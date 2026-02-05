Povestea Parcului central al Brașovului: A fost denumit „Parcul prieteniei româno-sovietice”
BizBrasov.ro, 5 februarie 2026 05:40
Parcul central al Braşovului, ce datează de pe la 1885, era la început un loc viran de-a drepta şi de-a stânga porţii vămii, pe locul unde trăgeau carele sătenilor ce veneau cu marfa la târgul din cetate. Pe promenadă se plimba în cursul săptămânii tineretul braşovean. Duminica după prânz era rezervată lucrătoarelor şi servitorimii, ce [...]
Acum 30 minute
06:00
Grupul Țiriac demarează în vară construcția ansamblului rezidențial de 100 de milioane de euro de pe fosta platformă Lemexim / „Focusul nostru este spitalul oncologic. Nu vrem profit din proiect, dar nu vrem să fim nici pe pierdere” # BizBrasov.ro
Omul de afaceri Ion Țiriac se pregătește să investească 100 de milioane de euro pe platforma Lemexim din Brașov. Cumpărată în plin boom, în 2007, cu 8,1 milioane de euro de la omul de afaceri brașovean Ioan Neculaie, platforma Lemexim a fost lăsată pârloagă timp de 20 de ani. Inițial, compania cumpărătoare, Masterange Imobiliare, în [...]
Acum o oră
05:50
Primăria începe o nouă „luptă” pentru mărcile legate de numele Brașovului, astfel încât acestea să nu fie exploatate comercial fără consimțământul autorității locale și în afara spiritului de respect față de comunitate. Astfel, ar urma să depună o nouă opoziție la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), după ce a fost depusă o [...]
05:40
Povestea Parcului central al Brașovului: A fost denumit „Parcul prieteniei româno-sovietice” # BizBrasov.ro
Parcul central al Braşovului, ce datează de pe la 1885, era la început un loc viran de-a drepta şi de-a stânga porţii vămii, pe locul unde trăgeau carele sătenilor ce veneau cu marfa la târgul din cetate. Pe promenadă se plimba în cursul săptămânii tineretul braşovean. Duminica după prânz era rezervată lucrătoarelor şi servitorimii, ce [...]
05:40
Conducta „din sticlă” care îi lăsa frecvent pe locuitorii din Ghimbav și Codlea fără apă va fi schimbată anul acesta # BizBrasov.ro
Cu ani în urmă, Compania Apa Brașov a amenajat o nouă magistrală care să alimenteze localitățile Ghimbav și Codlea. Deși față de alte conducte „seculare” ar fi trebuit să aibă o durată de viață mai lungă, aceasta a început să aibă probleme din primii ani de exploatare. În doi ani, avariile au fost și mai [...]
05:40
Primăria deschide șantierul de la Cetățuia Brașovului. Va plăti 38.000 de lei pentru supravegherea lucrărilor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a finalizat, în decembrie anul trecut, licitația pentru derularea unor lucrări urgente de punere în siguranță a Cetățuiei de pe Dealul Straja. În vederea deschiderii șantierului, recent, a semnat un contract cu un diriginte de șantier. Valoarea acestuia este de 38.000 de lei, iar una dintre condiții a fost aceea ca supraveghetorul lucrărilor să fie [...]
Acum 2 ore
05:10
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu. În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, marcând noaptea cea mai scurtă a anului și trecerea la ora de vară. Această [...]
04:40
„Cum s-a fabricat un lider al furiei”: Traseul deputatului de Brașov Dan Tanasă – din laboratorul lui Dan Voiculescu, la vârful AUR # BizBrasov.ro
„Cum s-a fabricat un lider al furiei”: Traseul deputatului de Brașov Dan Tanasă – din laboratorul lui Dan Voiculescu, la vârful AUR. După ce a părăsit România în primul val masiv de emigranți care au plecat în Spania post aderare la UE, Dan Tanasă a ajuns astăzi portavocea anti-imigrație din țara noastră. Preocupat obsesiv de [...]
