # StirileProtv.ro
Primăria Municipiul București (PMB) a transmis că deținătorii noilor cărți de identitate electronice pot primi amendă, după ce în presă a apărut informația că aceștia ar fi scutiți de sancțiuni.
21:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală la Transylvania Open. Cristian şi Ruse, în semifinale, la dublu # StirileProtv.ro
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, transmis live și în exclusivitate pe ProArena și pe VOYO.
21:10
Ce a răspuns Dominic Fritz, întrebat dacă va accepta să facă parte dintr-un Guvern cu Sorin Grindeanu premier # StirileProtv.ro
Președintele USR, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, miercuri, într-un interviu realizat de Constantin Toma pentru ȘtirileProTV.ro, dacă ar accepta să facă parte dintr-un Guvern condus de Sorin Grindeanu, împotriva căruia a protestat în 2017.
21:00
Bolojan, despre interdicția rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani : „Greu de crezut că ar putea fi pusă în practică” # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan a precizat miercuri referitor la propunerile recente privind interdicția accesului tinerilor sub 16 ani la platformele de socializare, că o astfel de măsură este dificil de implementat în practică.
21:00
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump. Ce avea în tufișul unde se ascundea Ryan Routh # StirileProtv.ro
Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă pentru tentativa de asasinare a lui Donald Trump din septembrie 2024, informează Reuters.
Acum 4 ore
20:50
Explicația premierului Ilie Bolojan privind neplata primei zile de concediu medical: „Ține cont de realități” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că decizia privind neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități”. Prim-ministrul precizează că decizia a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății.
20:50
Dominic Fritz îi atacă pe ”colegii” Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, din cauza deficitului: ”Nu a fost o plagă biblică” # StirileProtv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat un atac, miercuri, la adresa colegilor săi din coaliția de guvernare, președinții PSD și UDMR, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor.
20:50
Artista AI, Lolita Cercel, în „inspecție” la Palatul Victoria. Prima propunere, deja aplicată # StirileProtv.ro
Dragoș Pîslaru a anunțat pe pagina sa de Facebook o inițiativă menită să faciliteze accesul la finanțările europene pentru anul 2026. El s-a folosit de mai multe fotografii generate de AI, alături de Lolita Cercel, pentru a transmite mesajul.
20:30
Ancheta poliției după emailurile lui Epstein, în Marea Britanie. Prințul Andrew a fost dat afară din castel # StirileProtv.ro
Scandalul Jeffrey Epstein ia amploare în Regatul Unit. Poliția anchetează o afirmație potrivit căreia Epstein i-ar fi trimis o femeie prințului decăzut Andrew, chiar la reședința acestuia de pe domeniul Windsor.
20:30
UE a aprobat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din datorii comune # StirileProtv.ro
Statele UE au aprobat miercuri detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei pentru ca aceasta să-şi finanţeze armata în timp ce continuă războiul cu Rusia şi pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.
20:20
Răspunsul public dat de Ilie Bolojan la presiunile UDMR și PSD pentru reducerea taxelor și impozitelor locale # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan a presiunilor făcute de UDMR și PSD legate de reducerea taxelor și impozitelor locale care au crescut începând cu 1 ianuarie 2026 și al căror cuantum a generat nemulțumiri în rândul populației și tensiuni în coaliție.
20:10
Kremlinul transmite un mesaj clar: „Până când regimul de la Kiev nu va lua deciziile relevante, războiul continuă” # StirileProtv.ro
"Vom continua să luptăm până când ne veți îndeplini solicitările". Acesta este mesajul pentru Kiev transmis de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, înaintea unei noi runde de discuții, la Abu Dhabi, cu participarea emisarilor lui Donald Trump.
20:10
Aeroporturile din trei orașe introduc zeci de rute noi. Care sunt destinațiile unde vor putea merge mai ușor românii # StirileProtv.ro
Șefii aeroporturilor au introdus zeci de curse noi pentru că românilor le place să călătorească și cu avionul. Companiile aeriene au făcut alegerile în funcție de preferințele călătorilor, dar au luat în calcul și profitul.
20:00
BBC: Sportivi ruși autorizați ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă, implicați în activități pro-război # StirileProtv.ro
Sportivi ruşi autorizaţi să concureze ca neutri la Jocurile Olimpice de iarnă au legături cu activităţi de susţinere a războiului din Ucraina, relatează BBC Sport.
