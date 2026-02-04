Producătorul auto chinez Geely intenţionează să îşi producă modelele destinate pieţei europene în fabricile Ford (cele două companii poartă negocieri)
Gadget.ro, 4 februarie 2026 22:50
Producătorii chinezi îşi doresc să devină şi mai competitivi pe piaţa auto din Europa şi caută soluţii pentru producţia de maşini pe bătrânul continent. Există mai multe strategii, de la construcţii de la zero în stilul fabricii BYD din Szeged, Ungaria, la asamblare în uzine deja existente în stilul fostei fabrici Nissan din Barcelona, utilizată […] The post Producătorul auto chinez Geely intenţionează să îşi producă modelele destinate pieţei europene în fabricile Ford (cele două companii poartă negocieri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange taie din reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune (Orange Extra, Supreme şi Premiere), iar preţurile lunare cresc simţitor # Gadget.ro
Orange reuşeşte să atragă foarte mulţi abonaţi pe serviciile de internet fix şi televiziune prin intermediul unor pachete ce oferă destul de multe resurse. Vorbim de cele 3 pachete pe care le cunoaşteţi deja: Orange Extra, Supreme şi Premiere. Până ieri, 3 februarie 2026, vă puteaţi abona la acestea pe 24 de luni la un […] The post Orange taie din reducerea aplicată pachetelor de internet fix şi televiziune (Orange Extra, Supreme şi Premiere), iar preţurile lunare cresc simţitor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Google Pixel 10a este gata de lansare în februarie (iată ce ştim până acum despre device) # Gadget.ro
Google va lansa luna aceasta un nou smartphone, cel mai accesibil model al seriei Pixel 10. Numele său va fi Google Pixel 10a şi va întregi gama formată în prezent din Google Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro şi Pixel 10 Pro XL. Gigantul american a publicat recent un teaser prin care […] The post Google Pixel 10a este gata de lansare în februarie (iată ce ştim până acum despre device) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ați folosit vreodată HomeRun, platforma care conectează profesioniști din diferite domenii cu cei care au nevoie de serviciile lor? # Gadget.ro
Întrebarea din titlu vine tocmai pentru că eu nu știam mare lucru despre această platformă, dar am participat la un eveniment organizat de HomeRun în urma căruia am aflat foarte multe detalii, pe care le voi împărtăși cu voi. Eu nu știam despre HomeRun pentru că îmi cam rezolv singur sau cu ajutorul unei rude […] The post Ați folosit vreodată HomeRun, platforma care conectează profesioniști din diferite domenii cu cei care au nevoie de serviciile lor? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
AMD introduce familia de FPGA-uri Kintex UltraScale+ Gen 2, cu accent pe performanță și disponibilitate pe termen lung # Gadget.ro
AMD a anunțat oficial noua generație de FPGA-uri (Field‑Programmable Gate Array) Kintex UltraScale+ Gen 2, o serie reproiectată pentru aplicații care necesită procesare intensă de date, latență redusă și cicluri de viață extinse. Compania estimează că aceste dispozitive vor rămâne disponibile cel puțin până după 2045, adresând astfel cerințele industriilor unde stabilitatea pe termen lung […] The post AMD introduce familia de FPGA-uri Kintex UltraScale+ Gen 2, cu accent pe performanță și disponibilitate pe termen lung appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Logitech G325 LIGHTSPEED sau cum să ai o pereche de căști pentru PC, consolă și smartphone (gaming, muzică etc) # Gadget.ro
Logitech a dezvoltat o pereche de căști cu gândul la versatilitate din start. Le poți folosi prin conexiune LIGHTSPEED cu un PC, dar și cu smartphone-ul, tableta sau laptopul prin bluetooth. Noile căști sunt concepute să fie ușoare și ies în față cu un design minimalist – cântăresc 212 gr. Au fost aduse în trei […] The post Logitech G325 LIGHTSPEED sau cum să ai o pereche de căști pentru PC, consolă și smartphone (gaming, muzică etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 specificații interesante la HyperX OMEN MAX 16 (cel mai puternic laptop de gaming din 2026?) # Gadget.ro