Acum 4 ore
04:00
Taxa de succesiune: Când se plătește și ce trebuie să faci ca să nu crească costul acesteia # BizBrasov.ro
Succesiunea este o procedură inevitabilă pentru oricine moștenește bunuri, iar costurile pot varia semnificativ în funcție de momentul în care este inițiată. Astfel, dezbaterea succesiunii în termen de un an de la deces este cea mai sigură cale de a evita plata taxei de succesiune, care poate ajunge la sume importante. Din punct de vedere [...]
Acum 12 ore
19:30
VIDEO Doi bărbați, prinși în flagrant de polițiști cu un kilogram de cocaină în mașină. Procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea traficanților de droguri de mare risc # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 34 și 38 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „Astfel, la data de 3 februarie [...]
19:10
Cât costă apartamentele la început de 2026? Brașovul a rămas în topul celor mai scumpe orașe și în ianuarie # BizBrasov.ro
Prețurile apartamentelor din Brașov au stagnat la început de 2026, însă orașul rămâne pe podiumul celor mai scumpe din țară când vine vorba de imobiliare. Prețul mediu cerut de proprietarii și dezvoltatorii din Brașov a rămas la 2.228 euro/mp în luna ianuarie, nivel similar cu cel înregistrat pe plan local în decembrie. La [...]
18:20
Primăria Brașov va reconfigura componența CTATU, după o decizia a instanței. Juriștii așteaptă motivarea deciziei pentru a exercita o cale extraordinară de atac # BizBrasov.ro
Primăria Brașov va reconfigura componența Comisiei Tehnice pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, după ce instanța a decis că primarul, administratorul public și secretarul general al municipiului nu au ce căuta în aceasta, inducându-se ideea că ar fi politizată. Decizia a fost luată de consilierul Alexandru Gheorghe a atacat hotărârea de Consiliu Local prin care a [...]
18:00
Ocolitoarea ce va scoate traficul greu din Tohanul Vechi: Primăria Zărnești a obținut aproape toate avizele necesare studiului de fezabilitate # BizBrasov.ro
Zărneștiul vrea să scoată traficul greu din oraș cel puțin pe sectorul de pe raza Tohanul Vechi, unde șoseaua, respectiv DN 73A, este destul de îngustă, iar traficul le creează neplăceri localnicilor. Primăria Zărnești a anunțat că a depus la Compania de Căi Ferate CFR S.A. documentația necesară pentru obținerea ultimului aviz necesar proiectului „Ocolitoare [...]
Acum 24 ore
17:20
FOTO 6 elevi din Brașov, calificați la Naționala First Lego League Challenge cu un proiect care combină Arheologia, AI-ul și Robotica # BizBrasov.ro
O echipă formată din 6 elevi brașoveni coordonați de 2 mentori ai centrului educațional Inventicum, a participat la FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, eveniment care a avut loc în 31 ianuarie 2026. Echipa INVENTIFORCE a obținut locul 2 și s-a calificat în etapa națională cu distincția „Robot Performance Award”. La regionala de la [...]
16:20
Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele zile și arată că până pe data de 8 februarie temperaturile vor fi în ușoară creștere și se mai temperează precipitațiile. Începând din seara zilei de 8 februarie, dar și în zilele următoare, temperaturile scad drastic și revin ninsorile, iar valul de ger se va menține cel puțin până la jumătatea [...]
16:10
Președintele Nicușor Dan: „România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA”. „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei” # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan: „România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA”. „Decizia CCR indica fără echivoc vicierea campaniei”. Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce Comisia Juridică din Camera Reprezentanților SUA a transmis un raport care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din [...]
16:10
Numărul infecțiilor respiratorii, din nou, în creștere la Brașov: Peste 2.500 de cazuri, înregistrate în doar o săptămână # BizBrasov.ro
Specialiștii Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 26 ianuarie-1 februarie 2026, au fost raportate 2541 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost înregistrate 2318 cazuri. Este vorba despre: •214 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 254 de cazuri în săptămâna de supraveghere 19.01-25.01.2026; •1957 [...]