20:00
Profesorii amenință cu greva generală și iau în calcul boicotarea examenelor. Guvernul nu a reacționat la noul protest # StirileProtv.ro
Un protest cu mii de profesori, dar și personal auxiliar și din administrația școlilor a avut loc miercuri în fața Guvernului. Angajații din educație au cerut anularea imediată a măsurilor luate vara trecută în sistemul de învățământ.
20:00
Cum va arăta noul model Dacia. Detaliile tehnice și de imagine, dezvăluite de o publicație franceză # StirileProtv.ro
Noul model Dacia care va fi lansat în acest an, a fost prezentat în detaliu de publicația franceză L'Argus. Mașina a fost surprinsă până acum doar camuflată, rulând pentru teste.
20:00
MoltBook, platforma unde socializează chatboții AI. Un bot s-a proclamat rege, altul a inventat „Biserica Năpârlirii” # StirileProtv.ro
Inteligenţa artificială are pentru prima dată propria reţea socială. Platforma se numeşte MoltBook iar agenţii de inteligenţă artificială postează, comentează, discută între ei, şi îşi pot crea chiar propria religie.
19:50
Ce s-a găsit acasă la românul care a încercat să saboteze cinci corvete. Probele au fost sigilate și trimise în Germania # StirileProtv.ro
Procurorii DIICOT au descins acasă la românul acuzat că a încercat să saboteze navele marinei militare germane.
19:50
Modificări în Pilonul 2, pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege a fost adoptat, tacit, de Senat # StirileProtv.ro
Cei peste 8 milioane de români care contribuie lunar la pilonul 2 ar putea avea mai mulți bani în contul de pensie privată obligatorie.
19:50
Directorul unei companii deținute de Gruia Stoica, sub control judiciar pentru mită. Ar fi dat jumătate de milion de euro # StirileProtv.ro
Directorul uneia dintre companiile multimilionarului Gruia Stoica a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune. Procurorii DNA l-au acuzat că ar fi oferit o mită de o jumătate de milion de euro unui expert în insolvență.
19:40
Românii sunt mai optimiști decât europenii privind viitorul. Se tem, însă, de scumpiri și de pierderea locului de muncă # StirileProtv.ro
Românii sunt mai optimiști decât restul europenilor în privința viitorului la scară largă.
19:40
Revoltă în coaliție pe tema taxelor locale după ce UDMR a propus tăieri de 50%: „Când pierzi susținerea, pierzi guvernarea” # StirileProtv.ro
UDMR ar putea întoarce Guvernul din drum în privința taxelor locale, după ce în județele conduse de maghiari s-au revoltat oamenii. Nici neplata primei zile de concediu medical nu a fost o decizie strălucită, transmite Kelemen Hunor.
19:40
Bugetul așteaptă cu înfrigurare efectele „taxei Temu”. Finanțele anunță creșteri de colete, operatorii vamali scăderi # StirileProtv.ro
Odată cu creșterea rapidă a comerțului online internațional ajung și la noi, tot mai multe colete din afara Uniunii Europene.
19:40
Un bărbat a primit o nouă șansă la viață după un transplant de inimă. Donatorul, un tânăr de 17 ani, a murit într-un accident # StirileProtv.ro
Un bărbat de 48 de ani, aflat în stare gravă, a primit o nouă șansă la viață, după ani de suferință. A fost salvat la limită în urma unui transplant de cord realizat la Târgu Mureș.
19:40
Prima rundă de negocieri între Rusia, SUA și Ucraina se încheie la Abu Dhabi. Discuțiile trilaterale continuă joi # StirileProtv.ro
Echipa ucraineană de negociatori a încheiat prima zi de negocieri trilaterale cu Rusia și SUA la Abu Dhabi (runda a II-a), menite să rezolve conflictul ruso-ucrainean.
19:30
Guvernul german se opune boicotului Cupei Mondiale 2026. „Contribuie pur şi simplu la mai multă ură” # StirileProtv.ro
Guvernul german a anunţat miercuri că boicotarea Cupei Mondiale 2026, care se va disputa în această vară, în America de Nord, „nu este calea corectă” de a-şi exprima dezacordul faţă de politicile preşedintelui american Donald Trump.
19:30
AUR, SOS și PACE au depus trei moțiuni simple care vizează Externele, Apărarea și Educația # StirileProtv.ro
AUR, SOS România și PACE au depus la Senat trei moțiuni simple care vizează domenii-cheie: politica externă, apărarea și educația. Mai mult, liderul AUR, George Simion, ridică miza și propune alegeri anticipate.