Am primit un comunicat de la HP în urmă cu ceva timp, era legat de lansarea a mai multe produse de gaming. Mă rog, știrea în sine era legată și de faptul că unifică diviziile OMEN și HyperX. Este clar că HP își caută o cale pe zona de laptopuri de gaming, acolo unde ASUS […] The post 5 specificații interesante la HyperX OMEN MAX 16 (cel mai puternic laptop de gaming din 2026?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 04.02 – 10.02.2026 avem parte de clasicele oferte pentru produsele Parkside (cu acestea cred că trebuie să ne obişnuim să apară săptămânal), cât şi de […] The post 5 gadgets de la Kaufland (04.02 – 10.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
3 februarie 2026
23:30
Asociaţia Română a Magazinelor Online susţine că efectele negative ale taxei de 25 lei pentru coletele Temu, Shein etc. vehiculate în ultimele zile nu există, iar ipotezele sunt false # Gadget.ro
La finalul săptămânii trecute o analiză pe surse a celor de la adevărul.ro a făcut valuri în România, publicaţia susţinând că taxa de 25 lei aplicată tuturor coletelor venite din afara Uniunii Europene a căror valoare nu depăşeşte 150 euro, a distrus transportul cargo din ţara noastră, iar 99% din volumele de e-commerce au fost […] The post Asociaţia Română a Magazinelor Online susţine că efectele negative ale taxei de 25 lei pentru coletele Temu, Shein etc. vehiculate în ultimele zile nu există, iar ipotezele sunt false appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Surpriză în şedinţa CNA de aprobare a listei must carry pentru 2026, grupul Digi retrăgând postul de televiziune Digi24 (iată de ce şi care este lista finală aprobată oficial) # Gadget.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână vă spuneam că CNA a publicat lista celor 58 de televiziuni comerciale propuse pentru a face din lista must carry pentru 2026. Această listă era formată din următoarele posturi de televiziune: Din cauza unor inadvertenţe la şedinţa din 28 ianuarie, aprobarea a fost mutată pentru şedinţa din 3 februarie, […] The post Surpriză în şedinţa CNA de aprobare a listei must carry pentru 2026, grupul Digi retrăgând postul de televiziune Digi24 (iată de ce şi care este lista finală aprobată oficial) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Căști Open-Ear Sony LinkBuds Clip – review (Intrare timidă în segmentul TWS de tip clip) # Gadget.ro
Nici nu terminasem bine de testat o pereche de căști în format Clip, că deja veniseră și așteptau review și cele de la Sony, în fapt prima încercare a niponilor pe acest segment de căști TWS de tip Open-Ear. Sony LinkBuds Clip nu sunt primele căști Open-Ear TWS, am mai avut în trecut de-a face […] The post Căști Open-Ear Sony LinkBuds Clip – review (Intrare timidă în segmentul TWS de tip clip) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi 17 Ultra va avea o baterie mai mică în Europa, cu toate acestea preţul va fi foarte mare (avem şi estimare pentru România) # Gadget.ro
Într-un articol de acum câteva zile vă spuneam cât ar putea costa Xiaomi 17 în Europa şi am făcut o estimare şi pentru România. Iată că acum avem acelaşi tip de informaţie şi pentru flagship-ul Xiaomi 17 Ultra, cel care a fost lansat în China chiar în ziua de Crăciun. Înainte însă de a vă […] The post Xiaomi 17 Ultra va avea o baterie mai mică în Europa, cu toate acestea preţul va fi foarte mare (avem şi estimare pentru România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Chinezii de la CATL anunţă lansarea bateriei 5C, una care promite să ofere o durată de viaţă mai mare decât cea a maşinii (până la 1.8 milioane de kilometri şi încărcare constantă fast charge) # Gadget.ro