15:10
VIDEO Razie la Brașov și Făgăraș: Amenzi de 24.000 de lei, aplicate de polițiști/ Ce nereguli au descoperit # BizBrasov.ro
Acțiune amplă desfășurată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov și ai Municipiului Făgăraș. „În cadrul acțiunilor, polițiștii au verificat identitatea a peste 120 de persoane cu interes operativ, precum și peste 70 de autovehicule, iar pentru încălcările legislative au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de aproape 19.000 de lei. [...]
14:10
Pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la Săcele. „La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele, o autocisternă cu apă, o autoscară și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat [...]
13:40
VIDEO Un angajat al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a cerut și a primit o mită de 4.000 de lei. Vizitat ieri de procurori, a dormit o noapte în arest și astăzi află dacă „sejurul” se prelungește la 30 de zile # BizBrasov.ro
VIDEO Un angajat al Direcției Sanitar Veterinare Brașov a cerut și a primit o mită de 4.000 de lei. Vizitat ieri de procurori, a dormit o noapte în arest și astăzi află dacă „sejurul” se prelungește la 30 de zile. După cum vă informa ieri Biz Brașov, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul [...]
13:00
Investiții de peste 27,7 milioane lei în rețelele de apă și canalizare din Ghimbav și Codlea. De la jumătatea lui martie se vor deschide șantiere pe zeci de străzi # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru – etapa II”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Proiectul include 13 contracte de lucrări. Contract semnat pentru Ghimbav și Codlea Unul dintre aceste contracte este Contractul de lucrări BV-CL-R09 [...]
12:50
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, pe scenă la Roma în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026 # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov trece granițele țării pentru a participa la un eveniment aparte. Spectacolul „Viața mea din flori” va fi prezentat publicului din Italia, la sfârșitul acestei săptămâni. Invitația vine din partea Teatro di Roma, spectacolul brașovean fiind inclus în calendarul festivalului italian „Yorick”. Evenimentul face parte din Programul „Anului Cultural România – [...]
12:10
Puțini brașoveni știu: „Persoanele nedeplasabile (bolnavii “la pat”) pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită”. Ce acte sunt necesare și cum se procedează # BizBrasov.ro
Puțini brașoveni știu: „Persoanele nedeplasabile (bolnavii “la pat”) pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită”. Ce acte sunt necesare și cum se procedează. Într-o postare pe pagina personală de socializare, fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu, care este specializată în îngrijirea bolnavilor la domiciliu, expică modul în care brașovenii pot beneficia, în mod gratis, [...]
12:10
Salvamontiștii brașoveni, solicitați să intervină în 220 de cazuri, doar în ianuarie, înregistrând o medie de 7 evenimente pe zi/ Cele mai multe solicitări au fost în Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Luna ianuarie a fost foarte aglomerată din punct de vedere al intervențiilor, aducând și startul sezonului de schi în partea superioară a Masivului Postăvarul. În ianuarie, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 220 de cazuri, care au totalizat 224 de persoane accidentate, rătăcite sau care au necesitat evacuare din mediul [...]
11:20
Robotizarea genează concedieri colective la Uzina de Automobile Dacia de la Mioveni. Un angajat poate să primească până la 210.000 de lei pentru a accepta să plece # BizBrasov.ro
Robotizarea genează concedieri colective la Uzina de Automobile Dacia de la Mioveni. Un angajat poate să primească până la 210.000 de lei pentru a accepta concedierea. Uzina Automobile Dacia din Mioveni va demara, începând cu 1 martie, prima campanie de plecări colective voluntare din acest an, în contextul accelerării procesului de robotizare și al reducerii [...]
11:10
Primăria, literele de pe Tâmpa și alte clădiri simbol din Brașov, iluminate în portocaliu de Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov se alătură, din nou, celor care de ziua Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului vor să transmită un mesaj de solidaritate, speranță și susținere pentru toți cei afectați de această boală. Împreună cu Asociația Magic, vom ilumina în protocaliu clădirea Primăriei și literele de pe Tâmpa, astăzi, 4 februarie. De asemenea, la inițiativa [...]
