CSM Oradea produce surpriza în Europa și o învinge pe Reggiana. Seară istorică pentru Kris Richard (VIDEO)

În 2025, prețul chiriilor a crescut cu 4,41% față de anul precedent, conform raportului anual realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Storia lansează datele despre evoluția chiriilor în 2025, incluse în Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2025 pe piața imobiliară.