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) este unul dintre cei mai mari producători globali de baterii pentru maşini electrice şi are ca parteneri nume importante din industria auto precum Tesla, BYD, Daimler, Toyota, BMW sau Volkswagen. Compania a anunţat recent lansarea bateriei 5C, una gândită să aibă o durată de viaţă extrem de lungă. Conform […] The post Chinezii de la CATL anunţă lansarea bateriei 5C, una care promite să ofere o durată de viaţă mai mare decât cea a maşinii (până la 1.8 milioane de kilometri şi încărcare constantă fast charge) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări cu privire la achiziţia firmei de curierat Cargus de către Sameday (companie parte a grupului eMAG) # Gadget.ro
În vara anului trecut aflam că Sameday, companie de curierat parte a grupului eMAG, a cumpărat Cargus. După finalizarea tranzacţiei, Sameday va deveni liderul pieţei de curierat din România. Fan Courier, actualul lider, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 1.23 miliarde de lei, în timp ce Sameday şi Cargus au avut împreună […] The post Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări cu privire la achiziţia firmei de curierat Cargus de către Sameday (companie parte a grupului eMAG) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
TOP 10: Oferte eMAG din 2.02.26 (cel mai ieftin televizor OLED Samsung pe 138 cm, soundbar cu recenzii excelente, cel mai bun laptop pentru editare foto și video, dar și cu autonomie extinsă etc) # Gadget.ro
Am făcut o listă cu 10 produse din oferta celui mai mare magazin online local. Printre ele se află și un robot de aspirare din categoria premium, dar și cel mai ieftin monitor IPS cu NVIDIA G-Sync. 1. Friteuză cu aer cald Ninja Double Stack XL de 9.5 litri, 6 funcții de gătit, 2 plăci […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 2.02.26 (cel mai ieftin televizor OLED Samsung pe 138 cm, soundbar cu recenzii excelente, cel mai bun laptop pentru editare foto și video, dar și cu autonomie extinsă etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Surpriză mare în luna ianuarie 2026 pe piaţa de maşini noi din România, BYD a intrat în TOP 10 mărci auto, compania chineză înmatriculând mai multe maşini decât Renault # Gadget.ro
Ştiu, vorbim doar de prima lună din an, însă la cum arată lucrurile şi la cât de agresivi sunt producătorii chinezi în preţuri, vă spun încă de pe acum că topurile pe piaţa auto de maşini noi din România vor suferi nişte modificări importante în 2026. Conform datelor publicate de DGPCI pentru ianuarie 2026, luna […] The post Surpriză mare în luna ianuarie 2026 pe piaţa de maşini noi din România, BYD a intrat în TOP 10 mărci auto, compania chineză înmatriculând mai multe maşini decât Renault appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange YOXO oferă abonamentul Best Deal Nelimitat 5G la doar 2.89 euro / lună, însă reducerea este o mică amăgire, deoarece este valabilă doar în prima lună de facturare # Gadget.ro
Orange YOXO a lansat recent o nouă ofertă, una care este promovată deja destul de activ în mediul online. Conform acesteia, abonamentul Best Deal cu Nelimitat 5G poate fi activat până pe 28 februarie cu doar 2.89 euro / lună, sumă în care primiţi următoarele resurse: Până aici toate bune şi frumoase, însă această ofertă […] The post Orange YOXO oferă abonamentul Best Deal Nelimitat 5G la doar 2.89 euro / lună, însă reducerea este o mică amăgire, deoarece este valabilă doar în prima lună de facturare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am răsfoit paginile catalogului LIDL ce a devenit activ de dimineață la nivel național și am ales mai multe produse din categoria non-food. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de vidat și grill de 1000W Nu știu câți dintre voi vidați mâncarea, dar dacă mă iau după listarea a astfel de produse în mod repetat […] The post 5 gadgets de la LIDL (2.02 – 8.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 februarie 2026
Dacia Spring a fost numită de Green NCAP drept cea mai eficientă maşină electrică din Europa din 2025 # Gadget.ro