11:00
Pentru a nu mai merge „în gol” și a cheltui 25.000 de lei/lună, RATBV nu îi va mai transporta pe unii angajați, pe timp de noapte, de la și spre locul de muncă, cu autobuze, ci cu autovehicule de capacitate mai mică # BizBrasov.ro
Conducerea RATBV a dorit să aducă unele clarificări cu privire la serviciul de transport al operatorului ca urmare a unor informații apărute în spațiul public referitoare la desființarea acestuia. „Se pare că pentru conducerea RATBV, «Vinerea Verde» este considerată o investiție sau o economie, în timp ce transportul personalului la ore matinale este privit ca [...]
10:50
Invitație la „Parada Măscăricilor”, un vechi obicei din Șcheii Brașovului: „Vă poftim costumați cât mai trăsnit” # BizBrasov.ro
Parada Măscăricilor readuce în atenția brașovenilor o veche datină din Șcheii Brașovului, legată de Lăsata Secului, momentul simbolic al trecerii de la iarnă la primăvară și al intrării în Postul Paștelui. Evenimentul va avea loc în 14 februarie, la ora 14.00, când măscăricii vor ieși în alai pe traseul: Biserica Sfânta Treime – Piața Prundului [...]
10:30
Marele contestatar al lui Bolojan din PNL, condamnat penal pentru corupție. Conform CV-ului, Hubert Thuma a absolvit cursuri post-universitare înainte să înceapă facultatea # BizBrasov.ro
Marele contestatar al lui Bolojan din PNL, condamnat penal pentru corupție. Conform CV-ului, Hubert Thuma a absolvit cursuri post-universitare înainte să înceapă facultatea. Politologul Cristian Preda a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra neclarităților din CV-ul liderului liberal Hubert Thuma, cel mai important contestatar al actualului președinte al PNL, Ilie Bolojan. Preda susține că [...]
09:50
O mașină, la 2,17 locuitori în Brașov. Aproape 48% din parcul total auto al județului este format din mașini diesel, în timp ce electrice sunt doar 0,77% # BizBrasov.ro
Numărul mașinilor electrice și raportul lor la populație arată de fapt o hartă a celor mai dezvoltate orașe din România. În București este o mașină electrică la 75 de locuitori și este de departe orașul cu cele mai multe autoturisme care nu folosesc combustibili fosili. Urmează apoi Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu și Iași, județele [...]
09:40
45,8 milioane de lei de la Fondul de Mediu pentru investiții în iluminat public, apă și canalizare în județul Brașov # BizBrasov.ro
La sediul Consiliului Județean Braşov a avut loc ieri semnarea contractelor de finanțare derulate de administraţiile publice locale prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul programelor dedicate modernizării iluminatului public şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile contractate este de 45.823.642,95 lei, aferentă [...]
Ieri
06:20
Ministerul lui Darău propune ca administratori la IAR Ghimbav o mulțime de sinecuriști, printre care și o fostă dactilografă, soție a unui lider PSD Brașov # BizBrasov.ro
Acționarii companiei brașovene IAR Ghimbav vor vota pe 23 februarie administratorii societății. Ministerul Economiei, acționarul principal al societății, a propus deja numele pe care și le dorește în Consiliul de Administrație, făcând mențiunea că aceștia au fost selectați de o companie de profil. Despre modul în care se fac aceste selecții, exemplul de la Compania [...]
05:50
Tot mai puține taximetre pe străzile Brașovului. 161 de autorizații au rămas libere și sunt scoase la licitație # BizBrasov.ro
Dacă în vara anului trecut erau declarate libere 121 de autorizații de taxi, numărul acestora a continuat să crească, după ce tot mai mulți taximetriști au renunțat la această meserie. Astfel, acum, Primăria Brașov scoate la licitație 161 de autorizații libere, dintre care una pentru un autovehicul adaptat transportului persoanelor cu dizabilități. Data limită până [...]
