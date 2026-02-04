Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Golazo.ro, 4 februarie 2026 22:20
FARUL - DINAMO. Suporterii „marinarilor” au protestat la partida din etapa #25 a Ligii 1.
Acum 15 minute
22:40
Pop, eroul lui Dinamo VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a marcat golul victoriei la Ovidiu, în partida cu Farul Constanța.
Acum o oră
22:20
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo # Golazo.ro
22:00
Pancu, furios Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Nici dacă făcea Gigi Corsicanu' programările...” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a criticat dur programarea meciurilor din acest final de sezon regulat și a trimis săgeți către Rapid, echipa la care a scris istorie.
22:00
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
Acum 2 ore
21:30
„Seedorf, dezastru total!” Florin Andone, despre momentele grele de la Deportivo și Cordoba: „Aveam echipă pentru Europa și am ajuns în liga a doua” # Golazo.ro
Florin Andone (32 de ani) a vorbit despre perioadele dificile trăite la Deportivo La Coruna și Cordoba.
21:30
Fază controversată în Farul - Dinamo FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty # Golazo.ro
FARUL - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a prăbușit în careul de pedeapsă și a cerut penalty, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.
21:20
Hagi a predat definitiv coroana VIDEO Icardi l-a depășit în topul suprem, cu o zi înainte ca „Regele” să împlinească 61 de ani # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator străin din istoria lui Galatasaray, cu 73 de reușite.
21:00
Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul transferat de FCSB de la Oțelul Galați, va putea debuta la noua echipă în meciul cu FC Botoșani, din etapa #25 a Ligii 1.
Acum 4 ore
20:40
Nu vrea să plece de la Dinamo Ar fi refuzat mai multe oferte importante, după ce a fost scos din lot de Zeljko Kopic: momentul care i-a fost „fatal” # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar fi refuzat să părăsească echipa, chiar dacă pe numele său au apărut mai multe oferte.
20:10
Ar fi gata într-un an! CNI, anunț oficial despre data la care ar urma să înceapă lucrările la noul stadion din Constanța # Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a venit cu precizări importante privind construirea stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța.
19:40
Prepeliță și Vlădoiu, demiși de Slobozia Noul antrenor, prezentat oficial » Revine în Liga 1 după o pauză de 8 ani # Golazo.ro
Unirea Slobozia a anunțat oficial despărțirea de cuplul de antrenori Jean Vlădoiu (57 de ani) și Andrei Prepeliță (40 de ani). Noul antrenor al ialomițenilor este Claudiu Niculescu
19:10
Dani Coman ia atitudine Președintele de la FC Argeș a comentat ieșirea nervoasă a lui Bogdan Andone: „Arbitrii să nu uite asta” # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș 3-1. Dani Coman (46 de ani), președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea lui Bogdan Andone (51 de ani) de la finalul meciului.
19:10
La Fener cu ajutorul lui Erdogan Președintele Turciei a influențat transferul campionului mondial la Fenerbahce # Golazo.ro
N'Golo Kante s-a întors în Europa la 34 de ani, după două sezoane și jumătate la Al-Ittihad, semnând cu Fenerbahce
19:10
„Trebuia să îi schimb numele” Gigi Becali l-a criticat și ironizat pe mijlocașul de la FCSB: „Băi nebunule, urcă cu mingea la picior!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Baba Alhassan (26 de ani) și l-a criticat din cauza deciziilor sale din teren.
19:10
„Premieră în fotbalul românesc” Anunțul făcut de Dinamo: „Alături de membri ai board-ului și de partenerii clubului” # Golazo.ro
Dinamo București a anunțat lansarea programului „Club 48”, un proiect de business lansat în premieră în fotbalul românesc.
Acum 6 ore
18:40
„Am fost tratată nedrept” Schioarea din România a explicat motivul pentru care nu merge la Jocurile Olimpice: „Probele mele au fost excluse de federație” # Golazo.ro
Schioarea Ania Monica Caill (30 de ani) a explicat motivul pentru care nu va lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
18:40
„Asta a fost înțelegerea” Primarul din Slatina, despre plecarea lui Claudiu Niculescu la formația din Liga 1: „Are ușa deschisă” # Golazo.ro
Mario De Mezzo (48 de ani), primarul Municipiului Slatina, a vorbit despre posibila plecare a lui Claudiu Niculescu (49 de ani) de la CSM Slatina la Unirea Slobozia - locul 14 în Liga 1.