În 2019 cei de la EuroNCAP (oferă cunoscutele stele de siguranţă cu care unii producători se laudă prin prezentări) au lansat un nou proiect, unul care să arate utilizatorilor cât de prietenoase sunt maşinile noi cu mediul înconjurător. Principiul de funcţionare este similar ca la EuroNCAP, se oferă mai multe note care la final sunt […] The post Dacia Spring a fost numită de Green NCAP drept cea mai eficientă maşină electrică din Europa din 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa de smartphone-uri la început de 2026 (nu pare a exista mare compatibilitate între DIGI şi produsele Apple) # Gadget.ro
Conform celui mai recent raport Counterpoint Research, 7 din cele mai bine 10 vândute smartphone-uri în 2025 au fost iPhone-uri, iar la nivel global Apple a fost anul trecut cel mai mare producător de telefoane inteligente după volume, mărul muşcat livrând aproape 250 de milioane de unităţi în întreaga lume. Deşi avem aceste cifre grăitoare, […] The post Digi Mobil nu mai are niciun iPhone în oferta sa de smartphone-uri la început de 2026 (nu pare a exista mare compatibilitate între DIGI şi produsele Apple) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
OnePlus 16 – primele specificaţii pentru viitorul flagship de toamnă şi o imagine tip concept # Gadget.ro
Flagship-ul OnePlus 15 a ajuns pe canal oficial în România încă din noiembrie 2025, acesta fiind la acel moment primul smartphone din ţara noastră cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 la bord. Urmaşul acestui model va fi OnePlus 16, acesta urmând a fi lansat oficial undeva în toamna acestui an (dacă ne uităm pe […] The post OnePlus 16 – primele specificaţii pentru viitorul flagship de toamnă şi o imagine tip concept appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Capitala României a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, producător chinez care ridică semne de îngrijorare în Europa (poate opri oricând autobuzuele şi troleibuzele de la distanţă) # Gadget.ro
Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat în acest final de săptămână că a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, acestea urmând a intra în circulaţie din primăvară pe linia 86. Capitala României devine astfel primul oraş din Europa cu acest model în parcul auto de transport în comun. Iată care sunt principalele specificaţii ale […] The post Capitala României a recepţionat 22 de troleibuze cu autonomie Yutong U12, producător chinez care ridică semne de îngrijorare în Europa (poate opri oricând autobuzuele şi troleibuzele de la distanţă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy S26 Ultra – toate specificaţiile hardware, dată de lansare şi chiar o primă imagine oficială cu cel mai puternic smartphone Samsung din 2026 # Gadget.ro
Nu ştiu dacă vă vine să credeţi, însă am intrat deja în a două lună din 2026, perioadă ce se anunţă destul de activă la nivel de lansări de smartphone-uri. Samsung va lansa în februarie seria flagship Samsung Galaxy S26, iar acum nu mai vorbim pe surse, ci pe date oficiale. Compania sud-coreeană va organiza […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra – toate specificaţiile hardware, dată de lansare şi chiar o primă imagine oficială cu cel mai puternic smartphone Samsung din 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
31 ianuarie 2026
Au trecut câteva luni de când nu am mai publicat un review auto, dar iată că în sfârșit am reușit să mai vin către voi cu o prezentare de mașină, de data asta un EV destul de popular la noi în țară. De fapt, conform datelor pe ultimul trimestru din 2025, se pare că Ford […] The post Ford Explorer EV Premium AWD 340CP (2025) – review (Explorarea continuă…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am văzut Train Dreams, film cu patru nominalizări la Oscar în 2026 şi cred că a fost cel mai plictisitor film din ultimele câteva luni (îl găsiţi pe Netflix) # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria„am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară am vrut să mă uit la un film nominalizat anul acesta la Oscar şi am ales Train Dreams […] The post Am văzut Train Dreams, film cu patru nominalizări la Oscar în 2026 şi cred că a fost cel mai plictisitor film din ultimele câteva luni (îl găsiţi pe Netflix) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Unul dintre primele smartphone-uri ce a debutat la nivel național este Honor Magic 8 Pro, iar un review detaliat urmează a fi publicat pe Gadget.ro în viitorul apropiat. Am structura 5 puncte PRO pentru Honor Magic 8 Pro: Doar un alt smartphone a mai obținut această certificare și nu ajunge pe canal oficial în țara […] The post 5 motive să-l alegi pe Honor Magic 8 Pro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi a lansat luna aceasta în România noua serie de smartphone-uri Xiaomi Redmi Note 15. Aceasta este formată din 5 modele, Xiaomi Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G şi Redmi Note 15 Pro+ 5G, unele pe care le-am prezentat deja într-un articol dedicat. Pentru că […] The post Oferta zilei: Xiaomi Redmi Note 14 cu 6 GB RAM şi 128 GB stocare costă doar 599 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Toyota a fost şi în 2025 liderul absolut al pieţei auto la nivel mondial, gigantul japonez livrând peste 11.32 milioane de automobile # Gadget.ro
Gigantul japonez este de prin 2020 pe prima treaptă a podiumului, mai mereu la mare distanţă de concurenţă. În 2023 aflam că Toyota a comercializat la nivel global peste 11.23 milioane de automobile, iar în 2024 scriam de peste 10.82 milioane de maşini. Iată că au venit şi cifrele pentru 2025, iar Toyota continuă să […] The post Toyota a fost şi în 2025 liderul absolut al pieţei auto la nivel mondial, gigantul japonez livrând peste 11.32 milioane de automobile appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Taxa de 25 lei destinată coletelor de pe Temu, Shein, AliExpress etc. pare a fi un dezastru total (nimeni nu mai livrează direct în România, ci opresc şi trimit din Ungaria) # Gadget.ro
În 2025 intrau zilnic în România peste 200.000 – 250.000 de colete de pe Shein, Temu, AliExpress & Co, astfel că exista o presiune constantă atât pe sistemul vamal, cât si pe comercianţii români. Statul român a decis ca de la 1 ianuarie 2026 să aplice o taxă de 25 lei pentru orice colet din […] The post Taxa de 25 lei destinată coletelor de pe Temu, Shein, AliExpress etc. pare a fi un dezastru total (nimeni nu mai livrează direct în România, ci opresc şi trimit din Ungaria) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vânzările de smartphone-uri la nivel global continuă să crească, astfel că în 2025 au fost livrate peste 1.26 miliarde de telefoane inteligente, în creştere cu 1.9% vs 2024. Am detaliat acest subiect la nivel de producător într-un articol dedicat. Cei de la Counterpoint Research au publicat în acest sfârşit de săptămână lista cu cele mai […] The post TOP 10: Cele mai bine vândute smartphone-uri în 2025 (iPhone-ul a fost din nou rege) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 ianuarie 2026
Gata distracţia, Google blochează redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung Internet etc.) # Gadget.ro
Google continuă strategia agresivă de a reduce opţiunile de acces la diversele facilităţi ce se regăsesc în pachetul de bază YouTube Premium, iar mai nou aflăm despre o altă schimbare în acest sens. Conform celor de la Android Authority, Google a început să blocheze redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung […] The post Gata distracţia, Google blochează redarea YouTube în fundal prin intermediul browserelor mobile (Brave, Vivaldi, Samsung Internet etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Am condus Renault Clio 2026 – primele impresii pentru noua generație a celui mai de succes Renault din istoria mărcii # Gadget.ro
