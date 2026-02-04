Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei

16:30

Miracol sau doar pură tehnologie, asta este întrebarea multor oameni atunci când văd clipuri virale din China, unde oamenii plătesc cu palma. Un român stabilit în China poate spune adio banilor cash sau cărților de credit, iar asta pentru că, acolo, este implementată o tehnologie ultra modernă de a achita cu palma. În videoclipul său, Rareș […]