05:40
CEC Bank a demarat proceduri de licitație pentru mai multe imobile pe care le are în proprietate, dar nu îi mai sunt utile. Printre acestea se numără și o casă construită în anul 1901 în comuna brașoveană Lisa. Imobilul, în care acum decenii funcționa o agenție CEC, dar și Poșta, a rămas părăsit de mai [...]
05:40
Care este durata de viață a panourilor fotovoltaice, dincolo de garanția dată de producători. O veste bună pentru cei care au investit în energie regenerabile # BizBrasov.ro
Care este durata de viață a panourilor fotovoltaice, dincolo de garanția dată de producători. O veste bună pentru cei care au investit în energie regenerabile Panourile solare sunt vândute, aproape fără excepție, cu o garanție de performanță în jurul pragului de 25 de ani. Asta a creat o percepție greșită: că după ce expiră garanția, [...]
05:40
Un nou giratoriu va fi amenajat pe DN 1, tronsonul Brașov – Sibiu. Lucrările vor dura 4 luni, însă licitația a fost adjudecată după mai bine de un an, fiind ținută în loc de contestații # BizBrasov.ro
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat pe DN1, tronsonul Brașov – Sibiu, în zona de intrare în orașul Avrig. În prezent, zona este foarte aglomerată la orele de vârf și deseori se produc accidente rutiere. Încă din septembrie 2024, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a lansat o licitație publică în [...]
05:30
Războiul din PNL: Thuma spune că Veștea l-ar fi susținut în blocarea reformei din partid # BizBrasov.ro
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, principalul adversar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, a anunțat aseară că trei președinți de consilii județene s-au opus ideii președintelui PNL de a înlocui conducerile filialelor liberale cu performanțe slabe la ultimele alegeri. El l-a nominalizat printre cei trei și pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și [...]
05:10
Cum pot părinții să-și ajute copiii să învețe pentru teste și examene. 5 metode dovedite științific # BizBrasov.ro
Cum pot părinții să-și ajute copiii să învețe pentru teste și examene. 5 metode dovedite științific. A reciti de zece ori aceeași lecție nu ajută. Memoria nu funcționează prin acumulare pasivă, ci prin activare, conexiuni și pauze bine dozate. Iată cinci strategii de studiu susținute de cercetările despre memorie și învățare – explicate pe înțelesul [...]
04:50
FOTO Povestea figurinelor „Santons” de Provence, care pot fi admirate la Brașov: „Micile figurine au fost modelate din ghips, lemn şi chiar miez de pâine” # BizBrasov.ro
Patrimoniul Muzeului de Etnografie Brașov s-a îmbogățit în ultimii 5 ani cu numeroase piese, printre care se numără și figurinele „Santons”. „Credincioşii catolici obişnuiesc de secole, ca de Crăciun, la biserică, să construiască Ieslea Sfântă din Betleem. Pentru că bisericile se închiseseră în timpul Revoluţiei Franceze, locuitorii din Provence, păstrători ai tradiţiei, şi-au construit acasă, [...]
04:40
Declarația Unică 212, documentul prin care persoanele fizice declară impozitul pe venit și contribuțiile sociale intră într-o nouă etapă de simplificare și digitalizare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un nou formular pentru perioada 2025–2026, care poate fi completat direct în browser, într-un format mai intuitiv și mai ușor de utilizat. Până când [...]
3 februarie 2026
18:00
Ministerul Finanțelor: „Taxa Temu nu a dus la pierderi fiscale sau relocări de zboruri cargo. Este fake news” # BizBrasov.ro
Ministerul Finanțelor atrage atenția că în spațiul public circulă informații false și dezinformări în legătură cu taxa pe colete extracomunitare, așa-numita „taxă Temu și Shein”. Zvonurile despre pierderi fiscale sau relocări ale zborurilor cargo sunt considerate nefondate, nefiind susținute de date oficiale, transmite ministerul. Ministerul Finanțelor atrage atenția asupra dezinformărilor legate de taxa de 25 [...]