Clio a fost introdus pe piață încă din 1990, deci se poate lăuda cu o carieră de circa 35 de ani, perioadă în care s-a trecut prin șase generații distincte. Cu ultima dintre ele am luat contact acum câteva zile, când am condus versiunea HEV (Full Hybrid E-Tech) pe câțiva zeci de kilometri. Până la […] The post Am condus Renault Clio 2026 – primele impresii pentru noua generație a celui mai de succes Renault din istoria mărcii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi 17 este un smartphone cu valenţe premium lansat oficial în China în septembrie 2025. Telefonul este unul destul de compact, acesta având cu un ecran LTPO OLED de 6.36 inci, 191 de grame şi dimensiuni de 151.1 x 71.8 x 8.06 mm. Device-ul este excelent echipat şi la nivel hardware, printre cele mai importante […] The post Cât ar putea costa Xiaomi 17 în Europa şi estimare de preţ pentru România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Companiile care folosesc Microsoft 365 (adică mai toată lumea) vor putea urmări în timp real locaţia angajaţilor şi vor putea afla despre aceştia când întârzie, cand mint unde sunt şi multe altele # Gadget.ro
Dacă lucraţi într-o multinaţională sau într-o companie mai mică şi folosiţi serviciile Microsoft (în speţă pachetul Microsoft 365), aflaţi că în curând angajatorul vostru va putea să vă verifice locaţia în timp real oricând. Compania americană va activa în curând (iniţial s-a dorit în februarie, însă cel mai probabil se va întâmpla în martie) o […] The post Companiile care folosesc Microsoft 365 (adică mai toată lumea) vor putea urmări în timp real locaţia angajaţilor şi vor putea afla despre aceştia când întârzie, cand mint unde sunt şi multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
ANCOM a primit în 2025 peste 5200 de reclamaţii din partea românilor, iar Vodafone şi Fan Courier se detaşează lejer de restul concurenţei la capitolul plângeri # Gadget.ro
ANCOM a publicat situaţia reclamaţiilor primite în 2025, iar lista este mult mai mare decât cea din 2024. Dacă acum doi ani au existat 4202 reclamaţii, anul trecut acestea au urcat la 5244, adică au fost cu aproape 25% mai multe. Conform reprezentanţilor ANCOM, din cele 5244 de reclamaţii primite în 2025, 71% au vizat […] The post ANCOM a primit în 2025 peste 5200 de reclamaţii din partea românilor, iar Vodafone şi Fan Courier se detaşează lejer de restul concurenţei la capitolul plângeri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A apărut un fel de Reddit al AI-urilor, iar într-o postare recentă, un agent AI a transmis celorlalţi cum a aflat toate parolele omului fără ca el să ştie acest lucru # Gadget.ro
Nu ştiu dacă este de bine sau de rău, cert este că cineva s-a gândit să facă o reţea socială dedicată AI-urilor, un fel de Reddit pentru agenţi AI. Aceasta se numeşte Moltbook, iar momentan este într-o etapă de test (faza beta). Scopul acestei platforme este acela de a servi drept spaţiu unde agenţii AI […] The post A apărut un fel de Reddit al AI-urilor, iar într-o postare recentă, un agent AI a transmis celorlalţi cum a aflat toate parolele omului fără ca el să ştie acest lucru appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mercedes-Benz a prezentat noul S-Class 2026 – actualizare majoră, tehnologie nouă și mult accent pe digitalizare # Gadget.ro
Mercedes-Benz a prezentat oficial noul S-Class 2026, o actualizare amplă a generației actuale. Producătorul spune că peste jumătate din componente au fost reproiectate sau înlocuite, ceea ce face ca acest facelift să fie unul dintre cele mai importante din istoria modelului. În același timp, Mercedes sărbătorește 140 de ani de la invenția automobilului, iar S-Class […] The post Mercedes-Benz a prezentat noul S-Class 2026 – actualizare majoră, tehnologie nouă și mult accent pe digitalizare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 ianuarie 2026
Un cititor şi-a comandat cartela prepay Digi Mobil cu 4 euro credit la 13.50 lei lei + transport de pe eMAG Marketplace (iată ce ne-a povestit) # Gadget.ro
