Legea care anulează plata primei zile de concediu medical, reclamată de Avocatul Poporului la CCR

Cazul lui Eduard, elevul de 13 ani cu rezultate bune la Colegiul Național Onisifor Ghibu, care s-a aruncat în gol de pe un bloc cu 8 etaje, provoacă vii dezbateri și ridică numeroase semne de întrebare. BIHOREANUL a aflat că gestul aparent inexplicabil al adolescentului orădean nu a fost unul spontan, ci atent plănuit, băiatul lansând mai multe mesaje „cu tâlc” pe rețelele sociale și chiar mărturisindu-le intenția unor prieteni, pe care i-a invitat la mese de rămas-bun, una chiar în ajun, pe terasa de unde avea să sară.