18:40
Mai tânăr decât jucătorii Cine e noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa + Cum l-au descoperit italienii # Golazo.ro
Marius Marin, 27 de ani, e doar cu șase ani mai mic decât noul tehnician al Pisei. Suedezul Oscar Hiljemark (33) s-a retras ca jucător la 28 de ani și a devenit antrenor în 2023
18:40
Înfrângere drastică Jaqueline Cristian, eliminată după doar 55 de minute, în optimile de finală de la Transylvania Open # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) a fost eliminată în turul doi al turneului de la Transylvania Open, după ce a fost învinsă de Daria Snigur (23 de ani, #144 WTA), scor 1-6, 0-6.
18:10
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!” # Golazo.ro
18:10
Cele care ne provoacă emoție, deși simțim că sunt fake-uri? Cele care ne comunică un adevăr crud sau cele care ne liniștesc? Cred că știm deja ce preferă Măria Sa, Publicul. De la “Aflăm de la Miliția Capitalei” din urmă cu 50 de ani, nimic nou sub soare
17:10
„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului # Golazo.ro
Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu sunt alături de antrenorul legendar al fotbalului românesc, care traversează o perioadă dificilă.
17:10
Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta.
17:00
Juan Manuel Medina, vicepreședintele clubului Newell's Old Boys, a anunțat că echipa plănuiește să-l readucă pe Lionel Messi în Rosario.
Acum 8 ore
16:50
Vassaras, agasat în centrul Bucureștiului Șeful CCA, luat la întrebări de un cetățean nemulțumit: „Există blat în fotbalul românesc?” # Golazo.ro
Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a fost chestionat de un cetățean în privința existenței aranjamentelor în Liga 1.
16:20
„Bombă cu ceas” la FCSB - Botoșani Vassaras, delegare-șoc: arbitru membru PNL. Reacția nervoasă a lui Iftime: „Mă simt jignit, hai să fim serioși!” # Golazo.ro
Pentru meciul FCSB - FC Botoșani, Vassaras a ales un „central” cu conexiuni la nivel înalt într-un partid politic de mare anvergură în România, în care unul dintre lideri e chiar patronul lui FC Botoșani.
15:50
„OnlyFans, cel mai bun lucru” Campioana mondială și olimpică la bob își finanțează într-un mod neconvențional participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Lisa Buckwitz (31 de ani), campioană olimpică la bob, în 2018, și mondială, în 2024, a vorbit despre contractul de sponsorizare pe care îl are cu platforma OnlyFans, semnat acum un an.
15:20
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre lacrimile lui Cristi Manea în fața galeriei și ce au strigat fanii Rapidului.
15:20
„Avem încă o finală” Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Botoșani de joi, din etapa #25 din Liga 1.
Acum 12 ore
14:50
Farul - Dinamo LIVE de la 20:30, în etapa #25 din Superliga » „Câinii” luptă pentru primul loc # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Farul, în deplasare, astăzi, de la 20:30 în etapa #25 din Superliga. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:40
Ianis Hagi, spectacol în Turcia VIDEO: Meci mare făcut de român! A marcat două goluri și Alanyaspor e lider # Golazo.ro
Boluspor - Alanyaspor 0-4. Ianis Hagi, jucătorul oaspeților, a bifat o „dublă” în meciul din etapa a treia din grupele Cupei Turciei.
14:40
Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) pleacă, pe 16 februarie, în Belgia pentru a fi supus mai multor investigații medicale.
14:20
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul # Golazo.ro
FCSB l-a legitimat pe Ofri Arad (27 de ani) în ianuarie, după ce acesta a terminat contractul cu Kairat, din Kazahstan.
13:50
„Ne doare și pe noi” Apelul tricolorilor înaintea barajului cu Turcia: „Alții nu aveți!” # Golazo.ro
La mai puțin de două luni până la barajul cu Turcia, Federația Română de Fotbal a lansat o campanie în care cere ajutorul tuturor în încercarea tricolorilor de a se califica la CM 2026.