19:30
Care ar fi cauza prăbușirii turnului Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei. Lăcașul de cult era vechi de peste 500 de ani # StirileProtv.ro
Este anchetă în județul Sălaj, după ce s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din localitatea Cehu Silvaniei. Bucăți din monumentul istoric au ajuns pe stradă, au rănit o polițistă care mergea la muncă, au avariat o mașină și au blocat circulația.
19:10
Criză politică în Guvernul Bolojan. Președintele USR anunță că NU este de acord cu propunerea UDMR de scădere a taxelor # StirileProtv.ro
Se anunță un blocaj în coaliția de guvernare, după propunerea făcută public de UDMR, privind revizuirea deciziei Guvernului din anul 2025, de majorare a taxelor și impozitelor locale în 2026.
19:10
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după operația la care a fost supus. Țara în care ar pleca pentru investigații # StirileProtv.ro
Mircea Lucescu a fost supus unei operații, urmează un tratament cu antibiotic și rămâne, deocamdată, sub supraveghere.
Acum 6 ore
18:50
Un comediant rus a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare. Gluma pe care a făcut-o l-a costat libertatea # StirileProtv.ro
Un comediant rus a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură şi a fost închis pentru aproape şase ani pentru o glumă pe care a făcut-o despre un veteran de război fără picioare.
18:20
Bătrână ucisă după un schimb valutar fraudulos, în Olt. Motivul uimitor pentru care voia să aibă numai euro în casă # StirileProtv.ro
Crimă șocantă în județul Olt. O bătrână de 81 de ani a fost omorâtă în casă, iar suspect este un tânăr de 18 ani.
18:10
Reacția Melindei Gates, după ce Epstein a scris că Bill Gates s-ar fi ales cu o boală venerică din interacțiunea cu rusoaice # StirileProtv.ro
Melinda Gates a declarat că fostul ei soț, cofondatorul Microsoft, Bill Gates, care a fost menționat în noi dosare legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, i-a readus în memorie „momente dureroase din căsnicie”.
18:10
Funcționar al DSV Brașov, reținut pentru luare de mită la un control. Suma cerută în schimbul unui favor # StirileProtv.ro
Un funcționar al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a fost reținut pentru că ar fi primit mită cu ocazia unui control făcut la o firmă.
18:00
Pacienţii oncologici din România aşteaptă peste 800 de zile pentru terapii inovatoare, de șase ori mai mult decât în Germania # StirileProtv.ro
Pacienţii din România aşteaptă peste 800 de zile pentru a avea acces real la terapii inovatoare, comparativ cu o medie de 578 de zile la nivelul Uniunii Europene şi doar 128 de zile în Germania.
18:00
Un episcop catolic din Iași este cercetat penal pentru că nu a denunțat un caz de abuz sexual asupra unei minore # StirileProtv.ro
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal, pentru infracțiunea de nedenunțare. Procurorii îl cercetează după ce ar fi rezolvat doar administrativ un caz de agresiune sexuală a unui preot asupra unei minore.
17:40
Încă fără buget oficial pentru anul în curs, Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publică pachetul de relansare economică # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că joi va publica în transparenţă pachetul de măsuri pentru relansarea economică, rezultat prin contribuţia partenerilor din coaliţia de guvernare şi din dialogul cu mediul de afaceri.
17:40
Sondaj-surpriză în Ucraina. La ce sunt gata să renunțe ucrainenii pentru a obține pacea # StirileProtv.ro
Ucrainenii sunt pregătiți să susțină o soluționare pașnică a conflictului militar, chiar dacă aceasta înseamnă concesii teritoriale, potrivit unui sondaj realizat în rândul ucrainenilor, obținut de cotidianul american The New York Times (NYT).
17:40
Exerciții militare româno-americane în Județul Galați. „Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO” # StirileProtv.ro
Forţe şi echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români.
17:30
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt și a ținut secret incidentul. „Fie înghițeam, fie mă sufocam” # StirileProtv.ro
O femeie a înghițit accidental o lingură de 17 cm lungime după ce câinele ei a sărit în poala ei în timp ce mânca iaurt. Reymy Amelinckx a spus că a trebuit să aleagă între „a se îneca sau a înghiți lingura”, simțind cum tacâmul aluneca.
17:30
În 2026, România va trece din nou la ora de vară prin mutarea ceasurilor înainte cu o oră, un moment care marchează începutul zilelor mai lungi și mai multă lumină naturală seara.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.