Luna aceasta am fost într-un magazin DIGI pentru a cumpăra o cartelă prepay Digi Mobil şi am povestit într-un articol dedicat întreg procesul de achiziţie. În cadrul acestui articol am primit mai multe mesaje din partea voastră în care ne spuneaţi că se pot cumpăra cartele prepay Digi Mobil cu 4 euro credit şi de […] The post Un cititor şi-a comandat cartela prepay Digi Mobil cu 4 euro credit la 13.50 lei lei + transport de pe eMAG Marketplace (iată ce ne-a povestit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia Duster a fost desemnat cel mai bun SUV compact al anului 2026 de una dintre cele mai cunoscute publicaţii auto din Marea Britanie # Gadget.ro
Dacia continuă să fie apreciată, anul trecut mai multe modele ale mărcii româneşti primind diferite distincţii în Europa. 2025 a fost un an bun nu doar la nivel de imagine, ci şi din punct de vedere comercial. Conform datelor oficiale, Dacia a reuşit anul trecut să comercializeze un total de 697.408 vehicule, în creştere cu […] The post Dacia Duster a fost desemnat cel mai bun SUV compact al anului 2026 de una dintre cele mai cunoscute publicaţii auto din Marea Britanie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Proiector smart 4K BenQ GP520 – review (Imagine extra-sharp și puține minusuri, dar toate cu prețul lor…) # Gadget.ro
Așa cum probabil v-ați obișnuit deja, din timp în timp mai revin cu câte un review pentru proiectoare, iar acum a venit vremea pentru încă unul. La sfârșitul verii lui 2023 prezentam pe larg BenQ GP500, despre care putem spune fără a greși că este fratele mai mare al proiectorului despre care vorbim azi. Sunt […] The post Proiector smart 4K BenQ GP520 – review (Imagine extra-sharp și puține minusuri, dar toate cu prețul lor…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy A07 5G – ieftin, bun şi cu 6 ani de actualizări software majore (până în 2032) # Gadget.ro
Samsung a lansat unul dintre cele mai ieftine smartphone-uri 5G de pe piaţă, modelul entry-level Samsung Galaxy A07 5G. Telefonul este construit în totalitate din plastic, are o estetică simplă, tipică producătorului sud-coreean, un pachet hardware destul de echilibrat şi o nebunie de suport software (6 ani de actualizări majore şi update-uri de securitate, adică […] The post Samsung Galaxy A07 5G – ieftin, bun şi cu 6 ani de actualizări software majore (până în 2032) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
BYD a lansat în România SUV-ul BYD SEALION 5 DM-i, unul cu tehnologie Super Hybrid DM şi preţ nesperat de bun # Gadget.ro
În cursul zilei de astăzi, 29 ianuarie 2026, a fost lansat în România un nou SUV, unul care cu siguranţă va genera ceva vânzări pentru BYD. Noua maşină se numeşte BYD SEALION 5 DM-i şi vine în standard cu tehnologie Super Hybrid DM. Dezvoltat ca un SUV de familie generos, BYD SEALION 5 DM-i vine […] The post BYD a lansat în România SUV-ul BYD SEALION 5 DM-i, unul cu tehnologie Super Hybrid DM şi preţ nesperat de bun appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ce a însemnat 2025 pentru Orange România din punct de vedere al inovaţiilor şi al dezvoltării tehnologice? # Gadget.ro
Se pare că anul 2025 a fost unul dintre cei mai importanţi ani din istoria recentă pentru Orange România când vorbim de inovaţii. Anul trecut a fost unul al dezvoltării tehnologice şi al performanţelor în procesul de digitalizare. Ce a reuşit Orange România în 2025? „Privind la retrospectiva lui 2025, am reușit să ne depășim […] The post Ce a însemnat 2025 pentru Orange România din punct de vedere al inovaţiilor şi al dezvoltării tehnologice? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cu puțin peste doi ani în urmă vă prezentam pe larg primul Lite al seriei Magic de la HONOR cu care luam contact, pentru ca în ianuarie 2025 să-l văd la lucru pe Magic7 Lite. Azi vedem cum se prezintă cel mai nou și mai bine pregătit model mid-range de la HONOR de anul acesta. […] The post HONOR Magic8 Lite – review (Telefonul care rezistă și rezistă și rezistă…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition – ediție exclusivă pentru sportivii ce concurează la Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # Gadget.ro
