Serviciul de streaming video SkyShowtime scumpeşte abonamentele în România începând cu 24 februarie (ce se întâmplă că preţul abonamentului tv DIGI Digital SkyShowtime?)

Războiul din Ucraina a dovedit că dronele sunt în prezent arme de temut şi orice conflict la nivel global se va baza din ce în ce mai mult pe această tehnologie. Sigur că orice armă gândită pentru atac, primeşte mai devreme sau mai târziu o contrapartidă în apărare. China a anunţat recent sistemul de apărare anti-dronă cu microunde capabil să doboare drone şi chiar roiuri de drone la o distanţă de până la 1.9 mile (3.05 kilometri)