13:40
Ce-a fost în mintea lui Joan Garcia?! FOTO: Neatenția portarului, în meciul cu Albacete, o putea costa scump pe Barcelona # Golazo.ro
Albacete - Barcelona 1-2. Joan Garcia, portarul catalanilor, a fost protagonistul unui moment amuzant în duelul din sferturile Cupei Spaniei.
13:40
Minion pe gheață Lupta neprevăzută câștigată de un campion înainte de Jocurile Olimpice de iarnă: „E ceva fără precedent!” # Golazo.ro
Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, de șase ori campion al Spaniei la patinaj artistic, va avea voie să-și execute programul scurt intitulat „Minionii” la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.
13:30
Fugea din cantonament pentru radioterapie Trei exemple uluitoare pentru Lucescu. Antrenori activi, deși erau grav bolnavi în timpul carierei # Golazo.ro
Mircea Lucescu are trei modele extraordinare de antrenori care nu au renunțat, în ciuda maladiilor de care sufereau: Louis van Gaal, Oscar Tabarez, Sinisa Mihajlovic
13:30
Suspendată pentru dopaj Lovitură pentru țara gazdă » O biatlonistă italiană, exclusă de la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler (24 de ani) a fost suspendată provizoriu de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce un test anti-doping a ieșit pozitiv. Italia este țara gazdă a JO de iarnă Milano-Cortina.
12:20
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina # Golazo.ro
Presa italiană dezvăluie că mafia italiană a încercat să intervină în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.
12:10
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren # Golazo.ro
O scenă neobișnuită a avut loc în Brazilia, în timpul meciului din Campionatul Mineiro dintre Betim și Cruzeiro (0-1). Meciul a fost oprit aproximativ patru minute, pentru ca portarul Cassio Ramos (38 de ani) să margă la vestiar.
12:00
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!” # Golazo.ro
Cum e posibil ca Lindsey Vonn sa participe la JO de iarnă 2026, având ruptură totală de ligament încrucișat anterior? A explicat Alessandro Masse , directorul secției de Ortopedie de la Spitalul Citta della Salute, din Torino, și profesor de Ortopedie și Traumatologie la Universitatea din Torino.
11:30
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la FC Botoșani # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, se teme că echipa sa nu se va clasa în primele 6 la finalul sezonului regular.
11:20
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor” # Golazo.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat după ultimele declarații ale lui Gianni Infantino, președintele FIFA.
11:10
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete” # Golazo.ro
Lindsey Vonn (41 de ani), celebra schioare americană, a anunțat că va participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, în ciuda unei accidentări grave suferite vineri. Vonn și-a rupt complet ligamentul încrucișat anterior în timpul unei curse de la Cupa Mondială la Crans-Montana.
10:50
Chipciu refuză să calculeze Căpitanul „șepcilor roșii” simte presiunea luptei pentru play-off: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi” # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a declarat că preferă să evite calculele legate de clasament, chiar dacă formația sa are șanse importante de calificare în play-off.
10:40
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!” # Golazo.ro
Arsenal - Chelsea 1-0. John Terry (45 de ani) a fost ironizat de fanii rivalilor, după ce un videoclip postat legendarul fundaș al echipei de pe Stamford Bridge s-a viralizat pe internet.
10:30
«LEGEA NOVAK», AZI, LA CCR Se judecă obiecția lui Nicușor Dan, care spune că ordinul „încalcă principiul nediscriminării și libera circulație” # Golazo.ro
Astăzi, la CCR (Curtea Constituțională a României) va fi judecată sesizarea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește «Legea Novak». Judecătorii urmează să decidă dacă respectă sau nu Constituția țării noastre.
10:20
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) și-a dorit să joace pentru naționala României, dar totul a rămas doar un vis. I s-a refuzat cetățenia și are informații că ar fi fost din cauza discriminării.
Acum 24 ore
09:50
Sugerează o modificare la Rapid Aurel Țicleanu a analizat jocul giuleștenilor: „Vor fi puține schimbări cu Petrolul” + îl contrazice pe Victor Angelescu # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid 0-3. Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, făcute după victoria de la Sibiu.
09:10
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic # Golazo.ro
De 20 de ani, chirurgul ortoped Dan Tănase a făcut mereu parte din delegația României la edițiile Jocurilor Olimpice în calitate de medic șef al COSR.