Samsung a lansat o ediție specială a smartphone-ului său Galaxy Z Flip7, unul dintre cele mai vândute pliabile din piață în 2025. Între 6 – 22 februarie 2026 se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina (de la cele două locații principale – Milano pentru patinaj și hochei, Cortina d’Ampezzo pentru schi alpin, bob și […] The post Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition – ediție exclusivă pentru sportivii ce concurează la Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă Milano Cortina 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 ianuarie 2026
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 28.01 – 03.02.2026 este una dedicată produselor Parskide, uneltelor de bucătărie şi diverselor elemente decorative pentru casă. Nu avem o ofertă de gadgets prea diversificată, tocmai […] The post 5 gadgets de la Kaufland (28.01 – 03.02.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Primăria unei comune de 3500 de locuitori a cumpărat pentru angajaţi 8 unităţi iPhone 17 Pro pentru care a plătit 10.640 euro TVA inclus (necesare pentru întâlniri pe Zoom) # Gadget.ro
Poporul român are o vorbă foarte bună, una care spune că „la toţi ni-i greu, dar nu la fel”, una care se aplică excelent pentru anumite categorii de oameni. Într-o perioadă în care toată lumea strânge cureaua şi plăteşte taxe din ce în ce mai mari, există şi excepţii de la regulă. Primăria comunei Tarna […] The post Primăria unei comune de 3500 de locuitori a cumpărat pentru angajaţi 8 unităţi iPhone 17 Pro pentru care a plătit 10.640 euro TVA inclus (necesare pentru întâlniri pe Zoom) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Serviciul de streaming video SkyShowtime scumpeşte abonamentele în România începând cu 24 februarie (ce se întâmplă că preţul abonamentului tv DIGI Digital SkyShowtime?) # Gadget.ro
SkyShowtime este un serviciu de streaming video ce oferă acces la filme semnate de Universal Pictures și Paramount Pictures, la seriale cu scenarii originale și exclusive, la conținut pentru copii și familie și la o selecție de titluri legendare de la Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios și Peacock. Dacă sunteţi abonaţi sau doriţi […] The post Serviciul de streaming video SkyShowtime scumpeşte abonamentele în România începând cu 24 februarie (ce se întâmplă că preţul abonamentului tv DIGI Digital SkyShowtime?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acţiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric, dar compania nu este în stare să ofere clienţilor săi o aplicaţie de Android complet funcţională # Gadget.ro
Hidroelectrica trece prin cea mai bună perioadă a existenţei sale, cel puţin la Bursa de Valori Bucureşti. Acţiunile companiei de stat au atins un maxim istoric, unul care însă nu şterge cu buretele anumite neajunsuri din relaţia cu clientul final. Conform zf.ro, valoarea acţiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim intra-day de 138.4 de lei […] The post Acţiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric, dar compania nu este în stare să ofere clienţilor săi o aplicaţie de Android complet funcţională appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Iată cum arată lista must carry pentru 2026 (posturile TV libere la retransmisie, obligatorii pentru toţi distribuitorii de cablu din ţară) # Gadget.ro
Pentru cei care nu ştiu, în Legea Audiovizualului, Art. 82, se prevede ca distribuitorii de cablu să încludă în oferta lor programele de televiziuni publice şi private aflate sub jurisdicţia României, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare. Aceasta reprezintă lista must carry. Aceasta a avut în 2025 un total de 60 de […] The post Iată cum arată lista must carry pentru 2026 (posturile TV libere la retransmisie, obligatorii pentru toţi distribuitorii de cablu din ţară) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