17:30
Prețurile alimentelor în UE au crescut cu 2,8% în 2025 față de anul precedent. Inflația a fost mult mai mare pentru unele produse, ajungând la 10% pentru anumite articole, potrivit Eurostat, scrie Euronews. România a încheiat anul 2025 cu cea mai mare inflație alimentară din Uniunea Europeană, cu o creștere de 6,7%, de peste două ori [...]
16:40
Răsfăț și relaxare la munte: beneficiile unui spa complet la Alpin Resort Hotel, Poiana Brașov! # BizBrasov.ro
Într-o lume în care ritmul zilnic ne solicită constant, momentele de relaxare devin esențiale pentru echilibrul fizic și emoțional. La Resort Hotel Alpin, Poiana Brașov, experiența Vitarium Spa este mai mult decât un simplu răsfăț: este o oportunitate de a încărca bateriile, de a elibera stresul și de a oferi corpului și minții o pauză [...]
16:10
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical # BizBrasov.ro
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical. Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală” și a cerut anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate [...]
16:00
FOTO „Ex Libris”, expoziție a elevilor de la Școala Populară de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu”, la Biblioteca Județeană # BizBrasov.ro
Publicul este invitat la Biblioteca Județeană „George Barițiu” să descopere expoziția „Ex Libris”, o celebrare a creativității și a dialogului dintre literă și expresia plastică. Expoziția reunește 67 de lucrări de pictură, grafică, ceramică și sculptură, realizate de elevii Școlii Populară de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, clasa coordonată de profesorul Alexandru Truțiu Leonard. [...]
15:40
Ruia, ultima pârtie principală din partea superioară a masivului Postăvarul, se deschide începând de mâine # BizBrasov.ro
Ziua în care brașovenii sunt invitați să schieze sau să se dea cu placa la jumătate de preț înseamnă și o nouă pârtie deschisă. De ,,Miercurea brașovenilor”, iubitorii sporturilor de iarnă vor avea la dispoziție o nouă pârtie, Ruia, dedicată celor mai experimentați dintre schiori sau snowboarderi. ,,Am profitat de vremea foarte rece și am [...]
15:30
Compania aeriană românească DAN AIR, care a operat în 2023 la Brașov, își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie. Noile zboruri vor conecta pasagerii cu Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso, iar astfel compania își consolidează poziția pe piața zborurilor [...]
15:30
Alocațiile, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în februarie # BizBrasov.ro
Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. „Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică. Astfel, vineri, 6 februarie [...]
15:20
Angajament financiar de 2,1 milioane de euro făcut de Aro-Palace SA pentru refacerea instalațiilor mecanice de la hotelul Capitol – Mercure Brașov. Apare o terasă la etajul 7 # BizBrasov.ro
Angajament financiar de 2,1 milioane de euro făcut de Aro-Palace SA pentru refacerea instalațiilor mecanice de la hotelul Capitol – Mercure Brașov. Apare o terasă la etajul 7. Aro-Palace SA continuă investițiile în proiectul Mercure Brașov Center, fostul Hotel Capitol, prin semnarea unui nou contract dedicat execuției instalațiilor mecanice aferente obiectivului. Unitatea hotelieră situată pe [...]
15:00
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comuna Ilieni susține traseul propus, „nu există opoziție din partea comunității # BizBrasov.ro
Comuna Ilieni nu se opune traseului propus pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, iar varianta de parcurs aflată în prezent în documentația tehnică a fost aprobată de autoritățile locale. Precizările vin în contextul declarațiilor recente ale proiectantului Consitrans, care a indicat existența unor blocaje în județele Brașov și Covasna privind obținerea tuturor avizelor necesare pentru [...]
14:40
Bolnavii de cancer, tratați la Brașov în frig și igrasie, cu o singură baie la 41 de paturi. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”. De ce a renunțat Fundația Metropolis la renovare și ce se va întâmpla cu banii adunați # BizBrasov.ro
Bolnavii de cancer, tratați la Brașov în frig și igrasie, cu o singură baie la 41 de paturi. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”. Fundația Metropolis a renunțat la renovare. În Brașov, secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche din 1930, mai bine spus o [...]
